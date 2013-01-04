История переезда системного администратора в Германию. Часть первая: поиск работы и виза

Исходные данные

Германия и как сюда переехать

Всем привет.Я решил опубликовать историю своего переезда на работу в Германию, максимально подробно описав все стадии оного — от принятия решения начать поиск работы за рубежом до собственно переезда, поиска жилья и решения многочисленных вопросов на месте. Побудило меня к этому, во-первых, очень малое количество историй успешного поиска работы в Германии именно сисадмином (а в этой области своя специфика, отличная от программирования), а во-вторых — некоторая нестандартность моего случая. Обычно за границу уезжают либо в одиночку, либо с женой-детьми, я же уезжал вместе с сестрой, что добавило очень много нюансов к визовым вопросам.Это будет длинная история в двух частях, где я постараюсь максимально осветить все грабли, по которым пришлось пройти.Сначала, наверное, стоит немного рассказать о нас. Минувшей весной мне было 28 лет, а моей сестре — 30. Мы оба работали в IT: я занимался в основном Linux (web, DevOps), немного AWS и попутно Windows инфраструктурой, сестра специализировалась на тяжелых энтерпрайзных решениях от MS, СХД и виртуализации. К тому времени уже около полугода мы вместе изучали немецкий язык в замечательной языковой школе Deutsch-Klub в городе Санкт-Петербурге, где прожили большую часть жизни. Сестра «заболела» Германией несколько лет назад, а я сначала пошел учить язык с ней за компанию, но потом открыл для себя немецкие мюзиклы и тоже увлекся. И вот однажды мы сидели у панорамных окон нашей съемной квартиры, смотрели на море питерских огней внизу, делились разными мыслями… У нас обоих не было ни недвижимости, ни отношений, нас ничто нигде не держало. В тот вечер мы решили: эта весна должна стать для нас последней в Санкт-Петербурге и вообще в России, осенью мы должны перебраться в Германию.Тогда у нас еще не было никаких четких планов или хотя бы примерного понимания, какие трудности нас ждут. Была только общая цель, к которой мы договорились идти вместе, помогая друг другу. Сейчас я пишу эти строки из городка Хойзенштамм, что в пригороде Франкфурта. На одном мониторе у меня этот текст, на втором открыта консоль одного из рабочих серверов. Сестра сидит за столом напротив, склонившись над учебником немецкого из франкфуртской языковой школы. У нас всё получилось; прошло уже более двух месяцев с тех пор, как мы переехали в Германию. Впрочем, давайте лучше по порядку :)Попасть в Германию можно разными путями. Проще всего туристу — получай шенгенскую визу и herzlich willkommen! Но мы хотели остаться в этой стране жить, поэтому туристический вариант отпадал сразу. Можно найти у себя немецкие или еврейские корни и приехать по льготным программам для переселенцев — тоже отпадало: хотя кое-какие корни у нас имелись, но ждать решения по такому варианту можно было годами, причем без гарантии успеха. Экзотические варианты, наподобие вида на жительство для фрилансеров и прочих бизнесменов, мы даже не рассматривали — в новой стране надо на что-то жить, а мы далеко не миллионеры. Ах да, еще можно выйти замуж за немца или жениться на немке. Не мне судить тех, кто идет на такие браки по расчету, но для нас подобное было абсолютно неприемлемо. Оставался только один вариант — работа. Её в Германии много, вот только смотря какой и для кого: граждане Евросоюза могут работать почти без ограничений, а иностранцу из России получить разрешение на работу очень и очень сложно. Из этого правила, однако, есть исключение — программа Blaue Karte: по сути, это упрощенная выдача рабочей визы для высококвалифицированных специалистов определенных профессий. Айтишники, врачи, инженеры… Список длинный. Специалист, приехавший по этой программе, через 1 год и 9 месяцев работы в Германии имеет право получить бессрочный вид на жительство, а через 6 лет — гражданство (при условии социальной адаптаци, знания языка etc).

которое признается в Германии

по профилю вашего образования

до налогов

Поиск работы в Германии

Удаленные собеседования

Поездки на очные интервью и что из этого вышло

Новая надежда

то нашествие инопланетян

Визовые вопросы

Подготовка к переезду

Полезные ссылки