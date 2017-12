Как выйти на путь разработки ОС

$ dd if=/dev/zero of=disk.img bs=1048576 count=<размер в МБ>

$ fdisk disk.img Welcome to fdisk (util-linux 2.27.1). Changes will remain in memory only, until you decide to write them Be careful before using the write command. Device does not contain a recognized partition table. Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x########. Command (m for help): n Partition type p primary (0 primary, 0 extended, 4 free) e extended (container for logical partitions) Select (default p): <Enter> Using default response p. Partition number (1-4, default 1): <Enter> First sector (2048-N, default 2048): <Enter> Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-N, default N): <Enter> Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size N MiB. Command (m for help): t Selected partition 1 Partition type (type L to list all types): 0B Changed type of partition 'Linux' to 'W95 FAT32'. Command (m for help): a Selected partition 1 The bootable flag on partition 1 is enabled now. Command (m for help): w The partition table has been altered. Syncing disks.

$ losetup disk.img --show -f -o 1048576 # выведет <устройство> $ mkfs.fat -F 32 <устройство> $ mount <device> <точка монтирования>

$ mount -o loop,offset=1048576 disk.img <точка монтирования>

$ grub-install --modules="part_msdos biosdisk fat multiboot configfile" --root-directory="<точка монтирования>" ./disk.img $ sync

Создаем пустой файл:Создаем таблицу разделов:Создаём файловую систему:В дальнейшем можно будет монтировать посредствомУстанавливаем загрузчик (здесь GRUB):