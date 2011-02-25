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сегодня в 17:33

GraphQL — новый взгляд на API. Ч.1

    Всем привет, хочу поделиться накопленными знаниями по GraphQL, которые сформировались на основе около сотни прочитанных статей/доков и месяца построения API используя GraphQL.

    Ну что ж, начнем с того, что такое GraphQL?


    GraphQL — это стандарт декларирования структуры данных и способов получения данных, который выступает дополнительным слоем между клиентом и сервером.

    Одной из основных фичей GraphQL является то, что структура и обьем данных определяется клиентским приложением.

    Рассмотрим пример простого запроса пользователя.



    Клиент точно указывает, какие данные он хочет получить, используя декларативную, графо-подобную структуру, которая очень напоминает формат JSON.

    В данном случае клиент запрашивает три поля (name, email и age). Но он может запрашивать как одно поле, к примеру name, так и произвольное количество полей, которые определены в типе user на GraphQL сервере.

    В таком подходе, помимо удобства, у нас уменьшается либо количество запросов, либо обьем данных на транспортном уровне.

    GraphQL облегчает агрегацию данных из нескольких источников.

    Давайте рассмотрим простую клиент-сервер архитектуру.


    У нас есть клиентское приложение и один сервер. Транспорт данных выглядит довольно просто,
    не важно, какой именно протокол передачи данных для этого используется. В случае http мы посылаем запрос и получаем ответ, все довольно просто.



    Как я уже говорил, GraphQL является дополнительным слоем между клиентом и сервером, и если посмотреть на эту архитектуру, то использование GraphQL выглядит вроде как избыточно.

    Но как только добавляется еще один сервис, все становится на свои места.

    Сервисы могут быть написанными на любом языке программирования, взаимодействовать с разными базами данных, Sql или NoSql, могут иметь разные API. Работать при такой архитектуре становиться довольно сложно, а добавление каждого нового сервиса требует много ресурсов.

    Это классическая проблема масштабирования проекта, и наверняка при работе с несколькими сервисами вы используете какой либо «API Gateway».

    GraphQL и является этим стандартизированным «API Gateway». Транспорт данных клиент-сервер может выполнятся с помощью любого протокола (http, ssh, ws, cli, etc.).

    Клиент запрашивает ресурсы у GraphQL сервера используя GraphQL запрос. GraphQL сервер анализирует запрос, рекурсивно проходит по графу и выполняет для каждого поля его «resolver» функцию. Когда все данные по запросу будут собраны, GraphQL сервер вернет ответ.

    Важно отметить, что добавление нового сервиса не влияет на существующее приложение. За счет того, что клиент определяет, какие данные он хочет получить, можно не боясь расширять существующие типы.

    Система типов


    GraphQL использует систему типов для описания данных.


    В GraphQL поля могут быть представлены как базовыми, так и пользовательскими типами. В данном примере поле user представлено пользовательским типом User. У типа User описан набор полей, которые представлены базовыми типами.

    Таким образом и реализуется графо-подобная структура неопределенного уровня вложенности.

    Сравнение GraphQL API и REST API


    • Зависимость от протокола передачи данных.
      GraphQL не зависит от протокола передачи данных, может использовать любой (http, ws, ssh, cli, etc.)
      REST базируется на http протоколе, и зависит от него.
    • Единая точка входа. ( Entry point )
      В GraphQL для работы с данными мы всегда обращаемся к единой точке входа — GraphQL серверу. Изменяя структуру, поля, параметры запроса мы работаем с разными данными.
      В REST API каждый путь (route) представляет собой отдельную точку входа.
    • Возможность возвращать разные форматы данных.
      GraphQL может возвращать только JSON формат.
      REST в данном случае более гибкий. REST API может возвращать данные в различных форматах — JSON, XML и т.д., это зависит от заголовков http запроса, и от самой имплементации API.
    • Декларация, документация, инструменты разработки
      GraphQL дает возможность написания документации непосредственно в коде (inline documentation).



      В GraphQL мы можем описать любой созданный нами тип. Для этого при создании типа нужно в поле «description» описать, для чего данный тип нужен. Эту документацию умеют парсить различные утилиты, IDE, что очень упрощает работу с GraphQL.



      Также, GraphQL из коробки имеет свой IDE, который работает в браузере и называется GraphiQL.

      GraphiQL хранит историю запросов, подсвечивает синтаксис, подсказывает поля, которые мы можем запросить у текущего типа, парсит документацию. Это заметно упрощает написание запросов.



      GraphiQL можно включить через конфигурацию GraphQL, с помощью настройки graphiql = true и перейдя по пути <имя домена>/graphiql. Либо же можно использовать одно из расширений для браузера, которые имеют практически одинаковую функциональность но разный UI.

      REST не имеет подобной функциональности, но есть возможность её реализовать используя SWAGGER.


    • Возможность формировать структуру и объем данных на клиенте

      Cобственно, это одна из основных фичей GraphQL, формат и структура данных определяется на стороне клиента. В REST формат и структура данных жестко определены на сервере.
    • Передача аргументов в запрос


      Делая вывод из предыдущих пунктов, вы наверняка уже знаете ответ, за счет того что GraphQL — это единая точка входа то в GraphQL, мы имеем возможность передать аргументы на любой уровень вложенности.

      В REST каждый путь представлен как отдельная точка входа, в таком случае передать аргументы мы можем только для всего запроса.

    На этом конец первой части, вторая часть добавится в скором времени. Всем спасибо!)
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    Комментарии 24
    • +1
      Спасибо за статью.
      Будут ли части про «Persisted Queries», ошибки, пагинацию, аутентификацию?
      • 0
        Спасибо за доброе слово) Да, это будет во второй части. Контент уже есть, предполагаю что будет в ближайшие дни.
      • +1
        REST основан на http протоколе, соответственно зависит от него.


        Вы уверены?
        www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm
        • 0
          Спасибо, тут конечно возможно не совсем корректная фраза, в плане формулировки. Тут правильно говорить не «основан», а «базируется». Фактически т.к REST — это лишь архитектурный стиль по этому фактически может использоваться разный протокол, SNMP, SMTP и другие, но все же REST имеет ограничения.
          • 0
            Какие? REST концептуально требует всего 2 вещей:
            1. Чтобы каждый ресурс имел уникальный идентификатор, по которому его можно найти.
            2. Чтобы каждый запрос на получение или изменение ресурса содержал всю информацию, необходимую для его выполнения.
        • 0
          Самое забавное, что REST, скорее всего, никуда не делся, он остался на backend (на рисунке Service) и свой трафик все равно отправляет. Т.е. с клиента запрашиваем одно поля, graphQL получает от сервиса все поля и отфильтровывает одно. Интересно насколько такое решение сажает производительность в сложных запросах.
          • +1
            Ну трафик то ходит, но между бекенд(-ом/ами) и graphQL-сервером он ходит внутри ДЦ (что обычно дешево или даже бесплатно и довольно быстро), а вот уже в мир уходит только то что нужно
            • –2
              Верно, но взамен получаем задержку в запросе на обработку данных graphQL сервером и потенциально бутылочное горлышко в виде единой точки входа. Еще вопрос, насколько легко масштабируются такие graphQL сервера
              • +1
                Задержка на агрегацию данных является минимальной даже при холодном старте, далее данные достаются из кэша. Про проблеме в единой точке входе я так понимаю имеется в виду нагрузка на сервер? «Еще вопрос, насколько легко масштабируются такие graphQL сервера» — одним из основных пойнтов как раз является простота масштабирования GraphQL API. Возможно как расширять существующие типы так и описывать новые.
            • 0
              Не обязательно. В некоторых компаниях между сервисами общение происходит по RPC, отличному от http/rest. А их, помимо grpc, великое множество. Просадка имеется не в производительности, а в latency. И это на больших масштабах вполне приемлемая цена за масштабируемость.
              • 0
                Не обязательно, поэтому и написал «скорее всего». Я описывал тот кейс, когда до graphQL уже были работающие сервисы
            • +2
              GraphQL использует систему типов для описания данных

              Нормальные люди используют sdl для декларации схемы =)


              schema {
   query: Query
}

type Query {
    users: [User!]!
}

type User {
    name: String!
    email: String!
    age: Int!
    friends: [User!]!
}
              • 0
                Фреймворк, который построен по принципу Graphcool sdl деклараций схем GraphQL, в репозитарии все инструменты, очень круто.
                • 0
                  1) Это не фрейм, а SAAS/BAAS решение, которое в реальности мало кому нужно.
                  2) Это не «по принципу», а наоборот, ребята, которые внедрили SDL в GraphQL, т.е. первоисточник этих схем.
                  • 0
                    GraphQL Backend Development Framework
                    • 0
                      Ну может я чего не знаю…

                      Можете, пожалуйста, кинуть ссылку на установку этого фрейма? Я вот, например хочу скачать, поставить, настроить роутинг, настроить резолверы и проч. А не пользоваться их веб мордой. ;)
                      • 0
                        См. здесь, там расписано что делать, приведены примеры реализации для React, Vue и тд, есть даже IDE со всякими плюшками Playground, необязательно деплоить к ним на сервер, можно запускать локальные версии
                        • 0
                          Видимо я ошибался. Я лишь поверхностно проглядывал туториалы и брал «на поиграться», но везде и всюду предлагалось использовать их как BAAS решение, ни слова про докер в мануалах.

                          Спасибо! Буду теперь знать.
                          • 0
                            Не за что, я сам в процессе разработки и долго выискивал оптимальное решение для GraphQL, залез в исходники graphcool и увидел все что искал :)
                            • 0
                              И кстати блог у них полезно читать, там все по полкам разложено Server basics
                  • +1
                    Это всё же экспериментная фича, которая лишь 4 дня назад сдвинулась с мёртвой точки (мой любимый pull/90). А до этого её никто не трогал два года.

                    Так что я бы сказал не «нормальные люди», а те, кому просто деваться некуда. Насколько я помню, реализация SDL парсеров/компилеров есть лишь на JS, PHP и Ruby причём у каждой свои фичи и/или недоработки.

                    1) JS: github.com/graphql/graphql-js
                    2) PHP: github.com/railt/railt
                    3) Ruby: github.com/rmosolgo/graphql-ruby

                    UPD: Посмотрел, там свой DSL, а не нативная схема, так что только два варианта. Может кто ещё знает что на других языках?
                  • 0
                    Возможность формировать структуру и объем данных на клиенте

                    Я правильно, что на практике сервер всё равно поддерживает предопределённые запросы и наборы полей под конкретные кейсы? Если да, то в чём тут преимущество?
                    • 0
                      Я правильно, что на практике сервер всё равно поддерживает предопределённые запросы и наборы полей под конкретные кейсы?

                      Не факт, зависит от реализации сервера.

                      Если да, то в чём тут преимущество?

                      Стандартизация критериев выборки. Использование:
                      query {
    user {
        id,
        login,
        avatar,
        friends(latest: 10) { id, login }
    }
}


                      Вместо, например:
                      /api/1.0/users?fields=id,login,avatar&with=friends.id,friends.login&count=friends:10


                      Или нечта подобного.
                      • 0
                        Я правильно, что на практике сервер всё равно поддерживает предопределённые запросы и наборы полей под конкретные кейсы? Если да, то в чём тут преимущество?

                        Я выделил бы два ключевых преимущетва.

                        У нас есть универсальный геттер для данных. На уровне описания типов бизнес-моделей описываются их поля и связи (поля с типами других моделей). На основе этих типов потом строится вся схема графа. Бонусом можно на основе внутренней логики регулировать, какие типы кто будет видеть. Если в описании схемы какого-то запрошенного поля нет (вырезано из-за отсутствия прав), то запрос с таким полем не пройдет сам по себе. Логика резолва всех указанных в графе полей спускается на уровень ниже, для которого декларируемые поля являются интерфейсом, согласно которому сервис должен уметь возвращать данные

                        Второе преимущество в сеттерах (мутации). С одной стороны для каждой операции бизнес-логики пишется своя мутация (как бы аналог эндпоинта в рест), но из-за вышеописанного преимущества с декларативным способом описания, методы бизнес-логики превращаются в мутации, где наборы полей описываются таким же декларативным методом. А сама бизнес-логика уходит на следующий уровень, для которого мутация становится просто интерфейсом.

                        В итоге поддержка апи сводится к декларации получаемых данных и декларации методов изменения данных. Сама реализация же может делаться где угодно и как угодно, пока она использует описанные в графе декларации в качестве интерфейса.

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