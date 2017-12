Пример реализации автоматизированного процесса резервного копирования и восстановления баз данных встроенными средствами

USE [ИМЯ_БД] GO SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO ALTER PROCEDURE [srv].[RunLogBackupDB] @ClearLog bit=1 --сокращать ли размер журнала транзакций AS BEGIN /* Создание резервной копии журнала транзакции БД */ SET NOCOUNT ON; declare @dt datetime=getdate(); declare @year int=YEAR(@dt); declare @month int=MONTH(@dt); declare @day int=DAY(@dt); declare @hour int=DatePart(hour, @dt); declare @minute int=DatePart(minute, @dt); declare @second int=DatePart(second, @dt); declare @pathBackup nvarchar(255); declare @pathstr nvarchar(255); declare @DBName nvarchar(255); declare @backupName nvarchar(255); declare @sql nvarchar(max); declare @backupSetId as int; declare @FileNameLog nvarchar(255); declare @tbl table ( [DBName] [nvarchar](255) NOT NULL, [LogPathBackup] [nvarchar](255) NOT NULL ); declare @tbllog table( [DBName] [nvarchar](255) NOT NULL, [FileNameLog] [nvarchar](255) NOT NULL ); --получаем названия БД и полные пути для создания резервных копий журналов транзакций, у которых модель восстановления не простая (полная или с неполным протоколированием) --и за исключением системных БД insert into @tbl ( [DBName] ,[LogPathBackup] ) select DB_NAME(b.[DBID]) ,b.[LogPathBackup] from [srv].[BackupSettings] as b inner join sys.databases as d on b.[DBID]=d.[database_id] where d.recovery_model<3 and DB_NAME([DBID]) not in ( N'master', N'tempdb', N'model', N'msdb', N'ReportServer', N'ReportServerTempDB' ) and [LogPathBackup] is not null; --получаем названия БД и полные названия файлов соответствующих журналов транзакций (т к у одной базы данных их может быть несколько) insert into @tbllog([DBName], [FileNameLog]) select t.[DBName], tt.[FileName] as [FileNameLog] from @tbl as t inner join [inf].[ServerDBFileInfo] as tt on t.[DBName]=DB_NAME(tt.[database_id]) where tt.[Type_desc]='LOG'; --далее последовательно обрабатываем каждую полученную ранее БД while(exists(select top(1) 1 from @tbl)) begin set @backupSetId=NULL; select top(1) @DBName=[DBName], @pathBackup=[LogPathBackup] from @tbl; set @backupName=@DBName+N'_Log_backup_'+cast(@year as nvarchar(255))+N'_'+cast(@month as nvarchar(255))+N'_'+cast(@day as nvarchar(255))+N'_' +cast(@hour as nvarchar(255))+N'_'+cast(@minute as nvarchar(255))+N'_'+cast(@second as nvarchar(255)); set @pathstr=@pathBackup+@backupName+N'.trn'; --запускаем непосредственно процедуру резервного копирования set @sql=N'BACKUP LOG ['+@DBName+N'] TO DISK = N'+N''''+@pathstr+N''''+ N' WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'+N''''+@backupName+N''''+ N', CHECKSUM, STOP_ON_ERROR, SKIP, REWIND, COMPRESSION, STATS = 10;'; exec(@sql); --проверяем созданную резервную копию журнала транзакций select @backupSetId = position from msdb..backupset where database_name=@DBName and backup_set_id=(select max(backup_set_id) from msdb..backupset where database_name=@DBName); set @sql=N'Ошибка верификации. Сведения о резервном копировании для базы данных "'+@DBName+'" не найдены.'; if @backupSetId is null begin raiserror(@sql, 16, 1) end else begin set @sql=N'RESTORE VERIFYONLY FROM DISK = N'+''''+@pathstr+N''''+N' WITH FILE = '+cast(@backupSetId as nvarchar(255)); exec(@sql); end --ужимаем журналы транзакций БД if(@ClearLog=1) begin while(exists(select top(1) 1 from @tbllog where [DBName]=@DBName)) begin select top(1) @FileNameLog=FileNameLog from @tbllog where DBName=@DBName; set @sql=N'USE ['+@DBName+N'];'+N' DBCC SHRINKFILE (N'+N''''+@FileNameLog+N''''+N' , 0, TRUNCATEONLY)'; exec(@sql); delete from @tbllog where FileNameLog=@FileNameLog and DBName=@DBName; end end delete from @tbl where [DBName]=@DBName; end END GO