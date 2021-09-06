Где моя оплата? Как мошенники зарабатывают на фрилансерах

Где оплата за работу?

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важный момент, что сайт был именно по Украине

Скриншоты





сейчас ее там разумеется уже нет

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никаких других результатов мы больше не получили бы

Зло не дремлет

через интерфейс Яндекс карт

Заключение

Просматривайте поисковики и другие площадки на предмет вакансий от Вашего имени. Возможно прямо сейчас кто то размещает такую вакансию от лица Вашей компании или того хуже лично Вас как физического лица. Попробуйте потом доказать свою непричастность к мошенническим действиям. Оперативно реагируйте на все письма присылаемые в вашу компанию, даже если письмо похоже на спам или напоминает набор непонятных слов, написанных в порыве гнева. Проверяйте вакансии Ваших конкурентов, на предмет контактных данных Вашей компании. На текущий момент никто не брезгует серыми методами устранения конкурентов. Возможно Ваш главный конкурент ответственен за подобного рода вакансии. Если обнаружили подобное, старайтесь как можно быстрее решить вопрос. Чем дольше Вы будете оставлять без внимания такие моменты, тем вероятнее для Вас шансы попасть в неудобное положение перед клиентами.

Всегда обращайте внимание на то, как идет общение с работодателем. Какими способами ведется беседа, как потенциальный работодатель реагирует на просьбу связаться по телефону, желание пройти собеседование в Skype или связаться в социальных сетях. Если Вы получаете не однозначные ответы или вовсе отказ в такой просьбе, знайте, что в 90% случаев это мошенник. Не откажите себе в удовольствии сравнить контактные данные указанные в вакансии и на сайте компании разместившей ее. Если сайта нет, загуглите название компании и получите телефон для связи. Даже если контактная информация указана верно, и компания действительно размещала такую вакансию, уточните имя сотрудника разместившего вакансию или отвечающего за набор сотрудников. Возможно о лице, указанном в объявлении, компания никогда не слышала, либо же его уволили и таким способом он/она решили отомстить и заработать на этом. Никогда не отправляйте свои паспортные данные, ксерокопии и прочую информацию на email указанный в вакансии. Даже если Вас обещают оформить как сотрудника и для этого необходимо отправить свои данные, не верьте. В большинстве случаев так работаю мошенники, которые потом продают Ваши данные, а на Ваше имя оформляется кредит или списываются денежные средства со счета Вашей банковской карты.

Работаю я в компании которая занимается разработкой сайтов и их сопровождением, ну и прочими сопутствующими услугами. Работу свою мы ведем на территории РФ. За бугор не лезем потому как, тут тоже хватает работенки.В один прекрасный день, нам на корпоративную почту приходит письмо, от жительницы Украины, следующего содержания:Разумеется никакую вакансию мы не размещали, тем более на Украинских сайтах фриланса (). Слегка удивившись такому письму и немного порассуждав на тему, а не очередной ли это спам и стоит ли на него отвечать, мы все же решили уточнить у девушки более подробную информацию по вакансии и работе в целом.Получив в ответ ссылку на сайт с вакансией (), мы обнаружили в ней описание якобы требуемой работы, контактные данные лица которое опубликовало вакансию и ссылку на сайт нашей компании, которая красовалась в качестве доказательства, что компания действительно существует и вакансия актуальна. Первым делом мы обратились в техническую поддержку данного сайта, с просьбой снять с публикации данную вакансию и заблокировать аккаунт злоумышленника. Также уведомили писавшую нам ранее девушку о том, что жалоба была подана, ждем вместе с Вами результата.Администрация данного ресурса отреагировала довольно оперативно. Они заблокировали аккаунт и удалили вакансию, без особых разбирательств, тем более, что запрос на удаление был отправлен на Email указанный на сайт размещенном в вакансии. Так и должна работать хорошая служба поддержки клиентов.Единственное, что не удалось выяснить, это кто размещал вакансию от нашего имени. Служба поддержки Work.ua не дала таких сведений, по причине их конфиденциальности. Сделать запрос в правоохранительные органы так же показалось глупой идеей, потому как это другая страна и разбираться с этой ситуацией они не стали бы, слишком долго и накладно.Тогда мы решили вычислить мошенников другими более доступными средствами. Мы попросили девушку предоставить всю известную ей информацию, которая хоть как то относилась к данной ситуации: как держали связь, какие номера и телефоны использовали.Девушка прислала нам email который был указан в вакансии и скриншоты переписки с мошенниками. Так же ссылку на сайт на котором была размещена написанная ею статья. Сначала мы попытались связаться с владельцем ресурса, на котором была опубликована статья. Каких либо контактных данных на сайте не оказалось, а форма обратной связи на самом сайте попросту не работала. Тогда мы решили узнать у какого хостера расположен данный ресурс, и написали запрос в поддержку хостера по юридическим вопросам, подробно описав ситуацию.Через какое то время нам ответил менеджер хостера и сообщил, что они ничего не могут сделать с данным ресурсом и предоставить какие то данные для связи с владельцем они также не в праве, единственно что они нам посоветовали, это обратиться в органы и написать заявление.Так как больше ничего не оставалось, мы написали письмо на единственную имеющуюся почту мошенников, в котором попросили пойти на контакт с нами, в противном случае мы были бы вынуждены обратиться в специализированные инстанции.Ответа на данное письмо разумеется никто не прислал, а мы решили больше не предпринимать никаких действий ().Прошло какое то кол-во времени, мы уже успели забыть о данном инциденте, как один из наших сотрудников наткнулся на отзыв о нашей компании на Яндекс картах.В этом отзывы, оставленном к сожалению анонимно, говорилось:Как вы наверняка уже догадались, что никакого заказа мы не брали, никаких денежных средств не получали. Все выполняемые работы мы регламентируем на бумаге, составляем договора и ТЗ. И принимаем оплату по безналичному расчету на банковский счет.Мы составили просьбу к автору отзыва,. В ней мы просили связаться с нами и предоставить какие либо документы, подтверждающие связь данного лица с нашей компанией, никакого ответа мы не получили, но яндекс почему то не отреагировал на нашу жалобу и не удалил данный отзыв, хотя мы подробно расписали ситуацию.Скорее всего автором данного отзыва являются все те же люди, которые мошенническими методами заставляли фрилансеров писать для них статьи. А после того как их афера вскрылась и они не могли более получать прибыль, они решили испортить репутацию нам, такими примитивными и некрасивыми методами.Не удивимся если, обнаружим такие же отзывы и вакансии на других ресурсах.