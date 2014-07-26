Вышел PHP 7.2.0
- Перевод
Вчера, 30 ноября 2017г. команда разработки PHP объявила о релизе PHP 7.2.0
Это второй минорный релиз в серии PHP 7.
PHP 7.2.0 включает в себя некоторые улучшения а также новый функционал.
- Изменения в преобразовании массивов/объектов, числовые ключи
- Изменения в подсчете несчитаемых типов
- Указание типа объекта
- HashContext в виде объекта
- Добавлен алгоритм Argon2 в функции хэширования паролей
- Улучшения SSL / TLS Констант
- Удалили расширение Mcrypt https://wiki.php.net/rfc/mcrypt-viking-funeral
- Добавили расширение sodium
Прим. переводчика: не уверен, что нужно было переводить изменения, но я попытался.
Также есть более подробная статья о нововведениях PHP 7.2. Правда она написана достаточно давно.
Можно скачать исходные коды и сборки для Windows.
Также доступен ChangeLog и руководство по обновлению.
Спасибо всем, кто принимал участие в разработке!
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