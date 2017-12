Telegram бот для конференций (Продолжение)

Доброго времени суток, Хабрахабр!

Сегодня мы разберемся как расширить функционал нашего бота. Перейдем сразу к сути...

Чему мы научим бота в этот раз?

Получать больше информации по пользователям

Делать глобальные опросы и хранить их результаты

В прошлой части мы научили бота:

Отправлять расписание мероприятия в виде telegra.ph ссылки.

Шарить ссылку на сайт или чат мероприятия.

Рассылать уведомления пользователям из админки.

Первая часть статьи тут!

Едим слона по частям

Давайте добавим рассылку массовых сообщений с возможностью получить feedback от пользователя. В данном примере мы сделаем реализацию двух кнопок (Да/Нет).

Задача будет состоять из нескольких частей:

Описать модель данных результатов для базы

Реализовать сервис для их сохранения и получения

Подготовить сообщение с двумя кнопками для голосования

Отловить нажатие на кнопку пользователем и сохранить его голос в базу

Добавить форму для создания опросов в админке

Отобразить результаты голосования в админке

Модель данных

Нам потребуется новая модель данных для результатов голосования

Что мы собираемся хранить:

Ид пользователя

Текст самого вопроса (Вы можете реализовать сохранение id вопроса)

Ответ на вопрос (текст кнопки)

Время

var mongoose = require('mongoose'); var Schema = mongoose.Schema; var VoteSchema = new Schema({ telegramId: String, question: String, answer: String, time: String }); var Vote = mongoose.model('vote', VoteSchema);

VoteService

Теперь необходимо реализовать сохранение результатов голосования в базу и сделать проверку на то, что пользователь уже проголосовал.

isNew: function (telegramId, question, callback) { // В качестве примера, сопоставим ид пользователя и вопрос голосования // Для реального проекта я рекомендую отдельно сделать id для конкретного голосования VoteModel.findOne({telegramId: telegramId, question: question}, function (err, existingVote) { if (err) { callback(err, null); return; } if (existingVote) { callback(null, false); } else { callback(null, true); } }); }

Сохранение результатов голосования будет выглядеть примерно так:

saveVote: function (voteInfo, callback) { this.isNew(voteInfo.telegramId, voteInfo.question, function (err, result) { if (err) { callback(err, null); return; } if (result) { var newVoteDto = new VoteModel({ telegramId: voteInfo.telegramId, question: voteInfo.question, answer: voteInfo.answer, time: voteInfo.time }); newVoteDto.save(function (err) { if (err) { callback(err, null); } else { callback(null, true); } }); }else{ callback(null, false); } }) }

Обработчики событий

Используем VoteService в новом Handlerе для кнопок голосования.

(Более подробно о том как устроены Handlers смотрите в предыдущей части)

Реализуем вспомогательный метод getLastMessageText в BotUtils.

В нем мы достаем текст сообщения, на которое ответил пользователь.

getLastMessageText: function (message) { return message.message.text; }

Перейдем к VoteHandler:

var VoteHandler = { register: function (telegramBot, messageOptions) { telegramBot.on('callback_query', function (message) { // Достаем информацию о клиенте из сообщения var clientInfo = BotUtils.getClientInfo(message); // Достаем текст опроса var lastMessageText = BotUtils.getLastMessageText(message); // Здесь мы обрататываем реакцию на конкретный текст кнопок // Для более сложных опросов, нужно вынести сборку кнопок в отдельный конструктор // В текущем примере мы ограничимся простым опросом вида "да или нет" if(message.data === 'yes' || message.data === 'no'){ // Соберем все данные о голосовании для сохранения var voteInfo = { telegramId: clientInfo.telegramId, question: lastMessageText, answer: message.data, time: Date.now().toString() }; // Вызовем сохранение результатов. // Можно также описать вариант диалога, при котором мы сообщаем пользователю // что он уже голосовал (возьмите на заметку) VoteService.saveVote(voteInfo, function (saveErr, result) { if (saveErr) { telegramBot.sendMessage(clientInfo.telegramId, 'Some error! Sorry', messageOptions); return; } MessagesService.getByTitle('thanks', function (err, message) { if(err){ telegramBot.sendMessage(clientInfo.telegramId, 'Some error! Sorry', messageOptions); }else{ telegramBot.sendMessage(clientInfo.telegramId, message.text, messageOptions); } }); }); } }); } };

Сообщение и кнопки

После того как мы описали регистрирование результатов голосования, сделаем его рассылку из админки.

Начнем с формирования MessageOptions, которые будут содержать две кнопки.

Для этого добавим такой метод в BotUtils:

(В прошлой части можно найти краткий рассказ о том что такое MessageOptions и callback_data)

buildMessageOptionsForVoting: function () { return { parse_mode: "HTML", disable_web_page_preview: false, reply_markup : JSON.stringify({ inline_keyboard: [ [{ text: 'Да', callback_data: 'yes' }, { text: 'Нет', callback_data: 'no'}] ] }) }; }

Новый контроллер

Добавим форму на страницу админки:

<h2>Запустить голосование</h2> <form method="POST" action="/voting"> <h3>Сообщение:</h3> <textarea class="form-control" rows="3" type="text" name="message">"Напишите что-нибудь..."</textarea> <input align="right" class="btn btn-success" type="submit" value="Отправить"> </form>

В этом примере реализован только один базовый шаблон для голосования. В дальнейшем, можно

сделать специальный конструктор голосования в админке, добавив возможноть создавать другие варианты ответа. Эту возможность мы реализуем в следующей части, пока ограничимся простыми да и нет.

votingController: function (request, response) { // Получаем текст опроса с формы var message = request.body.message; var telegramBot = this.telegramBot; // Итерируемся по всем пользователям UserService.getAll(function (err, users) { if (err) { Logger.notify('Some error!' + err.message); return; } // Формируем настройки для сообщения, в которых описаны наши кнопки. var messageOptionsForOptions = BotUtils.buildMessageOptionsForVoting(); users.forEach(function (user) { telegramBot.sendMessage(user.telegramId, message, messageOptionsForOptions); }); }); response.redirect('/'); }

Результаты голосования

Выведем результаты голосования на админку. Пока сделаем это в виде списка, дальше реализуем счетчики голосов, для большей наглядности.

В HomeControllerе достанем все результаты из базы:

VoteService.getAll(function (getVotesErr, votes) { if (getVotesErr) { Logger.notify('Some error!' + getVotesErr.message); } response.render('main', {users: users, votes: votes}); });

Добавим список результатов на вьюшку:

<h2>Результаты голосования:</h2> <ul> <% for(var i=0; i<votes.length; i++) {%> <li class="list-group-item list-group-item-info"> <%= votes[i].telegramId %> <%= votes[i].question %> <%= votes[i].answer %> </li> <% } %> </ul>

Больше данных о пользователе

Чтобы добавить к своей рассылке обращение по имени, можно расширить получаемую информацию о пользователе. (При первом обращении пользователя к боту)

Добавим такой метод в BotUtils. Не забудьте добавить новые поля firstName и lastName к модели данных UserModel.

getClientInfo: function (message) { return { firstName: message.from.first_name, lastName: message.from.last_name, telegramId: message.hasOwnProperty('chat') ? message.chat.id : message.from.id }; }

Исходники

Полный код всего проекта лежит тут!

Напомню, telegram token и mongo connection string необходимо прописать в файле /src/config.json

Продолжение

Если появятся интересные предложения, я попробую реализовать что-то новое у нашего Telegram бота.

Спасибо за внимание, хабровчане!