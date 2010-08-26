Регистрация
сегодня в 17:26

Напиши своего страхового агента: «Ингосстрах» организует хакатон

    До 4 декабря продолжается отбор команд на INGOS TECH 7.0 — крупнейший хакатон, организованный одним из главных страховщиков России. Это уже не первое подобное мероприятие компании. До этого IT-отдел «Ингосстраха» размял мускулы на более компактном событии — его анонс был опубликован только на сайте ingos.ru.



    Тем не менее, на него сразу же пришли сразу несколько профессиональных команд: там были и стартапы в полном составе, и сотрудники состоявшихся компаний, которых «отрядили» для участия в хакатоне. Как оказалось, очень многим было интересно не только показать себя, но и предложить страховому гиганту какие-то свои идеи, продукты или наработки.

    Однако первый заход в итоге вышел не слишком удачным: как объяснил мне IT-директор «Ингосстраха» Алексей Клепиков, сработаться с ними не удалось из-за расхождений в видении рынка. Многие проекты, даже полностью ориентированные по своей идее на страховой сегмент, не имели в своём составе разработчиков ни одного человека с профессиональным страховым бэкграундом.

    Поэтому одна из задач INGOS TECH 7.0 — диалог профессиональных страховщиков с профессиональными же айтишниками, что создаст возможность поделиться с ними пониманием задач, которые сегодня стоят перед бизнесом.

    Для этого на хакатоне командам надо будет выбрать одно из направлений работы:

    • Интерфейсы;
    • Чат-боты;
    • Бизнес-кейсы для страховой компании;
    • Страхование будущего;
    • Модели рейтингования учреждений.

    В одних из них заданы условия разработки, в других дана полная свобода действий. В качестве примера можно привести создание чат-бота для страхования, который будет отвечать на различные вопросы клиентов. Так хакатон поможет компании понять, какие инструменты лучше всего подходят для создания, например, чат-ботов. Делается это, чтобы освободить людей от простых описаний страховых продуктов, услуг и товаров.

    Это не первая подобная инициатива «Ингосстраха». Помимо образования рынка, они занимаются и образованием в принципе. Уже не первый год действует обучающая программа Doing Business при МГУ, которая на 100% спонсируется «Ингосстрахом». В этом году в школу приняли ровно 70 студентов — в честь 70-летия компании.

    «Ингосстрах» ищет свежие идеи для выхода за пределы страхового бизнеса, последующего партнёрства и сотрудничества с другими проектами. Команду интересует, как может трансформироваться страхование будущего, чтобы оказаться в этом будущем одними из первых. Сейчас, например, некоторые страховые компании тестируют онлайн-включение и выключение действия страховок. «Ингосстрах» идёт дальше и интересуется, например, как блокчейн подходит для обмена данными о страховых случаях и убыточности клиентов. Как оказалось, часть страховщиков не заинтересована в предоставлении рынку корректных данных об этом, предпочитая подставлять конкурентов «плохими» клиентами. Смог бы блокчейн решить эту проблему? Или можно использовать смарт-контракты для страховых выплат клиентам напрямую? Ответы на эти и другие вопросы «Ингосстрах» и ищет с помощью IT-сообщества.

    Запись на хакатон


    Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 4 декабря решить тестовое задание, подать свою заявку и подробно указать идею своего проекта в выбранной номинации.

    Хакатон пройдёт в Москве.

    Начало: 9 декабря, суббота, 10:00.
    Окончание мероприятия и награждение победителей: 10 декабря, воскресенье, 20:00.
    Метки:
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама
    Читают сейчас
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама
    Поделиться публикацией
    Похожие публикации
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама
    Комментарии 0

    Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

    Что обсуждают
    Интересные публикации
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама

    Аккаунт

    Разделы

    Информация

    Услуги

    Приложения

    © 2006 – 2017 «TM»
    Служба поддержки
    Мобильная версия