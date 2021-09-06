Digital-мероприятия в Москве c 4 по 10 декабря
Подборка Telegram-канала @mоs_events
Он-лайн курс для event-менеджеров
- 04.12.2017
- онлайн
- от 5000 р.
- 04.12.2017
- ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18
- бесплатно
Бизнес-встреча «Как и зачем предоставлять качественную клиентскую поддержку»
- 05.12.2017
- Конференц-центр Newsroom, ул. Поклонная, д.3А корпус 4
- бесплатно
- Эксперты клиентской поддержки поделятся практическими кейсами и расскажут, что можно сделать уже сейчас, чтобы клиенты перестали уходить, оставались довольными и приносили больше денег.
Открытая лекция Ильи Варламова "История моих провалов"
05.12.2017
- Коворкинг Атмосфера, Ленинский проспект 109
- бесплатно
- У большого успеха нет рецептов. То, что сработало один раз – больше не сработает. А вот ошибки повторяются вновь и вновь. "На ошибках учатся" – это было сказано еще давно и до сих пор остается правдой.
Человек и машина — выгодный союз или жесткая конкуренция?
- 05.12.2017
- Особняк на Волхонке, Большой Знаменский переулок 2c3
- бесплатно
- Компьютеры смогли обыграть людей в игры, требующие не только расчета вариантов, но и интуитивных действий, творческого мышления. Созданная в «Яндексе» нейросеть сочиняет музыку. Искусственный интеллект научился действиям, которые еще недавно считались прерогативой человека. Машины уже лучше специалистов справляются с медицинской диагностикой.
Какие перемены ждут нас в ближайшие 10-20 лет в области искусственного интеллекта? Научатся ли машины обучаться, исследуя большие массивы данных? И что делать людям, когда врачами, пилотами, водителями и даже композиторами станут машины?
Об этом расскажет директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Себрант.
Машинное обучение как услуга для бизнеса
- 06.12.2017
- Культурный центр ЗИЛ, ул. Восточная, д.4, корп.1
- бесплатно
- 6 декабря состоится вторая лекция цикла «Data culture: машинное обучение и цифровая трансформация» на тему «Машинное обучение как услуга для бизнеса» в рамках проекта «Университет, открытый городу: лекции молодых ученых Вышки в Культурном центре ЗИЛ».
Лектор – Александр Белугин, преподаватель факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, руководитель проектного офиса Yandex Data Factory.
- 07.12.2017
- ул.Кирпичная, 33 стр 2
- 200 р.
- В Бизнес–инкубаторе ВШЭ пройдут открытые презентации, где каждый гость сможет рассказать про свой проект, поделиться идеей, услышать обратную связь, найти новые контакты и пообщаться с единомышленниками.
27-й Международный фестиваль рекламы Red Apple
- 07.12.2017 — 08.12.2017
- Digital October, Deworkacy, Берсеневская набережная, 6c3
- 3000 р.
- Red Apple – крупнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы, а также самый престижный в России фестиваль рекламы. Традиционно фестиваль собирает на одной площадке ведущих креативных специалистов крупнейших международных и российских коммуникационных агентств, руководителей отделов рекламы и маркетинга крупнейших компаний — рекламодателей.
Бесплатная беговая тренировка с чемпионами мира и Decathlon
- 09.12.2017
- Decathlon Мега Белая Дача, Котельники, 1-й Покровский проезд, 1
- бесплатно
- Чемпионы мира совместно с Decathlon делают бесплатный проект целью которого заинтересовать людей беговыми лыжами, помочь с теоретической подготовкой, правильно поставить технику и научить получать удовольствие.
McKinsey Hackathon (совместно с Gett)
- 09.12.2017 — 10.12.2017
- бесплатно
- 24-часовой хакатон с призовым фондом 1 000 000 рублей для тех, кто интересуется «большими данными» и ищет возможность доказать, что движется в одном ритме с передовыми технологиями их процессинга.
Говори и властвуй: философия массмедиа
- 10.12.2017
- Лекторий Синхронизации, Курсовой переулок 17/1
- 900 р.
- Благодаря коммуникации мы ежедневно заново “создаваем” цивилизацию, и от того, как мы общаемся друг с другом, зависят наше восприятие реальности, тип общества и политические устои. Многие из форм массмедиа возникли еще в древности, но со временем изменили свои функции. Так, мифы, возникшие как средство избавления первобытного человека от страхов, сегодня используются для манипуляции общественным сознанием.
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