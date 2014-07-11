Сборка мусора и время жизни объектов

internal class GcIsWeird { ~GcIsWeird() { Console.WriteLine("Finalizing instance."); } public int data = 42; public void DoSomething() { Console.WriteLine("Doing something. The answer is ... " + data); // Some other code... Console.WriteLine("Finished doing something."); } }

static void SomeWeirdAndVeryLongRunningStaticMethod() { var heavyWeightInstance = new int[42_000_000]; // The very last reference to 'heavyWeightInstance' Console.WriteLine(heavyWeightInstance.Length); for (int i = 0; i < 10_000; i++) { // Doing some useful stuff. Thread.Sleep(42); } }

class Program { internal class GcIsWeird { ~GcIsWeird() { Console.WriteLine("Finalizing instance."); } public int data = 42; public void DoSomething() { Console.WriteLine("Doing something. The answer is ... " + data); CheckReachability(this); Console.WriteLine("Finished doing something."); } } static void CheckReachability(object d) { var weakRef = new WeakReference(d); Console.WriteLine("Calling GC.Collect..."); GC.Collect(); GC.WaitForPendingFinalizers(); GC.Collect(); string message = weakRef.IsAlive ? "alive" : "dead"; Console.WriteLine("Object is " + message); } static void Main(string[] args) { new GcIsWeird().DoSomething(); } }

Doing something. The answer is ... 42

Calling GC.Collect...

Finalizing instance.

Object is dead

Finished doing something

Во-первых, мы можем использовать WinDbg и вызвать команду GCInfo для данной таблицы методов (method table).

Во-вторых, мы можем скомпилировать CoreClr и запустить приложение с включенной трассировкой JIT.

Собрать CoreCLR Repo (не забыть установить все необходимые компоненты Visual Studio, такие как VC ++, CMake и Python). Установите dotnet cli. Создать приложение для dotnet core. Создать и опубликовать (build and publish) приложение dotnet core. Скопировать только что собранные бинарники coreclr в папку с опубликованным приложением. Установить несколько переменных окружения, таких как, COMPlus_JitDump = YourMethodName. Запустить приложение.

*************** After end code gen, before unwindEmit() IN0002: 000012 call CORINFO_HELP_NEWSFAST IN0003: 000017 mov rcx, 0x1FE90003070 // Console.WriteLine("Doing something. The answer is ... " + data); IN0004: 000021 mov rcx, gword ptr [rcx] IN0005: 000024 mov edx, dword ptr [rsi+8] IN0006: 000027 mov dword ptr [rax+8], edx IN0007: 00002A mov rdx, rax IN0008: 00002D call System.String:Concat(ref,ref):ref IN0009: 000032 mov rcx, rax IN000a: 000035 call System.Console:WriteLine(ref) // CheckReachability(this); <b>IN000b: 00003A mov rcx, rsi</b> // После этого момента указатель «this» доступен для GC IN000c: 00003D call Reachability.Program:CheckReachability(ref) // Console.WriteLine IN000d: 000042 mov rcx, 0x1FE90003078 IN000e: 00004C mov rcx, gword ptr [rcx] IN000f: 00004F mov rax, 0x7FFB6C6B0160 *************** Variable debug info 2 vars 0( UNKNOWN) : From 00000000h to 00000008h, in rcx <b>0( UNKNOWN) : From 00000008h to 0000003Ah, in rsi</b> *************** In gcInfoBlockHdrSave() <b>Register slot id for reg rsi = 0.</b> Set state of slot 0 at instr offset 0x12 to Live. Set state of slot 0 at instr offset 0x17 to Dead. Set state of slot 0 at instr offset 0x2d to Live. Set state of slot 0 at instr offset 0x32 to Dead. Set state of slot 0 at instr offset 0x35 to Live. <b>Set state of slot 0 at instr offset 0x3a to Dead.</b>

Вывод