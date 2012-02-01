Стоит ли свое хобби развить в стартап?
Много лет назад я увлекся программированием и начал писать для себя приложение (плагин для AutoCAD). И вот прошли годы и встает вопрос — развить свое хобби в стартап или оставить его и дальше как хобби? Рассуждения на тему под катом
Эта запись — рассказ, рассуждение и вопрос в одном флаконе. Поэтому логично будет разбить на указанные три части
Рассказ
В далеком 2007 году, будучи уже старым 22-ух летним человеком, я устроился работать в проектный институт в своем родном городе. А получил я перед этим средне-специальное образование в строительной отрасли. После я получил и высшее в этой области, но это не суть. Ознакомившись с продуктом AutoCAD я практически сразу заприметил клёвую фичу — возможность под него писать плагины. В школе был интерес к этому делу (наверное как и у всех — в школе был бэйсик), поэтому начал пробовать VBA. Потом быстро переключился на то, что было автокаду ближе — на лисп.
Стоит отметить одну важную вещь — после школы я хотел поступить в местный технический университет на факультет автоматизации и вычислительной техники (т.е. да — я хотел учится на программиста), но благодаря коррупции в образовании на всех уровнях, я не поступил, имея проходной балл 36 из 40 возможных. И пошел по стопам своего деда — в строительство. Возможно этот горький опыт отбил желание учиться на программиста вообще (а жаль), но периодически тянуло к этому сильно
Но вернемся к основному повествованию — познав лишь основы лиспа, я написал несколько плагинов для себя. И мне вдруг захотелось большего. Врать не буду — захотелось известности! Я собрал свои плагины воедино, придумал оригинальное название ModPlus (я наверное один из немногих, кто не прилепил к названию слово CAD) и полез в интернет. Распространяться. Бесплатно.
Но в голове всегда сидела (да и сейчас сидит) одна и та же мысль — это просто хобби! И эта мысль позволяла мне бросать плагин на длительные сроки. Самое большое — это почти на 2 года.
Параллельно происходили и изменения в жизни, в плане карьеры — кризис в стране в 2008, смена нескольких работ, одна из которых вообще не была связана с карьерой. Все это сопровождалось мизерными зарплатами. В итоге эти качели вернули меня снова в русло проектирования и я снова возродил свой плагин. Кстати, к тому моменту у меня уже был «супер сайт», созданный на ucoz’е.
Я начал осознавать, что просто полезный плагин для автокада не сравнится с таким-же полезным плагином, но с качественно оформленным внешним видом и всякими динамическими отрисовками при работе. Но лисп-то такого не может (как и много чего еще) и начались поиски нового языка. Посмотрев немного на С++ я понял — не моего уровня язык (точнее — я не того уровня). Остался один вариант — .Net. И тут выбор языка даже не возникал — конечно же C#. Ну а как только я узнал про WPF, то вопросов использования WinForms даже не возникало!
В итоге, многие мои вечера и выходные были посвящены моему проекту. Многое в нем постоянно переписывалось (и переписывается) пропорционально тому, как я лучше узнавал C#. В один момент у меня родилась идея — сделать свой плагин модульным. Эдакий “магазин” небольших плагинов, собранных в одном месте. Долго я “боялся” взяться за реализацию, так как это было для меня уже сложным, да и с точки зрения переписывания кода — это была колоссальная работа. Но все-же я решился и сделал это. А что касается внешнего вида — о чем я написал чуть выше — ко всем окнам я прикрутил достаточно популярную библиотеку оформления Mahapps.Metro — а такого в автокаде еще не видали. Параллельно я приобрел себе хостинг и сделал уже нормальный сайт на Joomla. После нескольких мучений я все-же приобрел хороший шаблон для сайта, чтобы он стал выглядеть современно. И главное — некоторые части плагина (те самые модули) я сделал платными. Правда со смешными ценами — максимум 100 рублей.
Под конец первой части я уже постарался написать более компактно, передав основную историю. И самый главный (и печальный) вывод — это прошедшие 10 лет жизни!
И вот совсем недавно, благодаря моему хобби, меня пригласили в Москву в одну из самых крупных проектных организаций страны в отдел автоматизации. Писать плагины для Revit. Хобби “окупило” себя, хоть и не скоро
Рассуждение
Теперь я имею на руках достаточно уникальный продукт. В отличие от подобных и похожих продуктов:
- У меня самое оригинальное современное оформление
- Вполне качественный сайт (у большинства подобных проектов сайт просто убогие)
- Продуманная и проработанная (не идеально конечно) система автоматического обновления
- Практически уникальный принцип подачи функций (есть еще одна подобная, но только под Ревит. И, естественно, зарубежная)
- Уже есть постоянные пользователи (некоторые со времен лисп-версии)
И кажется, вот, что все есть для того, чтобы превратить хобби в стартап. Но ведь есть и пару ложек дегтя:
- Я один. Совсем один все это делаю. При этом я отчетливо понимаю, что если найти других кодеров, оформителей и пр., то проект может стать еще круче. Но мне сложно себя перебороть в плане “доверится кому-то” — все же много лет я это делал один
- Деньги. Нужны! Нужно вкладываться в рекламу. Вкладываться в разные мелочи (буквально сегодня оплатил аванс фрилансеру за разработку логотипа). Вкладываться в работу над сайтом (там-то я не шарю, а проблемы и задачи бывают)
- Возраст. Мне уже 32. Хотя тут я наверное загнул с проблемой
- Страх. Самая главная проблема любого стартапера — а вдруг не получится?!
- И последнее — мотивация! Её вот часто не хватает и хочется просто бросить все к чертям!
Вопрос
Вопрос я хочу задать как и себе, так и читателям моих изречений — стоит ли пробовать?
По сути я буду только вкладывать деньги в то, что возможно никогда себя не окупит. А денег нужно много. А столько их и нет.
Возможно кто-то сейчас это читает и ломает себе голову точно такими же рассуждениями — надеюсь, он решится! Пока такие как я боятся
З.Ы. Если вы все это прочитали — спасибо вам за терпение
Пробовать?
Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите, пожалуйста.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.