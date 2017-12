Идеальный каталог, оптимизация выборки данных

-- CREATE TABLE : CREATE TABLE tea_t ( id serial not null constraint tea_pkey primary key, is_hidden integer default 0, insert_date timestamp with time zone default now(), item_id integer REFERENCES item (id), "snake" TEXT, "tiger" TEXT, "beans" TEXT, "sweater" TEXT, "pudding" TEXT, "bumper" TEXT, "train" TEXT, "alligator" TEXT, "trousers" TEXT, "bowl" DOUBLE PRECISION, "cabbage" DOUBLE PRECISION, "ship" DOUBLE PRECISION, "undershirt" DOUBLE PRECISION, "simmer" DOUBLE PRECISION, "squirrel" DOUBLE PRECISION, "ceiling" DOUBLE PRECISION, "legs" DOUBLE PRECISION, "jacket" DOUBLE PRECISION, "book" DOUBLE PRECISION, "stomach" DOUBLE PRECISION, "clock" DOUBLE PRECISION, "furniture" DOUBLE PRECISION ) ; /* [2017-12-03 14:28:24] completed in 82ms */ -- CREATE INDEX FOR TABLE : CREATE INDEX tea_t_snake ON tea_t ("snake"); CREATE INDEX tea_t_tiger ON tea_t ("tiger"); CREATE INDEX tea_t_beans ON tea_t ("beans"); CREATE INDEX tea_t_sweater ON tea_t ("sweater"); CREATE INDEX tea_t_pudding ON tea_t ("pudding"); CREATE INDEX tea_t_bumper ON tea_t ("bumper"); CREATE INDEX tea_t_train ON tea_t ("train"); CREATE INDEX tea_t_alligator ON tea_t ("alligator"); CREATE INDEX tea_t_trousers ON tea_t ("trousers"); CREATE INDEX tea_t_bowl ON tea_t ("bowl"); CREATE INDEX tea_t_cabbage ON tea_t ("cabbage"); CREATE INDEX tea_t_ship ON tea_t ("ship"); CREATE INDEX tea_t_undershirt ON tea_t ("undershirt"); CREATE INDEX tea_t_simmer ON tea_t ("simmer"); CREATE INDEX tea_t_squirrel ON tea_t ("squirrel"); CREATE INDEX tea_t_ceiling ON tea_t ("ceiling"); CREATE INDEX tea_t_legs ON tea_t ("legs"); CREATE INDEX tea_t_jacket ON tea_t ("jacket"); CREATE INDEX tea_t_book ON tea_t ("book"); CREATE INDEX tea_t_stomach ON tea_t ("stomach"); CREATE INDEX tea_t_clock ON tea_t ("clock"); CREATE INDEX tea_t_furniture ON tea_t ("furniture"); -- FILL TABLE WITH DATA : INSERT INTO tea_t (item_id,snake,tiger,beans,sweater,pudding,bumper,train,alligator,trousers,bowl,cabbage,ship,undershirt,simmer,squirrel,ceiling,legs,jacket,book,stomach,clock,furniture) SELECT ri.item_id item_id, ( SELECT sm.string FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN string_matter sm ON sm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'snake' ) "snake" , ( SELECT sm.string FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN string_matter sm ON sm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'tiger' ) "tiger" , ( SELECT sm.string FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN string_matter sm ON sm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'beans' ) "beans" , ( SELECT sm.string FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN string_matter sm ON sm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'sweater' ) "sweater" , ( SELECT sm.string FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN string_matter sm ON sm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'pudding' ) "pudding" , ( SELECT sm.string FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN string_matter sm ON sm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'bumper' ) "bumper" , ( SELECT sm.string FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN string_matter sm ON sm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'train' ) "train" , ( SELECT sm.string FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN string_matter sm ON sm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'alligator' ) "alligator" , ( SELECT sm.string FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN string_matter sm ON sm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'trousers' ) "trousers" , ( SELECT dm.digital FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN digital_matter dm ON dm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'bowl' ) "bowl" , ( SELECT dm.digital FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN digital_matter dm ON dm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'cabbage' ) "cabbage" , ( SELECT dm.digital FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN digital_matter dm ON dm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'ship' ) "ship" , ( SELECT dm.digital FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN digital_matter dm ON dm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'undershirt' ) "undershirt" , ( SELECT dm.digital FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN digital_matter dm ON dm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'simmer' ) "simmer" , ( SELECT dm.digital FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN digital_matter dm ON dm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'squirrel' ) "squirrel" , ( SELECT dm.digital FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN digital_matter dm ON dm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'ceiling' ) "ceiling" , ( SELECT dm.digital FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN digital_matter dm ON dm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'legs' ) "legs" , ( SELECT dm.digital FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN digital_matter dm ON dm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'jacket' ) "jacket" , ( SELECT dm.digital FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN digital_matter dm ON dm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'book' ) "book" , ( SELECT dm.digital FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN digital_matter dm ON dm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'stomach' ) "stomach" , ( SELECT dm.digital FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN digital_matter dm ON dm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'clock' ) "clock" , ( SELECT dm.digital FROM item_content ic JOIN content c ON ic.content_id = c.id JOIN property p ON c.property_id = p.id JOIN digital_matter dm ON dm.content_id = c.id WHERE ic.item_id = ri.item_id AND p.code = 'furniture' ) "furniture" FROM rubric_item ri WHERE ri.rubric_id = (SELECT id FROM rubric WHERE code = 'tea') ; /*[2017-12-03 14:30:08] 41 rows affected in 105ms*/