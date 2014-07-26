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Вышел PHP 7.2.0

http://php.net/archive/2017.php#id2017-11-30-1
  • Перевод
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Вчера, 30 ноября 2017г. команда разработки PHP объявила о релизе PHP 7.2.0
Это второй минорный релиз в серии PHP 7.

PHP 7.2.0 включает в себя некоторые улучшения а также новый функционал.


Прим. переводчика: не уверен, что нужно было переводить изменения, но я попытался.
Также есть более подробная статья о нововведениях PHP 7.2. Правда она написана достаточно давно.

Можно скачать исходные коды и сборки для Windows.
Также доступен ChangeLog и руководство по обновлению.

Спасибо всем, кто принимал участие в разработке!
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Комментарии 8
  • 0
    Это второй мажорный релиз в серии PHP 7.

    Минорный, вы хотели сказать.
  • +1
    Надо отметить, что активная поддержка 7.0 прекращается уже послезавтра.
    • 0
      Некоторые только подумывают о переходе на 7.0, а вы…
      А я еще лично встречал сервера, которые работают на 5.3 и в ус не дуют. Просишь обновить хотя бы на 5.6 — уйма недовольства.
      Приходится голосовать «рублем» и уходить к конкурентам с PHP-FPM, в которых версию можно выбирать самому.
      • 0

        Ну вот переходить на 7.0 нет никакого смысла уже. 7.1 минимум спланами на 7.2 в обозримом будущем. По свежему личному опыту переход с 5.6 (реальный рантайм, а так и PHP4 код встречадся) переделки 7.0->7.1 минимальны, основная масса с 5.6 на 7.0.

        • 0
          Ну вообще переделки не требуются, если использовать PDO/MYSQLI, а вот со старой библиотекой mysql — совсем беда…
          • 0

            Ну собственно это основная переделка и была при переходе. Плюс /e в регулярках. На 7.2 ещё mcrypt и each(). Это навскидку из того, что простым Find & replace не сделать.

    • +4
      Зачитался статьёй. Спасибо за перевод.

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