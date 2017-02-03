Перевод: ASO Monthly #16: Август 2017
ASO Monthly #16: Август 2017
UAC, видео-превью и ранжирование подзаголовков
В серии статей ASO Monthly мы обдумываем события прошедшего месяца и обращаем внимание на тренды АСО, изменения алгоритмов, идеи по оптимизации конверсии и обновления в сервисах.
Новости АСО за август 2017
3 августа
Google анонсировали, что разработчики, сконцентрированные на качестве приложения, будут ранжироваться выше в поиске. Внутренний анализ показал, что половина однозвёздочных отзывов в Play Store упоминали проблему нестабильности приложения. В последнее время Google сосредоточились на улучшении общего качества приложений в Play Store. В частности, Google хочет, чтобы разработчики использовали функцию Android Vitals в Play Console, чтобы находить и исправлять проблемы с качеством приложения. Как именно качество приложения будет влиять на поисковые результаты, не раскрывается.
Android Vitals в Play Console
5 августа
Эксперт по АСО и основатель AppAgent Петер Фодор первым опубликовал для ASO Stack результаты анализа просмотров видео в Google Play. Согласно его исследованию, видео-превью не оказывают значительного влияния на Google Play – по данным из Новой Зеландии, только 4% посетителей просматривают видео. Результаты Apple оказались ещё ниже – менее 1%. Помимо прочего, Петер Фодор в подробностях описал эти результаты в недавнем посте в ASO Stack. Несмотря на то, что результаты у игр по сравнению со всеми прочими приложениями были выше, просмотров всё ещё очень мало. Более того, процент досмотренных до конца видео также низок для всех приложений. Результаты, о которых повторно сообщали другие участники группы в Slack, подтверждают предположение о том, что в обоих магазинах приложений видео играет малую роль и никак не влияет на рост конверсии. Однако, это может измениться со введением автопроигрывания видео, которое вскоре появится в App Store iOS 11.
Анализ просмотра видео-превью (по данным Питера Фодора в ASO Stack)
13 августа
Агентство маркетинга приложений Incipia сообщило о баге в Apple Search Ads – Apple сообщает заниженные данные о конверсии. Конверсия в Search Ads была исправлена значительно быстро. Это уже не первый раз, когда сообщается о проблемах с платформой Search Ads.
14 августа
Google переводит все кампании по маркетингу приложений в Universal App Campaigns (UAC), начиная с 16 октября, а с 15 ноября закрывая все текущие кампании (Search, Display и Youtube). UAC будет автоматизировать траты, минимизируя вклады рекламодателей. Несмотря на то, что кампании UAC несомненно превосходит обычные кампании по продвижению приложений в плане конверсии на каждый доллар, большинству мобильных рекламодателей изменение не пришлось по вкусу. Эрик Сеферт из Mobile Dev Memo объясняет изменение простым использованием UAC, что позволит просчитывать коэффициенты LTV и делать рекламу, фокусируясь на продукте. Однако Эрик отмечает, что большинство рекламодателей отреагировали на изменения негативно, поскольку они потеряют контроль над параметрами таргетинга.
Universal App Campaigns (Google)
15 августа
Силвен Гочёт из видеоагенства Apptamin написал всеобъемлющий гайд по изменениям в iOS 11, касающимся видео-превью. В связи с важностью автопроигрывания превью в iOS 11, гайд крайне рекомендован к прочтению для всех, кто планирует публиковать видео в описании своих приложений. Статья анализирует все изменения в iOS, касающиеся превью приложений, демонстрируя возможности, которые разработчики получают от использования видео. Рекомендации из статьи включают:
- Знание руководящих принципов
- Хороший старт
- Оптимизация звука (в сторону тишины)
- Показ наиболее релевантного содержания
- Оптимизация кадров
- Сравнение с конкурентами
- Внимание к середине видео
Превью приложений в iOS 11 (по данным от apptamin)
22 августа
Apple в разделе «Информация о приложении» на iTunesConnect анонсировали, что названия новых приложений должны содержать 30 или меньше символов. Как отмечается в предыдущей статье ASO Monthly, Apple уже перестали индексировать ключевые слова после первых 30 символов в названиях приложений, что содержат 30-символьный подзаголовок в iOS 11.
Предупреждение / объявление в iTunesConnect
22 августа
Люка Джикомель из ASO Stack Slack заметил эмодзи солнце в заголовке приложения на рабочем столе iOS. Прежде эмодзи в заголовке не было – интересно, позволит ли Apple использовать их в будущем.
Эмодзи солнце в заголовке на iOS (по данным от Люки Джикомель)
31 августа
Мазал Хадад из агентства диджитал маркетинга yellowHEAD опубликовал проницательную статью насчёт значимости нового подзаголовка в iOS 11 в ранжировании ключевых слов. Статья демонстрирует, что помещение уже используемых или новых ключевых слов в подзаголовок вызывает значительное увеличение в ранжировании по использованным ключам. Правда помещение ключевых слова из заголовка в подзаголовок не оказывает влияние на ранжирование, и позиции приложения остаются примерно на том же уровне.
Влияние нового подзаголовка в iOS 11 на приложения (по данным yellowHEAD)
Спасибо, это всё на август!
Автор: Пабло Пенни / ASO Stack
Перевод: Belltane / ASO Stack Slack
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