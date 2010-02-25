Обзор услуги виртуальный рабочий стол



Привет, уважаемые хабра жители! Случилось так, что мне потребовался удаленный рабочий стол для 5 сотрудников своего небольшого проекта и так как этот проект на текущем этапе практически не приносит нам денег, то выбор провайдера услуги виртуального рабочего стола был крайне важен с точки зрения соотношения адекватная цена/качество. Мне попался интересный обзор облачных провайдеров, но услуга виртуальный рабочий стол в обзоре отсутствовала, поэтому я решил провести свое исследование с подведением итогов.

В результате моих поисков на запрос откликнулось 10 компаний. У каждой компании цены сильно разнились, поэтому потребовалось разбираться почему так дешево или почему так дорого. Результаты моего разбора, задачи, требования и методологию оценки смотрите под катом.

+бонус: в ходе отбора кандидатов я обнаружил, что у 2 разных провайдеров один и тот же калькулятор и биллинг, что навело на мысль о том, что это одна и та же компания...

Задача

Для нашей компании необходимо организовать доступ к удаленному рабочему столу (DaaS – Desktop as a Service, рабочий стол как услуга) по RDP для 5 пользователей с помесячной оплатой.

Требования

Важно, чтобы у всех пользователей были админские права, так как требуется периодически ставить свое ПО. Компания кандидат, должна располагаться в дата-центрах РФ. Не хотелось заморачиваться с соблюдением требований к закону о персональных данных ФЗ-242. Диски SSD Скорость чтения/записи у дисков не менее 500 Мб/с Каждому пользователю минимум 10Гб пространства, не считая системы. ОС Windows server любой версии. Офисные приложения Word, Excel. Планируем использовать Libre Office или Open Office, но опционально рассматривали MS Office. Гарантия доступности SLA 99,95. Я прекрасно понимал, что такая гарантия не спасет нас от возможных финансовых потерь при падении сервиса, но все-таки оставил этот пункт ради возможного финансового возмещения от провайдера в случае недоступности. Это лучше чем ничего ;) Круглосуточная бесплатная поддержка. Этот пункт я надеюсь можно не комментировать. Резервное копирование. На текущий момент интересовала сама возможность и стоимость, так как на старте в первые 1-2 месяца это не критично, но в будущем будет иметь значение. Виртуализация любая. CPU Intel. Это из-за особенности софта, который мы используем. Для него требуется Intel, а не AMD. Скорость скачивание/загрузка не менее 300Мбит, соответственно. Отсутствие тормозов при работе с виртуальным рабочим столом Цена до 1500 руб/пользователя Бесплатный тест не менее, чем на 5 дней

Методология тестирования

Если провайдер удовлетворяет требования, то ставится +1 балл. Если не удовлетворяют требованиям, то ставиться отрицательный балл -1. Если не предоставлена информация, то баллы не начисляются.

Начало

Обращения в компании осуществлялись от моего юридического лица. После того, как я отправил запрос кандидатам, мне стало интересно, как быстро смогу получить ответ. В итоге не все мне ответили, несмотря на звонки и обращения в онлайн чаты. Некоторые кандидаты не предоставляют виртуальный рабочий стол с числом пользователей менее 20. Данные показатели не вошли в оценку, но возможно, кому-то скорость ответа на запрос будет важна.

Жирным выделены самые медленные и самые быстрые компании.

Компания Ссылка на решение Отправил запрос Получил ответ Время ответа CLOUD OFFICE http://glserver.ru/ 15.06.2017 17:13 19.06.2017 13:51 менее 24 часа Cloud Technology https://itcloud.pro/arenda-vdi/ 29.05.2017 12:00 30.05.2017 10:29 менее 24 часа Cloud4Y https://cloud4y.ru/cloud-services/virtual-desktop/ 15.06.2017 16:57 15.06.2017 17:30 менее часа DAAS.ME http://daas.me/ru/price-list 15.06.2017 17:12 нет ответа нет ответа DEAC https://www.deac.eu/reshenia/oblachnie-uslugi/daas/virtualnyi-rabochii-stol-daas/ru/ 15.06.2017 17:07 16.06.2017 15:44 менее 24 часа Encility http://encility.ru/services/remote-desktop 15.06.2017 19:30 15.06.2017 19:37 7 минут Inoventica services www.invs.ru/daas/virtual-desktop/ 15.06.2017 17:06 15.06.2017 17:30 24 минуты Itelis http://itelis.ru/produkty/oblachnye-uslugi 15.06.2017 17:15 15.06.2017 17:41 26 минут IT-GRAD http://www.it-grad.ru/uslugi/saas/server-kollektivnoy-raboty/ 29.05.2017 11:00 29.05.2017 18:31 5,5 часов IT-Lite http://www.it-lite.ru/iaas/virt_server_v_arendu.php/ 15.06.2017 17:14 15.06.2017 18:15 1 час MaxiPlace https://maxiplace.ru/resheniya-dlya-biznesa-bpaas/virtualnyj-rabochij-stol/ 15.06.2017 16:59 15.06.2017 17:20 20 минут MyVDI он же VMLab http://myvdi.ru/ 15.06.2017 17:08 16.06.2017 19:01 1,9 часа Smart Office https://smoff.ru/products/daas 15.06.2017 17:09 нет ответа нет ответа Stockwell http://www.stockwell.ru/daas-virtual-desktop.html 15.06.2017 17:16 15.06.2017 17:24 8 минут Xelent https://www.xelent.ru/services/vdi/ 27.06.2017 12:30 27.06.2017 14:37 2 часа

Компания Deaс выбыла из списка, так как у них оказался невероятно сложный процесс получения бесплатного теста. Сначала просили подписать договор, потом решили упростить процедуру и попросили прислать письмо с заявлением на имя председателя правления. Ни у одной компании из обзора не возникло подобных требований. Всем хватило того, что у меня есть корпоративная почта и сайт компании. Некоторым предоставлял номер мобильного телефона.

Компания ActiveCloud и IT-Grad тоже выбыли на старте, так как не предоставляют рабочий стол с пользователями менее 20 и менее 100, соответственно.

Там, где указан символ “?” означает, что либо отказались отвечать, либо проигнорировали вопрос.

Компания Админ права SSD SLA Free support 24*7 Backup CPU Ширина канала (download) Мбит/с Баллы ActiveCloud не предоставляют рабочий стол с ползователями менее 20 Cloud4Y + + 99,982 + + E5 2670v1 v2 2,6 Ггц 100 5 Cloud Office + + 98 - + E5 2680 v2 2,80 ГГц 678 3 DAAS.ME ? ? ? ? ? ? ? 0 Deac не смог получить бесплатный тест ? ? ? ? ? ? 0 Encility + + 99,95 + + 2x E5-2670 v3 2.3Ггц 741 7 Invs + - 99,85 + + E5 2640 2,5 Ггц 659 3 Cloud Technology - + 99,5 + + X5670 @ 2.93Ггц 485 3 Itelis + - 99,3 + + ? 182 0 IT-Grad не предоставляют рабочий стол с пользователями менее 100 IT-Lite + + 99,98 + + E5-2630 v3 2.40Ггц 402 7 Maxiplace + + 99,9 - + QEMU Virtual CPU (cpu64-rhel6) 2.40 Ггц 391 1 MyVDI + - - - + E5 2620 2,0 Ггц 1,93 -1 Smart Office - - ? - ? ? -3 Stockwell - + 99,8 - + E5-2643 v3 3.40Ггц 685 1 Xelent + + 99,9 + + E5-2690 v2 3.0Ггц 92 3

Производительность

Мы проводили peformance тесты дисков, CPU и RAM. В тестировании использовались CrystalDiskMark 5.2.1 и PassMark PerformanceTest 9.0, а так же speedtest.net

Наверняка кто-то скажет, что результаты данных тестов – это сферический конь в вакууме, так как замеры в разное время могут отличаться, например, при переносе виртуальной машины в другую ноду производительность может упасть и тд. Тем немее, некоторое представление о производительности в целом такие тесты дают.

В оценке участвовал только тест CrystalDiskMark. Напомню, нас интересует скорость чтения/записи у дисков не менее 500 Мб/с, в частности 1 строка – Seq Q32T1 – проверяется запись и чтение файла размером в 1 Гб, с глубиной в 32 используя 1 поток:

Сводная таблица с результатами выглядит так:

Компания Чтение Мб/с Запись Мб/с Баллы Cloud4Y 471,8 461,2 -2 Cloud Office 201 192,7 -2 Encility 559 514 2 Invs 1391 1199 2 Cloud Technology 805,1 589,4 2 Itelis 249 196,7 -2 IT-Lite 1212 2849 2 Maxiplace 1774 1857 2 MyVDI 348,9 152,7 -2 Stockwell 83,05 82,96 -2 Xelent 568,9 539,2 2

Индивидуальные результаты производительности

Результаты speedtest, а так же производительности CPU, RAM и HDD по каждой компании смотрите ниже.

Cloud4Y

http://beta.speedtest.net/result/6398137154

результаты PerformaneTest 9.0 для CPU, RAM, HDD







Cloud Office

http://beta.speedtest.net/result/6397902121

результаты PerformaneTest 9.0 для CPU, RAM, HDD







Encility

http://beta.speedtest.net/result/6397310386

результаты PerformaneTest 9.0 для CPU, RAM, HDD







Invs (Parking)

http://beta.speedtest.net/result/6415199966

результаты PerformaneTest 9.0 для CPU, RAM, HDD







ITCloud

http://beta.speedtest.net/result/6392409440

Невозможно установить PassMark, так как не предоставляют админские права.

Itelis

http://beta.speedtest.net/result/6392537565

результаты PerformaneTest 9.0 для CPU, RAM, HDD







IT-Lite

http://beta.speedtest.net/result/6392401677

результаты PerformaneTest 9.0 для CPU, RAM, HDD







Maxiplace

http://beta.speedtest.net/result/6409331382

результаты PerformaneTest 9.0 для CPU, RAM, HDD







MyVDI / VMLab

http://www.speedtest.net/my-result/6395537360

результаты PerformaneTest 9.0 для CPU, RAM, HDD







Stockwell

http://beta.speedtest.net/result/6397970441

Невозможно установить PassMark, так как не предоставляют админские права.

Xelent

http://beta.speedtest.net/result/6412194498

результаты PerformaneTest 9.0 для CPU, RAM, HDD







Стоимость услуги “Виртуальный рабочий стол”

Напомню, у нас 5 пользователей, каждому пользователю минимум 10Гб пространства, не считая системы. Мы не хотим тратить более 1500 руб за пользователя удаленного рабочего стола. Нам нужен Libre Office или Open Office, но опционально рассматривали MS Office. И отсутствие тормозов при работе с виртуальным рабочим столом, поскольку тормоза – это субъективная оценка, поэтому я оставил свои комментарии и в оценке этот параметр не участвовал.

Компания CPU/RAM/HDD Internet bandwidth, Мбит/с Libre Office Бесплатный тест, дней Стоимость пользователя в месяц, руб Общая стоимость в месяц, руб Комментарии Баллы Cloud4Y 2/4/60 5 + 10 1966,8 9834 медленные диски, SAS15K -1 Cloud Office 4/4/100 100 + 2300 11500 Поддержка 24/7 — 7000 руб -1 Encility 2/8/50 100 + 30 1370 6850 все летает 1 Invs (parking) 2/4/60 100 + 10 2940 14700 +единовременный платеж 30 000 руб -1 Cloud Technology 3/10/25 ? + ? 1800 9000 Подключение дополнительного пользователя 1 800 р/мес -1 Itelis 1/8/40 100 + ? 1600 8000 +11 220 руб дополнительный платеж -1 IT-Lite 2/6/80 100 + 14 1034,4 5172 тормозов практически нет 1 Maxiplace 4/8/80 100 + 5 1019,8 5099 Техническая поддержка 8x5 Доп оплата 2000 руб за поддержку 24*7 1 MyVDI 2/8/50 100 + 7 1687,8 8439 шустро -1 Stockwell 2/4/50 100 + 5 1170 5850 4 RAM на 5 пользователей — очень мало. Тормоза неизбежны 1 Xelent 2/8/50 100 + 7 1180 5900 тормозов практически нет 1

Итоговые баллы

Компания Итого баллов Cloud4Y 2 Cloud Office 0 Encility 10 Invs (parking) 4 Cloud Technology 4 Itelis -3 IT-Lite 10 Maxiplace 4 MyVDI -4 Stockwell 0 Xelent 6

ТОП-3 провайдеров обзора:

Encility http://encility.ru/ 10 баллов

IT-Lite http://www.it-lite.ru/ 10 баллов

Xelent https://www.xelent.ru/ 6 баллов

А теперь обещанный бонус – мое мини расследование

Есть ощущение, что компании 1cloud и IT-Grad – это одна и та же компании, которая еще к тому же как-то связана с Xelent (в прошлом Xelent назывался SDN). Я не могу однозначно утверждать это, но есть серьезные предпосылки.

Все началось с того, что, когда я делал этот обзор, я случайно обратил внимание на favicon на сайте xelent.cloud:

Увидев эту иконку, она мне сразу напомнила другую компания 1cloud. Зайдя на сайт 1cloud.ru сразу стало понятно, что это один и тот же логотип:

Далее в разделе “О компании” мы видим скан сертификата на компанию ИТ-Град:

Сравнив личные кабинеты Xelent и 1cloud мы видим идентичную панель входа и калькулятор, отличается только логотип и цвет. Найдите 3 отличия :)

https://xelent.cloud/Account/Login https://panel.1cloud.ru/

https://1cloud.ru/services/vps-vds

https://www.xelent.ru/services/vds-vps/





Подведем итоги

Максимальное количество баллов набрали всего 2 компании: Encility и IT-Lite

Есть отличие в цене: Encility – 6850 рублей/месяц, а IT-Lite 5172 рублей/месяц

Если сравнивать на будущее, то кроме Москвы у Encility еще 3 дата-центра: 2 в США и 1 в Нидерландах, а у IT-Lite только в Москве. Осталось только узнать есть ли какие-то скидки, например, при оплате на год вперед, посмотрим кто, что предложит. Самое дорогое решение предлагает компания Invs, она же Inoventica, она же Parking – 14 700 руб/мес + единоразовый платеж 30 000 рублей за настройку виртуальных машин, установку ПО. У всех компаний, которые предлагают виртуальный рабочий стол ниже 1500 рублей отсутствует уровень доступности SLA 99.95% Он находится в диапазоне 99.8% — 99,9% Исключение компании IT-Lite и Encility с SLA 99.98% и 99.95% соответственно. Самый высокий SLA оказался у Cloud4Y – 99,982%. Не ответили на мои запросы компании DAAS.ME и Smart Office. Компания ActiveCloud предоставляют рабочий стол только, если у Вас 20 и более пользователей. Компания IT-Grad рабочий стол предоставляют только, если у Вас 100 и более пользователей. Самый сложный процесс получения бесплатного теста у компании Deac. Самый большой период предоставления бесплатного теста (30 дней) у компании Encility.

Надеюсь мой обзор поможет кому-то сэкономить время и деньги. Буду рад вашим комментариям. Спасибо за внимание.