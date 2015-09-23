Строгая типизация в нестрогих тестах

«Не» правильные моки

Mocking is required when our decomposition strategy has failed.

— как говорил Eric Elliot по ссылке выше.



У тебя руки кривые Используй DI! Моки — они не честные

является

«Правильные моки»

// app.ts import ActionPopover from "./action"; // action.ts export default class ActionMenu { ... } // oops, we just renamed this from popover -> menu but our consumer had no idea!

Type safety

TypeScript vs Flow? Мне потребовалась примерно неделя, чтобы написать по 10 строчек TS/Flow которые бы сделали всю работу, при этом 90% времени потратил на Flow, и еще неделя чтобы написать еще 10 строчек, при этом 90% времени потратил на TS. Победила дружба.



var foo = proxyquire('./foo', { 'fs': { fileWroteSync } });

mockery.registerMock('fs', fsMock); mockery.enable(); const mocked = require(...)

// Старый API - требует имя файла строчкой. Пиши/мокай что угодно rewiremock('./b.js').withDefault(overrideDefault).with({ helper:2});

// Новый API - использует import, что решает много проблем с name-resolution rewiremock(() => import('./b.js')) .withDefault(overrideDefault) // метода default может просто не быть .with({ helper: 42 }) // c этой проверкой все тоже хоршо

rewiremock('./b.js') .with({ helper: 42 }) .toMatchOrigin(); // дополнительная опция

Jest?

jest-typed-mock flow, для Flow

jest-typed-mock typescript, для TS

jest-typed-mock javascript, для «строгой» проверки JS (сравнивает колличество аргументов в функциях)

jest-typed-mock exports, для проверки только имен и типов.

// 1. Восстановить связь между модулями. // Иначе "родителем" rewiremock будет jest-runtime rewiremock.overrideEntryPoint(module); // 2. Переписать require на "нормальный" require = rewiremock.requireActual;

Заключение