Регистрация
сегодня в 21:41

Зачем я купил Mac Mini (Late 2012) накануне 2018 года?


    ~ Продать MacBook Pro, которому уже перевалило за 3 года
    ~ Сменить 13'' экран на парочку 22'' и повысить комфорт разработки
    ~ Получить мощную машину для быстрой компиляции проектов на Swift


    Это основные причины, повлиявшие на покупку Mac Mini. Первые два пункта достаточно очевидны, но вот к последнему пункту явно нужны комментарии...


    Предисловие


    У меня был MacBook Pro 13'' (Mid 2014) с самым мощным процессором в своей линейке (i7-4578U) и 8 GB оперативной памяти. Износ аккумулятора был примерно 1400 циклов и зарядное устройство доживало свои последние дни. Менять батарею и покупать зарядное обошлось бы в 22000₽ у "офицалов" или от 6000₽ в других местах. Но стоило ли продлять жизнь аппарату, который уже не устраивает по производительности?!


    За последний год особенно остро встал вопрос скорости компиляции проектов на Swift. Как и многие, я задавался вопросом ускорения компиляции и читал различные материалы на эту тему. Вот, например, полезный скрипт, которым время от времени пользуюсь для поиска "медленных" функций:


    xcodebuild -workspace NAME.xcworkspace -scheme NAME -sdk iphonesimulator -arch x86_64 -configuration Debug clean build OTHER_SWIFT_FLAGS="-Xfrontend -debug-time-function-bodies" | grep '^[0-9]\{3,20\}.[0-9]\{1,20\}ms'

    Но, несмотря на удачные решения по оптимизации, производительности MacBook не хватало для шустрой сборки проектов.


    Оценка производительности


    Первым делом следовало разобраться — а что конкретно требуется от компьютера, чтобы он быстро собирал проекты. Интуитивно я понимал, что основная нагрузка ложится на процессор, но полноценные исследования провести все не хватало времени. Пару раз сравнил время комплияции одного и того же проекта на MacBook Pro 15'' (Mid 2015) с процессором (i7-4770HQ) и на моём ноутбуке. Разница была очевидной — практически в 2 раза быстрее справлялся с задачей MacBook Pro 15'' (Mid 2015). Тогда и заметил, что есть зависимость между временем компиляции и оценкой производительности процессора по версии cpubenchmark.net.


    Еще больше подтверждений данной зависимости нашел, когда наткнулся на репозиторий, где люди на одном и том же проекте тестировали время сборки и публиковали результаты.


    Mac Mini


    Все в той же таблице я и обнаружил Mac Mini (Late 2012), который находился среди лидеров. Мне показалось это явление странным, ведь я неоднократно проверял характеристики самого свежего Mac Mini (Late 2014) и показатели его производительности не были впечатляющими.


    Как оказалось, у модели 2012 года было все в порядке с производительностью. 4-х ядерный процессор не оставлял шансов 2-х ядерному процессору модели 2014 года. Помимо достойного процессора, этот аппарат еще допускает замену / расширение памяти. Поэтому, must have набор 16 GB RAM + SSD воткнуть получится.



    Покупка / продажа


    Все происходило через аукцион. От момента зарождения идеи до полной ее реализации прошло всего несколько дней. Удалось разменять старый ноутбук на интересующий комплект без каких-то особых доплат.


    Продажа MacBook Pro 13'' (Mid 2014) ≈ 50000₽


    Покупка Mac Mini MD388 + Клавиатура + Трэкпад ≈ 25000₽
    Покупка 2 x 8 GB RAM Kingston KVR16S11/8 ≈ 10000₽ (Новое)
    Покупка 2 x Монитор HP 22w + кронштейн ≈ 15000₽ (Новое)


    За сумму ≈ 50000₽ что-то подобное по производительности найти сложно (если вообще возможно). Альтернативой может оказаться Hackintosh, подход к сборке которого достаточно доступно описан в публикации. Однако, в публикации сборка сравнивается с крайне слабым Mac Mini (Mid 2011) c процессором i5-2415M, который покупать для разработки я бы не рекомендовал. Вот если бы сравнили сборку с Mac Mini (Late 2012) с процессором i7-3720QM, то результаты не были бы столь убедительными.


    Во время проверки Mac Mini использовал команду для терминала, которая выводит модель процессора, например: Intel® Core(TM) i7-3615QM CPU @ 2.30GHz. Ведь целью было приобретение именно 4-х ядерного аппарата и данная проверка давала хоть какую-то дополнительную уверенность при покупке с рук.


    sysctl -n machdep.cpu.brand_string

    Очень долго не мог решиться какую оперативную память покупать. Существуют модели, которые разные фирмы делают специально для техники Apple, но они дороже и ждать долго пока их доставят. Выбор модулей памяти Kingston KVR16S11/8 был основан исключительно на отзывах людей с маркета. Им огромное спасибо!


    Я так и не разобрался, сможет ли этот Mac Mini адекватно выводить картинку на два монитора с разрешением превышающим Full HD. Поэтому не стал рисковать и взял мониторы именно с Full HD.


    Результаты


    После приобретения Mac Mini, объем оперативной памяти увеличился с 8 GB до 16 GB и маленький 13'' экран сменился на два 22''. Осталось разобраться с производительностью.


    Предварительно, перед продажей MacBook, было измерено время сборки на одном из проектов: 115 сек, 110 сек, 112 сек. Средний результат получился 112 сек. Условия сборки проекта были всегда точно соблюдены: открыт только Xcode, очистка (clean), ожидание индексации, сборка (build). Результаты Mac Mini подтвердили предположения о зависимости оценки производительности процессора и времени компиляции: 75 сек, 70 сек, 70 сек. Средний результат 72 сек.


    Заключение


    Приобретением доволен, все ожидания оправдались. Процессор действительно играет очень важную роль и старые 4-х ядерные оказываются производительнее, чем свежие 2-х ядерные. Не удивлюсь, если MacBook Pro 13'' (Mid 2017) в максимальной комплектации будет собирать проекты медленнее, чем приобретенный мной Mac Mini.


    … осталось привыкнуть к отсутствию мобильности и свободы, которую предоставлял ноутбук.

    Метки:
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама
    Читают сейчас
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама
    Поделиться публикацией
    Похожие публикации
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама
    Комментарии 11
    • +1
      Только прочитал заголовок и сразу же ответил — честный i7, 2 слота под память и 2 слота под 2.5 хранилище. Разве что видеоядро частенько оказывается слабовато для двухмониторной конфигурации. Следующий макмини, который мне захочется, будет на чём-то подобном.

      Кстати, это большое везение урвать такой миник по такой относительно низкой цене.
      • 0
        Нет никакой памяти для Mac. Это развод маркетологов. Когда у Apple память была заменяемая, то подходила обычная память для PC соответствующего стандарта.
        К сожалению, на сегодня 2 слота под DDR3 мало. Максимум 16 гигабайт — это минимальный объем для комфортной работы на сегодня, нет никакого запаса на будущее.
        • 0
          Здравствуйте, разделяю Вашу радость. Тоже очень доволен своим Mac mini (MD388RS/A).
          Два года назад смотрели в магазине кастрюли, увидел Mac, новенький, с 4-х ядерным Core I7. Почитал, сравнил и на следующий день купил (со скидкой, так как не последняя модель, обошелся в 31625 рублей!).
          Apple, как писали, подвела фирма Intel, которая изменила топологию для I7 в новых поколениях. Чтобы не переделывать материнскую плату, оставили I5 с двумя ядрами, у которых ножки совпадали). Да ещё у модели 2012 года память легко заменяемая, а в более поздних — впаянная на плату. Поставил SSD Drevo на 480 GB.
          Для большего повышения производительности могу посоветовать поискать RAM disk. Для Windows он существует, до 4GB бесплатно, больше — за плату. Если файлы с проектом на него переписать, то должно получиться ещё на порядок быстрее.
          Для мобильности можно посмотреть USB3 дисплеи. Получится что-то вроде ноутбука.
          • 0
            Какая у Вас версия ОС?

            У меня как раз на днях разрешилась другая ситуация. У меня два мака — mac mini и macbook air, оба 2013 года. К мини ещё magic mouse и magic keyboard, а также, 16 ГБ оперативки. И если макбук до последнего отлично справлялся с задачами и не было заметно понижения производительности, то мини с каждым обновлением ОС потихоньку чах и чах. Дошло до того, что уже было невозможно работать — постоянно висла клавиатура (когда печатаешь, а буквы не появляются, потом раз — и сразу половина появилась в произвольном порядке), становилось нереально открыть даже самое простое приложение вроде Заметок — стабильно при нажатии на приложение начинало крутиться так любимое Тимом Куком радужное колёсико, проходила минута-две и приложение открывалось, когда ты уже о нём позабыл.

            И вот, угораздило меня обновиться до High Sierra.

            Даже макбук потерял былую прыть, а уж про мак мини и говорить нечего — он впал в кому, не в силах сопротивляться усилиям Тима Кука заставить меня разориться на новый десктоп. Я приуныл и стал подумывать о винде (благо, у меня с 2012 года пылился ПК).

            И вот, несколько дней назад мне вдруг пришло решение. Оказалось, что можно откатить маки на версию назад. Я как-то не особо задумывался над этим, и оказалось, что это можно сделать. Я откатил макбук на Sierra и он обрёл былую прыть. А на мак мини я поставил Ubuntu, что вернуло ему жизнь (поскольку загрузочная флешка теперь есть, я всегда могу накатить обратно macOS). Да и на работе у меня Ubuntu, пока всё устраивает.

            Поскольку проблемы с маком начались задолго до Hish Sierra, не думаю, что ему сильно помог бы откат на одну версию. Так что, Ubuntu, думаю, для него самое то.
            • 0

              Используем в офисе для всяких нужд белый макмини с 6 Гб памяти. Поставили High Sierra, все чудесно.
              Вообще, похоже, что с вашим компьютером что-то не то. Диск, например.

            • –1
              Хакинтош всё же нынче идеальное решение, если нужно дёшево и мощно. К тому же, если выбрать «правильное» железо (которого сейчас очень много), то проблем будет ноль.

              Например:
              Билд из i7-7700K + 32 GB DDR4 + Samsung 850 Pro 256 Gb + неплохая мать + БП обошлись мне примерно в 1K USD месяцев 10 назад, и этот конфиг существенно мощнее вашего, а аналогичный выйдет, наверное, сильно дешевле, чем mac mini из поста.
              Ещё 15К рублей — GTX 970 (до дефицита), 30К — 4К дисплей и 15К — мех. клава.
              • 0
                После приобретения Mac Mini, объем оперативной памяти увеличился с 8 GB до 16 GB и маленький 13'' экран сменился на два 22''.

                Вы так пишете, будто бы сами сменились. Особенно экран, который вообще в миника не входит. Улыбнуло.
                • 0
                  Извините, но нет. На конец 2017-го i7-3615QM и рядом не стоял с «мощным». Да и в комп по указанной вами ссылке в качестве процессора предлагают устанавливать какую-то двухядерную хрень. Да, статье год, но это не оправдание.

                  И не надо называть ограничение в 16ГБ оперативки при процессоре поддерживающем 32ГБ «расширением».

                  «Свежие двухядерные» — смешно. Вы точно в сегодняшнем дне живёте? Проснитесь, AMD предлагает для десктопов 8 ядер/16 потоков. В текущей линейке Intel уже нет процессоров с менее чем 4 ядрами.

                  И аргумент «ну оно же не мак» не принимается. Вам Swift надо, а Swift типа кроссплатформенный.
                  • –1
                    Когда ждать статью про покупку новых тапочек для дома? Хабр этого не достоин.
                    • +1

                      Ну что тут можно сказать, тяжело живется iOS разработчикам, iп*здец просто.

                      • 0
                        Года полтора назад столкнулся с проблемой медленной сборки, тогда перешёл с 4 гб на 16 гб и с HDD на SSD в MacBook Pro — разница колоссальная.

                        Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                        Что обсуждают
                        Интересные публикации
                        AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

                        Подробнее
                        Реклама

                        Аккаунт

                        Разделы

                        Информация

                        Услуги

                        Приложения

                        © 2006 – 2017 «TM»
                        Служба поддержки
                        Мобильная версия