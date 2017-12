Восемь возможностей C++17, которые должен применять каждый разработчик

Мы поговорим о восьми удобных изменениях, которые влияют на ваш повседневный код. Четыре изменения касаются самого языка, а ещё четыре — его стандартной библиотеки.

Благодарности

Некоторые примеры я брал из докладов на конференциях Russian C++ User Group — за это огромное спасибо её организаторам и докладчикам! Я брал примеры из:

1. Декомпозиция при объявлении (англ. structural bindings)

используйте декомпозицию при объявлении переменных: auto [a, b, c] = std::tuple(32, "hello"s, 13.9)

возвращайте из функции структуру или кортеж вместо присваивания out-параметров



Удобно декомпозировать std::pair , std::tuple и структуры с помощью нового синтаксиса:

#include <string> struct BookInfo { std::string title; // In UTF-8 int yearPublished = 0; }; BookInfo readBookInfo(); int main() { // Раскладываем поля структуры на переменные title и year, тип которых выведен автоматически auto [title, year] = readBookInfo(); }

В C++17 есть ограничения декомпозиции при объявлении:

нельзя явно указывать типы декомпозируемых элементов

нельзя использовать вложенную декомпозицию вида auto [title, [header, content]] = ...

Декомпозиция при объявлении в принципе может раскладывать любой класс — достаточно один раз написать подсказку путём специализации tuple_element , tuple_size и get . Подробнее читайте в статье Adding C++17 structured bindings support to your classes (blog.tartanllama.xyz)

Декомпозиция при объявлении хорошо работает в контейнерах std::map<> и std::unordered_map<> со старым методом .insert() и двумя новыми методами :

Метод try_emplace выполняет вставку тогда и только тогда, когда заданного ключа ещё нет в контейнере

Если заданный ключ уже есть в контейнере, ничего не происходит: в частности, rvalue-значения не перемещаются

Метод insert_or_assign выполняет либо вставку, либо присваивание значения существующего элемента

Пример декомпозиции с try_emplace и декомпозиции key-value при обходе map:

#include <string> #include <map> #include <cassert> #include <iostream> int main() { std::map<std::string, std::string> map; auto [iterator1, succeed1] = map.try_emplace("key", "abc"); auto [iterator2, succeed2] = map.try_emplace("key", "cde"); auto [iterator3, succeed3] = map.try_emplace("another_key", "cde"); assert(succeed1); assert(!succeed2); assert(succeed3); // Вы можете раскладывать key и value прямо в range-based for for (auto&& [key, value] : map) { std::cout << key << ": " << value << "

"; } }

2. Автоматический вывод параметров шаблонов

Ключевые правила:

функции вида std::make_pair больше не нужны: смело пишите выражения std::pair{10, "hello"s} , компилятор сам выведет тип

больше не нужны: смело пишите выражения , компилятор сам выведет тип шаблонные RAII вида std::lock_guard<std::mutex> guard(mutex); станут короче: std::lock_guard guard(mutex);

станут короче: функции std::make_unique и std::make_shared по-прежнему нужны

Вы можете создавать свои подсказки для автоматического вывода параметров шаблона: см. Automatic_deduction_guides

Интересная особенность: конструктор из initializer_list<> пропускается для списка из одного элемента. Для некоторых JSON библиотек (таких как json_spirit) это может оказаться фатальным. Не играйтесь с рекурсивными типами и контейнерами STL!

#include <vector> #include <type_traits> #include <cassert> int main() { std::vector v{std::vector{1, 2}}; // Это vector<int>, а не vector<vector<int>> static_assert(std::is_same_v<std::vector<int>, decltype(v)>); // Размер равен двум assert(v.size() == 2); }

3. Объявление вложенных пространств имён

Избегайте вложенности пространств имён, а если не избежать, то объявляйте их так:

namespace product::account::details { // ...ваши классы и функции... }

4. Атрибуты nodiscard, fallthrough, maybe_unused

Ключевые правила:

завершайте все блоки case, кроме последнего, либо атрибутом [[fallthrough]] , либо инструкцией break;

, либо инструкцией используйте [[nodiscard]] для функций, возвращающих код ошибки или владеющий указатель (неважно, умный или нет)

для функций, возвращающих код ошибки или владеющий указатель (неважно, умный или нет) используйте [[maybe_unused]] для переменных, которые нужны только для проверки в assert

Более подробно об атрибутах рассказано в статье Как пользоваться атрибутами из C++17. Здесь будут краткие выдержки.

В C++ приходится добавлять break после каждого case в конструкции switch, и об этом легко забыть даже опытному разработчику. На помощь приходит атрибут fallthrough, который можно приклеить к пустой инструкции. Фактически атрибут приклеивается к case, следующему за пустой инструкцией.

enum class option { A, B, C }; void choice(option value) { switch (value) { case option::A: // ... case option::B: // warning: unannotated fall-through between // switch labels // ... [[fallthrough]]; case option::C: // no warning // ... break; } }

Чтобы воспользоваться преимуществами атрибута, в GCC и Clang следует включит предупреждение -Wimplicit-fallthrough . После включения этой опции каждый case, не имеющий атрибута fallthrough, будет порождать предупреждение.

В проектах с высокими требованиями к производительности могут практиковать отказ от выброса исключений (по крайней мере в некоторых компонентах). В таких случаях об ошибке выполнения операции сообщает код возврата, возвращённый из функции. Однако, очень легко забыть проверить этот код.

[[nodiscard]] std::unique_ptr<Bitmap> LoadArrowBitmap() { /* ... */ } void foo() { // warning: ignoring return value of function declared // with warn_unused_result attribute LoadArrowBitmap(); }

Если вы используете, например, свой класс ошибок, то вы можете указать атрибут единожды в его объявлении.

class [[nodiscard]] error_code { /* ... */ }; error_code bar(); void foo() { // warning: ignoring return value of function declared // with warn_unused_result attribute bar(); }

Иногда программисты создают переменную, используемую только в отладочной версии для хранения кода ошибки вызванной функции. Возможно, это просто ошибка дизайна кода, и возвращаемое значение следовало обрабатывать всегда. Тем не менее:

// ! старый код! auto result = DoSystemCall(); (void)result; // гасим предупреждение об unused variable assert(result >= 0); // современный код [[maybe_unused]] auto result = DoSystemCall(); assert(result >= 0);

5. Класс string_view для параметров-строк

Правила:

в параметрах всех функций и методов вместо const string& старайтесь принимать невладеющий string_view по значению

возвращайте из функций и методов владеющий string , как и раньше

старайтесь принимать невладеющий по значению будьте осторожны с возвратом string_view из функции: это может привести к проблеме висячих ссылок (англ. dangling pointers)

Подробнее о том, почему string_view лучше всего применять только для параметров, читайте в статье std::string_view конструируется из временных экземпляров строк

Класс string_view хорош тем, что он легко конструируется и из std::string и из const char* без дополнительного выделения памяти. А ещё он имеет поддержку constexpr и повторяет интерфейс std::string. Но есть минус: для string_view не гарантируется наличие нулевого символа на конце.

6. Классы optional и variant

Применение optional<> и variant<> настолько широко, что я даже не буду пытаться полностью описать их в этой статье. Ключевые правила:

предпочитайте optional<T> вместо unique_ptr<T> для композиции объекта T, время жизни которого короче времени жизни владельца

для PIMPL используйте unique_ptr<Impl> , потому что определение Impl скрыто в файле реализации класса

вместо для композиции объекта T, время жизни которого короче времени жизни владельца используйте тип variant вместо enum или полиморфных классов в ситуации, когда состояния, такие как состояние лицензии, не могут быть описаны константами enum из-за наличия дополнительных данных в каждом из состояний

используйте тип variant вместо enum в ситуации, когда данные, такие как код ошибки в исключении, должны быть обработаны во всех вариантах, и неполная обработка вариантов должна приводить к ошибке компиляции

используйте тип variant вместо any везде, где это возможно

optional можно использовать для композиции объекта, время жизни которого короче времени жизни владельца

не применяйте optional для обработки ошибок: он не несёт никакой информации об ошибке

для возврата значения либо ошибки можно написать свой класс Expected<Value, Error> , основанный на boost::variant<...> а можно не писать и взять готовый: github.com/martinmoene/expected-lite

для обработки ошибок: он не несёт никакой информации об ошибке

Пример кода с optional:

// nullopt - это специальное значение типа nullopt_t, которое сбрасывает // значение optional (аналогично nullptr для указателей) std::optional<int> optValue = std::nullopt; // ... инициализируем optValue ... // забираем либо значение, либо -1 const int valueOrFallback = optValue.value_or(-1);

optional имеет operator* и operator-> , а также удобный метод .value_or(const T &defaultValue)

и , а также удобный метод optional имеет метод value, который, в отличие от operator* , бросает исключение std::bad_optional_access при отсутствии значения

, бросает исключение при отсутствии значения optional имеет операторы сравнения “==”, “!=”, “<”, “<=”, “>”, “>=”, при этом std::nullopt меньше любого допустимого значения

меньше любого допустимого значения optional имеет оператор явного преобразования в bool

Пример кода с variant: здесь мы используем variant для хранения одного из нескольких состояний в случае, когда разные состояния могут иметь разные данные

struct AnonymousUserState { }; struct TrialUserState { std::string userId; std::string username; }; struct SubscribedUserState { std::string userId; std::string username; Timestamp expirationDate; LicenseType licenceType; }; using UserState = std::variant< AnonymousUserState, TrialUserState, SubscribedUserState >;

Преимущество variant в его подходе к управлению памяти: данные хранятся в полях значения типа variant без дополнительных выделений памяти. Это делает размер типа variant зависимым от типов, входящих в его состав. Так может выглядеть таблица размеров на 32-битных процессорах (но это неточно):

7. Используйте функции std::size, std::data, std::begin, std::end

используйте std::size для измерения длины C-style массива

эта функция работает с массивами и с контейнерами STL, но выдаст ошибку компиляции при попытке передать ей обычный указатель

используйте std::data для получения изменяемого указателя начало строки, массива или std::vector<>

раньше для получения такого указателя использовали выражение &text[0] , но оно имеет неопределённое поведение на пустых строках



Может быть, для манипуляций с байтами лучше опираться на библиотеку GSL (C++ Core Guidelines Support Library).

8. Используйте std::filesystem

Ключевые правила:

передавайте std::filesystem::path вместо строк во всех параметрах, в которых подразумевается путь

вместо строк во всех параметрах, в которых подразумевается путь будьте осторожны с функцией canonical : возможно, вы имели ввиду метод lexically_normal

canonical обрабатывает символические ссылки, а lexically_normal — нет canonical требует, чтобы путь существовал, а lexically_normal — нет на Windows попытка склеить почти-слишком-длинный путь и "..", а затем применить canonical может закончиться фиаско: Boost кинет исключение из-за слишком длинного пути к файлу

: возможно, вы имели ввиду метод lexically_normal будьте осторожны с функцией relative : возможно, вы имели ввиду lexically_relative

: возможно, вы имели ввиду lexically_relative старайтесь использовать noexcept-версии функций (с кодом ошибки), если ошибка для вас приемлема

например, используйте noexcept версию функции exists, иначе вы получите исключения для некоторых сетевых путей!

не используйте boost::filesystem

Чем плох boost::filesystem? Оказывается, у него есть несколько проблем дизайна:

в Boost не решена проблема 2038 года; точнее, эту задачу переложили на time_t, но в Linux он до сих пор 32-битный!

на ту тему есть отличная статья 2038: остался всего 21 год

в STL-версии filesystem есть все средства для работы с кодировкам

Любой опытный программист знает о разнице в обработке путей между Windows и UNIX-системами:

в Windows пути принимаются в виде UTF-16 строк (или даже UCS-2 строк, т.е. суррогатных пар в путях надо избегать!), часто используемый тип wchar_t представляет 2-байтный символ в кодировке UTF-16, а разделителем путей служит обратный слеш “\”

в UNIX пути принимаются в виде UTF-8 строк, редко используемый wchar_t представляет 4-байтный символ в кодировке UCS32, а разделителем путей служит прямой слеш “/”

Конечно же filesystem абстрагируется от подобных различий и позволяет легко работать как с платформо-зависимыми строками, так и с универсальным UTF-8:

для получения UTF-8 версии пути служит метод u8string

для конструирования пути из UTF-8 строки служит свободная функция u8path

не используйте конструктор std::filesystem::path из std::string — на Windows конструктор считает входной кодировкой кодировку ОС!

Бонусное правило: прекратите переизобретать clamp, int_to_string и string_to_int

Функция std::clamp дополняет функции min и max. Она обрезает значение и сверху, и снизу. Аналогичная функция boost::clamp доступна в более ранних версиях C++.

Правило "не переизобретайте clamp" можно обобщить: в любом крупном проекте избегайте дублирования маленьких функции и выражений для округлений, обрезаний значений и т.п. — просто один раз добавьте это в свою библиотеку.

Аналогичное правило работает для задач обработки строк. У вас есть своя маленькая библиотека для строк и парсинга? В ней есть парсинг или форматирование чисел? Если есть, замените свою реализацию на вызовы to_chars и from_chars

Функции to_chars и from_chars поддерживают обработку ошибок. Они возвращают по два значения:

первое имеет тип char* или const char* соответственно и указывает на первый code unit (т.е. char или wchar_t), который не удалось обработать

или соответственно и указывает на первый code unit (т.е. char или wchar_t), который не удалось обработать второе имеет тип std::error_code и сообщает подробную информацию об ошибке, пригодную для выброса исключения std::system_error

Поскольку в прикладном коде способ реакции на ошибку может различаться, следует помещать вызовы to_chars и from_chars внутрь своих библиотек и утилитных классов.