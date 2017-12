Пирожки в Go

func (pm *PoemModel) TokenizeWords(words []string) []string { POS_TAGS := map[string]string { "NOUN": "_NOUN", "VERB": "_VERB", "INFN": "_VERB", "GRND": "_VERB", "PRTF": "_VERB", "PRTS": "_VERB", "ADJF": "_ADJ", "ADJS": "_ADJ", "ADVB": "_ADV", "PRED": "_ADP", } STOP_TAGS := map[string]bool {"PREP": true, "CONJ": true, "PRCL": true, "NPRO": true, "NUMR": true} result := make([]string, 0, len(words)) for _, w := range words { _, morphNorms, morphTags := morph.Parse(w) if len(morphNorms) == 0 { continue } suffixes := make(map[string]bool) // added suffixes for i, tags := range morphTags { norm := morphNorms[i] tag := strings.Split(tags, ",")[0] _, hasStopTag := STOP_TAGS[tag] if hasStopTag { break } suffix, hasPosTag := POS_TAGS[tag] _, hasSuffix := suffixes[suffix] if hasPosTag && ! hasSuffix { result = append(result, norm + suffix) suffixes[suffix] = true } } } return result }