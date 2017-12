Настройка звука в Ubuntu

pcm.!center_lfe { @args [ CARD DEV ] @args.CARD { type string default { @func getenv vars [ ALSA_CENTER_LFE_CARD ALSA_PCM_CARD ALSA_CARD ] default { @func refer name defaults.pcm.center_lfe.card } } } @args.DEV { type integer default { @func igetenv vars [ ALSA_CENTER_LFE_DEVICE ] default { @func refer name defaults.pcm.center_lfe.device } } } type empty slave.pcm { @func refer name { @func concat strings [ "cards." { @func card_driver card $CARD } ".pcm.center_lfe." $DEV ":CARD=" $CARD ] } } hint { show { @func refer name defaults.namehint.basic } description "Center and Subwoofer speakers" device $DEV } }