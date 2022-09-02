Обзор важных юридических требований платформы Facebook

В интернете есть много информации о юридических требованиях таких площадок как Google Play или AppStore, но хорошейплощадки Facebook нет.Исходя из этого факта возникла идея консолидировать требования к разработчикам приложений и игр на Facebook в этой статье. Помимо этого есть ряд спорных моментов, которыми есть желание поделиться.Несмотря на то, что Facebook в императивном порядке не указывает, кто может быть разработчиком, юридическое лицо или просто физическое лицо, принимать платежи в приложениях (с помощью платежной системы Facebook) можно на счет юридического лица или индивидуального предпринимателя.Если нас читают разработчики из Украины, то в украинском локальном законодательстве, в отличии от законодательства России или Республики Беларусь синонимом терминуявляется терминFacebook взимает плату за свои услуги в размере 30% от выручки разработчика, а также все применимые налоги с продаж или НДС (VAT) автоматически. Вся выручка конвертируется в доллары США.Facebook выплачивает выручку разработчика автоматически, два раза в месяц. Есть две опции: на банковский счет или на PayPal аккаунт.Список стран банков, где Facebook не требует дополнительной верификации для осуществления выплаты:Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Гонконг, Венгрия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Португалия, Сингапур, Словакия, Испания, Южная Корея, Швеция, Великобритания, США.К сожалению, страны СНГ в этот список не попали.Разработчики с банковскими счетами в других странах обязаны пройти верификацию, путем подачи дополнительных документов.1. Свидетельство о регистрации.2. Документ, в котором будет четко указано общее количество акций компании, процентное соотношение распределения акций компании и имя каждого акционера. Если лицо-заявитель является частью более крупной группы компаний или имеет многоуровневую структуру собственности, аналогичный документ потребуется о каждом субъекте, который является частью структуры собственности и управления.Помимо этого, нужно будет раскрыть структуру собственности и управления компании (до конечного бенефициара)4. Выписка по банковскому счета или письмо из банка, в котором ведется счет (не старше 6 месяцев). Это применимо только в том случае, если вы хотите получать выплаты на банковский счет, а не PayPal.Если же выбрали последнее, то скриншот аккаунта PayPal, на котором указан бенефициар, электронную почту, привязанную к аккаунту и идентификатор плательщика.5. Удостоверения личности: Тут все просто, по всем собственникам компании у которых больше 10% акций нужно предоставить сканы паспорта или водительского удостоверения.{если планируете принимать платежи через Facebook}Разработчик может оперировать как индивидуальный предприниматель, но, например, при наличии обоснованных претензий от пользователя, доказанных в суде, разработчик будет нести ответственность перед пользователем всем своим капиталом и имуществом. Ответственность же компании (форма ООО) ограничена.Компанию можно зарегистрировать в своей стране (будь то Россия, РБ, Украина, Казахстан и.т.д.), либо пойти по пути регистрации компании за границей.Существует возможность сделать компанию для резидентов СНГ за границей, например связка “Гонконг + счет в Прибалтике”, и не платить на уровне компании налог на прибыль, что довольно выгодно (такие компании могут быть официально освобождены от налогообложения в Гонконге).Но, например, Google Play требует, чтоб компания и банковский счет были в одной стране. (например Кипрская компания с банковским счетом на Кипре)В связи с тем, что безналоговых вариантов для открытия компании и банковского счета в одной стране достаточно мало, и они не очень удобные, стало интересно, какие же требования выдвигает Facebook, и можно ли к нему применить упомянутую выше связку с Гонконгом.В документации Facebook нету четко идентифицированного требования, что компания и счет должны быть в одной стране, но и не указано обратное. После обращения с этим вопросом в службу поддержки был получен ответ:Они утверждают, что банковский счет может быть где угодно, но компания должна быть открыта в месте, где разработчик проживает.На вопрос (не дословно)ответили следующее:Ответ абсолютно неоднозначный. Вроде как можно, чтоб адрес проживания не совпадал с адресом компании, но при этом платеж может быть забракован.форма регистрации позволяет указать, что адрес проживания бенефициара по счету отличается от адреса регистрации компании., так как мы юристы и привыкли основываться на документы, а не на формы регистрации или ответы службы поддержки, но похоже, что адрес проживания бенефициара по счету компании, адрес регистрации компании и страна банковского счета, и связка с Гонконгом работает. Кстати, скриншот с формой по банковскому счету ниже:Налог на прибыль разработчики оплачивают самостоятельно и Facebook не берет на себя за это ответственность.В отношении же НДС (VAT) применяются следующиеFacebook удерживает из суммы выплат разработчику в связи с продажами пользователям, находящимся в государствах — членах Европейского союза НДС (VAT) в зависимости от местонахождения пользователя и перечисляет его соответствующим налоговым органам.С 1 января 2017 года Facebook удерживает из суммы выплаты действующий НДС или налог на товары и услуги в зависимости от местонахождения пользователя и перечисляет его соответствующим налоговым органам в следующих странах: Новая Зеландия, Россия и Южная Корея. С 1 июля 2017 года Facebook будет выполнять такие действия для Австралии.Тут Facebook довольно логичен и лоялен, да и проблема такая возникает редко.При использовании разработчиком функции платной подписки на приложение (или на определенный функционал приложения), запрещено без возврата денег за неиспользованный период прекратить действие подписки пользователя до окончания периода, за который пользователь внес оплату.Скоро Facebook расскажет подробно ои мы подготовим юридический анализ, дополнив эту статью, либо создав следующую.Спасибо за внимание!