Используем Bash в SQL-стиле

projects

project1/ — проекты

conf/

<run_configurations>*.conf — конфигурации построения отчетов по таблицам reports/

<run_configurations>/ report1.json — сами отчеты, содержат статистику по таблицам Apache Hive report2.json project2/

...



conf

"schema"

reports

json

"table"

"created_date"

cat, find, grep и прочее — в представлении не нуждаются)

sed — используем для тупой автозамены sed s/что/на что/g

awk — позволяет отображать/переставлять/сливать колонки, фильтровать строки по содержимому колонок

sort, uniq — наверное, любимые инструменты разгребателей логов) Первый — сортирует, второй — удаляет/подсчитывает дубликаты. Используются часто для всяких top N awk '...' log | sort -k field_n | uniq -c | sort -n -r | head -n N



xargs — обрабатывает поток строк одной командой. Может развернуть строки в argument-list для заданной команды, а может для каждой строки эту команду выполнить.

join — натуральный SQL-евский INNER JOIN. Сливает 2 сортированных файла по значению одного одинакового поля в один, сначала идет общее поле, затем оставшиеся поля первого файла, потом — второго.

grep -r "\"table\":" projects/*/reports/* | ...

projects/project1/reports/run1/report1.json: «table»: «table1»,

projects/project1/reports/run2/report2.json: «table»: «table2»,

projects/project2/reports/run3/report3.json: «table»: «table3»,

...

... | sed 's/:/ /g' | awk '{print $1 " " $3}' | sed 's/[\r

",:]//g' | ... ... | sort -k 1b,1 | uniq > report_tables

grep -r "\"created_date\":" projects/*/reports/* | sed 's/:/ /g' | ... ... | awk '{print $1 " " $3"T"$4":"$5":"$6}' | sed 's/[\r

",:]//g' | ... ... | sort -k 1b,1 | uniq > report_dates

join report_tables report_dates | awk '{print $1"#"$2 " " $3}' | ... ... | sort -k 1b,1 > report_table_date

projects/project1/reports/run1/report1.json#table1 2017-08-07T070918.024907

projects/project1/reports/run1/report1.json#table2 2017-08-07T070918.024907

projects/project1/reports/run1/report1.json#table3 2017-08-07T070918.024907

...

grep -r "schema\":" projects/*/conf/* | sed 's/:/ /g' | ... ... | awk '{print $3 " " $1}' | sed 's/[\r

":,]//g' | ... ... | sort -k 1b,1 | uniq > schema_configs

schema1 projects/project1/conf/run1.conf

schema1 projects/project1/conf/run2.conf

schema2 projects/project2/conf/run1.conf

...

cat schema_configs | awk '{print $2}' | sort | uniq | ...

xargs -n1 find ...

... | while read line; do <statements>; done | sort -k 1b,1 > config_reports

dir=$(dirname $line); dir2=$(dirname $dir); ... run=$(echo $line | sed "s/.*\///" | sed 's/\.conf//g'); ... reps=$(find $dir2/reports/$run/ -name *.json); ... for r in $reps; do echo $line $r ; done

dirname

($dir2)

run=...

$line

run.conf

reps

$line

$r

config_reports

projects/project1/conf/run1.conf projects/project1/reports/run1/report1.json

projects/project1/conf/run1.conf projects/project1/reports/run1/report2.json

projects/project1/conf/run2.conf projects/project1/reports/run2/report3.json

...

cat schema_configs | awk '{print $1}' | sort | uniq | ... ... |sed 's/^/path_in_hive/g' | sed 's/$/\.db/g' | ... ... | xargs -n1 -I dr hdfs dfs -ls dr | sed 's/\// /g' | ... ... | sed 's/\.db//g' | awk '{print $12 " " $13 " " $6"T"$7}' | ... ... | sort -k 1b,1 | uniq > schema_tables

schema_configs

sed

.db

hdfs dfs -ls

schema_tables

# configs - tables join schema_configs schema_tables | awk '{print $2 " " $3 " " $4}' | ... ... | sort -k 1b,1 | uniq > config_tables # reports - tables hive dates join config_reports config_tables | awk '{print $2"#"$3 " " $4}' | ... ... | sort -k 1b,1 > report_table_hive_dates # final! join report_table_date report_table_hive_dates | sed 's/#/ /g' | ... ... | awk '{if ($3<$4) print $1}' | sort | uniq > outdated_reports

schema_configs

schema_tables

config_tables

config_reports

config_tables

#

report_table_date

report_table_hive_dates

Заключение

outdated_reports

"Report is outdated"

Приветствую! Данная небольшая статья призвана осветить некоторые аспекты применения Bash для анализа файлов в SQL-стиле. Будет интересна для новичков, возможно, опытные пользователи также найдут для себя что-нибудь новое.: найти просроченные отчеты.Итак, расчехляем Bash, открываем отдельный терминал для man-ов и приступаем)Всех, кому интересно — прошу под кат.Имеем: внутреннюю систему построения отчетов в виде папки с проектами. В каждом проекте в папкележат конфигурации построения отчетов, содержащие в себе имена Hive-овых баз данных в полях, по таблицам которых строятся отчеты. В папке— сами отчеты, разложенные в папки с именами конфигураций. Каждый отчет — это, содержащий статистику по Hive-овым таблицам в массиве объектов, а также дату создания в поле. Возьмем ее вместо даты создания файла, раз уж есть. Нам надо найти такие отчеты, в которых содержатся таблицы, которые были изменены после создания отчета.Почему в SQL-стиле? Bash предоставляет большие возможности работы с текстом, разделенным на колонки (обычно пробелами), напоминающие обработку таблиц в SQL.Инструментарий:Приступим. Для начала — просто нагрепаем используемые таблицы:Он отдает данные в таком виде:Меняем ':' на пробел, чтобы точно отделить имя файла от колонки «table», печатаем первую (файл отчета) и третью (имя таблицы) колонки, чистим мусор sed-ом, пересортировываем и сохраняем в нашу первую таблицу — report_tables.Затем таким же способом строим таблицу report_dates, только грепаем created_date и выводим чуть больше колонок (дату и время):Теперь джойним их, сливая имя файла отчета и имя таблицы в одну колонку, и получаем таблицу с файлами отчетов, таблицами и датами создания этого отчета:Первая часть вроде бы готова. Теперь по аналогии нагрепаем используемые базы:Вот и первая трудность. Предыдущая таблица построена по файлам отчетов, а эта — по файлам конфигов. Надо проставить между ними соответствие:А теперь задумаемся. Просто поставитьмы не можем, так как потеряем саму строку с конфигом, а она нужна. Значит, будем итерироваться циклом. Ну да ладно. Ставим пайп и поехали:Далее пишем все внутри statements:Выглядит сложно.вытаскивает из пути к файлу путь до последнего слеша, этим мы и воспользовались, чтобы подняться выше файла с отчетом на пару уровней. Следующее выражениевытаскивает изимя файлаи обрезает расширение, получая имя конфигурации запуска. Далее— имена файлов с отчетами для данного конфига, и циклом по ним выводим файл с конфигоми файл с отчетом. Пересортировываем и пишем табличкуЭто была самая важная часть работы — проставить соответствие между пространством конфигов и пространством отчетов. Осталось только определить даты последнего изменения таблиц в используемых бд, и у нас будет вся нужная инфа, останется только все правильно переджойнить. Поехали:Несмотря на длину, тут все просто. Сначала берем, оттуда выделяем уникальные схемы, затем-ом приписываем к началу путь к Hive-вому хранилищу, в конец — расширение. Теперь для каждой такой строки выполняем, это показывает нам все таблицы в заданной базе с датами их последнего изменения. Меняем все слеши на пробелы, вытаскиваем имя базы, имя таблицы и дату ее изменения, пересортировываем и готова табличкаТеперь заключительная часть:Сначала джойнимпо полю с именем бд, и получаем табличку— конфиг, таблица и дата ее последнего изменения. Затем джойним, чтобы наконец-то получить соответствие отчет — таблица в Hive. Причем имя файла с отчетом и имя таблицы объединяем в одно поле с помощью. Ну и последний штрих — сджойнить, разделить имя файла с отчетом и имя таблицы пробелом, и напечатать те отчеты, где дата создания отчета меньше даты изменения таблицы, затем ищем уникальные отчеты, и работа готова.Девять довольно простых строк на баше оказалось достаточно, чтобы решить данную задачу. Далее этот скрипт запускаем по крону, и вебморда, ориентируясь на файл, может выдать для отчета заголовок(или не выдать).Код тут