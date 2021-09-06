Виртуальная пентест лаборатория

OS: Kali Linux 2016.2 AMI: Updated 19 Oct 2016 Bash: # Обновление ОС sudo apt-get update -y && apt-get upgrade -y sudo apt-get dist-upgrade -y sudo apt-get install xrdp lxde-core lxde tigervnc-standalone-server -y sudo update-alternatives --config x-session-manager # выбираем xfce4-session (оболочка) # редактируем xrdp.ini, чтобы избежать черных экранов sudo nano /etc/xrdp/xrdp.ini autorun=sesman-any max_bpp=16 [sesman-any] ip=127.0.0.1 # разрешаем не только суперпользователю подключаться sudo nano /etc/X11/Xwrapper.config allowed_users=anybody # запускам сервис sudo service xrdp start sudo service xrdp-sesman start # настраиваем сервис для автоматического запуска после перезагрузки ОС sudo update-rc.d xrdp enable sudo systemctl enable xrdp-sesman.service