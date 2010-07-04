Как выйти на путь разработки ОС

Теория

Инструментарий

мазох

Подготовка

Сборка инструментов

$ export TARGET=i686-elf $ export PREFIX=<путь к кросс-компилятору>

$TARGET

i686-linux-gnu

$PREFIX

/usr/i686-elf

/usr/local/i686-elf

/

PATH

$PREFIX/bin

Binutils

$ ../binutils-2.29/configure --target=$TARGET --prefix="$PREFIX" --with-sysroot --disable-nls --disable-werror

--with-sysroot

--disable-nls

--disable-werror

$ make $ make install

GCC

contrib/download_prerequisites

$ ../gcc-7.2.0/configure --target=$TARGET --prefix="$PREFIX" --disable-nls --enable-languages=c,c++ --without-headers

--without-nls

--without-headers

--enable-languages=c,c++

make && make install

$ make all-gcc all-target-libgcc $ make install-gcc install-target-libgcc

GRUB

$ git clone https://github.com/vertis/objconv.git $ cd objconv $ g++ -o objconv -O2 src/*.cpp

$ cd ../grub $ ./autogen.sh $ mkdir ../build-grub $ cd ../build-grub $ ../grub-2.02/configure --disable-werror TARGET_CC=$TARGET-gcc TARGET_OBJCOPY=$TARGET-objcopy TARGET_STRIP=$TARGET-strip TARGET_NM=$TARGET-nm TARGET_RANLIB=$TARGET-ranlib --target=$TARGET $ make $ make install

GDB (для macOS)

$ mkdir build-gdb $ cd build-gdb $ ../gdb-8.0.1/configure --target=$TARGET --prefix="$PREFIX" $ make $ make install

Образ диска

Для Linux (из командной строки)



$ dd if=/dev/zero of=disk.img bs=1048576 count=<размер в МБ>

Создаем таблицу разделов:



$ fdisk disk.img Welcome to fdisk (util-linux 2.27.1). Changes will remain in memory only, until you decide to write them Be careful before using the write command. Device does not contain a recognized partition table. Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x########. Command (m for help): n Partition type p primary (0 primary, 0 extended, 4 free) e extended (container for logical partitions) Select (default p): <Enter> Using default response p. Partition number (1-4, default 1): <Enter> First sector (2048-N, default 2048): <Enter> Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-N, default N): <Enter> Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size N MiB. Command (m for help): t Selected partition 1 Partition type (type L to list all types): 0B Changed type of partition 'Linux' to 'W95 FAT32'. Command (m for help): a Selected partition 1 The bootable flag on partition 1 is enabled now. Command (m for help): w The partition table has been altered. Syncing disks.

Создаём файловую систему:



$ losetup disk.img --show -f -o 1048576 # выведет <устройство> $ mkfs.fat -F 32 <устройство> $ mount <device> <точка монтирования>

В дальнейшем можно будет монтировать посредством



$ mount -o loop,offset=1048576 disk.img <точка монтирования>

Устанавливаем загрузчик (здесь GRUB):

$ grub-install --modules="part_msdos biosdisk fat multiboot configfile" --root-directory="<точка монтирования>" ./disk.img $ sync

Создаем пустой файл:Создаем таблицу разделов:Создаём файловую систему:В дальнейшем можно будет монтировать посредствомУстанавливаем загрузчик (здесь GRUB):

Для macOS (из командной строки)



$ dd if=/dev/zero of=disk.img bs=1048576 count=<размер в МБ>

Таблица разделов:



$ fdisk -e disk.img Would you like to initialize the partition table? [y] y fdisk:*1> edit 1 Partition id ('0' to disable) [0 - FF]: [0] (? for help) 0B Do you wish to edit in CHS mode? [n] n Partition offset [0 - n]: [63] 2047 Partition size [1 - n]: [n] <Enter> fdisk:*1> write fdisk: 1> quit

Разделяем таблицу разделов и единственный раздел:



$ dd if=disk.img of=mbr.img bs=512 count=2047 $ dd if=disk.img of=fs.img bs=512 skip=2047

Подключаем раздел как диск:



$ hdiutil attach -nomount fs.img # выведет <устройство>

Создаем ФС, здесь FAT32:



$ newfs_msdos -F 32 <устройство>

Отключаем:



$ hdiutil detach <устройство>

“Склеиваем” MBR и ФС обратно:



$ cat mbr.img fs.img > disk.img

Подключаем и запоминаем точку монтирования (обычно “/Volumes/NO NAME”):



$ hdiutil attach disk.img

Устанавливаем загрузчик:



$ /usr/local/sbin/grub-install --modules="part_msdos biosdisk fat multiboot configfile" --root-directory="<точка монтирования>" ./disk.img

Создаем пустой файл:Таблица разделов:Разделяем таблицу разделов и единственный раздел:Подключаем раздел как диск:Создаем ФС, здесь FAT32:Отключаем:“Склеиваем” MBR и ФС обратно:Подключаем и запоминаем точку монтирования (обычно “/Volumes/NO NAME”):Устанавливаем загрузчик:

set default=0 set timeout=0 menuentry "BetterThanLinux" { multiboot /путь/к/ядру/ядро.elf boot }

Настройка сборочной системы

$ nasm -f elf -o file.o file.s

$ i686-elf-gcc -c -ffreestanding -o file.o file.c

$ i686-elf-gcc -T linker.ld -o file.elf -ffreestanding -nostdlib file1.o file2.o -lgcc

-ffreestanding

-nostdlib

-lgcc

-T

/* Исполнение начнется с этой функции */ ENTRY(_start) /* Как расположить секции в файле */ SECTIONS { /* Ядра обычно загружаются по смещению 1Мб. Можно указать любое значение */ . = 1M; /* Сначала заголовок Multiboot, чтобы его нашел загрузчик, а также исполняемый код */ .text BLOCK(4K) : ALIGN(4K) { *(.multiboot) *(.text) } /* Данные (только чтение) */ .rodata BLOCK(4K) : ALIGN(4K) { *(.rodata) } /* Данные (чтение и запись, проинициализированные) */ .data BLOCK(4K) : ALIGN(4K) { *(.data) } /* Неинициализированная область (данные для чтения и записи, стек) */ .bss BLOCK(4K) : ALIGN(4K) { *(COMMON) *(.bss) } /* Сюда можно добавлять все, что только можно */ }

Минимальное ядро

Получаем управление

FLAGS equ 0 ; пока никакие флаги не нужны MAGIC equ 0x1BADB002 ; 'magic number' lets bootloader find the header CHECKSUM equ -(MAGIC + FLAGS) ; checksum of above, to prove we are multiboot ; Собственно заголовок section .multiboot align 4 dd MAGIC dd FLAGS dd CHECKSUM section .bss align 16 stack_bottom: resb 16384 ; 16 KiB stack_top: section .text global _start:function (_start.end - _start) _start: mov esp, stack_top ; настраиваем стек push ebx ; указатель на данные от загрузчика extern kernel_main call kernel_main cli ; если почему-то вышли из ядра, отключить прерывания (то, что может внезапно вернуть управление в ядро) .hang: hlt ; зависнуть jmp .hang ; если процессор пробудился, обратно зависнуть .end:

Proof of Work

#include <stddef.h> void kernel_main(void* multiboot_structure) { const char str[] = "H\x0F""e\x0Fl\x0Fl\x0Fo\x0F \x0Fw\x0Fo\x0Fr\x0Fl\x0F""d\x0F"; char* buf = (char*) 0xB8000; char c; for(size_t i = 0; c = str[i]; i++) { buf[i] = str[i]; } while(1); }

Запуск

Отладка

-s -S

--enable-gdb-stub

enabled=1, port=1234, text_base=0, data_base=0, bss_base=0

(gdb) file kernel.elf (gdb) target remote localhost:1234 (gdb) c

Заключение

Полезные ресурсы