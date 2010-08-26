Напиши своего страхового агента: «Ингосстрах» организует хакатон
До 4 декабря продолжается отбор команд на INGOS TECH 7.0 — крупнейший хакатон, организованный одним из главных страховщиков России. Это уже не первое подобное мероприятие компании. До этого IT-отдел «Ингосстраха» размял мускулы на более компактном событии — его анонс был опубликован только на сайте ingos.ru.
Тем не менее, на него сразу же пришли сразу несколько профессиональных команд: там были и стартапы в полном составе, и сотрудники состоявшихся компаний, которых «отрядили» для участия в хакатоне. Как оказалось, очень многим было интересно не только показать себя, но и предложить страховому гиганту какие-то свои идеи, продукты или наработки.
Однако первый заход в итоге вышел не слишком удачным: как объяснил мне IT-директор «Ингосстраха» Алексей Клепиков, сработаться с ними не удалось из-за расхождений в видении рынка. Многие проекты, даже полностью ориентированные по своей идее на страховой сегмент, не имели в своём составе разработчиков ни одного человека с профессиональным страховым бэкграундом.
Поэтому одна из задач INGOS TECH 7.0 — диалог профессиональных страховщиков с профессиональными же айтишниками, что создаст возможность поделиться с ними пониманием задач, которые сегодня стоят перед бизнесом.
Для этого на хакатоне командам надо будет выбрать одно из направлений работы:
В одних из них заданы условия разработки, в других дана полная свобода действий. В качестве примера можно привести создание чат-бота для страхования, который будет отвечать на различные вопросы клиентов. Так хакатон поможет компании понять, какие инструменты лучше всего подходят для создания, например, чат-ботов. Делается это, чтобы освободить людей от простых описаний страховых продуктов, услуг и товаров.
Это не первая подобная инициатива «Ингосстраха». Помимо образования рынка, они занимаются и образованием в принципе. Уже не первый год действует обучающая программа Doing Business при МГУ, которая на 100% спонсируется «Ингосстрахом». В этом году в школу приняли ровно 70 студентов — в честь 70-летия компании.
«Ингосстрах» ищет свежие идеи для выхода за пределы страхового бизнеса, последующего партнёрства и сотрудничества с другими проектами. Команду интересует, как может трансформироваться страхование будущего, чтобы оказаться в этом будущем одними из первых. Сейчас, например, некоторые страховые компании тестируют онлайн-включение и выключение действия страховок. «Ингосстрах» идёт дальше и интересуется, например, как блокчейн подходит для обмена данными о страховых случаях и убыточности клиентов. Как оказалось, часть страховщиков не заинтересована в предоставлении рынку корректных данных об этом, предпочитая подставлять конкурентов «плохими» клиентами. Смог бы блокчейн решить эту проблему? Или можно использовать смарт-контракты для страховых выплат клиентам напрямую? Ответы на эти и другие вопросы «Ингосстрах» и ищет с помощью IT-сообщества.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 4 декабря решить тестовое задание, подать свою заявку и подробно указать идею своего проекта в выбранной номинации.
Хакатон пройдёт в Москве.
Начало: 9 декабря, суббота, 10:00.
Окончание мероприятия и награждение победителей: 10 декабря, воскресенье, 20:00.
Тем не менее, на него сразу же пришли сразу несколько профессиональных команд: там были и стартапы в полном составе, и сотрудники состоявшихся компаний, которых «отрядили» для участия в хакатоне. Как оказалось, очень многим было интересно не только показать себя, но и предложить страховому гиганту какие-то свои идеи, продукты или наработки.
Однако первый заход в итоге вышел не слишком удачным: как объяснил мне IT-директор «Ингосстраха» Алексей Клепиков, сработаться с ними не удалось из-за расхождений в видении рынка. Многие проекты, даже полностью ориентированные по своей идее на страховой сегмент, не имели в своём составе разработчиков ни одного человека с профессиональным страховым бэкграундом.
Поэтому одна из задач INGOS TECH 7.0 — диалог профессиональных страховщиков с профессиональными же айтишниками, что создаст возможность поделиться с ними пониманием задач, которые сегодня стоят перед бизнесом.
Для этого на хакатоне командам надо будет выбрать одно из направлений работы:
- Интерфейсы;
- Чат-боты;
- Бизнес-кейсы для страховой компании;
- Страхование будущего;
- Модели рейтингования учреждений.
В одних из них заданы условия разработки, в других дана полная свобода действий. В качестве примера можно привести создание чат-бота для страхования, который будет отвечать на различные вопросы клиентов. Так хакатон поможет компании понять, какие инструменты лучше всего подходят для создания, например, чат-ботов. Делается это, чтобы освободить людей от простых описаний страховых продуктов, услуг и товаров.
Это не первая подобная инициатива «Ингосстраха». Помимо образования рынка, они занимаются и образованием в принципе. Уже не первый год действует обучающая программа Doing Business при МГУ, которая на 100% спонсируется «Ингосстрахом». В этом году в школу приняли ровно 70 студентов — в честь 70-летия компании.
«Ингосстрах» ищет свежие идеи для выхода за пределы страхового бизнеса, последующего партнёрства и сотрудничества с другими проектами. Команду интересует, как может трансформироваться страхование будущего, чтобы оказаться в этом будущем одними из первых. Сейчас, например, некоторые страховые компании тестируют онлайн-включение и выключение действия страховок. «Ингосстрах» идёт дальше и интересуется, например, как блокчейн подходит для обмена данными о страховых случаях и убыточности клиентов. Как оказалось, часть страховщиков не заинтересована в предоставлении рынку корректных данных об этом, предпочитая подставлять конкурентов «плохими» клиентами. Смог бы блокчейн решить эту проблему? Или можно использовать смарт-контракты для страховых выплат клиентам напрямую? Ответы на эти и другие вопросы «Ингосстрах» и ищет с помощью IT-сообщества.
Запись на хакатон
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 4 декабря решить тестовое задание, подать свою заявку и подробно указать идею своего проекта в выбранной номинации.
Хакатон пройдёт в Москве.
Начало: 9 декабря, суббота, 10:00.
Окончание мероприятия и награждение победителей: 10 декабря, воскресенье, 20:00.
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