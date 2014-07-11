Локальная автоматизация билдов(Crashlytics + Slack + FastLane)

fastlane new_build

Вам потребуется установить xcode (Вместе с ним устанавливаются нужные библиотеки) Установить сам fastlane. Нажимаем тут и выбираем что хотим подключить и скачиваем архив Внутри найдете файл installer/install. Устанавливаем его (Скорее всего вам потребуется включить в настройках безопасности возможность устанавливать не со стора) И последний скучный шаг, в консоле пишем:

cd /path_your_project

fastlane init

это создаст папку fastlane в вашем проекте.

# Название lane - test (вызвать его из консоли : fastlane test) lane :test do # Выполняется билд приложения gradle(task: "assembleDevDebug") # Дальше загрузка в crashlytics crashlytics( api_token: "api_token", build_secret: "build_secret", emails: "name@gmail.com, ivan@gmail.com", # Это путь к файлу откуда подтягиваем note для крашлитики notes_path:"/Users/Android/notes.txt" ) slack( # У слета есть web hook, который указывает в каком канале создавать меседж slack_url: "https://hooks.slack.com/services/dddd/ddddd/ddddd", icon_url: "https://icon.png", username: "Android", default_payloads: [:test_result,:last_git_commit_message], payload: {"Build Date" => Time.new.to_s,}, message: message ) end