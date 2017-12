Игра на Unity, с открытым кодом

private IEnumerator SpawnWaves() { yield return new WaitForSeconds(firstWaveDelay); while (currentWave < waves.Count) { if (!CheckFinishedCurrentWave()) { var step = waves[currentWave].GetCurrentWaveStep(); if (step != null) { yield return new WaitForSeconds(step.delay); var spawners = step.spawners; if (spawners != null) { foreach (var spawn in spawners) { SpawnPoint spawnPoint; if (spawn.index == Consts.INDEX_RANDOM_SPAWN_POINT) { spawnPoint = SpawnManager.S_Instance.GetRandomEmptySpawnPoint(); } else { spawnPoint = SpawnManager.S_Instance.GetSpawnPointByIndex(spawn.index); } if (spawnPoint != null) { SpawnManager.S_Instance.SpawnEnemy(spawnPoint, spawn.name); } else { throw new Exception("Not empty spawn point"); } } } Debug.Log(step.text); } waves[currentWave].currentStep++; } else { SelectNextWave(); } } }