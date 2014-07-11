Эксперимент по продвижению игры в Google Play. Часть 1
Всем привет! В свободное от работы время, я инди разработчик android игр. На данный момент я пытаюсь продвинуть игру в Google Play. Я думаю найдутся те, кому будет интересен/полезен данный опыт. Возможно советы полученные от Вас, помогут мне избежать излишних расходов.
* Автор публикации не претендует на звание профессионала в области продвижения и разработки. Эксперимент проводится для приобретения опыта — положительного/печального.
У меня имеется игра у которой на 02.12.2017 727 тысяч скачиваний и 18 тысяч активных установок. Игра собранная на коленке, за пару дней. Игру я не развиваю, можно сказать забросил. Не смотря на это, она генерирует 3-6$ в сутки. Я хотел запустить игру для иностранной аудитории, но специфика игры (Угадай песню по смайлам) не позволяет.
Было принято решение переписать мой «фреймоврк» для викторины и на его основе запустить новую игру на двух языках. После анализа конкурентов, выбор пал на жанр кино викторин и так была запущен игра — Угадай фильм по картинке. В наши дни очень сложно придумать уникальную идею, а тем более ее раскрутить. К викторине я отнесся серьезно, не стал делать
тупоклон, а внес свою изюминку.
Как это выглядит:
Игра запущена 22 ноября. Статистика на данный момент:
Установок на активных устройствах — 1 575
Всего скачиваний — 2 851
Итого 1276 удаливших.
Бесплатные способы продвижения:
— Друзья/враги — 10-20 скачиваний
— Собственная группа предыдущей игры на 8к человек — 100-200 скачиваний
— Собственное приложение, баннер при запуске — неизвестно
Источник трафика по данным GP:
Для меня наиболее ценным является чистый трафик от Play Market. Это означает, что мою игру нашли в поиске/листая магазин. Для достижения этой цели, приходится использовать теневые методы продвижения и мы плавно переходим к платным способ раскрутки.
Платные способы продвижения:
— Группа ВК посвященная играм Android (1000р) — неизвестно
— Adword (2000р) — 113 установок
Отдельно стоит сказать про Adwords. Чтобы продвинуться через adwords, нужно быть мультимиллионер. Сервис жрет деньги и выдает 10-15 установок. Было зачислено 2000 рублей, на которые я получил 113 установок. Также к моему удивлению adwords запретил использовать слово «фильмы» для русскоязычной аудитории. Возможно Adwords неплохой сервис, но готовить его я не умею.
Самый смак — сервисы по
раснакрутке и продвижения по ключевым словам. Существует около 15 топовых сервисов для покупки трафика. Из этих сервисов 10 использовать опансо, GP яростно трет платные отзывы и оценки. На данный момент, для себя нашел 1 классный зарубежный сервис, который продает качественный (игроки действительно играют в игру) трафик за приемлемую цену. Российские сервисы вызвали у меня только отрицательные эмоции из-за дороговизны, навязчивости службы поддержки и пустых обещаний.
На 02.12.2017 было принято решение продвигать игру по ключевому слову movie quiz в Великобритании. В Великобритании, так как на данную страну приходится наибольшее количество поисковых запросов по моему ключевому слову. Для анализа позиций игры, я использую appannie и asodesk. Игра находится на 133 месте, планируется потратить 100$ за 3 дня.
Расходы на продвижение покрывает доход от «Угадай песни по смайлам» за пару месяцев. Выходить за рамки бюджета я не буду. Крайне полезными будут Ваши советы (проверенные на практике). Я надеюсь материал интересен и окажется для кого то полезным.
* Автор публикации не претендует на звание профессионала в области продвижения и разработки. Эксперимент проводится для приобретения опыта — положительного/печального.
Зачем мне это?
У меня имеется игра у которой на 02.12.2017 727 тысяч скачиваний и 18 тысяч активных установок. Игра собранная на коленке, за пару дней. Игру я не развиваю, можно сказать забросил. Не смотря на это, она генерирует 3-6$ в сутки. Я хотел запустить игру для иностранной аудитории, но специфика игры (Угадай песню по смайлам) не позволяет.
Было принято решение переписать мой «фреймоврк» для викторины и на его основе запустить новую игру на двух языках. После анализа конкурентов, выбор пал на жанр кино викторин и так была запущен игра — Угадай фильм по картинке. В наши дни очень сложно придумать уникальную идею, а тем более ее раскрутить. К викторине я отнесся серьезно, не стал делать
Как это выглядит:
Продвижение
Игра запущена 22 ноября. Статистика на данный момент:
Установок на активных устройствах — 1 575
Всего скачиваний — 2 851
Итого 1276 удаливших.
Бесплатные способы продвижения:
— Друзья/враги — 10-20 скачиваний
— Собственная группа предыдущей игры на 8к человек — 100-200 скачиваний
— Собственное приложение, баннер при запуске — неизвестно
Источник трафика по данным GP:
Для меня наиболее ценным является чистый трафик от Play Market. Это означает, что мою игру нашли в поиске/листая магазин. Для достижения этой цели, приходится использовать теневые методы продвижения и мы плавно переходим к платным способ раскрутки.
Платные способы продвижения:
— Группа ВК посвященная играм Android (1000р) — неизвестно
— Adword (2000р) — 113 установок
Отдельно стоит сказать про Adwords. Чтобы продвинуться через adwords, нужно быть мультимиллионер. Сервис жрет деньги и выдает 10-15 установок. Было зачислено 2000 рублей, на которые я получил 113 установок. Также к моему удивлению adwords запретил использовать слово «фильмы» для русскоязычной аудитории. Возможно Adwords неплохой сервис, но готовить его я не умею.
Переходим на сторону зла
Самый смак — сервисы по
На 02.12.2017 было принято решение продвигать игру по ключевому слову movie quiz в Великобритании. В Великобритании, так как на данную страну приходится наибольшее количество поисковых запросов по моему ключевому слову. Для анализа позиций игры, я использую appannie и asodesk. Игра находится на 133 месте, планируется потратить 100$ за 3 дня.
Расходы на продвижение покрывает доход от «Угадай песни по смайлам» за пару месяцев. Выходить за рамки бюджета я не буду. Крайне полезными будут Ваши советы (проверенные на практике). Я надеюсь материал интересен и окажется для кого то полезным.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.