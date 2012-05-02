DLP-система DeviceLock 8.2 — дырявый штакетник на страже вашей безопасности

В октябре 2017 года довелось побывать на рекламном семинаре DLP-системы DeviceLiock, где помимо основного функционала защиты от утечек типа закрытия USB-портов, контекстного анализа почты и буфера обмена рекламировалась защита от администратора. Модель простая и красивая — в маленькую фирму приходит установщик, ставит комплекс программ, паролит БИОС, создает администраторскую учетку DeviceLock, а местному админу оставляет только права на управление собственно Виндой и остальным софтом. Даже в случае умысла этот админ ничего украсть не сможет. Но это все теория…Т.к. за 20+ лет работы в области разработки средств защиты информации наглядно убедился, что администратор может все, особенно имея физический доступ к компьютеру, то основной защитой от него могут служить исключительно организационные меры типа строгой отчетности и физической защиты компьютеров, содержащих важную информацию, то немедленно возникла мысль проверить стойкость предложенного продукта.Попытка сделать сразу по завершении семинара не удалась, в лоб защиту от удаления основной службы DlService.exe сделали и даже про права доступа и выбор последней удачной конфигурации не забыли, в результате чего повалить ее, как большинство вирусов, запретив системе доступ на чтение и выполнение, не получилось.На все вопросы о защите наверняка имеющихся в составе продукта драйверов представитель фирмы-разработчика Смарт Лайн уверенно заявлял, что «все на том же уровне».Через день решил продолжить изыскания, скачал пробную версию. Сразу же удивил размерчик дистрибутива почти в 2 Гб! Привык, что системное ПО, к которому принято относить средства защиты информации (СЗИ), обычно имеет гораздо более компактный размер.После установки удивился 2й раз — размер вышеупомянутого ехе-шника тоже весьма немаленький — 13Мб. Сразу подумалось, что при таком объеме есть за что зацепиться. Попробовал подменить модуль с помощью отложенной записи — закрыто. Покопался в каталогах программы, а там одних драйверов аж 11 штук! Потыкал в разрешения — не закрыты для изменения! Ну ладно, всем запрет, перегружаемся!Эффект просто феерический — все функции отключились, служба не стартовала. Какая там самозащита, бери и копируй что хочешь хоть на флешки, хоть по сети. Вылез первый серьезный недостаток системы — слишком сильная взаимосвязь компонентов. Да, служба с драйверами должна общаться, но падать то зачем, если никто не отвечает? В итоге один метод обхода защиты есть.Выяснив, что чудо-служба такая нежная и чувствительная, решил проверить ее зависимости от сторонних библиотек. Тут еще проще, список большой, просто наугад стираем библиотеку WinSock_II и наблюдаем аналогичную картину — служба не стартовала, система открыта.В результате имеем то самое, что живописал докладчик на семинаре, мощный забор, но огораживающий не весь охраняемый периметр из-за нехватки денег, а на незакрытом участке просто колючий шиповник. В данном же случае, учитывая архитектуру программного изделия, предполагающую не закрытую по умолчанию среду, а множество разнообразных затычек, перехватчиков, анализаторов трафика, это скорее штакетник, причем многие планочки прикручены саморезами снаружи и их очень легко открутить. Проблемы большинства подобных решений в том, что в таком огромном количестве потенциальных дырок всегда есть вероятность забыть что-то, пропустить взаимосвязь либо повлиять на стабильность, неудачно реализовав какой-то из перехватчиков. Судя по тому, что приведенные в данной статье уязвимости просто лежат на поверхности, продукт содержит еще множество других, искать которые надо на пару часов дольше.Причем на рынке полно примеров грамотной реализации защиты от отключения, например отечественные антивирусные средства, где самозащиту просто так не объедешь. Насколько мне известно, они не поленились пройти сертификацию ФСТЭК.Проведя несколько бесед с сотрудниками Смарт Лайн, несколько подобных мест, о которых они даже не слышали, было найдено. Один из примеров — механизм АррInitDll.Пусть он не самый глубокий, зато во многих случаях позволяет обойтись без влезания в ядро ОС и не влиять на ее стабильность. Драйвера nVidia во всю используют данный механизм для подстройки видеодаптера под конкретную игру.Вызывает вопросы полное отсутствие комплексного подхода к построению автоматизированой системы на базе DL 8.2. Предлагается живописать заказчику преимущества продукта, проверить вычислительную мощность имеющихся ПК и серверов (контекстные анализаторы весьма ресурсоемки и модные сейчас офисные моноблоки и неттопы на базе Атом в данном случае не подходят) и просто накатить сверху изделие. При этом такие термины, как «разграничение доступа», «замкнутая программная среда», даже не прозвучали на семинаре. Про шифрование было сказано, что помимо сложности оно вызовет вопросы регуляторов, хотя реально никаких проблем с этим нет. Вопросы про сертификацию даже во ФСТЭК отметаются ввиду их якобы сложности и затянутости. Как специалист по ИБ, неоднократно принимавший участие в подобных процедурах, могу сказать, что в процессе их проведения выявляется множество уязвимостей, подобных описанным в данном материале, т.к. специалисты сертифицирующих лабораторий имеют серьезную профильную подготовку.В итоге представленная DLP-система может выполнять весьма малый набор функций, собственно обеспечивающих информационную безопасность, генерируя при этом серьезную вычислительную нагрузку и создавая у неискушенного в вопросах ИБ руководства компании ощущение защищенности корпоративных данных.Реально защитить она может разве что реально большие данные от непривилегированного пользователя, т.к. администратор вполне способен полностью деактивировать защиту, а для необъемных секретов и младший менеджер по клинингу догадается незаметно сфотографировать экран, а то и запомнить адресок или номер кредитки, заглянув в экран через плечо коллеги.Причем все это справедливо только в случае невозможности физического доступа сотрудников к внутренностям ПК или хотя бы к БИОС для активации загрузки с внешних носителей. Тогда может не помочь даже БитЛокер, который вряд ли применяется в фирмах, которые только задумались о защите информации.Вывод, как это ни банально звучит, в комплексном подходе к ИБ, включая не только программно/аппаратные решения, но и организационно-технические меры для исключения фото/видеосъемки и недопуска на объект посторонних «мальчиков с феноменальной памятью». Полагаться на чудо-продукт DL 8.2, рекламируемый как одношаговое решение большинства проблем с безопасностью предприятия нельзя ни в коем случае.