Docker, как показатель зрелости

Когда мы были детьми, мы многого не понимали, что на данный момент является абсолютно очевидным. "Почему я не могу есть одни конфеты? Почему бутерброды — не еда, я же это ем? Почему я не могу спать с хомяком? Зачем чистить зубы каждый день, да еще целых два раза?!" Действительно, зачем? Но будучи взрослыми, зрелыми людьми, мы не задаемся подобными вопросами.

Похожая ситуация происходит и в мире IT (возможно, это касается любой профессиональной деятельности). Многих вещей на начальных стадиях мы можем не понимать. "Зачем, да и вообще кому нужны всякие Symfony, если есть WordPress? Зачем тратить время на автоматическое тестирование, если и так все работает? Git? Linux? SOLID, DRY, DDD, TDD? Что за страшные слова?". Новичкам сложно понять, зачем нужно так много всего. Осознание приходит со временем и вскоре такие вещи становятся не только понятными, но и очевидными.

Хочу рассказать свою историю того, как я дорос до Docker и что этому поспособствовало.

Дисклеймер

Эта статья всего-лишь повествование, в котором могут быть как объективные, так и субъективные мысли. Если я в чем-то не прав или сильно заблуждаюсь, пожалуйста, скажите мне об этом. Я люблю здравую, адекватную критику и готов принять конструктивные замечания.

Docker достаточно простая вещь. Но вы когда-нибудь пытались объяснить простому смертному, что это такое? Я пытался. Не получилось. Я и сам долгое время не понимал, зачем нужна эта штука. Я слышал про него, пытался вникнуть, но каждый раз бросал. Видимо, было еще рано — не созрел. Но в определенный момент произошла "Эврика"! Это был достаточно долгий путь, о котором я хотел бы рассказать другим. Возможно, эта статья поможет Вам сократить свой путь и начать пользоваться этим замечательным инструментом как можно раньше.

Этап 1. FTP или что-то подобное

Когда я начал работать веб-разработчиком, я попал в одну очень маленькую контору. Опыта у меня было 0, мы разрабатывали простые сайты на собственной, как мы это называли, "CMS". Слово OpenSource для меня было незнакомым, все функции писались руками, архитектуры не было никакой. Дыры в безопасности были подобны черным дырам. Если сайты типа "Блог", "Самый простой интернет-магазин" или "Новостная лента" были еще как-то реализуемы, то вещи чуть сложнее вызывали дикую боль и страдания. Работали мы через FTP, из-за чего возникали серьезные проблемы, когда два человека работали над одним и тем же файлом. Если кто-то что-то сломал или случайно затер, это пропадало на веки вечные.

И тут к нам пришел заказчик, по совместительству мой хороший друг, с одним незаурядным на фоне всех других наших работ проектом. Мы приступили за работу, но вскоре контора закрылась и я стал напрямую работать с этим проектом один. Тогда у меня и появилась возможность сделать все по-человечески...

Этап 2. LAMP

На втором этапе было принято несколько решений, порядок которых я уже и не помню. Скорее всего они происходили одновременно.

Во-первых, весь код я стал хранить в приватном Git репозитории на Bitbucket. Это, пожалуй, первое, чему стоит научиться любому разработчику. Это повысило защищенность кода от стороннего вмешательства. VPS мог сломаться, его могли взломать, просто не успели заплатить. Думаю, мысль ясна. Помимо этого, я закрыл FTP и деплой происходил по Git Push Webhook из ветки release или test.

Во-вторых, вместо одного сайта, было запущено два почти одинаковых. Первый — релиз, который обслуживал реальных клиентов. Второй — тестовый, который был запаролен, имел все самые последние нестабильные фичи. Последний нужен для того, чтобы не выкатывать в продакшн то, что не проверено и может работать не правильно. Хоть и работали эти два сайта на одном хосте, но были независимы.

В-третьих, что самое главное, разработка стала вестись локально. На ноутбук устанавливался стек LAMP, все это дело настраивалось, проект запускался локально на поддомене .dev . Это значительно ускорило разработку, позволило работать offline, пропала боязнь что-то сломать и жить стало чуточку проще.

Но вдруг я накосячил и пришлось переустановить Ubuntu. Заново приходится устанавливать и настраивать весь этот стек… Это дело можно было автоматизировать bash скриптом, но будет жесткая привязка к системе. Пусть я работаю один, но у начальства есть планы нанять второго, поэтому хотелось бы упростить жизнь и ему, и себе. После нескольких таких косяков я все таки нашел решение.

Этап 3. Vagrant

Vagrant — проще говоря, это инструмент, который дает Вам возможность настраивать VirtualBox скриптом. То есть, если написать правильный конфиг, то одной командой vagrant up можно загрузить готовый образ Debian, установить туда необходимый софт, настроить и получить готовое тестовое окружение.

Ну не чудо ли? На самом деле чудо! Это заметно упростило процесс разворачивания среды разработки, очистило основную систему от ненужных пакетов, и, благодаря виртуализации, я смог настроить машину как можно ближе к настройкам хостинга.

Виртуализация здорово подходит для разработки. Но в продакшн оно не годится. Это лютый овехед для системы. К тому же этот метод не решает несколько проблем:

Окружение хостинга и виртуальной машины похоже, но не одинаково. Поэтому все еще всплывали баги жанра "У меня все работает"

Окружение хоста и виртуалки нужно было поддерживать в актуальном состоянии. Если что-то менялось на сервере, нужно было менять и в виртуалке

Смена хостинга или переустановка системы в VPS еще та боль. Хостинг все еще приходилось настраивать вручную.

Обновлять некоторые пакеты не так-то просто. Попробуйте обновить PHP с версии 5.6 на 7.x. Это возможно. Но вероятность напортачить с зависимостями или сломать apache2 все же присутствует. Особенно, если Вы не сисадмин, а просто веб-разработчик, который любит и немного знает линукс.

Попробуйте запустить на одном хостинге два проекта с разными версиями MySQL и PHP. Почему-то я сомневаюсь, что это вообще возможно. Это может быть полезно, если нужно протестировать, как работает сайт на новой версии PHP, при этом продакшн оставить на старой версии. Вероятность что-то сломать при подобной настройке очень велика.

Да и лишними несколько гигабайт оперативки никогда не бывает.

Этап 4. Docker!

А вот теперь возьмите все проблемы из всех этапов выше и представьте, что есть инструмент, который просто и элегантно решит их за Вас.

Что такое Docker? В интернете очень много сравнений с контейнерами, которые используются для транспортировки товара. Это верно.

Но представьте себе большой зал и много людей, которые над чем-то работают. Не обязательно, что они делают одно и то же. Бухгалтера, юристы, плотники, маляры, аналитики, программисты. Да, они иногда взаимодействуют. Но из-за того, что у них нет личного рабочего пространства, такая работа больше похожа на хаос. Беда с документами, кто-то у кого-то ручку стащил, кто-то сел на чужой стул, притронулся к не своему компу и п.р. Но если поставить перегородки, каждому человеку или группе людей выделить личное рабочее место, то и жить становится проще. Каждый занимается своим делом, пользуется своими ресурсами, никому не мешает. Взаимодействие происходит через выделенные каналы — почту, архивы или двери.

Также и Docker. Большой зал — это Ваша система (в действительности, всё немного сложнее, но для общего понимания концепций можно и упростить). Docker может создать изолированное пространство для процесса или группу процессов, делающих свою работу. Взаимодействие происходит путем открытых портов, общих файлов, внутренних и внешних сетей. Никто не кому не мешает. Таким образом Вы можете на одном хосте иметь хоть 20 версий PHP или еще чего-нибудь. А благодаря образам (images) Вы можете, образно говоря, заказать готовый офис со всеми плюшками.

Подключение к проекту новых компонентов стало вопросом нескольких строк благодаря docker-compose. Вот несколько примеров:

#Подключение PHPMyAdmin pma: image: phpmyadmin/phpmyadmin:4.7 restart: always environment: MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DB_PASSWORD} depends_on: - db ports: - "181:80" #Подключение MySQL db: image: mysql:5.7.20 restart: always environment: MYSQL_DATABASE: ${DB_NAME} MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DB_PASSWORD} volumes: - db-data:/var/lib/mysql

Нужно обновить версию MySQL? Сколько времени и усилий пришлось бы приложить, чтобы сделать это на обычном VPS хостинге? Тут это вопрос 3-4 символов.

Благодаря тому, что Docker работает внутри рабочей системы, а не создает новую, он не сильно нагружает машину для разработки и вполне пригоден для прода. И это большой плюс, потому что код, запущенный на машине разработчика с Ubuntu, будет работать ровно также, как и на сервере с Debian

Еще одна польза от такого решения — автоматическое тестирование стало значительно проще. Проверка происходит внутри изолированных контейнеров, которые создаются перед каждым запуском. Поэтому тесты стабильны и выполняются или не выполняются всегда.

Заключение

Docker понять не просто, несмотря на его простоту. Для этого нужно подрасти. У меня не было надежного руководства, поэтому все приходилось постигать самому. Возможно кто-то как я благодаря этой статье сможет вырасти немного быстрее.