Стоит ли свое хобби развить в стартап?

Рассказ

Рассуждение

У меня самое оригинальное современное оформление Вполне качественный сайт (у большинства подобных проектов сайт просто убогие) Продуманная и проработанная (не идеально конечно) система автоматического обновления Практически уникальный принцип подачи функций (есть еще одна подобная, но только под Ревит. И, естественно, зарубежная) Уже есть постоянные пользователи (некоторые со времен лисп-версии)

Я один. Совсем один все это делаю. При этом я отчетливо понимаю, что если найти других кодеров, оформителей и пр., то проект может стать еще круче. Но мне сложно себя перебороть в плане “доверится кому-то” — все же много лет я это делал один Деньги. Нужны! Нужно вкладываться в рекламу. Вкладываться в разные мелочи (буквально сегодня оплатил аванс фрилансеру за разработку логотипа). Вкладываться в работу над сайтом (там-то я не шарю, а проблемы и задачи бывают) Возраст. Мне уже 32. Хотя тут я наверное загнул с проблемой Страх. Самая главная проблема любого стартапера — а вдруг не получится?! И последнее — мотивация! Её вот часто не хватает и хочется просто бросить все к чертям!

Вопрос

Много лет назад я увлекся программированием и начал писать для себя приложение (плагин для AutoCAD). И вот прошли годы и встает вопрос — развить свое хобби в стартап или оставить его и дальше как хобби? Рассуждения на тему под катомЭта запись — рассказ, рассуждение и вопрос в одном флаконе. Поэтому логично будет разбить на указанные три частиВ далеком 2007 году, будучи уже старым 22-ух летним человеком, я устроился работать в проектный институт в своем родном городе. А получил я перед этим средне-специальное образование в строительной отрасли. После я получил и высшее в этой области, но это не суть. Ознакомившись с продуктом AutoCAD я практически сразу заприметил клёвую фичу — возможность под него писать плагины. В школе был интерес к этому делу (наверное как и у всех — в школе был бэйсик), поэтому начал пробовать VBA. Потом быстро переключился на то, что было автокаду ближе — на лисп.Стоит отметить одну важную вещь — после школы я хотел поступить в местный технический университет на факультет автоматизации и вычислительной техники (т.е. да — я хотел учится на программиста), но благодаря коррупции в образовании на всех уровнях, я не поступил, имея проходной балл 36 из 40 возможных. И пошел по стопам своего деда — в строительство. Возможно этот горький опыт отбил желание учиться на программиста вообще (а жаль), но периодически тянуло к этому сильноНо вернемся к основному повествованию — познав лишь основы лиспа, я написал несколько плагинов для себя. И мне вдруг захотелось большего. Врать не буду — захотелось известности! Я собрал свои плагины воедино, придумал оригинальное название ModPlus (я наверное один из немногих, кто не прилепил к названию слово CAD) и полез в интернет. Распространяться. Бесплатно.Но в голове всегда сидела (да и сейчас сидит) одна и та же мысль — это просто хобби! И эта мысль позволяла мне бросать плагин на длительные сроки. Самое большое — это почти на 2 года.Параллельно происходили и изменения в жизни, в плане карьеры — кризис в стране в 2008, смена нескольких работ, одна из которых вообще не была связана с карьерой. Все это сопровождалось мизерными зарплатами. В итоге эти качели вернули меня снова в русло проектирования и я снова возродил свой плагин. Кстати, к тому моменту у меня уже был «супер сайт», созданный на ucoz’е.Я начал осознавать, что просто полезный плагин для автокада не сравнится с таким-же полезным плагином, но с качественно оформленным внешним видом и всякими динамическими отрисовками при работе. Но лисп-то такого не может (как и много чего еще) и начались поиски нового языка. Посмотрев немного на С++ я понял — не моего уровня язык (точнее — я не того уровня). Остался один вариант — .Net. И тут выбор языка даже не возникал — конечно же C#. Ну а как только я узнал про WPF, то вопросов использования WinForms даже не возникало!В итоге, многие мои вечера и выходные были посвящены моему проекту. Многое в нем постоянно переписывалось (и переписывается) пропорционально тому, как я лучше узнавал C#. В один момент у меня родилась идея — сделать свой плагин модульным. Эдакий “магазин” небольших плагинов, собранных в одном месте. Долго я “боялся” взяться за реализацию, так как это было для меня уже сложным, да и с точки зрения переписывания кода — это была колоссальная работа. Но все-же я решился и сделал это. А что касается внешнего вида — о чем я написал чуть выше — ко всем окнам я прикрутил достаточно популярную библиотеку оформления Mahapps.Metro — а такого в автокаде еще не видали. Параллельно я приобрел себе хостинг и сделал уже нормальный сайт на Joomla. После нескольких мучений я все-же приобрел хороший шаблон для сайта, чтобы он стал выглядеть современно. И главное — некоторые части плагина (те самые модули) я сделал платными. Правда со смешными ценами — максимум 100 рублей.Под конец первой части я уже постарался написать более компактно, передав основную историю. И самый главный (и печальный) вывод — это прошедшие 10 лет жизни!И вот совсем недавно, благодаря моему хобби, меня пригласили в Москву в одну из самых крупных проектных организаций страны в отдел автоматизации. Писать плагины для Revit. Хобби “окупило” себя, хоть и не скороТеперь я имею на руках достаточно уникальный продукт. В отличие от подобных и похожих продуктов:И кажется, вот, что все есть для того, чтобы превратить хобби в стартап. Но ведь есть и пару ложек дегтя:Вопрос я хочу задать как и себе, так и читателям моих изречений — стоит ли пробовать?По сути я буду только вкладывать деньги в то, что возможно никогда себя не окупит. А денег нужно много. А столько их и нет.Возможно кто-то сейчас это читает и ломает себе голову точно такими же рассуждениями — надеюсь, он решится! Пока такие как я боятсяЗ.Ы. Если вы все это прочитали — спасибо вам за терпение