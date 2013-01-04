История переезда системного администратора в Германию. Часть первая: поиск работы и виза
Всем привет.
Я решил опубликовать историю своего переезда на работу в Германию, максимально подробно описав все стадии оного — от принятия решения начать поиск работы за рубежом до собственно переезда, поиска жилья и решения многочисленных вопросов на месте. Побудило меня к этому, во-первых, очень малое количество историй успешного поиска работы в Германии именно сисадмином (а в этой области своя специфика, отличная от программирования), а во-вторых — некоторая нестандартность моего случая. Обычно за границу уезжают либо в одиночку, либо с женой-детьми, я же уезжал вместе с сестрой, что добавило очень много нюансов к визовым вопросам.
Это будет длинная история в двух частях, где я постараюсь максимально осветить все грабли, по которым пришлось пройти.
Сначала, наверное, стоит немного рассказать о нас. Минувшей весной мне было 28 лет, а моей сестре — 30. Мы оба работали в IT: я занимался в основном Linux (web, DevOps), немного AWS и попутно Windows инфраструктурой, сестра специализировалась на тяжелых энтерпрайзных решениях от MS, СХД и виртуализации. К тому времени уже около полугода мы вместе изучали немецкий язык в замечательной языковой школе Deutsch-Klub в городе Санкт-Петербурге, где прожили большую часть жизни. Сестра «заболела» Германией несколько лет назад, а я сначала пошел учить язык с ней за компанию, но потом открыл для себя немецкие мюзиклы и тоже увлекся. И вот однажды мы сидели у панорамных окон нашей съемной квартиры, смотрели на море питерских огней внизу, делились разными мыслями… У нас обоих не было ни недвижимости, ни отношений, нас ничто нигде не держало. В тот вечер мы решили: эта весна должна стать для нас последней в Санкт-Петербурге и вообще в России, осенью мы должны перебраться в Германию.
Тогда у нас еще не было никаких четких планов или хотя бы примерного понимания, какие трудности нас ждут. Была только общая цель, к которой мы договорились идти вместе, помогая друг другу. Сейчас я пишу эти строки из городка Хойзенштамм, что в пригороде Франкфурта. На одном мониторе у меня этот текст, на втором открыта консоль одного из рабочих серверов. Сестра сидит за столом напротив, склонившись над учебником немецкого из франкфуртской языковой школы. У нас всё получилось; прошло уже более двух месяцев с тех пор, как мы переехали в Германию. Впрочем, давайте лучше по порядку :)
Попасть в Германию можно разными путями. Проще всего туристу — получай шенгенскую визу и herzlich willkommen! Но мы хотели остаться в этой стране жить, поэтому туристический вариант отпадал сразу. Можно найти у себя немецкие или еврейские корни и приехать по льготным программам для переселенцев — тоже отпадало: хотя кое-какие корни у нас имелись, но ждать решения по такому варианту можно было годами, причем без гарантии успеха. Экзотические варианты, наподобие вида на жительство для фрилансеров и прочих бизнесменов, мы даже не рассматривали — в новой стране надо на что-то жить, а мы далеко не миллионеры. Ах да, еще можно выйти замуж за немца или жениться на немке. Не мне судить тех, кто идет на такие браки по расчету, но для нас подобное было абсолютно неприемлемо. Оставался только один вариант — работа. Её в Германии много, вот только смотря какой и для кого: граждане Евросоюза могут работать почти без ограничений, а иностранцу из России получить разрешение на работу очень и очень сложно. Из этого правила, однако, есть исключение — программа Blaue Karte: по сути, это упрощенная выдача рабочей визы для высококвалифицированных специалистов определенных профессий. Айтишники, врачи, инженеры… Список длинный. Специалист, приехавший по этой программе, через 1 год и 9 месяцев работы в Германии имеет право получить бессрочный вид на жительство, а через 6 лет — гражданство (при условии социальной адаптаци, знания языка etc).
Самое в этой программе интересное — то, что виза по Blaue Karte выдается в обязательном порядке, если выполняются три условия:
1. Высшее образование, которое признается в Германии,
2. Рабочий контракт с немецкой компанией по профилю вашего образования (здесь имеются некоторые послабления: к примеру, айтишнику вполне подойдет диплом по неайтишной, но технической специальности — физика, математика etc),
3. Годовая зарплата, составляющая до налогов как минимум €50.800 в год (для отдельного списка особо необходимых специальностей, куда входят айтишники — как минимум €39.624 в год).
Чем хорош обязательный порядок выдачи визы? Дело в том, что большинство немецких виз выдается по усмотрению . Это значит, что ваше заявление будет довольно долго (от месяца и дольше) рассматриваться в Германии чиновником из Ausländerbehörde — Ведомства по делам иностранцев, и решение принимается в каждом случае на основании усмотрения этого самого чиновника, так что в выдаче визы могут отказать без объяснения причин. Или с объяснением, что вы… не убедили чиновника в честности своих намерений, и доказать обратное вам будет трудновато. А вот визу по Blaue Karte, при выполнении вышеперечисленных условий, вам обязаны выдать.
Именно в этом направлении и было решено двинуться. Мой немецкий откровенно не дотягивал до уровня, позволяющего работать, но у меня был неплохой английский, а во многих IT-компаниях Германии именно английский является языком внутренних коммуникаций — так что шансы свои я оценивал как неплохие.
Первым делом я написал подробное резюме на английском языке, на что у меня ушло около двух дней. После вычитки этого резюме несколькими знакомыми айтишниками, дружественными HR и преподавателем английского, оно было нещадно сокращено и откорректировано: от трех страниц осталось две с максимально краткой и детальной “выжимкой” из ключевых навыков и опыта. Зарегистрировавшись на monster.de, indeed.com, xing.com, stepstone.de и тому подобных сайтах для поиска работы, а также подписавшись на группы по работе для айтишников в Фейсбуке, я стал рассылать это резюме на подходящие мне по профилю вакансии, где либо не было явного требования владения немецким языком, либо прямо указывалось, что нужен только английский. К своим откликам я всегда прикладывал сопроводительное письмо, шаблон которого был написан и проверен одновременно с резюме, и которое я незначительно менял под каждую конкретную вакансию — чтобы сделать акцент именно на тех своих навыках, которые там требовались. При этом следовало внимательно читать описание вакансии — часто там было указано, что в сопроводительном письме должны быть отражены зарплатные ожидания и возможная дата выхода на работу, или просили вместе с резюме присылать сертификаты, либо копию диплома (на немецком). Если никаких дополнительных сведений или документов явно не требовали, то я ограничивался только сопроводительным письмом.
Отдельно стоит написать о зарплате. В 90% немецких айтишных вакансий зарплата не указывается, и соискателю обязательно зададут вопрос, сколько он хочет получать — что ставит многих соотечественников в тупик, как и меня в то время. Сколько же просить, чтобы не продешевить, но и не показаться неадекватным? Я смотрел статистику по зарплатам в моей отрасли по конкретной федеральной земле и средние цены на жилье в городе, где предлагалась вакансия, после чего соотносил это с полагающимся мне налоговым классом (от него зависит, сколько вы будете получать на руки). Исходя из всего этого, я называл сумму. Она, разумеется, помимо всего прочего, должна вписываться в вышеупомянутые минимумы по Blaue Karte.
Словом, поиск работы был в самом разгаре. Сестра занималась примерно тем же, с той лишь разницей, что ее резюме было на немецком — английский у нее был совсем слабенький, а немецким она занималась гораздо дольше и усерднее меня, что очень положительно сказалось на её словарном запасе и разговорных навыках.
Первые ответы я получил уже через несколько дней, но это были или автоматические отбивки, или отписки вида «ваше резюме получено, мы с вами свяжемся, если оно нас устроит». На дворе был конец апреля 2017 года.
Первый настоящий ответ пришел примерно через неделю: мне написал Дэниел, рекрутер из кадрового агентства, и предложил пообщаться по телефону. Сказать, что я волновался — значит, не сказать ничего :) Однако, все прошло неплохо: мы прекрасно друг друга понимали. Дэниел расспросил меня в деталях о моем опыте, сказал, что у него есть несколько подходящих вакансий, и с моего согласия отправил туда моё резюме со своими комментариями. Через пару недель он перезвонил: мной сильно заинтересовалась одна компания из Франкфурта, которая искала DevOps инженера, и мне было предложено пройти онлайн-тестирование на профпригодность. Тестирование представляло собой несколько задачек средней сложности на codigity, которые можно было решать на Python или Java, на выбор. Я выбрал Python и справился без особых проблем, после чего меня пригласили на собеседование по телефону, которое должно было состояться через две недели (это объяснили высокой загруженностью тимлида). А еще через пару дней пришел ответ от компании из Берлина, куда я отправлял резюме на вакансию системного администратора: меня попросили заполнить анкету с оценкой моих профессиональных навыков, после чего назначили собеседование по скайпу (аж через три недели). Уже зная о немецкой неспешности, я особо не удивился.
Здесь нужно сделать лирическое отступление. С самого начала поиска работы, я ударно занимался английским по скайпу с преподавателем из США. Почему-то многие покупаются на магическое словосочетание «носитель языка», совершенно не задумываясь, что знать язык и обучать языку – две большие разницы. Я изначально искал (и нашел) именно преподавателя, причем с опытом подготовки людей к прохождению job interview, и он мне очень помог – мы разговаривали на самые разные темы, исправляли косяки в моем произношении и построении фраз, проигрывали кучу возможных ситуаций и вопросов, которые могли быть заданы на собеседовании. В качестве домашних заданий сначала были тесты на закрепление грамматики и времен, а потом аудио и видео, которые надо было воспринимать на слух и пересказывать своими словами без ошибок. Я подготовил объемистый текст с типичными «HR-Style» вопросами и вариантами своих ответов, который мы «проиграли» с преподавателем несколько раз. К моменту первого собеседования, я уже был готов ко всем (ну, почти) возможным хитростям и знал, как на них отвечать.
В середине мая настало время первого телефонного интервью. Позвонивший мне тимлид отдела разработки компании из Франкфурта оказался русским, да еще и в некоторой степени моим дважды коллегой (заканчивал в Питере университет по специальности РЭС и ВЧУ). Общались мы при этом, однако, исключительно на английском. Расспросив меня о моем опыте в автоматизации разработки, он выдал мне «домашнее задание» (как я позже выяснил, с какой-то немецкой олимпиады по программированию) и неделю на реализацию оного. Я справился за 5 дней, отправил решение, и у нас состоялась дискуссия по e-mail, поскольку наши результаты несколько отличались. В итоге тимлиду пришлось согласиться, что он сам решил эту задачу ошибочно, после чего я получил приглашение на следующий этап — видеоконференцию с ним и дамой из HR. На видеоконференции, которая прошла в середине июня, мне позадавали стандартные «HR-Style» вопросы (в ответ на которые я без запинок выдавал свои домашние заготовки), рассказали немного о компании, и через пару дней прислали приглашение приехать на финальное интервью к ним в офис. Компания оплатила мне билеты на самолет до Франкфурта и обратно, плюс размещение в гостинице.
Интервью по Skype с компанией из Берлина было в конце мая. В течение примерно часа я общался с их Senior HR, который оказался к тому же весьма подкованным по части IT. После беседы на айтишные и общечеловеческие темы, HR выдал мне тестовое задание (написать средней сложности playbook для ansible с учетом определенных условий). С заданием я справился, и через пару недель было еще одно Skype-интервью, где кроме давешнего HR присутствовал тимлид и один из старших админов. Они долго и въедливо выясняли, почему я написал эту playbook так, а не иначе, и как бы я ее поменял для таких-то или таких-то условий. Много спрашивали по общим принципам работы инфраструктурных служб — AD, Exchange, Sharepoint, SCCM, плюс было довольно большое количество вопросов по Linux. Темы эти были мне насквозь знакомы, так что держался я вполне уверенно. В конце июня мне предложили приехать в Берлин на финальное интервью. Его назначили на понедельник, и, к моему удивлению, компания предложила мне прилететь в субботу и два дня погулять по городу. Причем билеты и гостиница на весь срок пребывания — тоже за их счет. Неожиданно, но приятно.
Признаться, мне было несколько не по себе. В Германии я до того ни разу не был, хотя и знал об этой стране очень много. А тогда планы эмиграции через работу из чего-то умозрительного впервые стали выглядеть реальными. Мне казалось все это очень странным – разве в Германии настолько не хватает квалифицированных айтишников, что серьезные компании готовы решать многочисленные проблемы в импортировании специалиста из-за рубежа? Настроен я был скептически, но времени на рефлексирования не было: разрыв по времени между двумя финальными собеседованиями – во Франкфурте и в Берлине – составлял всего три дня. Действующий шенген у меня был, так что оформлять в пожарном темпе визу, к счастью, не пришлось, однако до поездки нужно было решить множество вопросов, купить билеты (мне их оплачивали, но искать подходящие рейсы я должен был сам), замотивировать свое отсутствие на работе, изучить карты городов на предмет мест обитания, офисов, достопримечательностей… Плюс я не прекращал рассылку резюме на подходящие вакансии, что тоже занимало какое-то время. Но вот, наконец, я сидел в самолете, который нес меня во Франкфурт. Таким я увидел этот город в первый раз — из иллюминатора самолета, ранним июльским утром:
Компания из Франкфурта, пригласившая меня через кадровое агентство, искала сотрудника на позицию DevOps Engineer. На всех телефонных интервью был большой упор на кодинг, и я не уставал повторять, что не являюсь программистом. Мне отвечали, что «это не проблема» и «нас устроит». Я все же сомневался, но опыт очного интервью в Германии был бы для меня явно не лишним, да и кто откажется слетать за чужой счет за границу? Прилетев накануне собеседования, я целый день гулял по Франкфурту. Было начало июля, на безоблачном небе сияло солнце, город утопал в зелени. Набравшись храбрости, я даже попытался поговорить на немецком, и меня даже понимали. Сестра, в порядке расширения языковой практики, писала мне в WhatsApp квесты — сходить туда-то, спросить у местного населения то-то, и так далее :) Франкфурт мне очень понравился – красивый современный город с вкраплениями старины.
Назавтра, в 8:30 утра, я пошел на собеседование. Там меня долго гоняли по Java и Python, после чего сказали, что на должность DevOps я не подхожу из-за недостаточных навыков в программировании, но у них есть вакантная должность админа. Далее я очень позитивно пообщался с руководителем команды админов, ответил на все его вопросы и произвел, как мне показалось, хорошее впечатление. Финалом было общение с HR Manager — суровой дамой лет под 50, с военной выправкой и подозрительным прищуром. Она задала мне кучу неприятных вопросов, сводившихся к мысли, что я хочу обманом получить через компанию вид на жительство и сразу перебежать к конкурентам. В конце мне пообещали дать ответ в течение недели. Я погулял еще несколько часов по Франкфурту, съел бретцель и улетел домой. Через несколько дней мне ответили отказом без объяснения причин.
Вторая компания, располагавшаяся в Берлине, искала системного администратора, и это была одна из первых вакансий, куда я отправил резюме. Все возможные вопросы мы с ними обсудили по скайпу, и в субботу утром я прилетел в Берлин — компания дала мне возможность получше узнать город, в который предполагалось переехать, для чего мне оплатили перелет и гостиницу (даже с завтраками) с субботы по вторник. Погуляв по Берлину все выходные, в понедельник я провел полноценный рабочий день в офисе компании, выдержал пару собеседований с топ-менеджментом и выполнил довольно обширное тестовое задание — целиком по тематике Linux, поскольку свои скиллы по Windows я в полной мере продемонстрировал на предыдущих интервью. Начиналось задание с того, что требовалось взломать админский пароль на машине, за которой я должен был его выполнять :) Справился я успешно, расстались мы на позитиве, а ответ обещали дать через четыре дня. Вечером после собеседования я залез на берлинскую телебашню, побродил по ночному городу и утром улетел обратно в Питер.
Через четыре дня мне позвонил HR компании и сообщил, что они очень сильно извиняются, но все еще никак не могут прийти к общему мнению касательно меня, поэтому им нужно еще несколько дней на раздумья. Поняв, что дело пахнет керосином, я тем же вечером сел и накатал пространное мотивационное письмо, в котором расписал, как мне понравился Берлин, как я ценю щедрость компании и как я буду счастлив там работать, которое и отправил всем заинтересованным лицам. То ли письмо возымело действие, то ли звезды сошлись, но в начале следующей недели мне позвонили и произнесли два магических слова: «job offer».
В тот же день мне прислали черновик контракта. Назавтра я отписал, что контракт меня устраивает, и еще неделя ушла у компании на его внутреннее согласование, в процессе которого мне пришлось срочно трясти свое бывшее руководство на предмет рекомендаций, затребованных компанией на данном этапе. Причем HR, получив письменную рекомендацию, не поленился позвонить и подробно выспросить, какой я работник (а я потом выслушал о себе много интересного от бывшей начальницы, которой стали названивать в разгар митинга). Наконец, мне прислали официальное предложение о работе и контракт, я его подписал и отослал назад. Теперь они должны были подписать контракт со своей стороны и прислать мне экспресс-почтой оригинал, после чего можно было бы идти в консульство и подавать документы на национальную визу Германии.
Все происходящее казалось мне нереальным – и, как оказалось, не зря. Когда я был уже записан на прием в консульство Германии, мне неожиданно позвонил лично СЕО берлинской конторы. Он очень сильно извинялся и сказал, что они вынуждены отозвать контракт, поскольку инвесторы компании внезапно высказались категорически против найма человека из-за пределов ЕС в качестве системного администратора (из соображений безопасности). Потом мне написал HR, который тоже очень извинялся и пояснил, что они сделали все возможное, чтобы переубедить инвесторов, но ничего не получилось. И, поскольку они понимали, что отзывать уже подписанный контракт крайне некрасиво, мне предложили денежную компенсацию за неудобства… Что, конечно, было очень мило, но факта крушения всех уже начавших претворяться в действие планов по переезду исправить не могло. На дворе был конец июля.
Сказать, что я был расстроен – значит не сказать ничего. Не опустить руки после такой оглушительной неудачи было сложно, но сестра всячески поддерживала и мотивировала меня. Тем временем, появилось еще три отклика на мое резюме: из Кельна, Нойштадта и Франкфурта. В первой компании (крупный системный интегратор, направление Linux) я прошел все технические собеседования, но получил отказ по причине того, что я… мало улыбался, и поэтому «не впишусь в их корпоративную культуру». Вторая компания – тоже системный интегратор, направление Windows – писала, что я им очень интересен, но много раз переносила дату интервью (то у них HR заболел, то тимлид в командировке,
то нашествие инопланетян), и я на них в итоге плюнул.
Наконец, третья компания… Начнем с того, что их отклик почему-то попал у меня в спам, и я его там увидел чисто случайно. Меня пригласили на интервью по телефону. Беседовали со мной начальник отдела и старший админ, которые рассказали, что они — небольшая государственная контора, которая ищет специалиста для администрирования WEB инфраструктуры под Linux, с навыками в смежных областях. Мне было задано много вопросов по моему опыту, применявшимся решениям, их обоснованиям и причинам, по проектам, в которых я участвовал, взаимоотношениям с коллегами. При этом ни одного «HR-Style» вопроса в духе «расскажите о своих недостатках» они не задали, что мне сразу очень понравилось. В тот же вечер мне прислали тестовое задание – достаточно объемное, включающее в себя написание детального плана развертывания отказоустойчивой инфраструктуры по заданным вводным. На его выполнение давали неделю. Я справился за два дня, постаравшись расписать все в деталях, используя все решения, которые я знал (и даже те, о которых только слышал, прочитав для этого кучу специализированных сайтов и проконсультировавшись с коллегами). Отослав получившийся документ потенциальному работодателю, я стал ждать.
Представьте теперь мое удивление и радость, когда на следующий же день мне пришло письмо с оффером, условия которого был даже лучше, чем я мог ожидать! Вот так, без личного знакомства и поездки к ним в офис, после одного телефонного разговора, компания приняла решение взять меня на работу (о причинах такой оперативности я узнал потом, уже на месте). Я, разумеется, ответил согласием – и на следующий день мне выслали контракт. Он добрался до меня не без приключений (привет Почте России), но это уже частности. Было это в середине августа.
Настало время подготовки документов на национальную визу. Нужно было все собрать, перевести на немецкий, заполнить анкеты, разложить определенным образом… Пришлось даже лишний раз ходить на прием в консульство, чтобы выяснить, нужно ли отсылать мой диплом на подтверждение его соответствия немецкому высшему образованию. Оказалось – не нужно, в противном случае это вылилось бы в дополнительные 200 евро и 2 недели ожидания.
Вот список документов, которые я подавал в консульство:
1. Анкета на выдачу национальной визы
2. Заявление об ответственности за предоставление ложных сведений
3. Загранпаспорт с двумя копиями
4. Обычный паспорт с двумя копиями
5. Трудовой договор с двумя копиями
6. Автобиография на немецком языке с двумя копиями
7. Диплом с переводом на немецкий и двумя копиями (апостиль не нужен)
8. Распечатка из ANABIN о признании моей специальности равноценной немецкой
9. Трудовая книжка с переводом на немецкий и двумя копиями
10. Справка из школы немецкого языка о прохождении языковых курсов с двумя копиями
11. «Шенгенская» медицинская страховка с двумя копиями
В петербургском консульстве Германии документы у меня приняли сразу, хотя и ругались из-за того, что контракт был на английском (компания, куда я устраивался работать – международная). Визу обещали сделать не раньше, чем через неделю, но по факту она была готова уже через день – 23 августа. Отъезд мы запланировали на 22 сентября.
Самое смешное, что через пару дней после похода в консульство «проснулась» контора из Нойштадта. Памятуя о том, что в Берлине меня в итоге послали даже при подписанном контракте, я согласился побеседовать с ними. Поскольку мне тогда уже было в общем-то все равно, я не особенно заморачивался по поводу того, что и как говорю — шутил, вдавался в лирические отступления на общеайтишные темы, травил провайдерские байки, пару раз переходил с английского на немецкий в тех фразах, где чувствовал себя уверенно… Через час после завершения собеседования мне прилетел job offer с припиской от HR в духе «мы сами в шоке от такого быстрого решения, но вы настолько впечатлили начальника отдела, что он других кандидатов смотреть уже не хочет».
Впрочем, это все была уже лирика, а стоявший перед нами вопрос был достаточно серьезным: как добиться возможности уехать со мной для сестры, которая к тому времени пока ничего не нашла. Она очень хороший специалист, в некоторых областях гораздо лучше меня, но… Профильного диплома у неё не было, а это означало, что даже документы на визу у неё не примут, поскольку наличие высшего технического образования — обязательное условие для выдачи Blaue Karte по айтишному контракту. Разумеется, в своем резюме сестра этого факта не скрывала. Возможность получение визы по стандартному (не Blaue Karte) «рабочему» параграфу без профильного диплома есть, но это может занять месяцы и создает очень много проблем для компании, которая решит нанять по этому параграфу специалиста из-за пределов ЕС. Немецкие фирмы поэтому в первую очередь рассматривают тех, кто подходит под условия Blaue Karte — там процедура не в пример быстрее и проще.
Впрочем, сначала все казалось довольно просто: согласно немецким законам, специалисты, переезжающие в Германию по Blaue Karte, имеют право взять с собой близких родственников, которым выдается «рабочий» вид на жительство автоматически. Вот только, когда мы почитали этот закон внимательно, оказалось, что «близкими родственниками» там считаются только супруги и несовершеннолетние дети. Родители, братья, сестры и дети, достигшие совершеннолетия, в эту категорию не входят и вид на жительство им не полагается.
Мы стали рассматривать другие варианты, дающие право на получение вида на жительство для сестры. Виза для поиска работы тоже требовала наличия профильного диплома, так что этот вариант отпадал. В итоге мы пришли к выводу, что сестре нужно получать так называемую «языковую визу» – это дает возможность год легально жить в Германии и учить язык. Получить такую визу очень непросто, но вполне реально: на руку нам играло то, что у сестры имелся сертификат Гёте-института о подтверждении владения немецким на уровне А2 (хотя на мой взгляд, реально она тогда знала язык на уровне В1), плюс была возможность оплатить интенсивные языковые курсы вперед на весь срок учебы (удовольствие недешёвое, но без этого условия языковую визу не выдают). За год таких курсов, да еще и в языковой среде, вполне можно с того уровня, который имела тогда сестра, дойти как минимум до С1, а то и до С2 — что открывает гораздо больший простор для дальнейших шагов.
Подавалась на визу сестра через неделю после меня (так вышло из-за накладки с документами об образовании), и план наш попахивал авантюрой: поскольку с октября я должен был выйти на работу во Франкфурте и время уже поджимало, а рассмотрение заявления на языковую визу – дело небыстрое (1-3 месяца), мы решили, что сестра поедет со мной по действующей шенгенской визе, которая дает право находиться в Германии 3 месяца. А когда одобрят национальную визу – слетает в Питер и сходит за ней в немецкое консульство. Вот только языковая виза выдается «по усмотрению чиновника», каждый случай рассматривается индивидуально и никто не гарантирует положительного решения. Разумеется, у нас имелись планы, что делать в случае отказа — но, забегая вперед, визу сестре в итоге таки дали всего через три недели, но узнали мы об этом в ночь перед отъездом и получить ее не успели.
Дальше события понеслись прямо-таки вскачь. Ехать мы решили на машине, чтобы перевезти кота и как можно больше вещей. Сестра взяла на себя большую часть забот по организации переезда и поиску жилья в Германии на первое время, но и мне головняка хватило. Нужно было всё успеть: увольнение с работы, прекращение договора аренды квартиры, походы к стоматологу и прочим врачам — чтобы не попадать в неприятности со здоровьем по приезду в Германию, диагностика и ремонт машины – по принципу «менять все, что вызывает подозрение», ведь нам предстояло преодолеть более двух тысяч километров. Покупка дополнительного багажника на крышу машины, планирование маршрута, бронирование жилья по дороге. Распродажа ненужных вещей, сортировка нужных на те, что берем с собой, и те, что оставляем, перевозка последних на хранение. Перевод всех сбережений в евро и снятие их с банковского счета. Сборы, упаковка вещей по коробкам, попытки впихнуть невпихуемое, гнев, отрицание, торг, смирение, отправка на хранение вещей, которые не влезли в машину и, наконец, возврат ключей от квартиры хозяевам…
Было раннее утро 22 сентября. Мы в последний раз выходили из подъезда дома, в котором прожили целый год. На парковке стояла загруженная по самое некуда машина, в переноске мы несли кота, еще не подозревающего, какое испытание его ждет. Чувства у нас были сложные: прошлая жизнь закончилась, новая еще не началась, впереди было 2200 километров и три дня пути.
Началась наша дорога в Германию. Но это следует рассказывать отдельной историей.
Сайты, где я искал работу:
www.monster.de
www.stepstone.de
www.indeed.com
www.xing.de
www.linkedin.com
Сайты, где я черпал информацию о нюансах эмигрантской жизни в Германии:
toytowngermany.com — англоязычный сайт с активными обсуждениями многих тем, которые важно знать иммигранту-новичку или тому, кто только собирается переехать в Германию. Народ там большей частью адекватный и говорит дело,
tupa-germania.ru — сайт весьма интересный. Много статей о повседневных вопросах и их решении, активный форум с массой полезной информации,
surfin-birds.ru — тоже много полезных статей, но активность на форуме стремится к нулю,
foren.germany.ru — от этого ресурса у меня впечатление сложное. Полезной информации хватает, но еще больше флуда, глупых (а то и вредных) советов и топиков в духе «как выйти замуж за немца», «как получить пособие», «как нарушить закон и не попасться» и тому подобных. На любителя.
ru-geld.de — описание немецких налоговых классов и того, как рассчитывается нетто зарплата (сумма, которую вы получаете на руки после налогов).
Сайт ANABIN, где я проверял, признается ли в Германии мой диплом: anabin.kmk.org — к сожалению, только на немецком. Если ваш ВУЗ числится в базе ANABIN с рейтингом Н+, и там есть ваша специальность (в общем списке специальностей, не обязательно для конкретного ВУЗа), то такой диплом в Германии признается равноценным немецкому высшему образованию. Если рейтинг ВУЗа не Н+, или вашей специальности нет в списках, то скорее всего придется проходить процедуру признания диплома через ZAB (стоит около 200 евро и занимает 2-3 недели).
И, разумеется, самый достоверный источник информации по визовым вопросам — сайт посольства Германии в России: germania.diplo.de.
P.S. Итого, от принятия решения уехать до выхода на работу в Германии прошло меньше полугода. За это время было отправлено около 50 резюме, примерно по половине из них ответили отказом, по нескольким приглашали собеседование по телефону/Skype, по остальным не ответили вообще. От отправки резюме в мою нынешнюю компанию до выхода на работу прошло 2,5 месяца.
Я решил опубликовать историю своего переезда на работу в Германию, максимально подробно описав все стадии оного — от принятия решения начать поиск работы за рубежом до собственно переезда, поиска жилья и решения многочисленных вопросов на месте. Побудило меня к этому, во-первых, очень малое количество историй успешного поиска работы в Германии именно сисадмином (а в этой области своя специфика, отличная от программирования), а во-вторых — некоторая нестандартность моего случая. Обычно за границу уезжают либо в одиночку, либо с женой-детьми, я же уезжал вместе с сестрой, что добавило очень много нюансов к визовым вопросам.
Это будет длинная история в двух частях, где я постараюсь максимально осветить все грабли, по которым пришлось пройти.
Исходные данные
Сначала, наверное, стоит немного рассказать о нас. Минувшей весной мне было 28 лет, а моей сестре — 30. Мы оба работали в IT: я занимался в основном Linux (web, DevOps), немного AWS и попутно Windows инфраструктурой, сестра специализировалась на тяжелых энтерпрайзных решениях от MS, СХД и виртуализации. К тому времени уже около полугода мы вместе изучали немецкий язык в замечательной языковой школе Deutsch-Klub в городе Санкт-Петербурге, где прожили большую часть жизни. Сестра «заболела» Германией несколько лет назад, а я сначала пошел учить язык с ней за компанию, но потом открыл для себя немецкие мюзиклы и тоже увлекся. И вот однажды мы сидели у панорамных окон нашей съемной квартиры, смотрели на море питерских огней внизу, делились разными мыслями… У нас обоих не было ни недвижимости, ни отношений, нас ничто нигде не держало. В тот вечер мы решили: эта весна должна стать для нас последней в Санкт-Петербурге и вообще в России, осенью мы должны перебраться в Германию.
Тогда у нас еще не было никаких четких планов или хотя бы примерного понимания, какие трудности нас ждут. Была только общая цель, к которой мы договорились идти вместе, помогая друг другу. Сейчас я пишу эти строки из городка Хойзенштамм, что в пригороде Франкфурта. На одном мониторе у меня этот текст, на втором открыта консоль одного из рабочих серверов. Сестра сидит за столом напротив, склонившись над учебником немецкого из франкфуртской языковой школы. У нас всё получилось; прошло уже более двух месяцев с тех пор, как мы переехали в Германию. Впрочем, давайте лучше по порядку :)
Германия и как сюда переехать
Попасть в Германию можно разными путями. Проще всего туристу — получай шенгенскую визу и herzlich willkommen! Но мы хотели остаться в этой стране жить, поэтому туристический вариант отпадал сразу. Можно найти у себя немецкие или еврейские корни и приехать по льготным программам для переселенцев — тоже отпадало: хотя кое-какие корни у нас имелись, но ждать решения по такому варианту можно было годами, причем без гарантии успеха. Экзотические варианты, наподобие вида на жительство для фрилансеров и прочих бизнесменов, мы даже не рассматривали — в новой стране надо на что-то жить, а мы далеко не миллионеры. Ах да, еще можно выйти замуж за немца или жениться на немке. Не мне судить тех, кто идет на такие браки по расчету, но для нас подобное было абсолютно неприемлемо. Оставался только один вариант — работа. Её в Германии много, вот только смотря какой и для кого: граждане Евросоюза могут работать почти без ограничений, а иностранцу из России получить разрешение на работу очень и очень сложно. Из этого правила, однако, есть исключение — программа Blaue Karte: по сути, это упрощенная выдача рабочей визы для высококвалифицированных специалистов определенных профессий. Айтишники, врачи, инженеры… Список длинный. Специалист, приехавший по этой программе, через 1 год и 9 месяцев работы в Германии имеет право получить бессрочный вид на жительство, а через 6 лет — гражданство (при условии социальной адаптаци, знания языка etc).
Самое в этой программе интересное — то, что виза по Blaue Karte выдается в обязательном порядке, если выполняются три условия:
1. Высшее образование, которое признается в Германии,
2. Рабочий контракт с немецкой компанией по профилю вашего образования (здесь имеются некоторые послабления: к примеру, айтишнику вполне подойдет диплом по неайтишной, но технической специальности — физика, математика etc),
3. Годовая зарплата, составляющая до налогов как минимум €50.800 в год (для отдельного списка особо необходимых специальностей, куда входят айтишники — как минимум €39.624 в год).
Чем хорош обязательный порядок выдачи визы? Дело в том, что большинство немецких виз выдается по усмотрению . Это значит, что ваше заявление будет довольно долго (от месяца и дольше) рассматриваться в Германии чиновником из Ausländerbehörde — Ведомства по делам иностранцев, и решение принимается в каждом случае на основании усмотрения этого самого чиновника, так что в выдаче визы могут отказать без объяснения причин. Или с объяснением, что вы… не убедили чиновника в честности своих намерений, и доказать обратное вам будет трудновато. А вот визу по Blaue Karte, при выполнении вышеперечисленных условий, вам обязаны выдать.
Именно в этом направлении и было решено двинуться. Мой немецкий откровенно не дотягивал до уровня, позволяющего работать, но у меня был неплохой английский, а во многих IT-компаниях Германии именно английский является языком внутренних коммуникаций — так что шансы свои я оценивал как неплохие.
Поиск работы в Германии
Первым делом я написал подробное резюме на английском языке, на что у меня ушло около двух дней. После вычитки этого резюме несколькими знакомыми айтишниками, дружественными HR и преподавателем английского, оно было нещадно сокращено и откорректировано: от трех страниц осталось две с максимально краткой и детальной “выжимкой” из ключевых навыков и опыта. Зарегистрировавшись на monster.de, indeed.com, xing.com, stepstone.de и тому подобных сайтах для поиска работы, а также подписавшись на группы по работе для айтишников в Фейсбуке, я стал рассылать это резюме на подходящие мне по профилю вакансии, где либо не было явного требования владения немецким языком, либо прямо указывалось, что нужен только английский. К своим откликам я всегда прикладывал сопроводительное письмо, шаблон которого был написан и проверен одновременно с резюме, и которое я незначительно менял под каждую конкретную вакансию — чтобы сделать акцент именно на тех своих навыках, которые там требовались. При этом следовало внимательно читать описание вакансии — часто там было указано, что в сопроводительном письме должны быть отражены зарплатные ожидания и возможная дата выхода на работу, или просили вместе с резюме присылать сертификаты, либо копию диплома (на немецком). Если никаких дополнительных сведений или документов явно не требовали, то я ограничивался только сопроводительным письмом.
Отдельно стоит написать о зарплате. В 90% немецких айтишных вакансий зарплата не указывается, и соискателю обязательно зададут вопрос, сколько он хочет получать — что ставит многих соотечественников в тупик, как и меня в то время. Сколько же просить, чтобы не продешевить, но и не показаться неадекватным? Я смотрел статистику по зарплатам в моей отрасли по конкретной федеральной земле и средние цены на жилье в городе, где предлагалась вакансия, после чего соотносил это с полагающимся мне налоговым классом (от него зависит, сколько вы будете получать на руки). Исходя из всего этого, я называл сумму. Она, разумеется, помимо всего прочего, должна вписываться в вышеупомянутые минимумы по Blaue Karte.
Словом, поиск работы был в самом разгаре. Сестра занималась примерно тем же, с той лишь разницей, что ее резюме было на немецком — английский у нее был совсем слабенький, а немецким она занималась гораздо дольше и усерднее меня, что очень положительно сказалось на её словарном запасе и разговорных навыках.
Первые ответы я получил уже через несколько дней, но это были или автоматические отбивки, или отписки вида «ваше резюме получено, мы с вами свяжемся, если оно нас устроит». На дворе был конец апреля 2017 года.
Удаленные собеседования
Первый настоящий ответ пришел примерно через неделю: мне написал Дэниел, рекрутер из кадрового агентства, и предложил пообщаться по телефону. Сказать, что я волновался — значит, не сказать ничего :) Однако, все прошло неплохо: мы прекрасно друг друга понимали. Дэниел расспросил меня в деталях о моем опыте, сказал, что у него есть несколько подходящих вакансий, и с моего согласия отправил туда моё резюме со своими комментариями. Через пару недель он перезвонил: мной сильно заинтересовалась одна компания из Франкфурта, которая искала DevOps инженера, и мне было предложено пройти онлайн-тестирование на профпригодность. Тестирование представляло собой несколько задачек средней сложности на codigity, которые можно было решать на Python или Java, на выбор. Я выбрал Python и справился без особых проблем, после чего меня пригласили на собеседование по телефону, которое должно было состояться через две недели (это объяснили высокой загруженностью тимлида). А еще через пару дней пришел ответ от компании из Берлина, куда я отправлял резюме на вакансию системного администратора: меня попросили заполнить анкету с оценкой моих профессиональных навыков, после чего назначили собеседование по скайпу (аж через три недели). Уже зная о немецкой неспешности, я особо не удивился.
Здесь нужно сделать лирическое отступление. С самого начала поиска работы, я ударно занимался английским по скайпу с преподавателем из США. Почему-то многие покупаются на магическое словосочетание «носитель языка», совершенно не задумываясь, что знать язык и обучать языку – две большие разницы. Я изначально искал (и нашел) именно преподавателя, причем с опытом подготовки людей к прохождению job interview, и он мне очень помог – мы разговаривали на самые разные темы, исправляли косяки в моем произношении и построении фраз, проигрывали кучу возможных ситуаций и вопросов, которые могли быть заданы на собеседовании. В качестве домашних заданий сначала были тесты на закрепление грамматики и времен, а потом аудио и видео, которые надо было воспринимать на слух и пересказывать своими словами без ошибок. Я подготовил объемистый текст с типичными «HR-Style» вопросами и вариантами своих ответов, который мы «проиграли» с преподавателем несколько раз. К моменту первого собеседования, я уже был готов ко всем (ну, почти) возможным хитростям и знал, как на них отвечать.
В середине мая настало время первого телефонного интервью. Позвонивший мне тимлид отдела разработки компании из Франкфурта оказался русским, да еще и в некоторой степени моим дважды коллегой (заканчивал в Питере университет по специальности РЭС и ВЧУ). Общались мы при этом, однако, исключительно на английском. Расспросив меня о моем опыте в автоматизации разработки, он выдал мне «домашнее задание» (как я позже выяснил, с какой-то немецкой олимпиады по программированию) и неделю на реализацию оного. Я справился за 5 дней, отправил решение, и у нас состоялась дискуссия по e-mail, поскольку наши результаты несколько отличались. В итоге тимлиду пришлось согласиться, что он сам решил эту задачу ошибочно, после чего я получил приглашение на следующий этап — видеоконференцию с ним и дамой из HR. На видеоконференции, которая прошла в середине июня, мне позадавали стандартные «HR-Style» вопросы (в ответ на которые я без запинок выдавал свои домашние заготовки), рассказали немного о компании, и через пару дней прислали приглашение приехать на финальное интервью к ним в офис. Компания оплатила мне билеты на самолет до Франкфурта и обратно, плюс размещение в гостинице.
Интервью по Skype с компанией из Берлина было в конце мая. В течение примерно часа я общался с их Senior HR, который оказался к тому же весьма подкованным по части IT. После беседы на айтишные и общечеловеческие темы, HR выдал мне тестовое задание (написать средней сложности playbook для ansible с учетом определенных условий). С заданием я справился, и через пару недель было еще одно Skype-интервью, где кроме давешнего HR присутствовал тимлид и один из старших админов. Они долго и въедливо выясняли, почему я написал эту playbook так, а не иначе, и как бы я ее поменял для таких-то или таких-то условий. Много спрашивали по общим принципам работы инфраструктурных служб — AD, Exchange, Sharepoint, SCCM, плюс было довольно большое количество вопросов по Linux. Темы эти были мне насквозь знакомы, так что держался я вполне уверенно. В конце июня мне предложили приехать в Берлин на финальное интервью. Его назначили на понедельник, и, к моему удивлению, компания предложила мне прилететь в субботу и два дня погулять по городу. Причем билеты и гостиница на весь срок пребывания — тоже за их счет. Неожиданно, но приятно.
Поездки на очные интервью и что из этого вышло
Признаться, мне было несколько не по себе. В Германии я до того ни разу не был, хотя и знал об этой стране очень много. А тогда планы эмиграции через работу из чего-то умозрительного впервые стали выглядеть реальными. Мне казалось все это очень странным – разве в Германии настолько не хватает квалифицированных айтишников, что серьезные компании готовы решать многочисленные проблемы в импортировании специалиста из-за рубежа? Настроен я был скептически, но времени на рефлексирования не было: разрыв по времени между двумя финальными собеседованиями – во Франкфурте и в Берлине – составлял всего три дня. Действующий шенген у меня был, так что оформлять в пожарном темпе визу, к счастью, не пришлось, однако до поездки нужно было решить множество вопросов, купить билеты (мне их оплачивали, но искать подходящие рейсы я должен был сам), замотивировать свое отсутствие на работе, изучить карты городов на предмет мест обитания, офисов, достопримечательностей… Плюс я не прекращал рассылку резюме на подходящие вакансии, что тоже занимало какое-то время. Но вот, наконец, я сидел в самолете, который нес меня во Франкфурт. Таким я увидел этот город в первый раз — из иллюминатора самолета, ранним июльским утром:
Компания из Франкфурта, пригласившая меня через кадровое агентство, искала сотрудника на позицию DevOps Engineer. На всех телефонных интервью был большой упор на кодинг, и я не уставал повторять, что не являюсь программистом. Мне отвечали, что «это не проблема» и «нас устроит». Я все же сомневался, но опыт очного интервью в Германии был бы для меня явно не лишним, да и кто откажется слетать за чужой счет за границу? Прилетев накануне собеседования, я целый день гулял по Франкфурту. Было начало июля, на безоблачном небе сияло солнце, город утопал в зелени. Набравшись храбрости, я даже попытался поговорить на немецком, и меня даже понимали. Сестра, в порядке расширения языковой практики, писала мне в WhatsApp квесты — сходить туда-то, спросить у местного населения то-то, и так далее :) Франкфурт мне очень понравился – красивый современный город с вкраплениями старины.
Назавтра, в 8:30 утра, я пошел на собеседование. Там меня долго гоняли по Java и Python, после чего сказали, что на должность DevOps я не подхожу из-за недостаточных навыков в программировании, но у них есть вакантная должность админа. Далее я очень позитивно пообщался с руководителем команды админов, ответил на все его вопросы и произвел, как мне показалось, хорошее впечатление. Финалом было общение с HR Manager — суровой дамой лет под 50, с военной выправкой и подозрительным прищуром. Она задала мне кучу неприятных вопросов, сводившихся к мысли, что я хочу обманом получить через компанию вид на жительство и сразу перебежать к конкурентам. В конце мне пообещали дать ответ в течение недели. Я погулял еще несколько часов по Франкфурту, съел бретцель и улетел домой. Через несколько дней мне ответили отказом без объяснения причин.
Вторая компания, располагавшаяся в Берлине, искала системного администратора, и это была одна из первых вакансий, куда я отправил резюме. Все возможные вопросы мы с ними обсудили по скайпу, и в субботу утром я прилетел в Берлин — компания дала мне возможность получше узнать город, в который предполагалось переехать, для чего мне оплатили перелет и гостиницу (даже с завтраками) с субботы по вторник. Погуляв по Берлину все выходные, в понедельник я провел полноценный рабочий день в офисе компании, выдержал пару собеседований с топ-менеджментом и выполнил довольно обширное тестовое задание — целиком по тематике Linux, поскольку свои скиллы по Windows я в полной мере продемонстрировал на предыдущих интервью. Начиналось задание с того, что требовалось взломать админский пароль на машине, за которой я должен был его выполнять :) Справился я успешно, расстались мы на позитиве, а ответ обещали дать через четыре дня. Вечером после собеседования я залез на берлинскую телебашню, побродил по ночному городу и утром улетел обратно в Питер.
Через четыре дня мне позвонил HR компании и сообщил, что они очень сильно извиняются, но все еще никак не могут прийти к общему мнению касательно меня, поэтому им нужно еще несколько дней на раздумья. Поняв, что дело пахнет керосином, я тем же вечером сел и накатал пространное мотивационное письмо, в котором расписал, как мне понравился Берлин, как я ценю щедрость компании и как я буду счастлив там работать, которое и отправил всем заинтересованным лицам. То ли письмо возымело действие, то ли звезды сошлись, но в начале следующей недели мне позвонили и произнесли два магических слова: «job offer».
В тот же день мне прислали черновик контракта. Назавтра я отписал, что контракт меня устраивает, и еще неделя ушла у компании на его внутреннее согласование, в процессе которого мне пришлось срочно трясти свое бывшее руководство на предмет рекомендаций, затребованных компанией на данном этапе. Причем HR, получив письменную рекомендацию, не поленился позвонить и подробно выспросить, какой я работник (а я потом выслушал о себе много интересного от бывшей начальницы, которой стали названивать в разгар митинга). Наконец, мне прислали официальное предложение о работе и контракт, я его подписал и отослал назад. Теперь они должны были подписать контракт со своей стороны и прислать мне экспресс-почтой оригинал, после чего можно было бы идти в консульство и подавать документы на национальную визу Германии.
Все происходящее казалось мне нереальным – и, как оказалось, не зря. Когда я был уже записан на прием в консульство Германии, мне неожиданно позвонил лично СЕО берлинской конторы. Он очень сильно извинялся и сказал, что они вынуждены отозвать контракт, поскольку инвесторы компании внезапно высказались категорически против найма человека из-за пределов ЕС в качестве системного администратора (из соображений безопасности). Потом мне написал HR, который тоже очень извинялся и пояснил, что они сделали все возможное, чтобы переубедить инвесторов, но ничего не получилось. И, поскольку они понимали, что отзывать уже подписанный контракт крайне некрасиво, мне предложили денежную компенсацию за неудобства… Что, конечно, было очень мило, но факта крушения всех уже начавших претворяться в действие планов по переезду исправить не могло. На дворе был конец июля.
Новая надежда
Сказать, что я был расстроен – значит не сказать ничего. Не опустить руки после такой оглушительной неудачи было сложно, но сестра всячески поддерживала и мотивировала меня. Тем временем, появилось еще три отклика на мое резюме: из Кельна, Нойштадта и Франкфурта. В первой компании (крупный системный интегратор, направление Linux) я прошел все технические собеседования, но получил отказ по причине того, что я… мало улыбался, и поэтому «не впишусь в их корпоративную культуру». Вторая компания – тоже системный интегратор, направление Windows – писала, что я им очень интересен, но много раз переносила дату интервью (то у них HR заболел, то тимлид в командировке,
Наконец, третья компания… Начнем с того, что их отклик почему-то попал у меня в спам, и я его там увидел чисто случайно. Меня пригласили на интервью по телефону. Беседовали со мной начальник отдела и старший админ, которые рассказали, что они — небольшая государственная контора, которая ищет специалиста для администрирования WEB инфраструктуры под Linux, с навыками в смежных областях. Мне было задано много вопросов по моему опыту, применявшимся решениям, их обоснованиям и причинам, по проектам, в которых я участвовал, взаимоотношениям с коллегами. При этом ни одного «HR-Style» вопроса в духе «расскажите о своих недостатках» они не задали, что мне сразу очень понравилось. В тот же вечер мне прислали тестовое задание – достаточно объемное, включающее в себя написание детального плана развертывания отказоустойчивой инфраструктуры по заданным вводным. На его выполнение давали неделю. Я справился за два дня, постаравшись расписать все в деталях, используя все решения, которые я знал (и даже те, о которых только слышал, прочитав для этого кучу специализированных сайтов и проконсультировавшись с коллегами). Отослав получившийся документ потенциальному работодателю, я стал ждать.
Представьте теперь мое удивление и радость, когда на следующий же день мне пришло письмо с оффером, условия которого был даже лучше, чем я мог ожидать! Вот так, без личного знакомства и поездки к ним в офис, после одного телефонного разговора, компания приняла решение взять меня на работу (о причинах такой оперативности я узнал потом, уже на месте). Я, разумеется, ответил согласием – и на следующий день мне выслали контракт. Он добрался до меня не без приключений (привет Почте России), но это уже частности. Было это в середине августа.
Визовые вопросы
Настало время подготовки документов на национальную визу. Нужно было все собрать, перевести на немецкий, заполнить анкеты, разложить определенным образом… Пришлось даже лишний раз ходить на прием в консульство, чтобы выяснить, нужно ли отсылать мой диплом на подтверждение его соответствия немецкому высшему образованию. Оказалось – не нужно, в противном случае это вылилось бы в дополнительные 200 евро и 2 недели ожидания.
Вот список документов, которые я подавал в консульство:
1. Анкета на выдачу национальной визы
2. Заявление об ответственности за предоставление ложных сведений
3. Загранпаспорт с двумя копиями
4. Обычный паспорт с двумя копиями
5. Трудовой договор с двумя копиями
6. Автобиография на немецком языке с двумя копиями
7. Диплом с переводом на немецкий и двумя копиями (апостиль не нужен)
8. Распечатка из ANABIN о признании моей специальности равноценной немецкой
9. Трудовая книжка с переводом на немецкий и двумя копиями
10. Справка из школы немецкого языка о прохождении языковых курсов с двумя копиями
11. «Шенгенская» медицинская страховка с двумя копиями
В петербургском консульстве Германии документы у меня приняли сразу, хотя и ругались из-за того, что контракт был на английском (компания, куда я устраивался работать – международная). Визу обещали сделать не раньше, чем через неделю, но по факту она была готова уже через день – 23 августа. Отъезд мы запланировали на 22 сентября.
Самое смешное, что через пару дней после похода в консульство «проснулась» контора из Нойштадта. Памятуя о том, что в Берлине меня в итоге послали даже при подписанном контракте, я согласился побеседовать с ними. Поскольку мне тогда уже было в общем-то все равно, я не особенно заморачивался по поводу того, что и как говорю — шутил, вдавался в лирические отступления на общеайтишные темы, травил провайдерские байки, пару раз переходил с английского на немецкий в тех фразах, где чувствовал себя уверенно… Через час после завершения собеседования мне прилетел job offer с припиской от HR в духе «мы сами в шоке от такого быстрого решения, но вы настолько впечатлили начальника отдела, что он других кандидатов смотреть уже не хочет».
Впрочем, это все была уже лирика, а стоявший перед нами вопрос был достаточно серьезным: как добиться возможности уехать со мной для сестры, которая к тому времени пока ничего не нашла. Она очень хороший специалист, в некоторых областях гораздо лучше меня, но… Профильного диплома у неё не было, а это означало, что даже документы на визу у неё не примут, поскольку наличие высшего технического образования — обязательное условие для выдачи Blaue Karte по айтишному контракту. Разумеется, в своем резюме сестра этого факта не скрывала. Возможность получение визы по стандартному (не Blaue Karte) «рабочему» параграфу без профильного диплома есть, но это может занять месяцы и создает очень много проблем для компании, которая решит нанять по этому параграфу специалиста из-за пределов ЕС. Немецкие фирмы поэтому в первую очередь рассматривают тех, кто подходит под условия Blaue Karte — там процедура не в пример быстрее и проще.
Впрочем, сначала все казалось довольно просто: согласно немецким законам, специалисты, переезжающие в Германию по Blaue Karte, имеют право взять с собой близких родственников, которым выдается «рабочий» вид на жительство автоматически. Вот только, когда мы почитали этот закон внимательно, оказалось, что «близкими родственниками» там считаются только супруги и несовершеннолетние дети. Родители, братья, сестры и дети, достигшие совершеннолетия, в эту категорию не входят и вид на жительство им не полагается.
Мы стали рассматривать другие варианты, дающие право на получение вида на жительство для сестры. Виза для поиска работы тоже требовала наличия профильного диплома, так что этот вариант отпадал. В итоге мы пришли к выводу, что сестре нужно получать так называемую «языковую визу» – это дает возможность год легально жить в Германии и учить язык. Получить такую визу очень непросто, но вполне реально: на руку нам играло то, что у сестры имелся сертификат Гёте-института о подтверждении владения немецким на уровне А2 (хотя на мой взгляд, реально она тогда знала язык на уровне В1), плюс была возможность оплатить интенсивные языковые курсы вперед на весь срок учебы (удовольствие недешёвое, но без этого условия языковую визу не выдают). За год таких курсов, да еще и в языковой среде, вполне можно с того уровня, который имела тогда сестра, дойти как минимум до С1, а то и до С2 — что открывает гораздо больший простор для дальнейших шагов.
Подавалась на визу сестра через неделю после меня (так вышло из-за накладки с документами об образовании), и план наш попахивал авантюрой: поскольку с октября я должен был выйти на работу во Франкфурте и время уже поджимало, а рассмотрение заявления на языковую визу – дело небыстрое (1-3 месяца), мы решили, что сестра поедет со мной по действующей шенгенской визе, которая дает право находиться в Германии 3 месяца. А когда одобрят национальную визу – слетает в Питер и сходит за ней в немецкое консульство. Вот только языковая виза выдается «по усмотрению чиновника», каждый случай рассматривается индивидуально и никто не гарантирует положительного решения. Разумеется, у нас имелись планы, что делать в случае отказа — но, забегая вперед, визу сестре в итоге таки дали всего через три недели, но узнали мы об этом в ночь перед отъездом и получить ее не успели.
Подготовка к переезду
Дальше события понеслись прямо-таки вскачь. Ехать мы решили на машине, чтобы перевезти кота и как можно больше вещей. Сестра взяла на себя большую часть забот по организации переезда и поиску жилья в Германии на первое время, но и мне головняка хватило. Нужно было всё успеть: увольнение с работы, прекращение договора аренды квартиры, походы к стоматологу и прочим врачам — чтобы не попадать в неприятности со здоровьем по приезду в Германию, диагностика и ремонт машины – по принципу «менять все, что вызывает подозрение», ведь нам предстояло преодолеть более двух тысяч километров. Покупка дополнительного багажника на крышу машины, планирование маршрута, бронирование жилья по дороге. Распродажа ненужных вещей, сортировка нужных на те, что берем с собой, и те, что оставляем, перевозка последних на хранение. Перевод всех сбережений в евро и снятие их с банковского счета. Сборы, упаковка вещей по коробкам, попытки впихнуть невпихуемое, гнев, отрицание, торг, смирение, отправка на хранение вещей, которые не влезли в машину и, наконец, возврат ключей от квартиры хозяевам…
Было раннее утро 22 сентября. Мы в последний раз выходили из подъезда дома, в котором прожили целый год. На парковке стояла загруженная по самое некуда машина, в переноске мы несли кота, еще не подозревающего, какое испытание его ждет. Чувства у нас были сложные: прошлая жизнь закончилась, новая еще не началась, впереди было 2200 километров и три дня пути.
Началась наша дорога в Германию. Но это следует рассказывать отдельной историей.
Полезные ссылки
Сайты, где я искал работу:
www.monster.de
www.stepstone.de
www.indeed.com
www.xing.de
www.linkedin.com
Сайты, где я черпал информацию о нюансах эмигрантской жизни в Германии:
toytowngermany.com — англоязычный сайт с активными обсуждениями многих тем, которые важно знать иммигранту-новичку или тому, кто только собирается переехать в Германию. Народ там большей частью адекватный и говорит дело,
tupa-germania.ru — сайт весьма интересный. Много статей о повседневных вопросах и их решении, активный форум с массой полезной информации,
surfin-birds.ru — тоже много полезных статей, но активность на форуме стремится к нулю,
foren.germany.ru — от этого ресурса у меня впечатление сложное. Полезной информации хватает, но еще больше флуда, глупых (а то и вредных) советов и топиков в духе «как выйти замуж за немца», «как получить пособие», «как нарушить закон и не попасться» и тому подобных. На любителя.
ru-geld.de — описание немецких налоговых классов и того, как рассчитывается нетто зарплата (сумма, которую вы получаете на руки после налогов).
Сайт ANABIN, где я проверял, признается ли в Германии мой диплом: anabin.kmk.org — к сожалению, только на немецком. Если ваш ВУЗ числится в базе ANABIN с рейтингом Н+, и там есть ваша специальность (в общем списке специальностей, не обязательно для конкретного ВУЗа), то такой диплом в Германии признается равноценным немецкому высшему образованию. Если рейтинг ВУЗа не Н+, или вашей специальности нет в списках, то скорее всего придется проходить процедуру признания диплома через ZAB (стоит около 200 евро и занимает 2-3 недели).
И, разумеется, самый достоверный источник информации по визовым вопросам — сайт посольства Германии в России: germania.diplo.de.
P.S. Итого, от принятия решения уехать до выхода на работу в Германии прошло меньше полугода. За это время было отправлено около 50 резюме, примерно по половине из них ответили отказом, по нескольким приглашали собеседование по телефону/Skype, по остальным не ответили вообще. От отправки резюме в мою нынешнюю компанию до выхода на работу прошло 2,5 месяца.
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