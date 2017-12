Алгоритмы антиалиасинга в реальном времени

Природа алиасинга

«Если ты знаешь себя и знаешь врага, то не подвергнешься опасности и в сотне битв»

То же самое в виде GIF

Типы алиасинга

То же самое в виде GIF

Рисунок 4: Анимированная высокочастотная текстура с артефактами мерцания

Техники сглаживания на основе сэмплирования

Расположение сэмплов

Типы сэмплов

Группировка сэмплов

Сравнение AA сэмплирования

То же самое в виде GIF

Аналитические техники антиалиасинга

Краткое введение и знакомство

«Ребро, сэмплируемое по точкам для отображения на растровом устройстве, и непараллельное оси дисплея, выглядит как лесенка. Этот артефакт алиасинга часто возникает в компьютерных изображениях, сгенерированных двухмерными и трёхмерными алгоритмами. Точная информация о ребре часто больше недоступна, но из множества вертикальных и горизонтальных сегментов, формирующих эту лесенку, можно извлечь аппроксимацию исходного ребра с точностью, превосходящей точность растра. Таким образом можно обеспечить сглаживание ребра лесенки.



Такие извлечённые рёбра можно использовать для повторного затенения пикселей, которые они пересекают, таким образом сглаживая извлечённые рёбра. Сглаженные извлечённые рёбра оказываются более привлекательной аппроксимацией реальных рёбер, чем из аналоги с алиасингом».

Распознавание разрывов в изображении. Воссоздание геометрических рёбер из паттерна разрывов. Сглаживание пикселей, пересекающих эти рёбра, смешиванием цветов каждой их стороны.

Распознавание разрывов

Воссоздание рёбер и смешивание

Достоинства и недостатки аналитического сглаживания

Сравнение аналитических методов антиалиасинга

То же самое в виде GIF

Будущее антиалиасинга

Справочные материалы