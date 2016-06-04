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вчера в 18:26

Боремся со сверхинтеллектом Postgresql средствами Postgresql

    PostgreSQL — отличнейшая БД, планировщик которой достаточно интеллектуален.
    Однако в ряде случаев мощь интеллекта планировщика вырастает настолько, что он превращается в сверх-интеллект, ну и как всякий сверх-интеллект — объявляет войну своему создателю, а прежде всего начинает с войны с проектом в котором живет.



    Образумливать взбунтовавшийся интеллект иногда очень сложно. Поделюсь недавней "находкой" в этой области.


    Предположим что у Вас есть вебсайт, на котором есть несколько страничек, которые выводят выборки из БД (в общем-то типовой случай).


    Рассмотрим простейший пример. Допустим Вы выбираете список из одной таблицы по пересечению условий AND:


    /* Запрос № 1*/
SELECT
    *
FROM
    "table1"
WHERE
        "a" = 1
    AND "b" = 2
    AND "c" = 3

    При разработке приложения, разработчику очевидно что для данного запроса
    неплохо иметь индекс:


    
CREATE INDEX CONCURRENTLY "table_index1" ON "table1"("a","b","c");

    Или даже частичный, если какое-то из полей — константа:


    
CREATE INDEX CONCURRENTLY "table_index1" ON "table1"("a","b")
    WHERE "c" = 3;

    На другой странице у Вас может быть выборка по "c" и "e":


    /* Запрос №2 */
SELECT
    *
FROM
    "table1"
WHERE
    "c" = 456
ORDER BY
    "e"
LIMIT
    10

    соответственно для другой страницы у Вас будет индекс:


    
CREATE INDEX CONCURRENTLY "table_index2" ON "table1"("c","e");

    Ну и если проект у Вас большой, то вполне вероятно наличие третьего индекса:


    
CREATE INDEX CONCURRENTLY "table_index3" ON "table1"("a","b","e");

    Теперь Ваш сайт работает нормально, таблицы (в данном примере — одна штука) понемногу наполняются.
    Сайт развивается. Разработчики иногда добавляют индексы для важных выборок.


    В какой-то момент случается факап. Вы заходите pg_dump и видите сотни запросов №1. Вы начинаете исследовать EXPLAIN этого запроса и обнаруживаете нечто вроде следующего:


     Bitmap Heap Scan on table1  (cost=43482.22..54652.36 rows=2806 width=2494) (actual time=2544.520..2602.755 rows=337 loops=1)
   Recheck Cond: ((a = 1) AND (b = 2) AND (c = 3))
   Heap Blocks: exact=86917
   ->  BitmapAnd  (cost=43482.22..43482.22 rows=2806 width=0) (actual time=2516.333..2516.333 rows=0 loops=1)
         ->  Bitmap Index Scan on table_index2  (cost=0.00..7643.88 rows=150331 width=0) (actual time=1791.934..1791.934 rows=3982643 loops=1)
               Index Cond: (c = 3)
         ->  Bitmap Index Scan on table_index3  (cost=0.00..35836.69 rows=1258378 width=0) (actual time=91.829..91.829 rows=377222 loops=1)
               Index Cond: ((a = 1) AND (b = 2))
 Planning time: 2.706 ms
 Execution time: 2612.418 ms
(10 строк)

    То есть начиная с какого-то размера таблицы постгрис решил что вместо того чтобы выбрать 337 записей напрямую из предназначенного для этого запроса (возможно частичного!) индекса, он лучше сделает выборку на 4+ млн записей, потом перемножит ее с выборкой на 0.3+ млн записей и вернет Вам результат из 337 записей.


    Как бороться с этим?


    Гугл выдает много ссылок с аналогичными вопросами, но мало ответов.


    Есть ссылки на разные решения, в том числе и тут на хабре. Однако большинство решений требуют при апгрейдах Pg заниматься вопросом и их апгрейда, требуют нестандартного запуска Pg итп.


    В общем нам, смигрировавшим за последние пару лет между 9.0 -> 9.1 -> 9.3 -> 9.5, планирующим апгрейд на 10.x, такой способ не очень подходит.


    Заставить PostgreSQL использовать Ваш индекс можно и штатным способом. Для этого нам потребуется фейковая функция:


    CREATE FUNCTION "selindex" ("name" TEXT)
    RETURNS BOOLEAN
AS $$
    BEGIN
        RETURN TRUE;
    END;
$$
LANGUAGE plpgsql
IMMUTABLE
;

    Функция ничего не делает, но будет использоваться для того чтобы сбить сверхинтеллект PostgreSQL с толку в нужное нам русло.


    Далее перестраиваем индексы примерно таким образом:


    
CREATE INDEX CONCURRENTLY "table_index1" ON "table1"("a","b","c");
    WHERE "selindex"('table_index1')

    Если секция WHERE уже имеется — добавляем в нее соответствующее условие AND:


    
CREATE INDEX CONCURRENTLY "table_index1" ON "table1"("a","b")
    WHERE "c" = 3 AND "selindex"('table_index1');

    Ну а в запросы дописываем AND "selindex"('table_index1'):


    SELECT
    *
FROM
    "table1"
WHERE
        "a" = 1
    AND "b" = 2
    AND "c" = 3

    AND "selindex"('table_index1')

    PS: Честно говоря я подустал разгребать факапы связанные со "сверхинтеллектом". Отладка, интеграционные тесты, нагрузочные тесты Вам не гарантируют что в перспективе PostgreSQL не откажется от использования того или иного индекса в пользу двух-пяти других. Но пока изящного решения как бороться с этим я не нашел.

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    Комментарии 15
    • +2
      А почему вы сразу пытаетесь начать с обмана планировщика, вместо того, чтобы сделать ANALYZE проблемной таблице и убедиться, что по ней вовремя ходит autovacuum?
      • –1
        я посчитал ненужным об этом писать в статье. Конечно по таблицам ходит автовакуум. пробовали даже в моменты факапов сделать VACUUM FULL, ANALYZE. Но если постгрис выбрал стратегию которая предполагает другие индексы, то он выбрал.

        там есть ручки влияющие на стратегию, но увы они глобальные.
      • –6
        Переходите на MySQL или MariaDB
        • +2
          проблема MySQL в том что в ней нет нормального SQL. Нет нормальных индексов, соответственно простейшие задачи решаются при помощи плясок с бубном.
          • 0
            проблема MySQL в том что в ней нет нормального SQL.

            Поясните пожалуйста.
            Нет нормальных индексов, соответственно простейшие задачи решаются при помощи плясок с бубном.

            И вот тут пожалуйста) И желательно с примером.
            • +3
              Поясните пожалуйста.

              RETURNING, WITH, JSON-операций и индексирования по ним


              И вот тут пожалуйста) И желательно с примером.

              нет GIST, GIN, на которых решаются такие задачи как реализация всяких автокомплитеров и геопоисков. Даже индексированный поиск по регулярным выражениям возможен.


              пример простой: вот скажем пишем автокомплитер-подсказку фраз. причем начинать фразу пользователь может с любого места (классический вариант такого подсказчика — подсказка адресов улиц: пользователь может начинать писать: маршала жукова или просто жукова, ему надо подсказывать варианты содержащие от начала слова до конца фразы — то что совпадает)
              на GIN-индексе такая задача решается написанием одной функции SQL, сплитящей фразы на парты и простановкой этой функции в запрос и в индекс.
              на MySQL без внешних приблуд эта задача не решается от слова вообще (пять-десять BTREE индексов и ручное пересечение по ним мы не рассматриваем)

          • +1
            О, да! Там вас ждут совсем другие баги.
            Например везде надо эскейпить underscore (зачем, Карл?), кроме запроса GRANT. Там не надо. Очень удобно. Сразу начинаешь жить полноценной жизнью, не то что в постгресе, где какой то сраный планировщик умнее тебя.
          • +2
            готов поспорить что просто кто то не сделал VACUUM ANALYZE или неправильно настроил стоимости операций
            • 0
              Вакуум делается, а стоимости операций — ручки глобальные.

              вот у Вас 50 таблиц размерами от 1Мб до 200Гб.
              вопрос: как правильно настроить стоимости операций чтобы всем таблицам было хорошо?

              Если дадите ссылку на документ, описывающий правильную стратегию — буду благодарен :)
            • 0
              Проблема, видимо, в том, что ваши «таблицы» уже крайне фрагментированы, индексы давно потеряли актуальность, а настройка сбора статистики неадекватна ситуации. И имело бы смысл решать именно эти проблемы, а не заставлять Слона пользоваться кривыми индексами.
              • 0

                первый раз, столкнувшись с такой проблемой я попробовал VACUUM FULL + REINDEX всех индексов и ANALYZE.
                проблеме это не помогло.


                если у вас есть индексы a,b,c и a,b,e + e, то существует ненулевая вероятность что выборке из a,b,c планировщик предпочтёт перемножение выборок a,b,e, и e.
                делает он это на основании статистики с индексов. Причем эта статистика базируется на коэффициентах и (по видимому) не учитывает абсолютные размеры таблиц.


                на первых порах мы это "лечили" путем отказа от одного из индексов: a,b,c или a,b,e. То есть чтобы у планировщика не было из чего выбирать.
                но поскольку проект большой, варианты у него рано или поздно появляются… увы.

                • 0
                  Причем эта статистика базируется на коэффициентах и (по видимому) не учитывает абсолютные размеры таблиц.

                  если смотреть на данный EXPLAIN то выборка из одного индекса дает коэффициент 4млн/80 млн == 0.05, а вторая выборка дает коэффициент 0.3 / 80 = 0.004. Возможно Pg видя что коэффициенты маленькие (это моё предположение, а не знание) предпочел выборку из этих двух индексов, по аналогии с тем, как он на основании статистики предпочитает иногда сделать seq-scan вместо выборки из индекса

                  • 0
                    По умолчанию Postgres считает, что в данных нет внутренних корреляций и селективность одной колонки можно просто перемножить на другую, чтобы получить общую селективность. Нативный путь чинить это — создать статистику на пару колонок, www.postgresql.org/docs/10/static/sql-createstatistics.html
                    • 0
                      CREATE STATISTICS появилось только в Pg10, мы пока еще огребаем от нестабильности 9.5, ставить 10 в прод, я считаю, еще где-то год нельзя будет.

                      PS: из последних проблем 9.5 — коррапт индексов: потребовалось обновить 9.5.5 на 9.5.7 и перестроить индексы. На инстансах 9.3 таких проблем не встречается.
                      ну а на 10 — пока разбивается нос о проблемы 9.5 ехать продом совсем-совсем уж рано.
                      • 0

                        Не знаю что минусовать. Я ж не выдумываю:


                        С индексами разбивали нос об эту проблему:



                        очень долго диагностили что не так с 9.5, почему индексы ломаются. пытались собрать тесткейз, а потом очень кстати (уже было собрались делать масштабный откат на 9.3) вышло обновление от коммюнити с фиксом.

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