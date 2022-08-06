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Разбираемся, что же там нового открыли в задаче о ферзях

    Пару месяцев назад появилась занятная статья с анализом классической задачи о расстановке ферзей на шахматной доске (см. детали и историю ниже). Задача невероятно известная и вся уже рассмотрена под микроскопом, поэтому было удивительно, что появилось что-то действительно новое.


    image
    Сможете поставить ещё шесть? А найти все решения?
    (картинка из статьи)


    Далее, к сожалению, произошла какая-то совершенно невразумительная история из цепочки вот таких вот превращений:



    Стоит отметить, что пять наугад открытых ссылок на русском ещё меньше проясняли картину происходящего.


    Я тут подумал — надо бы кому-то эту странную цепочку прервать и нормальным языком изложить суть событий.


    О чём пойдёт речь:



    Задачу придумал в 1848 году шахматный композитор Макс Беззель: суть задачи в том, чтобы расставить 8 ферзей на шахматной доске так, чтобы они не атаковали друг друга. С тех пор многие математики, например Гаусс, работали над задачей, а алгоритмисты и программисты, такие как Дейкстра, придумали множество подходов к поиску и подсчету решений.


    В задаче, о которой мы будем говорить, не 8 ферзей, а N и доска, соответственно, не обычная шахматная, а NxN.



    Три типа задачи "о ферзях"


    Есть три наиболее популярных постановки задачи о ферзях



    Расстановка N ферзей


    Задача формулируется очень прямолинейно.


    Дано: пустая доска NxN, например 8х8



    (в принципе понятно, что достаточно просто указать N, но так наглядней)


    Найти: расстановку максимально возможного числа ферзей




    Т.е. на вход число — размер доски, а на выход позиции ферзей (одного решения).

    Подсчет числа решений


    Задача ставится тоже достаточно просто:


    Дано: размер пустой доски N
    Найти: H число возможных расстановок N ферзей на доске


    Например, размер доски N = 1, тогда число возможных расстановок H = 1.
    N = 8 => H = 92.



    Дополнение до N ферзей


    Вот тут формулировка чуть-чуть коварней:


    Дано: размер доски N и M позиций уже установленных ферзей
    Найти: позиции оставшихся N — M ферзей


    Визуально все как на КПДВ:



    (картинка также из оригинальной статьи)



    Вариации задачи


    Вообще говоря, вариаций задачи больше: см. например: расстановку белых и черных ферзей
    http://www.csplib.org/Problems/prob110
    однако здесь мы рассматриваем только основной классический вариант.


    В подобной вариации решения существенно отличаются (белые не бьют белых, а черные черных):



    (здесь максимальное число ферзей, причем на месте крестика можно поставить белого, а на месте точке черного — но не обоих сразу; взято из статьи)



    Модели и сложность задач


    Пришло время собственно обсудить: а как это вообще все решать и насколько быстро это вообще можно сделать?



    Линейный поиск для классической задачи


    Самый интересный момент, что даже специалисты иногда путаются и думают, что для решения N-ферзей нужен комбинаторный поиск и думают, что сложность задачи выше P. Про то, что такое P и NP, когда-то уже писал на Хабре: Зачем нам всем нужен SAT и все эти P-NP (часть первая) и вторая вот тут. Однако, задача решается без перебора вариантов! Т.е., для доски любого размера можно всегда расставить ферзей один за одним лесенкой:



    Существует целый ряд алгоритмов расстановки, например см. вот эту статью или даже вот тут в Вики.


    Отсюда вывод, для N = 1 и N > 3 решение всегда есть (см. алго), а для N = 2 или N = 3
    всегда нет (тривиально следует из доски). Это значит, что задача разрешимости для N ферзей (где нужно сказать есть решение или нет) решается тривиально за константное время (ну ок, конструктивно за линейное — расставить/проверить).


    Самое время перепроверить прочитанное, читаем типичный заголовок "задачу о N ферзях признали NP-полной задачей" — у вас замироточили глаза?



    Как считать число решений на практике


    Вот тут начинается самое интересное: у количества решений задачи о расстановке ферзей даже есть своё имя — "последовательность A000170". На этом хорошие новости заканчиваются. Сложность задачи: выше NP и P#, на практике это означает, что оптимальное решение — это скачать данные последовательности в словарь и возвращать нужное число. Так как для N=27 оно уже считалось на параллельном кластере сколько там недель.


    Решение: выписываем табличку и по n, возвращаем а(n)
    n a(n)
    1: 1
    2: 0
    3: 0
    4: 2
    5: 10
    6: 4
    7: 40
    8: 92
    9: 352
    10: 724

    21: 314666222712
    22: 2691008701644
    23: 24233937684440
    24: 227514171973736
    25: 2207893435808352
    26 22317699616364044
    27: 234907967154122528


    Однако, если у вас какая-то хитрая разновидность задачи и все-таки нужно посчитать решения (а их количество неизвестно и раньше их никто не посчитал), то лучший вариант прототипа обсуждается чуть ниже.



    Дополнение до N и Answer Set Programming


    Тут начинается самое интересное: в чём же состоит новый результат статьи? Задача о дополнении до N ферзей — NP-полна! (Интересно, что про NP-полноту дополнения латинского квадрата было известно ещё в 1984-ом году.)


    Что это означает на практике? Самый простой способ решишь эту задачу (или вдруг, если нам нужно её вариацию) — использовать SAT. Однако, мне больше нравится следующая аналогия:


    SAT — это ассемблер для комбинаторных NP-задач, а Answer Set Programming (ASP) — это С++ (у ASP тоже загадочная русская душа: он временами запутан и непредсказуем для непосвященных; кстати, теория, лежащая в основе современного ASP, была придумана в 1988ом году Михаилом Гельфондом и Владимиром Лифшицем, работавших тогда в университетах Техаса и Стэнфорда соответственно).


    Если, говорить упрощенно: ASP — это декларативный язык программирования ограничений (constraints в англоязычной литературе) с синтаксисом Prolog. То есть мы записываем, каким ограничениям должно удовлетворять решение, а система сводит всё к варианту SAT и находит нам решение.


    Детали решения здесь не столь важны, и Answer Set Programming достоин отдельного поста (который лежит у меня в черновике уже неприлично долго): поэтому разберем концептуальные моменты


    % domain
row(1..n).
column(1..n).

% alldifferent
1 { queen(X,Y) : column(Y) } 1 :- row(X).
1 { queen(X,Y) : row(X)    } 1 :- column(Y).

% remove conflicting answers
:- queen(X1,Y1), queen(X2,Y2), X1 < X2, Y1 == Y2.
:- queen(X1,Y1), queen(X2,Y2), X1 < X2, Y1 + X1 == Y2 + X2.
:- queen(X1,Y1), queen(X2,Y2), X1 < X2, Y1 - X1 == Y2 - X2.

    Строка 1 { queen(X,Y) : column(Y) } 1 :- row(X). — называется choice rule, и она определяет, что является допустимым пространством поиска.


    Последние три строки называются integrity constraints: и они определяют каким ограничениям должно удовлетворять решение: не может быть ферзя в одном и том же ряду, не может быть ферзя в одной и той же колонке (опущено, в силу симметрии) и не может быть ферзя на одной и той же диагонали.


    В качестве системы для экспериментов рекомендую Clingo.
    И для начала стоит посмотреть их tutorial и попочитать блог на www.hakank.org.


    Безусловно, если впервые писать на ASP, то первая модель не выйдет невероятно эффективной и быстрой, но скорее всего будет быстрее перебора с возвратом, написанным на скорую руку. Однако, если понять основные принципы работы системы, ASP может стать "regexp для NP-полных задач".


    Проведем простой численный эксперимент с нашей ASP моделью. Я добавил 5 коварных ферзей в модель и запустил поиск решения для N от 1 до 150 и вот, что вышло (запущено на обычном домашнем ноутбуке):




    Итого, наша ASP модель примерно в течении минуты может найти решения задачи о дополнении при N <= 150 (в обычном случае). Это показывает, что система отлично подходит для прототипирования моделей сложных комбинаторных задач.



    Выводы


    • Новый результат связан не с классической задачей о 8 ферзях, а дополнении обобщенной задачи о ферзях (что интересно, но в целом закономерно);
    • Сложность существенно возрастает, так как, коварно поставив ферзей на доске, можно сбить алгоритм, ставящий ферзей по какой-то фиксированной закономерности;
    • Эффективно посчитать число решений нельзя (ну совсем);
    • Возможно этот результат повлияет на работу современных SAT систем, так как некоторые эксперты считают, что эта задача в чем-то проще классических NP-полных задач (но это только мнение)
    • Если вам вдруг зачем-то нужно решать подобную задачу — лучше всего воспользуйтесь системами аля Answer Set Programming, специально для этого предназначенных
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    Комментарии 10
    • 0
      для доски любого размера можно всегда расставить ферзей один за одним лесенкой
      Спорное утверждение. Хотел бы увидеть для нечётного N. Например, для 9.
      • +1
        -
        • 0
          Почта сохранила Ваш ответ. Не буду его цитировать, но остальным напомню про диагонали — в случае нечётного N именно там идут пересечения, если пользоваться лесенкой.
        • 0

          Давайте сначала разберемся с тем, что кажется спорным:


          • Что для любого N >=4 есть решение? Подсчет числа решений вот в этой части даёт больше нуля всюду (N >= 4)
          • Что их можно один за одним расставить? Ну так обе ссылки в этой части описывают это в деталях
          • То, что "лесенкой"? В оригинале используется научный жаргон в духе "explicit solutions exhibit stair-stepped patterns" — который перевел "лесенкой" (если прям педантично переводить, то там должно быть "явные решения показывают закономерность сходную со ступеньками") и нужный пример вам пример даже есть по ссылке:
          • 0
            То, что я вижу на приведённом примере — совсем не «один за одним лесенкой».
            Да, определённые паттерны есть, причём для N разной кратности можно найти свои паттерны. Но это не лесенка. Это больше напомнит Г — ход шахматного коня, потому что это самые ближайшие друг к другу клетки, с которых ферзи не бьют друг друга.
            • 0

              Они не стоят "один за одним" — она ставятся один за одним (ставим первого, потом второго, третьего и никогда не меняем предыдущих позиций) — в этом разница с дополнением, там их нельзя поставить один за одним — их нужно ставить все сразу.


              "Лесенка" тут взялась из того, что шаг алгоритма делает что-то похожее на ступеньку (иногда выскакивая за доску и делая mod оказывается на другой стороне) — хотите можете дать этому другое название — здесь это нужно исключительно в качестве иллюстрации, если не помогает, а буква Г помогает, то почему бы и нет.

            • 0
              Более шахматный вариант — расположение по ходам коня друг от друга.
          • +1
            На мой взгляд, Answer Set Programming — одна из самых недооцененных технологий сегодня. Постараюсь как-нибудь рассказать, как с ее помощью мы вполне себе прикладные задачи решали.
            • +1
              Забавно. По ASP даже русской вики нет.
              • 0

                Отлично, надо бы организовать Хабра-цикл статей по ASP :-)

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