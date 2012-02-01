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сегодня в 00:22

Стоит ли свое хобби развить в стартап?

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    Много лет назад я увлекся программированием и начал писать для себя приложение (плагин для AutoCAD). И вот прошли годы и встает вопрос — развить свое хобби в стартап или оставить его и дальше как хобби? Рассуждения на тему под катом

    Эта запись — рассказ, рассуждение и вопрос в одном флаконе. Поэтому логично будет разбить на указанные три части

    Рассказ


    В далеком 2007 году, будучи уже старым 22-ух летним человеком, я устроился работать в проектный институт в своем родном городе. А получил я перед этим средне-специальное образование в строительной отрасли. После я получил и высшее в этой области, но это не суть. Ознакомившись с продуктом AutoCAD я практически сразу заприметил клёвую фичу — возможность под него писать плагины. В школе был интерес к этому делу (наверное как и у всех — в школе был бэйсик), поэтому начал пробовать VBA. Потом быстро переключился на то, что было автокаду ближе — на лисп.

    Стоит отметить одну важную вещь — после школы я хотел поступить в местный технический университет на факультет автоматизации и вычислительной техники (т.е. да — я хотел учится на программиста), но благодаря коррупции в образовании на всех уровнях, я не поступил, имея проходной балл 36 из 40 возможных. И пошел по стопам своего деда — в строительство. Возможно этот горький опыт отбил желание учиться на программиста вообще (а жаль), но периодически тянуло к этому сильно

    Но вернемся к основному повествованию — познав лишь основы лиспа, я написал несколько плагинов для себя. И мне вдруг захотелось большего. Врать не буду — захотелось известности! Я собрал свои плагины воедино, придумал оригинальное название ModPlus (я наверное один из немногих, кто не прилепил к названию слово CAD) и полез в интернет. Распространяться. Бесплатно.

    Но в голове всегда сидела (да и сейчас сидит) одна и та же мысль — это просто хобби! И эта мысль позволяла мне бросать плагин на длительные сроки. Самое большое — это почти на 2 года.

    Параллельно происходили и изменения в жизни, в плане карьеры — кризис в стране в 2008, смена нескольких работ, одна из которых вообще не была связана с карьерой. Все это сопровождалось мизерными зарплатами. В итоге эти качели вернули меня снова в русло проектирования и я снова возродил свой плагин. Кстати, к тому моменту у меня уже был «супер сайт», созданный на ucoz’е.

    Я начал осознавать, что просто полезный плагин для автокада не сравнится с таким-же полезным плагином, но с качественно оформленным внешним видом и всякими динамическими отрисовками при работе. Но лисп-то такого не может (как и много чего еще) и начались поиски нового языка. Посмотрев немного на С++ я понял — не моего уровня язык (точнее — я не того уровня). Остался один вариант — .Net. И тут выбор языка даже не возникал — конечно же C#. Ну а как только я узнал про WPF, то вопросов использования WinForms даже не возникало!

    В итоге, многие мои вечера и выходные были посвящены моему проекту. Многое в нем постоянно переписывалось (и переписывается) пропорционально тому, как я лучше узнавал C#. В один момент у меня родилась идея — сделать свой плагин модульным. Эдакий “магазин” небольших плагинов, собранных в одном месте. Долго я “боялся” взяться за реализацию, так как это было для меня уже сложным, да и с точки зрения переписывания кода — это была колоссальная работа. Но все-же я решился и сделал это. А что касается внешнего вида — о чем я написал чуть выше — ко всем окнам я прикрутил достаточно популярную библиотеку оформления Mahapps.Metro — а такого в автокаде еще не видали. Параллельно я приобрел себе хостинг и сделал уже нормальный сайт на Joomla. После нескольких мучений я все-же приобрел хороший шаблон для сайта, чтобы он стал выглядеть современно. И главное — некоторые части плагина (те самые модули) я сделал платными. Правда со смешными ценами — максимум 100 рублей.

    Под конец первой части я уже постарался написать более компактно, передав основную историю. И самый главный (и печальный) вывод — это прошедшие 10 лет жизни!
    И вот совсем недавно, благодаря моему хобби, меня пригласили в Москву в одну из самых крупных проектных организаций страны в отдел автоматизации. Писать плагины для Revit. Хобби “окупило” себя, хоть и не скоро

    Рассуждение


    Теперь я имею на руках достаточно уникальный продукт. В отличие от подобных и похожих продуктов:

    1. У меня самое оригинальное современное оформление
    2. Вполне качественный сайт (у большинства подобных проектов сайт просто убогие)
    3. Продуманная и проработанная (не идеально конечно) система автоматического обновления
    4. Практически уникальный принцип подачи функций (есть еще одна подобная, но только под Ревит. И, естественно, зарубежная)
    5. Уже есть постоянные пользователи (некоторые со времен лисп-версии)

    И кажется, вот, что все есть для того, чтобы превратить хобби в стартап. Но ведь есть и пару ложек дегтя:

    1. Я один. Совсем один все это делаю. При этом я отчетливо понимаю, что если найти других кодеров, оформителей и пр., то проект может стать еще круче. Но мне сложно себя перебороть в плане “доверится кому-то” — все же много лет я это делал один
    2. Деньги. Нужны! Нужно вкладываться в рекламу. Вкладываться в разные мелочи (буквально сегодня оплатил аванс фрилансеру за разработку логотипа). Вкладываться в работу над сайтом (там-то я не шарю, а проблемы и задачи бывают)
    3. Возраст. Мне уже 32. Хотя тут я наверное загнул с проблемой
    4. Страх. Самая главная проблема любого стартапера — а вдруг не получится?!
    5. И последнее — мотивация! Её вот часто не хватает и хочется просто бросить все к чертям!

    Вопрос


    Вопрос я хочу задать как и себе, так и читателям моих изречений — стоит ли пробовать?
    По сути я буду только вкладывать деньги в то, что возможно никогда себя не окупит. А денег нужно много. А столько их и нет.

    Возможно кто-то сейчас это читает и ломает себе голову точно такими же рассуждениями — надеюсь, он решится! Пока такие как я боятся

    З.Ы. Если вы все это прочитали — спасибо вам за терпение
    Пробовать?
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    Комментарии 33
    • +3
      Попытка – первый шаг к провалу! ;)
    • +2

      Вряд ли это будет прям стартап, так как масштабировать решение очень трудно. То есть нет такого рынка, чтобы стать уберпопулярным. Как я думаю. Вот сделать его более популярным, заработать себе немного денег и славы — это можно.


      Можешь просто прикинуть сколько тебе надо денег? Какой рынок? Сколько пользователей будут пользоваться именно твоим решением? За сколько ты можешь привлечь новых пользователей? Как с точки зрения рекламы, так и цены твоего продукта. Возможно его стоимость при всех условиях будет как чугунный мост.


      Получение опыта и новой работы можно сказать окупило вложенные ресурсы. С другой стороны может остаться проект-хобби, который всегда можно показать другому работодателю.

      • 0
        Вряд ли это будет прям стартап, так как масштабировать решение очень трудно. То есть нет такого рынка, чтобы стать уберпопулярным. Как я думаю. Вот сделать его более популярным, заработать себе немного денег и славы — это можно

        Да, согласен — этот рынок для заработка очень не респектабелен. Особенно в России
        Можешь просто прикинуть сколько тебе надо денег? Какой рынок? Сколько пользователей будут пользоваться именно твоим решением? За сколько ты можешь привлечь новых пользователей? Как с точки зрения рекламы, так и цены твоего продукта. Возможно его стоимость при всех условиях будет как чугунный мост

        К сожалению — нет. Даже не могу представить что нужно и как. Какой рынок, особенной в России — тоже неизвестно.
        Как рекламировать — тоже загадка ))
        Вариант один — B2B. Т.е. ориентироваться не на пользователя, а на организации
        Получение опыта и новой работы можно сказать окупило вложенные ресурсы. С другой стороны может остаться проект-хобби, который всегда можно показать другому работодателю

        Ну или как-то и работу оставить и свое дело тянуть. Ну или да — оставить как хобби
      • +2
        Можно на «ты»?

        Посмотрел сайт и видео, считаю что пробовать уже просто необходимо, судя по тому, сколько всего уже сделано. Другое дело, что продавая фичи по 50р и только по России ты далеко не уедешь, как мне кажется.

        В порядке убывания важности, я бы сделал:

        • Поправил бы сайт на предмет информации о том что вообще продаем. Сейчас на главной странице нет вообще ни слова про то, что именно ты предлагаешь. Я понял, что проектировать просто, что это метро-интерфейс и есть апдейты, но это вообще сайт чего? Где-то в меню «скачать» можно найти какие-то функции для автокада, где мне показываются какие-то иконки с ценами. Что это? Зачем это? Кому это? Я вообще удивлен, что у вас 1600 человек зарегистрировалось, потому что я бы пошел дальше искать разбивку размеров где-то в другом месте. Вобщем, это первое что надо сделать. Сходи на сайт Apple — сразу поймешь что они продают, вот надо чтобы на твоем сайте было так же.
        • Сделал бы английскую версию сайта, софта, прием денег со всего мира (PayPal, PayPro Global, whatever) — это ключевой момент во всей истории, так как «там» денег гораздо больше. Этот пункт был бы первым, если бы не тот, что я поставил еще выше.
        • Цену фичи поставил бы минимум $9.99, по крайней мере для зарубежного рынка, а может даже и поболее, но там надо смотреть что у врагов;
        • Предложил бы бандлы, чтобы можно было купить все фичи разом или какие-то типовые наборы фич со скидкой. Не знаю, может это уже есть, но на сайте не нашел;
        • Не обещал бы вечных апдейтов. Когда выходит новый автокад, ваш покупатель его покупает? Ну вот пусть и у вас тоже покупает. $9.99 за фичу с годом бесплатных обновлений, а дальше $3.99 за каждый следующий год, апдейты бандлов — дешевле. Повышай средний чек.
        • Упростил бы процесс покупки. Сейчас это слишком сложно, судя по видео. В конфигураторе есть мой логин? Тогда почему бы сразу в банере «купите эту фичу» не сделать кнопку «купить», по которой меня отправят на сайт с моим ключем и логином, и сразу покажут корзину с кнопкой «готов заплатить»? Каждый лишний клик в процессе покупки лишает тебя какого-то процента покупателей, тебе это не надо.
        • Упростил бы процесс инсталляции. Скачивать надо не рар-архив, который не все еще распаковать смогут, а инсталлятор, который поставит программу, настроит меню, скачает все апдейты, все сделает вообще за пользователя, а ему скажет «запусти автокад, там уже все есть». Пользователь потом сможет что-то убрать или настроить, но это потом. А пока он нифига еще не понял что скачал, товар надо показывать лицом.


        Ну вот как-то так. А вообще вопрос превращать ли хобби во что-то серьезное надо задавать иначе: сможет ли мое хобби меня прокормить? Так вот за 50р — вряд ли. За $9.99+ и на весь мир — возможно.

        Удачи :)
        • 0
          Когда выходит новый автокад, ваш покупатель его покупает?

          не покупает, он уже не продаётся — подписка
          • 0
            Очень понравился ваш ответ. Один из немногих, кто ответил по существу и развернуто. Читал с удовольствием
            Поправил бы сайт на предмет информации о том что вообще продаем...

            Да, вы правы. Когда сам все делаешь, то настолько уже ко всему привык и все досконально знаешь, что не видишь самого главного — для новичка неудобно. Буду улучшать.
            А 1600 человек — это все-же за 2 года. Так что — мало даже
            Сделал бы английскую версию сайта, софта, прием денег со всего мира (PayPal, PayPro Global, whatever) — это ключевой момент во всей истории, так как «там» денег гораздо больше. Этот пункт был бы первым, если бы не тот, что я поставил еще выше

            Я даже уже почти начал) Если обратили внимание, то в адресной строке на конце было /ru
            А вот прием денег — это уже вопрос. Сайт на joomla и я ограничен вариантами оплаты, которые существуют. Хотя, PayPal есть
            Цену фичи поставил бы минимум $9.99…
            Предложил бы бандлы, чтобы можно было купить все фичи разом

            У меня недавно родилась идея добавить вариант оптовой покупки. Как на организацию
            Хотя, вот сейчас подумал — вы предлагаете сделать подписку?! Нужно подумать. Может так даже удобней будет
            Не обещал бы вечных апдейтов. Когда выходит новый автокад, ваш покупатель его покупает? Ну вот пусть и у вас тоже покупает. $9.99 за фичу с годом бесплатных обновлений

            У меня так и есть — одна функция покупается только под определенную версию автокада/Ревита. Хочешь переходить на новую — покупай заново
            Упростил бы процесс покупки. Сейчас это слишком сложно, судя по видео. В конфигураторе есть мой логин? Тогда почему бы сразу в банере «купите эту фичу» не сделать кнопку «купить», по которой меня отправят на сайт с моим ключем и логином, и сразу покажут корзину с кнопкой «готов заплатить»? Каждый лишний клик в процессе покупки лишает тебя какого-то процента покупателей, тебе это не надо.

            Логин не связан с логином на сайте. А в остальном согласен — нужно сделать чтобы при переходе сразу заполнялись поля. Думаю, что это не так сложно
            Упростил бы процесс инсталляции. Скачивать надо не рар-архив, который не все еще распаковать смогут, а инсталлятор, который поставит программу, настроит меню, скачает все апдейты, все сделает вообще за пользователя, а ему скажет «запусти автокад, там уже все есть». Пользователь потом сможет что-то убрать или настроить, но это потом. А пока он нифига еще не понял что скачал, товар надо показывать лицом.

            Согласен. Не только от вас слышу. Уже начал обдумывать реализацию инсталлятора

            Ну вот как-то так. А вообще вопрос превращать ли хобби во что-то серьезное надо задавать иначе: сможет ли мое хобби меня прокормить? Так вот за 50р — вряд ли. За $9.99+ и на весь мир — возможно.

            Думаю, все-же хобби оставить как хобби (работа у меня хорошая), но стремится получать с него прибыль
            • 0
              Для приема платежей я бы порекомендовал PayPro Global, они могут принять и PayPal и банковский перевод и кучу других региональных типов платежей со всего мира. Пользуюсь ими уже лет 10 — всем доволен.

              Нет, я не предлагал подписки, их не очень любят (по крайней мере мои пользователи не очень любят), я предлагал бандлы. Бандл это когда каждая фича по 10 баксов, но есть какой-то тематический набор из десяти фич за 50 баксов. Тут смысл в том, чтобы продать пользователю чуть больше, чем ему надо. Это работает не всегда, но иногда может неплохо увеличить средний чек.

              В целом, если хочется получать прибыль, то выходи на зарубежный рынок. Понятный сайт на английском + какое-то количество грамотного текста по каждой фиче и через год ты мне скажешь спасибо :)

              У меня смежная область, продажи по России — буквально пара процентов от мировых. Умножь свой текущий доход на 50, прикинь потенциал своего хобби…
          • +2
            Александр, что мешает работать параллельно? совмещая с работой и имея возможность с ЗП выделять средства на доработку продукта? Брать в команду дополнительные рты когда цена вопроса доработки в пределах 100-200 тыс. руб. я бы лично не стал, наверное и так выручка пока не особо большая, а будете ее раздербанивать.

            Это обычный страх стартапера, хочется разделить риски с кем то, действовать не в одиночку и т.п., но это заблуждение, в большинстве случаев можно начать использовать труд фрилансеров и уже по мере понимания, что фрилансер становится неотъемлемой частью твоего проекта — приглашать в команду, обговаривая заранее условия.

            Как человек в прошлом неплохо прогоревший на стартапе и по деньгам и по годам жизни, я бы на твоём месте совмещал стартап с работой, пока точно не поймёшь, что стартап приносит сравнимый доход при меньшем кол-ве вложенных средств, времени и сил.
            • 0
              Александр, что мешает работать параллельно? совмещая с работой и имея возможность с ЗП выделять средства на доработку продукта?

              Как человек в прошлом неплохо прогоревший на стартапе и по деньгам и по годам жизни, я бы на твоём месте совмещал стартап с работой, пока точно не поймёшь, что стартап приносит сравнимый доход при меньшем кол-ве вложенных средств, времени и сил

              Да я так и хочу
              Это обычный страх стартапера, хочется разделить риски с кем то, действовать не в одиночку и т.п., но это заблуждение, в большинстве случаев можно начать использовать труд фрилансеров и уже по мере понимания, что фрилансер становится неотъемлемой частью твоего проекта — приглашать в команду, обговаривая заранее условия.

              Тоже подумываю о том, чтобы ограничиваться только фрилансерами
            • 0
              В настоящий момент я работаю и параллельно запускаю свои проекты. Был один проект, который за 3 года вложений (своего времени и сил с переменными успехами), стал приносить мне 10-20 тысяч в месяц (хотелось бы больше, но ниша оказалась крайне маленькой). Деньги небольшие, но с другой стороны это помогло мне закрыть быстрее ипотеку за пару лет.

              Были проекты, которые откровенно были неудачными, и их закрывал через год существования (хостинг покупал на год, и год вкладывал в них силы, потом просто забивал, когда становилось очевидно, что не пошло)

              Увольняться с работы я не советую, так как одно дело, когда у тебя горит задница из-за того, что твой проект не взлетает, другое дело, когда у тебя горит из-за того, что нечего кушать. У меня не настолько крепкие нервы, чтобы гореть помимо неудачи стартапа=)
              • 0
                Хммм…
                Если честно, то смысла особого такой стартап не имеет, это попытка запрыгнуть в уходящий вагон. Я бы на вашем месте обратил внимание на развитие плагинов в Ревите и т.п.
                Да и как бы на самом крупном русскоязычном форуме(dwg.ru) о вашем плагине ну уж очень мало написано.
                • 0
                  Если честно, то смысла особого такой стартап не имеет, это попытка запрыгнуть в уходящий вагон. Я бы на вашем месте обратил внимание на развитие плагинов в Ревите и т.п.

                  Так уже )) Где-то полгода назад я начал поддерживать и Ревит и писать под него плагины. Пока небольшие
                  Да и как бы на самом крупном русскоязычном форуме(dwg.ru) о вашем плагине ну уж очень мало написано

                  Не хотелось бы про них говорить плохо, но… Там администрация с очень тяжелым характером и завышенным самомнением. Пытался создавать темы про плагин, пытался с ними договорится — без толку. Только нарвался на удаление записей, урезание возможностей профиля и на бан на несколько месяцев. Попробую, ради интереса, к ним постучаться с рекламой за деньги
                  • 0
                    Ну тоды удачи…
                    Попробуйте в магазинах приложений разместить свои программы…
                    ЗЫ. У нас в конторе работает программист, у он в магазине приложений разместил свою программу, и потихоньку денюжка капает…
                • 0
                  А я вижу другую сторону Вашей проблемы: не в деньгах у Вас проблема. Если бы не свербило внутри, не тянуло к компьютеру, то за 10 лет точно уж бросили бы это дело. Однако оно живет!

                  Хобби потому так и называется, что это дело всей жизни. Я бы продолжал писать…

                  Только расширьте немного сектор приложения ума и рук: один плагин это начало, а второй, третий — уже бесконечность. Если решитесь заниматься любимым делом, то конечно нужно продолжать!
                  • 0
                    Ваш плагин заточен только под внутрениий рынок? Выходите на англоязычную аудиторию — она гораздо больше.
                    • 0
                      Как раз планирую. Работы только много, но делать нужно
                      Единственная «загвоздка» — некоторые плагины прям вот заточены под наши стандарты. Но это не беда, я думаю
                    • 0

                      Тоже согласен с предыдущими комментаторами, что в первую очередь надо расширить аудиторию за счет английской версии и приема paypal. Прорекламироваться на специфических форумах. А там уже смотреть по результату в каком направлении двигаться.

                      • 0
                        На каких, например, форумах?
                        • 0

                          На которых тусуются в основном англоязычные пользователи ваших плагинов. Зарегистрироваться и создать тему, только не сильно рекламную, а что-то вроде поддержки и обмена опытом. Это вам будет и реклама и обратная связь одновременно

                      • +1
                        Встречаются два друга:
                        — Как дела?
                        — Да вот, основал новый стартап, очень быстро растём, развиваемся.-- Круто! А в чём суть стартапа?
                        — Я провёл исследование рынка и решил публичный дом открыть.-- Ого, интересно, и какие цены?
                        — Анал — $100, орал — $50.
                        — А классический секс?
                        — Понимаешь, это ж стартап. В общем, я пока один работаю…

                        анекдот
                        • 0
                          Название главное нужно хорошее, например, вместо стартап — стартCAD.
                          я наверное один из немногих, кто не прилепил к названию слово CAD

                          Чтобы в поиске находили его по поиску — плагины для CAD-систем.
                          • 0
                            Не согласен с Вами. Может для поиска это и лучше, но быть одним из сотни банальных названий людей без фантазии я не хочу. Куда ни плюнь — одни CADы
                          • 0
                            А я вот пишу плагины под Autodesk Inventor и тоже на C#, пока только хобби.
                            • 0
                              Если нравится — не останавливайся!
                            • –2
                              после школы я хотел поступить в местный технический университет на факультет автоматизации и вычислительной техники (т.е. да — я хотел учится на программиста), но благодаря коррупции в образовании на всех уровнях, я не поступил, имея проходной балл 36 из 40 возможных.

                              Надеюсь вы понимаете за что вам минусят статью)
                              • +1
                                За что? За правду?
                                • 0
                                  То есть вы действительно считаете, что все программисты отучившиеся по специальности поступили в ВУЗы за деньги?)
                                  • 0
                                    Конкретно у автора сложилась такая ситуация. Обобщать тут неверно.
                                    • 0
                                      Я как бы и намекал ему, что обобщать не надо.
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                                      Так я вообще не про программистов писал, а про ВУЗ. В те годы, когда я пытался поступить, этот факультет считался самым востребованным и туда было невозможно поступить без блата. Почему? Я не знаю
                                      Про программистов я ни слова не говорил
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                                        Пишите конкретно про этот ВУЗ. Не надо обобщать, масса людей училась своими мозгами, не только программистов.
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                                  Александр, я задавал себе те же самый вопросы лет 5-ть назад, когда делал свой первый проект. Продолжаю задавать и сейчас, перед каждым новым проектом :)
                                  Вопросы по сути дела риторические так как они не имеют правильных ответов. Каждый ответ это просто твой выбор сегодня. Завтра ты может быть ответишь по другому и это тоже будет правильно, но завтра…

                                  Насчет дегтя…

                                  1. Ты всегда будешь один, так как это твоя идея и когда все провалится ты будешь один и тебя будут пинать: «Я же говорил...». Зато если удача, то будет куча «и мы пахали». Пока другие не учуют запах денег в твоем проекте ты будешь один и будь готов к этому, как денежкой запахнет — не будет отбоя от желающих тебе их дать.

                                  2. На самое необходимое деньги всегда найдутся. Если денег нет, значит надо больше тратить своего времени и сил. Значит еще не доварился в своем соку. Как будешь готов правильно деньги вложить они тут же появятся. Мы слишком привыкли к алгоритму, что-то нужно — купи. Раз занялся своим делом, то забудь об этой формуле. Она тупая)). Сначала тратишь свои силы, свой ум, свое время и только когда придумал, сделал и отработал эффективный процесс добычи денег, и пошли первые копейки, только тогда появятся деньги, которые можно потратить с толком.

                                  3. Если ты уже старый в собственных глазах, то, увы, иди… расслабляться и вспоминать, каким ты был молодым когда-то))
                                  Серьезно, если ты не рассчитываешь прожить еще минимум сто лет и с каждым годом все лучше и лучше, то забей и расслабься — только разочаруешься.

                                  4) Сочувствую, сам таким был. Идея и технология потенциальному пользователю неважна. Его интересует только сколько прибыли и какой он получит от применения твоей технологии. Если конечный пользователь ничего на этом не сэкономит (времени, сил и т.п.), то может его работодатель заработает? Если и здесь ответ отрицательный, то денег в этой нише нет. Думай, как предлагать и «куда засовывать» свой продукт, чтобы от него появилась прибыль у твоего потребителя.

                                  5) Страшно будет всегда. Страшно, что не получится — будут смеяться. Страшно что получится — а что теперь с эти делать. Страшно что продукт украдут — как я буду без этого жить. Страшно, что клиенты уйдут. Страшно… будет постоянно, как бы не повернулось дело. И с этими страхами просто придется научиться жить. Когда нибудь даже понравиться, или нет)) Но в противном случае лучше пойти и расслабиться.

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