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сегодня в 21:56

Как украсть международный домен на REG.RU и полностью переписать на себя без ведома владельца

    В одной известной всем стране жил простой веб-мастер Дмитрий. У Дмитрия был проект в интернете, который помогал людям решать их проблемы, и тем самым кормил Дмитрия и его семью.
    Дмитрий на протяжении двух лет вкладывал в этот проект деньги, на которые заказывалось семантическое ядро, писались статьи, и тем самым постепенно повышалась посещаемость проекта в поисковых системах.
    Дмитрий был счастлив иметь свой онлайн-бизнес, а его семья была сыта и одета… :)
    Причем, изначально домен его проекта был зарегистрирован через компанию Infobox.ru. Но затем Дмитрий решил, что надо бы все свои домены перенести к известному и уважаемому регистратору, и выбрал в качестве сего регистратора компанию REG.RU.
    Переезд был успешно выполнен 18 июля 2017 года
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    Прошло чуть больше 4 месяцев…
    Как-то морозным декабрьским субботним утром Дмитрию приходит на почту письмо следующего содержания:


    А поскольку Дмитрий был примерным семьянином и грамотно организовал свой бизнес, то утром в субботу он, как и следует делать, спал в обнимку со своей супругой. И это письмо увидел только днем.
    И только он было начал размышлять, в чем собственно дело, ему пришло второе письмо:


    Тут уже Дмитрий сильно нагрелся, и, ломая мебель на своем пути, ринулся судорожно открывать свой аккаунт на REG.RU.
    А когда не увидел в списке доменов своего проекта, ситуация стала проясняться. Кто-то совершенно наглым образом украл его сайт, да еще и переписал на себя все права владельца!
    Что бы вы сделали в этот момент на месте Дмитрия?
    Во-первых, конечно же посмотрели бы, а что там с сайтом. Выяснилось, что сайт редиректит на поддельный сайт с похожим доменом, где висит сторонняя реклама. Оперативно сработано…
    Во-вторых, начали бы писать в службу поддержки REG.RU и выяснять, как так можно – просто взять и увести домен на другой аккаунт без разрешения со стороны владельца. Как такое в принципе вообще возможно?
    Дмитрий написал письмо в поддержку, плюс сделал контрольный звонок, и вот что получил в ответ:



    Сказать, что Дмитрий был растерян, это как сказать, что до Луны рукой подать. Дмитрий был в шоке.
    Как, блин, можно без всякого подтверждения взять и стать администратором чужого домена, и почему такой надежный и уважаемый сервис позволил это технически осуществить, даже если и был взлом аккаунта?
    Собравшись с мыслями, Дмитрий подключил своих технических помощников, и они стали глубже разбираться в теме.
    И выяснилось следующее крайне любопытное отношение сервиса REG.RU к доменным именам в международной зоне (в частности в зоне .net):

    Дмитрий и его помощники долго ломали голову…
    То есть получается, достаточно взломать почту пользователя сервиса (чтобы восстановить на нее пароль администратора) или аккаунт сервиса, и ты уже можешь на всех доменах в международной зоне поменять администратора на себя? И тебе за это ничего не будет? И это как-то призвано улучшить защиту доменных имен?
    Даже существует подробная инструкция о том, как это сделать.
    Переварив эту информацию, Дмитрий начал дальше переписываться с поддержкой. Впрочем, переписка была недолгой…

    После чего на почту Дмитрия пришло письмо:

    Реакция Дмитрия была предсказуемой…
    Чего??? Какие, блин, 5 рабочих дней??? Речь возможно идет о часах, пока домен не перепродали, плюс в бизнесе каждый день идут убытки…

    Но непреклонная служба поддержки по телефону сказала, что сейчас выходные, юридический отдел придет себе спокойно в понедельник, и в порядке очереди рассмотрит вашу заявку, к сожалению ускорить ничего нельзя…
    Поэтому Дмитрий взял решение в свои руки, и написал на уже известную ему почту человека, который неожиданно стал новым владельцем домена. И он пошел на контакт!

    А что, хорошая бизнес-модель, не находите? :)
    Украсть сайт, а потом продать обратно владельцу. Так легко 700.000 рублей мало кто зарабатывает…

    Дмитрий был очень далек от юридических знаний, но понял, что такая переписка (помимо воровства и статьи 272 УК РФ) тянет еще и на статью 163 УК РФ:

    Поэтому он, как добропорядочный гражданин, не стал собирать деньги, а просто пошел в воскресенье в ближайшее отделение полиции и подал заявление со всеми приложенными к нему скриншотами.
    А копию заявления отправил в поддержку REG.RU, вдобавок к заявке, которая ушла в юридический отдел.
    Чем же все закончилось? Удалось ли вернуть домен? Нашли ли злоумышленника?
    Пока это неизвестно, так как эта статья написана в воскресенье вечером сразу после подачи заявления :)
    Но если она наберет положительный рейтинг и будет много запросов в комментариях, то мы выложим вторую часть статьи, где расскажем, чем все в итоге закончилось.
    Будем надеяться, что это будет история со счастливым концом…
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    Комментарии 22
    • 0
      del
      • 0
        То есть получается, достаточно взломать почту пользователя сервиса (чтобы восстановить на нее пароль администратора) или аккаунт сервиса...
        Так что там у Дмитрия взломали? Аккаунт gmail? Аккаунт reg.ru? Сам reg.ru взломали?
        Google поддерживает многофакторную аутентификацию и некоторые другие способы защиты аккаунта. В reg.ru можно настроить сброс пароля только с кодом подтверждения из SMS — раз, и диапазоны IP-адресов для входа — два. Неужели ничего не сделано было? Впрочем, получив копию паспорта Дмитрия, тоже можно сбросить его пароль через техподдержку.
        • 0
          Видимо, подобран пароль к reg.ru и домен передан другому аккаунту. Ну и засада со сменой администратора, что требуется только приемка на новом адресе.
          P.S.: отсутствие двухфактора на доходном проекте — плохой тон.
          • 0
            Вот именно, почему-то нет подтверждения старого владельца, он как бы тут и не причем
            • 0
              Ну и засада со сменой администратора, что требуется только приемка на новом адресе.
              Не вижу проблемы со стороны сервиса. Наоборот, логично, что если я авторизован как администратор домена, то могу кому угодно свои домены отдавать. Или вы тут хотите, чтобы reg.ru присылал e-mail/SMS для подтверждения? Не будут присылать, потому что эти же действия можно делать через их API, и робот, пользующийся API никаких SMS или e-mail'ов читать не будет.
              • 0
                Скорее всего, это регламент ICANN. Верно это или нет, не знаю. Если бы спросили меня, то я бы так не оставлял.
                • +1
                  Недавно переносил свой домен от godaddy к namecheap, письма приходили на каждый «чих»: разблокировка домена, перевод, принятие, подтверждение/изменение инфы, верификация, блокировка. Так что это обычный ру-бизнес от рег.ру
                • +1
                  Не будут присылать, потому что эти же действия можно делать через их API, и робот, пользующийся API никаких SMS или e-mail'ов читать не будет

                  Нормальные сервисы (не знаю, как регистраторы, но из других отраслей) в таких случаях требуют регистрации APIKEY с подтверждением по SMS либо хотя бы e-mail. И напоминают перед нажатием кнопки, что человек серьезно рискует, позволяя знатоку ключа без подтверждений делать операции с его активами. Также есть практика вайтлистинга клиентов API
                  • 0
                    Для регистрации на API там нет подтверждения по e-mail/SMS, но из плюсов – можно настроить аутентификацию в API аж по сертификату. Так же можно включить API только для белого списка IP адресов.
              • 0
                Пока непонятно что именно взломали, ищем следы. Но да, ничего через смс не было настроено, настроили уже после этого случая. Просто сам факт что без подтверждения можно было сменить админа домена — крайне странный)
                • 0
                  Но да, ничего через смс не было настроено, настроили уже после этого случая.

                  Ну вот, а говорите «грамотно организовал свой бизнес».

                  Просто сам факт что без подтверждения можно было сменить админа домена — крайне странный)

                  Письмо могли удалить, чтобы замести следы.
              • 0
                Одна надежда в этой ситуации есть — домен не может быть перенесен к другому регистратору в течение 60 дней. У вас еще есть какая-то надежда. Если конечно злоумышленник не подготовился.
                • 0
                  Помнится когда геодомены в .ru (msk.ru, spb.ru и т.п.) были бесплатными, то relcom делал перенос другому администратору, если получал подтверждение от email из soa-записи. Если зона была недоступна, то подтверждение считалось полученным. Я так пару доменов у киберсквоттеров забрал…
                  • 0

                    У нас надо письмо написать, сделать его скан и отправить на электронку вместе со сканом паспорта

                    • 0
                      А рег.ру-то в чём виноват?
                      • +1

                        Отдал домен другому человеку без всякого подтверждения от текущего владельца?

                      • 0
                        Тупой взломщик просто попался. Умный бы оставил днсы на 60 дней, а потом спокойно забрал бы себе домен. regru конечно виноват. Такой отписочный саппорт — верх отстойности сервиса. Но владелец домена — тоже далеко не вершина интеллектуального развития.
                        • 0
                          Так его бы это не спасло, ведь письма после смены администратора домена же всё равно пришли.
                        • 0
                          А нельзя просто попросить узнать паспорт текущего владельца, предоставив паспорт прошлого владельца, то есть вас? Полагаю, Reg.ru может это сделать, так как явно взлом (особенно учитывая, что есть переписка и сомнительные действия). Паспрорт уже напрямую отправлять в полицию и суд.

                          Да и к тому же человек даст вам реквизиты счета (уж 700к принять без аутентификации по паспорту нереально, если только это не криптовалюты), по ним легко определить, кто владелец через ту же полицию…

                          Но а вообще да, надо быть аккуратными. Все привязывать через СМС хотя бы, особенно если на домене бизнес с прибылью.

                          И да, не забудьте написать, как его потом посадят) Полагаю уж очень неаккуратно он выполнил такую разводку, если, конечно, все не на поддельные паспорта и счета.
                          • 0
                            После этой публикации Влад уже не даст номер счёта. Наверняка он на Хабре зарегистрирован. Надо было не публиковать тут весь материал сгоряча, а при сотрудничестве отдела К выудить у Влада чуть больше деанонимизирующей информации.
                          • 0
                            Новый владелец по-видимому тоже загрузил скан какого-то паспорта?
                            • +1
                              Удачи Дмитрию.

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