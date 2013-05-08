Игра на Unity, с открытым кодом
Черная пятница, черная пятница… надоело. Объявляю свой личный Белый понедельник — за пару ночей написал небольшую игру и выкладываю ее код на всеобщее пользование,
со скидкой 90%. Зачем мне это надо? Ну я вижу следующие плюсы — тот самый открытый код для поиска работы (да да, сейчас я нахожусь в активном поиске), почитать в комментариях о своих косяках, наконец то сменить статус на Хабре.
Идея пришла внезапно, и пока она не улетела решил записать а потом и воплотить ее. Представьте холодную, темную камеру в некой тюрьме. В ней сидит, неизвестно как и неизвестно кем, прикованный волшебник, которого каждую ночь мучает всякая нечисть. Из последних сил он создает небольшой файрбол и вдыхает в него подобие жизни.
Познакомьтесь, это Кальцифер, ваш аватар в этой игре.
Именно им вы будете уничтожать вся гадость, которая ползет в сторону нашего закованного бедняги.
Ссыль на код
Начнем с GameManager. Он всему голова, именно в нем меняется состоянии игры — Initialization->GameLoop->Win или Lose. Одинок и един, ибо синглтон. Так как игра не сетевая, простая, и без сложных переходов, то было принято решение использовать этот паттерн. Здесь же идет обработка попаданий по игроку (см. ниже Известные проблемы), учет хитпоинтов и проверка на выигрыш\проигрыш. Был бы GodObject, да слишком мало у нас классов, поэтому знает не всё обо всех. На этапе инициализации, создается пул объектов отображающих анимацию урона по игроку и смерти врагов. Для отслеживания состояния хитпоинтов, можно подписаться на UpdateHpWizardDelegate или UpdateHpCalciferDelegate. В нашем случае это делает GUIManager для отображения текущего хп на экране.
К этому времени SpawnManager уже составил список точек спавна врагов
a WaveManager загрузил порядок волн создания врагов. Волны можно настроить двумя способами: прописать в коде игры или загрузить с Json файла. Для редактирования этого Json написан кастомный editor:GameDataEditor
Можно прописать точный номер спавна или указать что можно создаться на любом свободном.
Создание волн сделанно с помощью хитрой корутины:
Вначале проходит firstWaveDelay секунд до начала запуска 1 первой волны. После этого в цикле прогоняют все волны по очереди, вставляя нужную задержку step.delay между шагами волны. Почему в корутине а не например в Update? Да собственно можно и так и эдак, просто тут более наглядно, видно где задержка ( yield return new WaitForSeconds) и не надо городить лишние циклы и проверки.
Давай те глянем что же представляют из себя SpawnPoint. Это MonoBehavior c 2 компонентами: SpawnPoint и CircleCollider2D. В первом, с помощью второго, определяется занят ли спавн каким то врагом. OnDrawGizmos отображает в редакторе Unity расположение спавнов.
Все враги происходят от базового класса BasicEnemy в котором есть несколько виртуальных методов:
Их можно переопределить в потомках, для различной реакции на эти события. Например PoisonEnemy ранит при прикосновении Кальцифера, в отличии от остальных врагов.
Кстати, врагов и многие другие объекты (много и часто создаваемых на сцене) мы не удаляем с помощью Destroy(this), а отправляем обратно в пул объектов — ObjectPool.Recycle(this). Таким макаром мы неплохо экономим на создании объектов, которое как известно достаточно затратное дело.
Так например анимации заканчиваются вызовом SelfDestroy(), который и возвращает объект анимации обратно в пул.
Движутся же враги с помощью
силы пафоса компонента BasicEnemyMoving. В нем нас интересуют два метода: OnEnable()и Move(). OnEnable () вызывается после вытаскивания врага с пула и нужен для поворота врага (если необходимо) в сторону цели.
Move() же является виртуальным методом, который и движет врага к цели. Его можно переопределить в потомках и сделать особенное движение (с рывками, синусоидальное и т.п.)
На этом как бы всё.
Анимация огонька взята с powstudios.com
За спрайт волшебника отдельное спасибо милой Kori Tyan
Суть игры
Идея пришла внезапно, и пока она не улетела решил записать а потом и воплотить ее. Представьте холодную, темную камеру в некой тюрьме. В ней сидит, неизвестно как и неизвестно кем, прикованный волшебник, которого каждую ночь мучает всякая нечисть. Из последних сил он создает небольшой файрбол и вдыхает в него подобие жизни.
Познакомьтесь, это Кальцифер, ваш аватар в этой игре.
Именно им вы будете уничтожать вся гадость, которая ползет в сторону нашего закованного бедняги.
Ссыль на код
Пояснения насчет кода
Начнем с GameManager. Он всему голова, именно в нем меняется состоянии игры — Initialization->GameLoop->Win или Lose. Одинок и един, ибо синглтон. Так как игра не сетевая, простая, и без сложных переходов, то было принято решение использовать этот паттерн. Здесь же идет обработка попаданий по игроку (см. ниже Известные проблемы), учет хитпоинтов и проверка на выигрыш\проигрыш. Был бы GodObject, да слишком мало у нас классов, поэтому знает не всё обо всех. На этапе инициализации, создается пул объектов отображающих анимацию урона по игроку и смерти врагов. Для отслеживания состояния хитпоинтов, можно подписаться на UpdateHpWizardDelegate или UpdateHpCalciferDelegate. В нашем случае это делает GUIManager для отображения текущего хп на экране.
К этому времени SpawnManager уже составил список точек спавна врагов
a WaveManager загрузил порядок волн создания врагов. Волны можно настроить двумя способами: прописать в коде игры или загрузить с Json файла. Для редактирования этого Json написан кастомный editor:GameDataEditor
Можно прописать точный номер спавна или указать что можно создаться на любом свободном.
Создание волн сделанно с помощью хитрой корутины:
SpawnWaves
private IEnumerator SpawnWaves()
{
yield return new WaitForSeconds(firstWaveDelay);
while (currentWave < waves.Count)
{
if (!CheckFinishedCurrentWave())
{
var step = waves[currentWave].GetCurrentWaveStep();
if (step != null)
{
yield return new WaitForSeconds(step.delay);
var spawners = step.spawners;
if (spawners != null)
{
foreach (var spawn in spawners)
{
SpawnPoint spawnPoint;
if (spawn.index == Consts.INDEX_RANDOM_SPAWN_POINT)
{
spawnPoint = SpawnManager.S_Instance.GetRandomEmptySpawnPoint();
}
else
{
spawnPoint = SpawnManager.S_Instance.GetSpawnPointByIndex(spawn.index);
}
if (spawnPoint != null)
{
SpawnManager.S_Instance.SpawnEnemy(spawnPoint, spawn.name);
}
else
{
throw new Exception("Not empty spawn point");
}
}
}
Debug.Log(step.text);
}
waves[currentWave].currentStep++;
}
else
{
SelectNextWave();
}
}
}
Вначале проходит firstWaveDelay секунд до начала запуска 1 первой волны. После этого в цикле прогоняют все волны по очереди, вставляя нужную задержку step.delay между шагами волны. Почему в корутине а не например в Update? Да собственно можно и так и эдак, просто тут более наглядно, видно где задержка ( yield return new WaitForSeconds) и не надо городить лишние циклы и проверки.
Давай те глянем что же представляют из себя SpawnPoint. Это MonoBehavior c 2 компонентами: SpawnPoint и CircleCollider2D. В первом, с помощью второго, определяется занят ли спавн каким то врагом. OnDrawGizmos отображает в редакторе Unity расположение спавнов.
OnDrawGizmos
void OnDrawGizmos()
{
if (m_IsDirty)
{
Gizmos.color = Color.red;
}
else
{
Gizmos.color = Color.green;
}
Gizmos.DrawSphere(transform.position, 0.3f);
}
Все враги происходят от базового класса BasicEnemy в котором есть несколько виртуальных методов:
- ContactWizard() , для взаимодействия с волшебником
- ContactCalcifer(), для взаимодействия с Кальцифером
- ShowDeathAnimation(), для показа анимации смерти
Их можно переопределить в потомках, для различной реакции на эти события. Например PoisonEnemy ранит при прикосновении Кальцифера, в отличии от остальных врагов.
PoisonEnemy.ContactCalcifer
public override void ContactCalcifer()
{
GameManager.S_Instance.DamageCalcifer(damage);
base.ContactCalcifer();
}
Кстати, врагов и многие другие объекты (много и часто создаваемых на сцене) мы не удаляем с помощью Destroy(this), а отправляем обратно в пул объектов — ObjectPool.Recycle(this). Таким макаром мы неплохо экономим на создании объектов, которое как известно достаточно затратное дело.
Так например анимации заканчиваются вызовом SelfDestroy(), который и возвращает объект анимации обратно в пул.
Движутся же враги с помощью
OnEnable
public void OnEnable()
{
if (obj!=null&&obj.NeedRotateForDirection)
{
Vector3 moveDirection = transform.position - GameManager.S_Instance.wizardTransform.position;
if (moveDirection != Vector3.zero)
{
float angle = Mathf.Atan2(moveDirection.y, moveDirection.x) * Mathf.Rad2Deg-90;
transform.rotation = Quaternion.AngleAxis(angle, Vector3.forward);
}
}
}
Move() же является виртуальным методом, который и движет врага к цели. Его можно переопределить в потомках и сделать особенное движение (с рывками, синусоидальное и т.п.)
Move
public virtual void Move()
{
transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position, SpawnManager.S_Instance.TEMP_GOAL.position, speed * Time.deltaTime);
}
На этом как бы всё.
Известные косяки
- Синглтоны
- Отсутствие классов Wizard и Calcifer. Вся логика с их взаимодействием лежит в GameManager
- Магические числа с углами поворота спрайтов. Да понимаю что надо бы все спрайты подвести к одному углу и уже от него плясать. Но времени не хватило.
- Отсутствует запись прогресса
- Кривое объявление префабов врагов в SpawnManager
TODO
- Смена дня\ночи. Днем отдыхаешь, раскидываешь скиллы и т.п. Ночью жгешь вражин.
- Новые типы врагов: стреляющие, ранящие Кальцифера, оставляющие слизь/паутину, телепортирующиеся, размножающиеся
- Прокачка Кальцифера: статы, tower defence, скиллы
- Несколько концовок. Есть пара задумок насчет нескольких вариантов развития событий, в случаи проигрыша на разных этапах/разной прокачки
- Освещение. Стены камеры освещаются Кальцифером, по мере его роста, все сильнее и сильнее.
- Кат сцены.
Анимация огонька взята с powstudios.com
За спрайт волшебника отдельное спасибо милой Kori Tyan
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