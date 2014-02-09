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вчера в 23:26

Не было печали, апдейтов накачали

    У меня дома используется Debian Sid. Большей частью он весьма и весьма хорош, но местами он слишком Bleeding слишком Edge. Например, когда отгружает пакеты, ломающие работоспособность системы. Вчера приехал wpasupplicant, который сломал мне wifi. Я его откатил, но в процессе я подумал, что многие пользователи не умеют этого делать. Рассказ "как откатить плохой apt-get install/upgrade" — в этом посте.


    Ситуация


    Мы сделали apt-get install что-то, или apt-get upgrade, или даже apt-get dist-upgrade, и после перезагрузки (или даже сразу же) обнаружили, что так нельзя. Сервис не стартует, убрана важная нам фича, кто-то падает и т.д. Мы хотим откатиться. Но вот, незадача — куда именно мы не знаем, потому что какая была версия до обновления мы не знаем.


    Где выяснять что случилось?


    apt ведёт очень подробные логи в /var/log/apt. Там есть, в частности, history.log — там будут строчки вида:


    Upgrade:  wpasupplicant:amd64  (2:2.6-8, 2:2.6-11)
Install: libcaribou-gtk-module:amd64 (0.4.21-3, automatic)
Remove: libapache2-mod-dnssd:amd64 (0.6-3.2)

    Там же будет написано кто это сделал и какой командой.


    Start-Date: 2017-12-03  12:14:58
Commandline: apt-get dist-upgrade
Requested-By: amarao (1000)

    Чтобы понять, какая версия была предыдущей, придётся посмотреть на лог установки. Он рядом — /var/log/apt/terminal.log. К сожалению, с esc-последовательностями.
    Там мы увидим строчку вида:


    Unpacking wpasupplicant (2:2.6-11) over (2:2.6-8) ...
Вот 2:2.6-11 - это то, что к нам приехало, а 2:2.6-8 то, что было до этого.

    Как чинить


    Чтобы поставить обратно пакет по версии, мы указываем её в явном виде:


    apt-get install wpasupplicant=2:2.6-8

    К сожалению, 90% это не сработает. Почему? Потому что пакета такой версии в репозитории нет.


    В этом случае нам надо найти файл для установки. Он может быть в двух местах.


    1. /var/cache/apt/archives. Например, /var/cache/apt/archives/wpasupplicant_2%3a2.6-11_amd64.deb.
    2. snapshots.debian.org (о нём чуть ниже).

    Когда мы имеем файл на диске, установка тривиальная:


    sudo dpkg -i /var/cache/apt/archives/wpasupplicant_2%3a2.6-11_amd64.deb

    … и у меня снова есть интернет. Есть вероятность, что придётся разбираться с зависимостями, но хорошая новость состоит в том, что если пакеты не конфликтовали до обновления, то их можно откатить в тот же набор версий. И какие именно это версии видно в выводе terminal.log.


    Если же архива нет (потому что кто-то сделал upgrade, а потом тут же apt-get autoclean), то надо искать версию в интернетах. Для этого есть архив миррора дебиана. http://snapshot.debian.org/


    Как его подключать — написано там, хотя чаще проще просто скачать нужный пакет. Важно: когда ищите снапшот, проверяйте по версиям в логах. Если зависимости противные и сложные, то имеет смысл автоматизировать парсинг terminal.log.


    Альтернативный путь: можно попробовать apt-cache policy wpasupplicant чтобы посмотреть на доступные версии и выбрать одну их них (тоже через знак равно). В моём случае это было бесполезно, ибо интернетов не было. Важно: как только вы начинаете откатываться на старые версии, вы рискуете сделать себе такую конфигурацию по зависимостям, которую так просто уже не разберёшь, так что я рекомендую при наличии зависимых пакетов в первую очередь пробовать откатиться на предыдущие версии, а не искать себе приключений посредством даунгрейда на антиквариат.


    Как с этим жить дальше?


    Дальше мы не хотим апдейтиться до исправления проблемы. Чтобы проблему исправили, её надо зарепортить. https://bugs.debian.org — и там, возможно, оно есть. Если нет — надо репортить. reportbug имя_утилиты.


    Чтобы случайно снова не проапдейтиться, пакет можно поставить на hold (запретить апдейты):


    apt-mark hold wpasupplicant

    (unhold снимает hold).


    Best practices


    Я давно для себя выработал привычку делать "dpkg -l >/var/log/dpkg_date" перед апдейтом. В таком виде его легче парсить, если нужно делать большое количество даунгрейдов.

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    Комментарии 7
    • 0

      Отличная статья.
      Только осталось это сделать и для других дистрибутивов.
      В том числе умеющих RPM + APT.

      • +1
        а зачем вообще париться, если можно просто сделать LVM-снапшот и потом на него откатиться? Rootvg для системы, другая VG для данных. В случае использования testing-релиза самая адекватная идея. Чем stable не устроил-то? Какие конкретно фичи необходимы, чтобы использовать sid?
        • 0
          Можно, конечно.

          Но:

          1) LVM снапшоты не бесплатны на запись. dpkg — один из самых агрессивных пользователей fsync'а, что транслируется в два fsync'а в нижележащий уровень. Банальным образом тормозим.
          2) Бага может выплывать много позже, чем был установлен пакет и откат может быть нежелательным.
          3) Откат rootfs без отката /boot может приводить к феерическим проблемам из-за отсутствия модулей для нового (откаченного) ядра, а EFI-снапшотов нам пока не завезли.

          sid хорош тем, что это почти rolling update. Всё более-менее свежее. FF Quantum, свежие драйвера, etc. Я никогда не сталкиваюсь с тем, что «оно там есть, но слишком новое для моей системы».
        • +1
          для btrfs есть пакет который делает снапшот / при каждой установке/обновлении apt'ом.
          вот это я понимаю фундаментальная защита. :)
          • 0
            Нет. См выше про проблемы производительности и синхронизации бута с рутом. Снапшоты — вообще брутфорс и «я не могу починить, откатываемся».
          • +1
            Благо в RedHad подумали над этим и реализовали yum\dnf history rollback
            • 0
              Вот, кстати, не знал. Пожалуй, один серьёзный аргумент в пользу dnf'а.

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