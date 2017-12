Шаблон проектирования Entity-Component-System — реализация и пример игры

Часть 1: Реализация шаблона Entity-Component-System на C++

эффективность использования памяти — чтобы быстро создавать и удалять объекты сущностей, компонентов и систем, а также события, я не могу полагаться на стандартное управление динамической памятью. Решением в этом случае, конечно же, является собственный распределитель памяти.

Диспетчер памяти

class Allocator { public: virtual void* allocate(size_t size) = 0; virtual void free(void* p) = 0; };

allocate — выделяет определённое количество байтов и возвращает адрес памяти этой области free — освобождает ранее выделенную область памяти с заданным адресом.

Журналирование

Entity-Manager, IEntity, Entity<T>

class IEntity { // код неполон! EntityId m_Id; public: IEntity(); virtual ~IEntity(); virtual const EntityTypeId GetStaticEntityTypeID() const = 0; inline const EntityId GetEntityID() const { return this->m_Id; } };

template<class T> class Entity : public IEntity { // код неполон! void operator delete(void*) = delete; void operator delete[](void*) = delete; public: static const EntityTypeId STATIC_ENTITY_TYPE_ID; Entity() {} virtual ~Entity() {} virtual const EntityTypeId GetStaticEntityTypeID() const override { return STATIC_ENTITY_TYPE_ID; } }; // инициализация константы идентификатора типа сущностей template const EntityTypeId Entity::STATIC_ENTITY_TYPE_ID = util::Internal::FamilyTypeID::Get();

Получается ObjectPool[12] для объектов сущностей типа T; если этот пул не существует, то создаётся новый Из этого пула выделяется память; ровно столько, сколько необходимо для хранения объекта T Перед вызовом конструктора T от диспетчера получается новый EntityId. Этот идентификатор с ранее выделенной памятью будет сохранён в таблицу поиска; таким образом мы сможем выполнять поиск экземпляра сущности с нужным идентификатором Затем вызывается замена оператора C++ new [13] с передаваемыми аргументами в качестве входных данных, для создания нового экземпляра T наконец, метод возвращает идентификатор сущности.

Объект Engine

#include <ECS/ECS.h> int main(int argc,char* argv[]) { // инициализация глобального объекта 'ECS_Engine' ECS::Initialize(); const float DELTA_TIME_STEP = 1.0f / 60.0f; // 60 Гц bool bQuit = false; // выполняем основной цикл до выхода while(bQuit == false) { // Обновление всех систем, передача всех событий из буфера, // удаление разрушенных компонентов и сущностей ... ECS::ECS_Engine->(DELTA_TIME_STEP); /* ECS::ECS_Engine->GetEntityManager()->...; ECS::ECS_Engine->GetComponentManager()->...; ECS::ECS_Engine->GetSystemManager()->...; ECS::ECS_Engine->SendEvent<T>(...); */ // другая логика ... } // разрушение глобального объекта 'ECS_Engine' ECS::Terminate(); return 0; }

Сделать архитектуру потокобезопасной,

Выполнять каждую систему или группу систем в потоках, с учётом их топологического порядка,

Выполнить рефакторинг event-sourcing и управления памятью, чтобы использовать их как модули,

Сериализация,

Профилирование

Часть 2: Игра BountyHunter

GameInitializedEvent GameRestartedEvent GameStartedEvent GamePausedEvent GameResumedEvent GameoverEvent GameQuitEvent PauseGameEvent ResumeGameEvent RestartGameEvent QuitGameEvent LeftButtonDownEvent LeftButtonUpEvent LeftButtonPressedEvent RightButtonDownEvent RightButtonUpEvent RightButtonPressedEvent KeyDownEvent KeyUpEvent KeyPressedEvent ToggleFullscreenEvent EnterFullscreenModeEvent StashFull EnterWindowModeEvent GameObjectCreated GameObjectDestroyed PlayerLeft GameObjectSpawned GameObjectKilled CameraCreated, CameraDestroyed ToggleDebugDrawEvent WindowMinimizedEvent WindowRestoredEvent WindowResizedEvent PlayerJoined CollisionBeginEvent CollisionEndEvent

общий фреймворк приложения — SDL2 для получения ввода игрока и настройки основного окна приложения.

— SDL2 для получения ввода игрока и настройки основного окна приложения. графика — я использовал собственный рендерер OpenGL, чтобы можно было выполнять рендеринг в это окно приложения.

— я использовал собственный рендерер OpenGL, чтобы можно было выполнять рендеринг в это окно приложения. математика — для линейной алгебры я использовал glm.

— для линейной алгебры я использовал glm. распознавание коллизий — для неё я использовал физику box2d.

— для неё я использовал физику box2d. Конечный автомат — использовался для простого ИИ и состояний игры.

Редактор для управления сущностями, компонентами, системами и другим

для управления сущностями, компонентами, системами и другим Сохранение игры — сохранение сущностей и их компонентов в базу данных с помощью какой-нибудь библиотеки ORM (например, codesynthesis)

— сохранение сущностей и их компонентов в базу данных с помощью какой-нибудь библиотеки ORM (например, codesynthesis) Воспроизведение реплеев — запись событий во время выполнения и их воспроизведение в дальнейшем

— запись событий во время выполнения и их воспроизведение в дальнейшем GUI — использование GUI-фреймворка (например, librocket) для создания интерактивного игрового меню

— использование GUI-фреймворка (например, librocket) для создания интерактивного игрового меню Диспетчер ресурсов — синхронная и асинхронная загрузка ресурсов (текстур, шрифтов, моделей и т.д.) с помощью собственного диспетчера ресурсов

— синхронная и асинхронная загрузка ресурсов (текстур, шрифтов, моделей и т.д.) с помощью собственного диспетчера ресурсов Работа по сети — передача событий по сети и настройка многопользовательского режима

// Bounty.h class Bounty : public GameObject<Bounty> { private: // кэшируем компоненты TransformComponent* m_ThisTransform; RigidbodyComponent* m_ThisRigidbody; CollisionComponent2D* m_ThisCollision; MaterialComponent* m_ThisMaterial; LifetimeComponent* m_ThisLifetime; // свойство класса bounty float m_Value; public: Bounty(GameObjectId spawnId); virtual ~Bounty(); virtual void OnEnable() override; virtual void OnDisable() override; inline float GetBounty() const { return this->m_Value; } // вызывает OnEnable, задаёт случайно выбираемое значение добычи void ShuffleBounty(); };

// Bounty.cpp Bounty::Bounty(GameObjectId spawnId) { Shape shape = ShapeGenerator::CreateShape<QuadShape>(); AddComponent<ShapeComponent>(shape); AddComponent<RespawnComponent>(BOUNTY_RESPAWNTIME, spawnId, true); // кэшируем эти компоненты this->m_ThisTransform = GetComponent<TransformComponent>(); this->m_ThisMaterial = AddComponent<MaterialComponent>(MaterialGenerator::CreateMaterial<defaultmaterial>()); this->m_ThisRigidbody = AddComponent<RigidbodyComponent>(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0001f); this->m_ThisCollision = AddComponent<CollisionComponent2d>(shape, this->m_ThisTransform->AsTransform()->GetScale(), CollisionCategory::Bounty_Category, CollisionMask::Bounty_Collision); this->m_ThisLifetime = AddComponent<LifetimeComponent>(BOUNTY_MIN_LIFETIME, BOUNTY_MAX_LIFETIME); } // другие реализации ...

// PhysicsEngine.h class PhysicsSystem : public ECS::System<PhysicsSystem>, public b2ContactListener { public: PhysicsSystem(); virtual ~PhysicsSystem(); virtual void PreUpdate(float dt) override; virtual void Update(float dt) override; virtual void PostUpdate(float dt) override; // Подключение механизма обработки событий физики box2d для сообщения о коллизиях virtual void BeginContact(b2Contact* contact) override; virtual void EndContact(b2Contact* contact) override; }; // class PhysicsSystem

// PhysicsEngine.cpp void PhysicsSystem::PreUpdate(float dt) { // Синхронизация преобразований физического твёрдого тела и TransformComponent for (auto RB = ECS::ECS_Engine->GetComponentManager()->begin<RigidbodyComponent>(); RB != ECS::ECS_Engine->GetComponentManager()->end<RigidbodyComponent>(); ++RB) { if ((RB->m_Box2DBody->IsAwake() == true) && (RB->m_Box2DBody->IsActive() == true)) { TransformComponent* TFC = ECS::ECS_Engine->GetComponentManager()->GetComponent<TransformComponent>(RB->GetOwner()); const b2Vec2& pos = RB->m_Box2DBody->GetPosition(); const float rot = RB->m_Box2DBody->GetAngle(); TFC->SetTransform(glm::translate(glm::mat4(1.0f), Position(pos.x, pos.y, 0.0f)) * glm::yawPitchRoll(0.0f, 0.0f, rot) * glm::scale(TFC->AsTransform()->GetScale())); } } } // другие реализации ...

// RespawnSystem.h class RespawnSystem : public ECS::System<RespawnSystem>, protected ECS::Event::IEventListener { private: // ... всё остальное Spawns m_Spawns; RespawnQueue m_RespawnQueue; // Механизм обработки событий void OnGameObjectKilled(const GameObjectKilled* event); public: RespawnSystem(); virtual ~RespawnSystem(); virtual void Update(float dt) override; // другое ... }; // class RespawnSystem

// RespawnSystem.cpp // примечание: это только псевдокод! voidRespawnSystem::OnGameObjectKilled(const GameObjectKilled * event) { // проверяем, имеет ли сущность возможность возрождения RespawnComponent* entityRespawnComponent = ECS::ECS_Engine->GetComponentManager()->GetComponent<RespawnComponent>(event->m_EntityID); if(entityRespawnComponent == nullptr || (entityRespawnComponent->IsActive() == false) || (entityRespawnComponent->m_AutoRespawn == false)) return; AddToRespawnQeueue(event->m_EntityID, entityRespawnComponent); } void RespawnSystem::Update(float dt) { foreach(spawnable in this->m_RespawnQueue) { spawnable.m_RemainingDeathTime -= dt; if(spawnable.m_RemainingDeathTime <= 0.0f) { DoSpawn(spawnable); RemoveFromSpawnQueue(spawnable); } } }