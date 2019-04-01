Регистрация
вчера в 15:38

Программирование на телефоне используя эмулятор терминала Termux

    Приветствую читателей! В этой статье я расскажу о том, как можно, имея android телефон, писать программы. Говорю сразу — root права не нужны.

    Что нам понадобится?


    Первое, что нам понадобится — андроид телефон со установленным на него приложением Termux (есть в Google Play). Для полноценной работы с терминалом, нам нужно достаточно памяти. У меня с десятками установленных пакетов приложение занимает 1.5 ГБ памяти.
    Так же, для комфортного кодинга желательно, чтобы телефон был с поддержкой OTG, и у вас была клавиатура с подключением по USB, чтобы писать код на клавиатуре (куда удобнее). Если уж нет этого, то качаем клавиатуру Hacker's Keyboard. В ней есть клавиша Ctrl, что нам важно.



    Почему именно Termux?


    Termux имеет в арсенале достаточно пакетов для работы с языками программирования: C/C++, Python, Golang, PHP, Lua.
    Так же присутствуют базы данных, я знаю только о mariadb и postgresql.

    Начало


    image
    При каждом запуске приложения мы видим приветствие, в котором указаны основные команды для работы с терминалом:
    • pkg search — команда для поиска пакетов. Пример: pkg search vim
    • pkg install — команда для установки пакета. Пример: pkg install vim


    Для кодинга нам понадобится текстовой редактор. Здесь есть разные варианты, я выбирал Vim и вкратце расскажу, как с ним работать.
    Установка vim:
    $ pkg install vim

    Для примера работы с vim напишем «Hello World» на С.
    $ vim main.c

    После этого запустится Vim. Чтобы начать писать код, нужно нажать на клавишу «i».
    Пишем код:
    #include <stdio.h>

int main()
{
       printf("Hello World!\n");
       return 0;
}

    После этого нажимаем на клавишу «Esc», ставим двоеточие и пишем wq (":wq"). Это сохранит наш файл и изменения в нём (w — write) и закроет его (q — quit).

    Важно знать!

    w — сохранить изменения в файле
    wa — сохранить изменения во всех файлах
    q — закрыть файл
    qa — закрыть все файлы
    wq — сохранить изменения и закрыть файл

    Теперь нам нужно скомпилировать этот код. Для начала установим компилятор:
    $ pkg install gcc

    Далее пишем следуюющее:
    $ gcc -Wall main.c -o program

    main.c — файл с нашим кодом
    program — наша програмка.

    Теперь можем запустить нашу програмку и посмотреть, работает ли она:
    $ ./program

    или
    $ sh program

    Результат:
    Hello World!


    Конец


    Эта была вводная статья по программированию на телефоне. Пишите, пожалуйста, в комментариях, нужно ли продолжение: работа с базами данных, примеры кода и их запуска на других ЯП, работа с самым терминалом и так далее.
    Метки:
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама
    Читают сейчас
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама
    Поделиться публикацией
    Похожие публикации
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама
    Комментарии 22
    • +3
      Сейчас напишут, зачем писать на телефоне, это неудобно и т.д.
      Продолжайте, конечно!
      • +1
        Спасибо! Это и правда не удобно, но если нет пк рядом, то почему бы и нет? Всякое в жизни бывает.
        • 0
          На телефоне неудобно, но вот на хромбуках (клавиатура, экран, стоит копейки) этот termux даёт практически полноценный линукс для разработки и это круто.
      • +6
        Зачем писать на телефоне? Ведь это и неудобно, и т.д.!
        • +4
          Это и правда не удобно, но если нет пк рядом, то почему бы и нет? Всякое в жизни бывает.
          • +1

            рекурсия )
            а из нее выход будет? /sarcazm

        • 0
          Я иногда по пути на работу пишу на мобилке, используя decoder. Достаточно удобно, чтобы проверять мелкие нюансы. Раньше на скучных парах, когда не давали сидеть за ноутбуком, тоже писал код на телефоне на CppDroid. На безрыбии, как говорится, и рак рыба.
          • 0
            Тоже пробывал использовать телефон как компьютер. Оказалось что одновременно подключить BT клавиатуру и BT мышь андройду не подсилу. Работает только по очереди. По SSH для vim и mc достаточно клавиатуры. А вот всякие IDE без мыши очень печально выглядят.
            • 0
              Не советую использовать `pkg`, это всего лишь обертка над `apt` и `dpkg`, используйте лучше их.
              • 0
                У меня клавиатура и мышка подключаются через один приёмник, и это работает. А вот через ВТ да, не получится.
                • 0
                  На Xiaomi-mi4 они подключаются одновременно, но работают очень забавно. Видно как идёт борьба за то кто главный. То мышь побеждает, то клавиатура. Работать так всё равно не возможно. На других телефонах вообще только строго по очереди либо мышь либо клавиатура. При этом в ubuntu и в винде такое подключение работает как часы, а в андройде это просто позор и ужас.
                  • 0
                    У меня Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Идеально работает. Возможно проблемы в самом комплекте.
                    • 0
                      Что-то мне подсказывает что идеально не работает
                      Вот что пишется в лог. (Подключена BT клава и пытается подключить мышь)
                      D/BluetoothAdapterProperties( 2279): Before Update: mProfilesConnecting = 0, mProfilesConnected = 1, mProfilesDisconnecting = 0
D/BluetoothAdapterProperties( 2279): Return false: mProfilesConnecting = 1, mProfilesConnected = 1, mProfilesDisconnecting = 0

                      После чего пишет еще много чего и даже общается с мышью, но потом:
                      I/[BT][HID][JNI]( 2279): MBTEVT_HID_HOST_CONNECT_FAIL

                      Возможно найдутся те кто знают java и расскажут мне где я не прав, но меня лично смущают такие строки:
                      class AdapterProperties {
...
    private boolean updateCountersAndCheckForConnectionStateChange(int state, int prevState) {
...
        switch (state) {
            case BluetoothProfile.STATE_CONNECTING:
                mProfilesConnecting++;
                return (mProfilesConnected == 0 && mProfilesConnecting == 1);
...

                      Если уже кто-то подключен mProfilesConnected=1 то всегда будет return false или я чего-то не понимаю?

                      • 0
                        Комплект будет работать. Т.к. оно одно устройство. А мышь и клавиатура отдельно как два устройства — нет.
                  • 0
                    Пишите дальше, пожалуйста! Очень интересно.
                    • 0
                      Благодарю. В скором времени допишу продолжение.
                    • 0
                      О, статья о моем любимом приложении! Пишите еще! И было бы круто, если бы написали о том, как коннектиться под Termux под ssh к стационарной машине. Для меня это пока только мечта.
                    • 0

                      Интересная статья. Частенько приходится править код игр, чтобы они прилично выглядели и удобно рулились на десктопе и в мобильнике одновременно.

                      • 0
                        Уже на втором подряд андроиде ставлю Termux. Установил Golang и Beego, PHP с composer, Symfony, Vim, open-ssh. Настроил ssh-доступ к домашнему компу. Всё работает стабильно, Go компилится, серверы поднимаются.
                        В общем, доступны все плюшки для обдумывания в долгом пути простеньких жизненных задач, накидывания черновиков, подручного интерпретатора при чтении книг.
                        • 0
                          Не сравнивали с linuxdeploy?

                          Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                          Что обсуждают
                          Интересные публикации
                          AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

                          Подробнее
                          Реклама

                          Аккаунт

                          Разделы

                          Информация

                          Услуги

                          Приложения

                          © 2006 – 2017 «TM»
                          Служба поддержки
                          Мобильная версия