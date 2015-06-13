Когда запустил стартап и узнаешь, что это уже и не стартап вовсе

Если ты сам можешь на своем стартапе зарабатывать в качестве клиента, то твой стартап жизнеспособный!

Надо самим решать вопрос с наполняемостью сервиса, давать то, ради чего пользователи будут пользоваться вашим сервисом и держать приложение на своём телефоне.

Если сервис подразумевает множество направлений с разным контентом и ты сразу не можешь своим пользователям предоставить полный или хотя бы более менее приличный выбор, то стоит развивать проект и привлекать пользователей только по запущенным направлениям.



У каждого пользователя привлеченного в приложение должно быть активное в приложении якорное направление, ради которого он будет держать на своём телефоне наше приложение и пользоваться им регулярно.

Рекомендую разбивать по направлениям ваш сервис и продвигать и наполнять его по частям, чтобы не подавиться!

Лучше сразу предусмотреть возможность масштабирования Вашего сервиса! И учитывая специфику нашего бизнеса, лучше чтобы в каждом городе была отдельная команда.

Ищите направления которые бы вам в вашем приложении/сервисе приносили доход и старайтесь оперативно зайти в другие города, чтобы там начиналась работа и не приходилось потом бодаться за рынок в городе!

Вот бывает же так, собираешь команду ребят, вкладываешь деньги и/или привлекаешь партнера-инвестора в свой проект, денно и ночно трудишься почти год, чтобы предложить миру, в моём случае конечно же городу своё уникальное изобретение и вуаля!Приходишь такой со своим проектом в виде работающего прототипа защищаться на краш-тест организованный какой либо предпринимательской тусовкой и тебе там говорят — «Ребят, да вы чё, такое уже есть, в Европе аналогичное мобильное приложение „meetap“ распространенно и все ими пользуются, зачем вы вообще что то делаете по своему, просто берите и копируйте!Честно, глаз чуть не выпал, когда услышал такие слова от приглашенных в Новосибирске жюри данного краш-теста по стартапам, т.е. человек априори считает, что нельзя сделать что то лучше зарубежных проектов и надо все просто копировать!Позиция замечательная, но речь конечно не о ней, речь о том, что у еще не родившегося стартапа уже возник некий конкурент западный, который и в России оказывается присутствует.Наверное сейчас возникают мысли у вас, а чего же вы сразу конкурентов не погуглили до начала работы над стартапом? Чему же тут удивляться если сами плохо искали, да? Такие у вас мысли?Да, собственно, правильные мысли, чего уж там, но вот я перед фактом, есть конкурент, потом выясняется, что это и не первый мой конкурент и даже не второй, а если еще ковырнуть немного в прошлое — то узнается, что подобных стартапов уже закапывать негде.Потом выясняется, что один из конкурентов не то что не зарабывает, а еще и платит организаторам за то, чтобы записывались участники через их приложение! А у тебя на это бюджет точно не предусмотрен, на доработку бы идеи хватило денег и то хорошо…И все, приплыли, думаешь, как же тут зарабатывать в таких условиях?Ладно, я конечно немного приукрасил предел своего разочарования и в целом картину, которую увидел на момент запуска прототипа в январе 2017, потому как на момент запуска я знал только одного конкурента, наверняка не безызвестный вам „meetap“, но он по сравнению с нашим прототипом казался просто божественным! Все казалось таким удобным и красивым…И вот тут спустя 11 месяцев, я очень рад, что я не пошел копировать своих конкурентов, так как на момент создания прототипа и подготовки структуры своего стартапа я и не знал о их существовании!Собственно, как оказалось, митап у нас в России не особо развит, скорее только для организации ивентов образовательно-тусовочного характера в IT сфере по большей части, в то время, как наша направленность — это сбор людей на совместное время провождения в сфере развлечений и спорта, на пейнтбол съездить, в волейбол поиграть и т.п.Нашли более близких конкурентов, но те по большей своей части все пошли только по спортивным направлениям, что опять же дает нам больше пространства для манёвра.Так как у меня за плечами уже был неудачный стартап и понимание, что простым вбухиванием в стартап денег его не оживить, в особенности, когда бизнес проект ориентирован в нескольких плоскостях B2C и B2B.Например, мы не можем массово начать привлекать пользователей с пустым приложением, где некуда сходить, и мы не можем привлекать организаторов в приложение в котором нет пользователей, т.к. спустя некоторое время они разочаруются и уйдут из приложения.Это беда всех проектов-сервисов обслуживающих интересы нескольких сторон.На мой взгляд, тут только один эффективный выход — ты должен сам зарабатывать на этом приложении, т.е. у тебя должен быть бизнес интересы которого ты будешь преследовать в своем интернет-сервисе.И да, с одной стороны это определенный геморрой, ведь каждый должен заниматься своим делом, скажете вы, мы должны только вести разработку сервису и быть непредвзятой площадкой с открытой конкуренцией для всех желающих!Но ребят, условия работы в России таковы, что если ты сам не начинаешь зарабатывать на своем сервисе, то к тебе никто не придет, когда ты начинаешь раскручивать в сервисе направление на котором ты получаешь выгоду — начинают подтягиваться и другие организаторы по этому направлению и только так!И вот только тогда у тебя начинает развиваться твой стартап! Когда другие видят, что ты сам на нём зарабатываешь.И это залог успеха твоего стартапа!Так что не надо бояться конкурентов, надо просто брать и начинать самому зарабатывать! Таким образом ты лучше понимаешь потребности своих пользователей и быстрее внедряешь необходимые обновления, а не пытаешься двигаться наугад добавляя новые фишки и примочки, рассчитывая ими привлечь себе платных клиентов.В январе 2017 года мы выкатили ужасную бета версию нашего мобильного приложения „Кто куда — друзья по интересам“, ужасную в плане дизайна и удобств, сейчас конечно тоже еще не фонтан, но уже гораздо лучше чем было первоначально, первоначальной идеей было создать каталог доступных развлечений в городе, чтобы пользователи сами выбирали чем хотят заняться, бронировали через приложение развлечение и другие пользователи могли присоединиться к событию.Все здорово, сделали каталог, наполнили самыми разными развлечениями и не совсем развлечениями (добавили бани, кальянные) и стали пробовать загонять пользователей с рекламы в Instagram.Публикация мобильной рекламы в Instagram то еще приключение, как оказалось, пришлось повозиться и если честно я до сих пор еще толком не разобрался в ценообразовании стоимости переходов, сначала вроде было дешево порядка 15 рублей за клик и установки пошли, потом дошла стоимость до 80-130 рублей… в общем мы уже не используем этот рекламный инструмент, не захотелось разбираться, да и больше понравился таргет ВК + сегментотаргет.А итогом рекламы в Instаgram стало порядка 150 установок и 0 активности.Попробовали еще какое то время рекламировать, в приложении сбор статистики никакой не внедряли, т.к. у нас конь не валялся еще в основном необходимом на наш взгляд функционале.Но факт в том, что добившись первых 350 установок мы не получили ни одного события которое создали бы сами пользователи и даже запроса в соц. сетях с просьбой помочь разобраться, как создать событие.Таким образом мы и подошли к осмыслению того факта, что не стоит рассчитывать на активность пользователей, процент инициативных людей готовых что то организовывать довольно мал (по крайней мере в той аудитории, что привлекли мы).И еще, так как мы рекламировали приложение в общих чертах, типа „Скачивай и веди активный образ жизни, развлекайся и радуйся жизни“ (текст я конечно в общих чертах обрисовал, так чтобы суть была понятно) мы столкнулись с массовым удалением приложения, т.к. люди установившие из любопытства, не нашли интересных для себя событий запущенных в приложении и просто удалили приложение.Наш принцип:Как оказалось, данный подход оказался не только эффективным, но еще и дико экономичным в плане расходов на рекламу!Мы используем таргет ВК по пользователям находящимся в группах разных компаний конкурентов и по всем вновь вступившим туда (т.е. еще не определившихся пользователей), в этом нам помогает Segmento target, загружая списки всех новых вступивших в рекламный кабинет и там по ним крутятся наши рекламные посты с ссылками на приложение.Начали мы привлекать таким образом пользователей в мае и на момент написания статьи, затраченоCTR от 1 до 5,5! Кол-во переходов 1323.Конечно же в случае если направлений много, иначе просто рискуете порваться на части и не успеть нигде!Это конечно довольно медленный вариант развития, но в условиях ограниченных ресурсов и огромной вероятности по неопытности спустить все средства в сортир — для нас такое развитие самый лучший вариант.В то же время конкуренция не стоит на месте, пока мы возимся в Новосибирске, конкуренты не дремлют и появляются в других городах, правда пока они еще не опытные и на многие грабли им еще только предстоит наступить.Вывод №3:1. Вы убьете еще не родившихся конкуретнов, если конечно ваше название будет у всех на слуху, то большая вероятность, что команда даже не будет вязываться в гонку, ведь вы уже работаете и опережаете их на год и по опыту и по необходимому функционалу, который еще только предстоит делать.2. Вы еще сможете привлечь дополнительные средства, если будете продавать свой стартап, это еще не франшиза, но если на этом стартапе можно сразу зарабатывать, то есть большая вероятность найти заинтересованных партнеров по городам, предложив им стоимость не сравнимую с самостоятельной разработкой данного проекта.В нашем случае это спортивные события: волейбол, футбол и баскетбол, они нам уже стабильно генерят порядка 60 тыс. р. прибыли, правда при ежемесячных расходах на разработку мы все еще в минусе, но партнеры то ваши не будут участвовать в разработке, а значит будут сразу зарабатывать и популяризовывать ваш сервис в своём городе!Знаете, как окрыляет, когда в раздевалке на волейболе слышишь, как игроки говорят „Блин, вот же молодцы, те кто придумал приложение!“, „Клевая приложуха“ и т.п., не зная, что рядом с ним собственно основоположник идеи этого приложения :))Собственно, у нас большая часть пользователей (порядка 60%) вообще пришли по сарафанному радио и это клёво!Но есть конечно и ряд проблем над которыми ломаем голову…Вот например есть события, которые проходят каждый час, например „Кроссфит“, „прыжки на батутах“ и мы не можем добавить все события одной компании, т.к. будет огромное полотно событий на каждый час, а добавлять им по 1 событию в день и требовать записи только через приложение от своих клиентов — в этом случае для них абсолютно бессмысленно.Кстати, в нашем случае у нас есть еще одно очень важное правило:На события которые размещены в приложении можно попасть только записавшись в приложении и никак иначе, только в этом случае пользователи начинают серьезно относиться к приложению.Ведь если представить человеку выбор: Записываться на событие как раньше, звонком, смс, вотсап или Вконтакте или записываться как то по другому, что то для этого устанавливать, разбираться с этим — естественно, что они предпочтут старый знакомый способ, даже не попробовав.Хотя по факту запись через приложение на регулярные события удобнее, как показала практика и небольшие опросы ребят любителей спорт. направлений, которые раньше записывались через ВК отмечаясь плюсиками, потом кто то писал минусик и все парились, сколько же в итоге свободных мест и кто идет и не идет и сиди там плюсики подсчитывай.В общем из статьи уже вырос какой то монстр, закругляюсь