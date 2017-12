Tcl/Tk. Тематические виджеты TTK и дизайнер TKproE-2.20

#!/usr/bin/tclsh # 1 -- source file #НЕ ЗАБЫВАТЬ КОММЕНТИРОВТЬ return # if {[winfo exists $base]} { #### wm deiconify $base; return # } # и строку ## vTcl:FireEvent $base <<Ready>> #LISSI-Soft namespace eval vTcl::widgets::ttk::sizegrip { proc CreateCmd {target args} { grid [ttk::sizegrip $target] -column 999 -row 999 -sticky se } } proc vTcl:font:add_GUI_font {font_name font_descr} { # This is called when we load an existing GUI-tcl file. It get rid # of actual fonts and replaces them with the definitions from the # GUI-tcl file. #set font_descr [font configure $font_name] if {[catch { font delete $font_name set newfont [font create $font_name {*}$font_descr ] } result]} { # Create failed set newfont "TkDefaultFont" } #set newkey NEEDS WORK #set ::vTcl(fonts,$newfont,type) $font_type #set ::vTcl(fonts,$newfont,key) $newkey set ::vTcl(fonts,$newfont,font_descr) $font_descr set ::vTcl(fonts,$font_descr,object) $newfont ;# Rozen 8/24/13 #set ::vTcl(fonts,$newkey,object) $newfont } proc {vTcl:font:add_font} {font_descr font_type {newkey {}} {check_fonts {1}}} { global vTcl ## This procedure may be used free of restrictions. ## Exception added by Christian Gavin on 08/08/02. ## Other packages and widget toolkits have different licensing requirements. ## Please read their license agreements for details. # With tk you are not allowed to specify the the font name when # creating a fomt. So if you want to assign a name to a font then # specify then the variable ::vTcl(fonts,$newkey,object) will hold # the correspondance between the actual name of the created name # and the name you wish to use. Rozen set defined_fonts [font names] if {$newkey != ""} { if {[info exists ::vTcl(fonts,$font_descr,object)]} { set test_font $::vTcl(fonts,$font_descr,object) if {[lsearch $defined_fonts $newkey] == -1} { set ::vTcl(fonts,$newkey,object) $test_font return $test_font } } } if {$check_fonts} { if {[info exists ::vTcl(fonts,$font_descr,object)]} { # It already exists return $::vTcl(fonts,$font_descr,object) } if {[lsearch $defined_fonts $font_descr] > -1} { # It's a font already defined.. return $font_descr } } incr ::vTcl(fonts,counter) set newfont [eval font create $font_descr] lappend ::vTcl(fonts,objects) $newfont ## each font has its unique key so that when a project is ## reloaded, the key is used to find the font descriptio if {$newkey == ""} { set newkey vTcl:font$::vTcl(fonts,counter) ## let's find an unused font key while {[vTcl:font:get_font $newkey] != ""} { incr ::vTcl(fonts,counter) set newkey vTcl:font$::vTcl(fonts,counter) } } set ::vTcl(fonts,$newfont,type) $font_type set ::vTcl(fonts,$newfont,key) $newkey set ::vTcl(fonts,$newfont,font_descr) $font_descr set ::vTcl(fonts,$font_descr,object) $newfont set ::vTcl(fonts,$newkey,object) $newfont lappend ::vTcl(fonts,$font_type) $newfont ## in case caller needs it return $newfont } proc vTcl:DefineAlias {a b c d e} { # puts \"$a.$b\" # puts \"$c.$d.$e\" return } proc Window {type w} { if {$w == "."} { return } toplevel $w set base $w vTclWindow$w $base } #END LISSI-Soft set largv [llength $argv] if {$largv != 1} { puts "Usage: [info script] <file tcl from Page>

" exit } set fconf [file exists "$argv"] if { $fconf == "0" } { puts "File=\"$argv\" don't exist

" puts "Usage: [info script] <file tcl from Page>

" exit } set srcMy [info script] set fp [open $srcMy r] while {![eof $fp]} { gets $fp res puts $res if { $res == "#END LISSI-Soft"} { break } } close $fp #Обрабатываем файл из Page set fp [open $argv r] while {![eof $fp]} { gets $fp res if { [string first "wm deiconify \$base; return" $res] != -1 } { puts "#LISSI-Soft" puts "\t\twm deiconify \$base;" continue } if { [string first "vTcl:FireEvent \$base <<Ready>>" $res] != -1 } { puts "#LISSI-Soft" puts "#\tvTcl:FireEvent \$base <<Ready>>" continue } </spoiler> if { [string first "vTcl:toplevel \$top -class Toplevel \\" $res] != -1 } { puts "#LISSI-Soft" puts "#vTcl:toplevel \$top -class Toplevel \\" puts "\$top configure \\" continue } if { [string first "vTcl::widgets::core::toplevel::createCmd \$top -class Toplevel \\" $res] != -1 } { puts "#LISSI-Soft" puts "#vTcl::widgets::core::toplevel::createCmd \$top -class Toplevel \\" puts "\$top configure \\" continue } puts $res } close $fp exit