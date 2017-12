TypeScript: Библиотека tslib

Перевод. Оригинал по ссылке.

В некоторых случаях компилятор TypeScript вставляет вспомогательные функции в сгенерированный JavaScript код, которые потом вызываются во время исполнения. Каждая такая вспомогательная функция эмулирует семантику особенности языка, которая ещё не поддерживается браузерами нативно.

В настоящее время в TypeScript существуют следующие вспомогательные функции:

__extends для наследования

для наследования __assign для spread оператора

для оператора __rest для rest оператора

для оператора __decorate , __param и __metadata для декораторов

, и для декораторов __awaiter и __generator для async/await

Например, если следующий код:

import * as React from "react"; export default class FooComponent extends React.Component<{}, {}> { render() { return ( <div>Foo</div> ); } }

скомпилировать в стандарт ES5 , который не поддерживает ни класс, ни расширения, то на выходе получится:

"use strict"; var __extends = (this && this.__extends) || function (d, b) { for (var p in b) if (b.hasOwnProperty(p)) d[p] = b[p]; function __() { this.constructor = d; } d.prototype = b === null ? Object.create(b) : (__.prototype = b.prototype, new __()); }; var React = require("react"); var FooComponent = (function (_super) { __extends(FooComponent, _super); function FooComponent() { return _super.apply(this, arguments) || this; } FooComponent.prototype.render = function () { return (React.createElement("div", null, "Foo")); }; return FooComponent; }(React.Component)); Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true }); exports.default = FooComponent;

Это подходит только для простых примеров, подобных тому, что описан выше. На деле же он имеет огромный недостаток.

Вспомогательная функция __extends вставляется в скомпилированный результат для каждого файла, в котором вы используете наследование класса. Это значит, что для каждого компонента React на основе класса вставляется функция-хелпер.

Для средних размеров приложения, включающего в себя десятки или сотни React компонентов, это выльется в большое количество повторяющегося кода только для функции __extends . Это увеличивает размер бандла, вследствие чего растёт время загрузки файла.

Эта проблема только усиливается, когда в скомпилированном результате используются другие хелперы. Вспомогательные функции __awaiter и __generator огромны, и делают существенный вклад в размер бандла. Запомните, они вставляются для каждого файла, в котором вы используете async/await .

var __awaiter = (this && this.__awaiter) || function (thisArg, _arguments, P, generator) { return new (P || (P = Promise))(function (resolve, reject) { function fulfilled(value) { try { step(generator.next(value)); } catch (e) { reject(e); } } function rejected(value) { try { step(generator["throw"](value)); } catch (e) { reject(e); } } function step(result) { result.done ? resolve(result.value) : new P(function (resolve) { resolve(result.value); }).then(fulfilled, rejected); } step((generator = generator.apply(thisArg, _arguments)).next()); }); }; var __generator = (this && this.__generator) || function (thisArg, body) { var _ = { label: 0, sent: function() { if (t[0] & 1) throw t[1]; return t[1]; }, trys: [], ops: [] }, f, y, t; return { next: verb(0), "throw": verb(1), "return": verb(2) }; function verb(n) { return function (v) { return step([n, v]); }; } function step(op) { if (f) throw new TypeError("Generator is already executing."); while (_) try { if (f = 1, y && (t = y[op[0] & 2 ? "return" : op[0] ? "throw" : "next"]) && !(t = t.call(y, op[1])).done) return t; if (y = 0, t) op = [0, t.value]; switch (op[0]) { case 0: case 1: t = op; break; case 4: _.label++; return { value: op[1], done: false }; case 5: _.label++; y = op[1]; op = [0]; continue; case 7: op = _.ops.pop(); _.trys.pop(); continue; default: if (!(t = _.trys, t = t.length > 0 && t[t.length - 1]) && (op[0] === 6 || op[0] === 2)) { _ = 0; continue; } if (op[0] === 3 && (!t || (op[1] > t[0] && op[1] < t[3]))) { _.label = op[1]; break; } if (op[0] === 6 && _.label < t[1]) { _.label = t[1]; t = op; break; } if (t && _.label < t[2]) { _.label = t[2]; _.ops.push(op); break; } if (t[2]) _.ops.pop(); _.trys.pop(); continue; } op = body.call(thisArg, _); } catch (e) { op = [6, e]; y = 0; } finally { f = t = 0; } if (op[0] & 5) throw op[1]; return { value: op[0] ? op[1] : void 0, done: true }; } };

Флаг --noEmitHelpers

Начиная с версии 1.5 , TypeScript поддерживает флаг --noEmitHelpers . Если компилятор видит этот флаг, то TypeScript не будет вставлять вспомогательные функции в скомпилированном коде.

React компонент, описанный выше, скомпилированный с флагом --noEmitHelpers :

"use strict"; var React = require("react"); var FooComponent = (function (_super) { __extends(FooComponent, _super); function FooComponent() { return _super.apply(this, arguments) || this; } FooComponent.prototype.render = function () { return (React.createElement("div", null, "Foo")); }; return FooComponent; }(React.Component)); Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true }); exports.default = FooComponent;

Обратите внимание, что функция __extends всё ещё вызывается. В конце концов, главное, чтобы компонент React работал. Если вы используете флаг --noEmitHelpers , то ваша обязанность предоставить все необходимые функции-хелперы. TypeScript предполагает, что они будут доступны во время исполнения.

Однако, слишком трудозатратно делать это вручную. Вы должны проверить какие вспомогательные функции нужны и затем каким-то образом сделать их доступными в приложении. Перспектива совсем не радужная! К счастью, команда TypeScript разработала решение.

Флаг --importHelpers и библиотека tslib

В версии 2.1 появился новый флаг --importHelpers , который говорит компилятору импортировать функции из внешней библиотеки помощников tslib , а не встривать их для каждого файла. Вы можете установить и tslib так же, как и любой другой пакет npm:

npm install tslib --save

Давайте перекомпилируем наш React компонент. На этот раз с использованием флага --importHelpers :

"use strict"; var tslib_1 = require("tslib"); var React = require("react"); var FooComponent = (function (_super) { tslib_1.__extends(FooComponent, _super); function FooComponent() { return _super.apply(this, arguments) || this; } FooComponent.prototype.render = function () { return (React.createElement("div", null, "Foo")); }; return FooComponent; }(React.Component)); Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true }); exports.default = FooComponent;