«Я слежу за тобой» или как из CADa сделать SCADA (MultiCAD.NET API)

// Version 1.1 //Use Microsoft .NET Framework 4 and MultiCad.NET API 7.0 //Class for demonstrating the capabilities of MultiCad.NET //Assembly for the Nanocad 8.5 SDK is recommended (however, it is may be possible in the all 8.Х family) //Link imapimgd, mapimgd.dll and mapibasetypes.dll from SDK //Link System.Windows.Forms and System.Drawing //The commands: draws a pseudo 3D door. //This code in the part of non-infringing rights Nanosoft can be used and distributed in any accessible ways. //For the consequences of the code application, the developer is not responsible. // V 1.0. More detailed - https://habrahabr.ru/post/342680/ // V 1.1. More detailed - https://habrahabr.ru/post/343772/ // P.S. A big thanks to Alexander Vologodsky for help in developing a method for pivoting object. using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Windows.Forms; using Multicad.Runtime; using Multicad.DatabaseServices; using Multicad.Geometry; using Multicad.CustomObjectBase; using Multicad; //added in V 1.1. for monitoring using System.Security.Permissions; using System.IO; using Multicad.AplicationServices; namespace nanodoor2 { //change "8b0986c0-4163-42a4-b005-187111b499d7" for your Guid from Assembly. // Be careful GUID for door and wall classes must be different! // Otherwise there will be problems with saving and moving [CustomEntity(typeof(DoorPseudo3D), "8b0986c0-4163-42a4-b005-187111b499d9", "DoorPseudo3D", "DoorPseudo3D Sample Entity")] [Serializable] public class DoorPseudo3D : McCustomBase { // First and second vertices of the box private Point3d _pnt1 = new Point3d(0, 0, 0); private double _h = 2085; private Vector3d _vecStraightDirection = new Vector3d(1, 0, 0); private Vector3d _vecDirectionClosed = new Vector3d(1, 0, 0); public enum Status {closed , middle, open }; private Status _dStatus = Status.closed; //added in V 1.1. (monitor fileds) private bool _monitor = false; private string _monFilePath = @"E:\test.txt"; // if it's Serialized you can't copy the object in CAD editor [NonSerialized] private FileSystemWatcher _watcher ; [NonSerialized] private FileSystemEventHandler _watchHandler; [CommandMethod("DrawDoor", CommandFlags.NoCheck | CommandFlags.NoPrefix)] public void DrawDoor() { DoorPseudo3D door = new DoorPseudo3D(); door.PlaceObject(); } public override void OnDraw(GeometryBuilder dc) { dc.Clear(); // Define the basic points for drawing Point3d pnt1 = new Point3d(0, 0, 0); Point3d pnt2 = new Point3d(pnt1.X + 984, pnt1.Y, 0); Point3d pnt3 = new Point3d(pnt2.X + 0, pnt1.Y+50, 0); Point3d pnt4 = new Point3d(pnt1.X , pnt3.Y, 0); // Set the color to ByObject value dc.Color = McDbEntity.ByObject; Vector3d hvec = new Vector3d(0, 0, _h); // Draw the upper and lower sides dc.DrawPolyline(new Point3d[] { pnt1, pnt2, pnt3, pnt4, pnt1 }); dc.DrawPolyline(new Point3d[] { pnt1.Add(hvec), pnt2.Add(hvec), pnt3.Add(hvec), pnt4.Add(hvec), pnt1.Add(hvec)}); // Draw the edges dc.DrawLine(pnt1, pnt1.Add(hvec)); dc.DrawLine(pnt2, pnt2.Add(hvec)); dc.DrawLine(pnt3, pnt3.Add(hvec)); dc.DrawLine(pnt4, pnt4.Add(hvec)); // Drawing a Door Handle dc.DrawLine(pnt2.Add(new Vector3d( - 190, -0, _h*0.45)), pnt2.Add(new Vector3d(-100, 0, _h * 0.45))); dc.DrawLine(pnt3.Add(new Vector3d(-190, 0, _h * 0.45)), pnt3.Add(new Vector3d(-100, 0, _h * 0.45))); // Create contours for the front and rear sides and hatch them // In this demo, we hatch only two sides, you can tailor the others yourself List<Polyline3d> c1 = new List<Polyline3d>(); c1.Add(new Polyline3d( new List<Point3d>() { pnt1, pnt1.Add(hvec), pnt2.Add(hvec), pnt2, pnt1, })); List<Polyline3d> c2 = new List<Polyline3d>(); c2.Add(new Polyline3d( new List<Point3d>() { pnt4, pnt4.Add(hvec), pnt3.Add(hvec), pnt3, pnt4, })); dc.DrawGeometry(new Hatch(c1, "JIS_WOOD", 0, 170, false, HatchStyle.Normal, PatternType.PreDefined, 500), 1); dc.DrawGeometry(new Hatch(c2, "JIS_WOOD", 0, 170, false, HatchStyle.Normal, PatternType.PreDefined, 500), 1); } public override hresult PlaceObject(PlaceFlags lInsertType) { InputJig jig = new InputJig(); // Get the first box point from the jig InputResult res = jig.GetPoint("Select first point:"); if (res.Result != InputResult.ResultCode.Normal) return hresult.e_Fail; _pnt1 = res.Point; // Add the object to the database DbEntity.AddToCurrentDocument(); return hresult.s_Ok; } /// <summary> /// Method for changing the object's SC (the graph is built at the origin of coordinates). /// </ summary> /// <param name = "tfm"> The matrix for changing the position of the object. </ param> /// <returns> True - if the matrix is passed, False - if not. </ returns> public override bool GetECS(out Matrix3d tfm) { // Create a matrix that transforms the object. // The object is drawn in coordinates(0.0), then it is transformed with the help of this matrix. tfm = Matrix3d.Displacement(this._pnt1.GetAsVector()) * Matrix3d.Rotation (-this._vecStraightDirection.GetAngleTo(Vector3d.XAxis, Vector3d.ZAxis), Vector3d.ZAxis, Point3d.Origin); return true; } public override void OnTransform(Matrix3d tfm) { // To be able to cancel(Undo) McUndoPoint undo = new McUndoPoint(); undo.Start(); // Get the coordinates of the base point and the rotation vector this.TryModify(); this._pnt1 = this._pnt1.TransformBy(tfm); this.TryModify(); this._vecStraightDirection = this._vecStraightDirection.TransformBy(tfm); // We move the door only when it is closed if not - undo if (_dStatus == Status.closed) _vecDirectionClosed = _vecStraightDirection; else { MessageBox.Show("Please transform only closed door"); undo.Undo(); } undo.Stop(); } //Define the custom properties of the object [DisplayName("Height")] [Description("Height of door")] [Category("Door options")] public double HDoor { get { return _h; } set { //Save Undo state and set the object status to "Changed" if (!TryModify()) return; _h = value; } } [DisplayName("Door status")] [Description("Door may be: closed, middle, open")] [Category("Door options")] public Status Stat { get { return _dStatus; } set { //Save Undo state and set the object status to "Changed" if (!TryModify()) return; // Change the rotation vector for each of the door states switch (value) { case Status.closed: _vecStraightDirection = _vecDirectionClosed; break; case Status.middle: _vecStraightDirection = _vecDirectionClosed.Add(_vecDirectionClosed.GetPerpendicularVector().Negate() * 0.575) ; break; case Status.open: _vecStraightDirection = _vecDirectionClosed.GetPerpendicularVector()*-1; break; default: _vecStraightDirection = _vecDirectionClosed; break; } _dStatus = value; } } // Create a grip for the base point of the object public override bool GetGripPoints(GripPointsInfo info) { info.AppendGrip(new McSmartGrip<DoorPseudo3D>(_pnt1, (obj, g, offset) => { obj.TryModify(); obj._pnt1 += offset; })); return true; } //Define the monitoring custom properties , added v. 1.1: // added in v. 1.1 [DisplayName("Monitoring")] [Description("Monitoring of file for door")] [Category("Monitoring")] public bool Monitor { get { return _monitor; } set { //Save Undo state and set the object status to "Changed" if (!TryModify()) return; _monitor = value; if (_monitor) { StartMonitoring(); } else StopMonitoring(); } } // added in v. 1.1 [DisplayName("File path for Monitoring")] [Description("Monitoring of file for door")] [Category("Monitoring")] public string MonitoringFilPath { get { return _monFilePath; } set { //for hot change filename if (Monitor) { StopMonitoring(); if (!TryModify()) return; _monFilePath = value; StartMonitoring(); McContext.ShowNotification("Monitored file is changed"); } else { //Save Undo state and set the object status to "Changed" if (!TryModify()) return; _monFilePath = value; } } } //Define the methods, added v. 1.1: // added in v. 1.1 [PermissionSet(SecurityAction.Demand, Name = "FullTrust")] public void StartMonitoring() { _watcher = new FileSystemWatcher(); if (File.Exists(_monFilePath)) { _watcher.Path = Path.GetDirectoryName(_monFilePath); _watcher.Filter = Path.GetFileName(_monFilePath); _watchHandler = new FileSystemEventHandler(OnChanged); _watcher.Changed += _watchHandler; _watcher.EnableRaisingEvents = true; } else McContext.ShowNotification("File: " + _monFilePath + " " + "not Exists"); } // added in v. 1.1 public void StopMonitoring() { if (_watcher != null & _watchHandler != null) { _watcher.Changed -= _watchHandler; _watcher.EnableRaisingEvents = false; } } // added in v. 1.1 private void OnChanged(object source, FileSystemEventArgs e) { McContext.ShowNotification("File: " + e.FullPath + " " + e.ChangeType); //read new value from file try { if (File.Exists(_monFilePath)) { int mStatus = -1; McContext.ShowNotification("File exists "); using (StreamReader sr = new StreamReader(new FileStream(_monFilePath, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.ReadWrite))) { if (sr.BaseStream.CanRead) { McContext.ShowNotification("can read "); if (int.TryParse(sr.ReadLine(), out mStatus)) { McContext.ShowNotification("parse correct "); if (Enum.IsDefined(typeof(Status), mStatus)) { if (!TryModify()) return; Stat = (Status) mStatus; if (!TryModify()) return; if (!DbEntity.Update()) return; McContext.ShowNotification("Door state is changed"); McContext.ExecuteCommand("REGENALL"); } else McContext.ShowNotification("Incorrect data in the file. Should be in diapason: 0, 1, 2 "); } } else McContext.ShowNotification("Can't read file "); } } else McContext.ShowNotification("File not exists "); _watcher.EnableRaisingEvents = false; // disable tracking } finally { _watcher.EnableRaisingEvents = true; // reconnect tracking } } } // TODO: There are many shortcomings in this code. // Including failures when working with copying, moving objects and saving files, you can improve it if you want. }