Сдаем экзамен NS0-507 — NetApp Certified Implementation Engineer—SAN Specialist
Привет, Хабр! В своей самой первой статье о сертификации NCDA, почти двухлетней давности, я упомянул о планах на дальнейшую сертификацию NetApp NCIE, и, дождавшись момента, когда действующая сертификация NCDA начала подходить к концу, я решил ресертифицироваться на уровень выше, тем самым продлив старую сертификацию и получив новую.
Под катом я поделюсь информацией о том, как проходила подготовка, что читал, что изучал, возможно, это пригодится и вам.
В настоящий момент NetApp предлагает три типа экзаменов NCIE-SAN:
Наш экзамен NS0-507 основывается на версии ONTAP 9.1, состоит из 60 вопросов, на которые выделяется 1.5-2 часа времени, которого вполне достаточно подготовленному к экзамену специалисту. Проходной балл составляет 62% (37 вопросов из 60), что слишком облегчает данное тестирование. Главное требование к сдаче экзамена — наличие статуса NCDA.
В качестве основных рекомендаций к сдаче данного экзамена NetApp предлагает следующее:
Хотелось бы отметить, что при наличии возможности, я бы настоятельно рекомендовал к посещению курс Data ONTAP SAN Implementation, который достаточно хорошо знакомит с сетями SAN и работой СХД NetApp в данных сетях.
Так же, рекомендуется ознакомиться с темами, которые могут быть подняты на экзамене.
Даже если вы не планируете сдавать экзамен, я бы очень хотел порекомендовать вам к прочтению две замечательные книги, которые очень хорошо расширяют кругозор в области систем и сетей хранения данных:
В первую очередь, для самостоятельно подготовки, я бы рекомендовал пройти бесплатные практические тесты, доступные на портале NetApp:
К экзамену NS0-507 — основной тест, содержит вопросы приближенные к реальному экзамену;
И к экзамену NS0-158 — экзамен на статус NCDA. Здесь тоже встречаются вопросы про SAN, и конфигурацию СХД.
По результатам данных пробных экзаменов, можно определить свои сильные и слабые стороны и понять, что лучше подтянуть, а с чем проблем не возникает.
Так же, имеется возможность пройти бесплатное Web-Based обучение, доступное на портале NetApp Learning Center (необходима регистрация на портале). Среди доступных материалов, я отметил для себя следующие:
Каждый из этих курсов займет где-то час времени, а по окончанию можно будет сдать проходной тест, тем самым проверив усвоенные знания. Стоит упомянуть, что не все данные курсы по версии ONTAP 9, но в любом случае они хорошо объясняют основные принципы работы NetApp в сетях SAN.
Теперь о самом интересном — полезная документация. У NetApp имеется замечательный документ , в котором приведены ссылки на материалы, которые могут помочь в подготовке к экзаменам. На момент написания статьи, рекомендуемая документация к экзамену NS0-507 располагается на странице 11.
На текущий момент для подготовки к экзамену NS0-507 указано порядка 50 документов. Каждый из которых содержит от 30 до 200 и выше страниц. Я отобрал наиболее, на мой взгляд, интересные. Все они доступны для скачивая по ссылкам из reference документа:
Отдельным списком добавлю документацию по версии 8.3. Там тоже есть много интересного и, по наблюдениям, она «толще» раза в 2, чем документация для версий 9.x. Главное, не путаться на экзамене в максимумах разных версий:
Помимо документации NetApp, неплохо так же почитать основы конфигурации SAN на устройствах Cisco Nexus, Cisco MDS, Brocade. Ссылки на документацию есть в reference гайде. Советую прочесть базовую информацию по инициализации свитчей, настройке зонинга и траблшутинг. Читать от корки до корки не обязательно.
При прочтении документации, я настоятельно рекомендую завести «черновик», в который следует выносить интересные моменты, обнаруженные при прочтении, которые могут вылететь из головы, либо забыться. Данный черновик очень удобно прочитать за пару дней до экзамена и вспомнить в целом все, что было прочтено ранее, а так же структурировать знания.
В довесок к теоретической части, тем, кому доступен ONTAP Simulator, имеют отличную возможность собрать схему: ONTAP + ESX + vCSA + VSC + Windwos + Red Hat. Данная схема позволит разобраться в вопросах подключения ONTAP к различным потребителям по iSCSI, а так же посмотреть на VSC и ее возможности.
Исходя из вышеперечисленного, после подготовки к экзамену необходимо разбираться в следующем:
На этом по подготовке к экзамену у меня все. Хотелось бы добавить, что по личным ощущениям, данный экзамен был проще, чем экзамен на статус NCDA, возможно, из-за более узкой направленности.
Тем, кто планирует сертифицироваться, желаю удачи. Надеюсь, что данная статья поможет вам в подготовке.
Под катом я поделюсь информацией о том, как проходила подготовка, что читал, что изучал, возможно, это пригодится и вам.
Коротко про экзамен
В настоящий момент NetApp предлагает три типа экзаменов NCIE-SAN:
- NS0-502 — NetApp Certified Implementation Engineer—SAN, Data ONTAP 7-Mode
- NS0-505 — NetApp Certified Implementation Engineer—SAN, E-Series
- NS0-507 — NetApp Certified Implementation Engineer—SAN, ONTAP
Наш экзамен NS0-507 основывается на версии ONTAP 9.1, состоит из 60 вопросов, на которые выделяется 1.5-2 часа времени, которого вполне достаточно подготовленному к экзамену специалисту. Проходной балл составляет 62% (37 вопросов из 60), что слишком облегчает данное тестирование. Главное требование к сдаче экзамена — наличие статуса NCDA.
Подготовка к сдаче экзамена
В качестве основных рекомендаций к сдаче данного экзамена NetApp предлагает следующее:
- Обладать опытом работы с сетями SAN от 6 месяцев и выше;
- Прослушать онлайн курс ONTAP SAN Fundamentals;
- Прослушать онлайн курс SAN Implementation – Switch Configuration;
- Прослушать официальный курс с инструктором Data ONTAP SAN Implementation;
- Читать документацию.
Хотелось бы отметить, что при наличии возможности, я бы настоятельно рекомендовал к посещению курс Data ONTAP SAN Implementation, который достаточно хорошо знакомит с сетями SAN и работой СХД NetApp в данных сетях.
Так же, рекомендуется ознакомиться с темами, которые могут быть подняты на экзамене.
Самостоятельная подготовка
Даже если вы не планируете сдавать экзамен, я бы очень хотел порекомендовать вам к прочтению две замечательные книги, которые очень хорошо расширяют кругозор в области систем и сетей хранения данных:
- IBM — Introduction to Storage Area Networks — около 300 страниц наиполезнейшей информации;
- EMC — От хранения данных к управлению информацией (2 издание) — книга не только про СХД и сети хранения данных, но данную тему затрагивает достаточно плотно, особенно первая половина. Доступна на русском языке.
В первую очередь, для самостоятельно подготовки, я бы рекомендовал пройти бесплатные практические тесты, доступные на портале NetApp:
К экзамену NS0-507 — основной тест, содержит вопросы приближенные к реальному экзамену;
И к экзамену NS0-158 — экзамен на статус NCDA. Здесь тоже встречаются вопросы про SAN, и конфигурацию СХД.
По результатам данных пробных экзаменов, можно определить свои сильные и слабые стороны и понять, что лучше подтянуть, а с чем проблем не возникает.
Так же, имеется возможность пройти бесплатное Web-Based обучение, доступное на портале NetApp Learning Center (необходима регистрация на портале). Среди доступных материалов, я отметил для себя следующие:
- ONTAP SAN Fundamentals;
- SAN Design;
- SAN Fundamentals on Data ONTAP;
- SAN Implementation — Switch Configuration;
- Data Network Fundamentals;
- Fibre Channel Basiscs in a NetApp;
- Fibre Channel SAN Troubleshooting;
- Fibre Channel Switching Concepts.
Каждый из этих курсов займет где-то час времени, а по окончанию можно будет сдать проходной тест, тем самым проверив усвоенные знания. Стоит упомянуть, что не все данные курсы по версии ONTAP 9, но в любом случае они хорошо объясняют основные принципы работы NetApp в сетях SAN.
Теперь о самом интересном — полезная документация. У NetApp имеется замечательный документ , в котором приведены ссылки на материалы, которые могут помочь в подготовке к экзаменам. На момент написания статьи, рекомендуемая документация к экзамену NS0-507 располагается на странице 11.
На текущий момент для подготовки к экзамену NS0-507 указано порядка 50 документов. Каждый из которых содержит от 30 до 200 и выше страниц. Я отобрал наиболее, на мой взгляд, интересные. Все они доступны для скачивая по ссылкам из reference документа:
- SAN Configuration Guide — Основные моменты подключения СХД NetApp к сетям SAN;
- SAN Administration Guide — Настройка SVM, LIF, LUN mapping и пр.;
- System Administration Reference — Управление нодами, лицензиями, AutoSupport;
- Disks and Aggregates Power Guide — Управление дисками, агрегатами, raid-группами;
- High-Availability Configuration Guide — Настройка и управление отказоустойчивостью нод;
- Logical Storage Management Guide — Управление томами, дедупликация, компрессия, миграция томов;
- Network Management Guide — Управление сетью;
- FC Configuration for ESX/Windows/Red Hat — Настройка и подключение NetApp по FC к популярным системам;
- iSCSI Configuration for ESX/Windows/Red Hat — Настройка и подключение NetApp по iSCSI к популярным системам;
- SAN Migration Using Foreign LUN Import — Очень интересный документ. Миграция данных с СХД сторонних производителей на NetApp;
- Upgrade and Revert/Downgrade Guide — Обновление версии ONTAP контроллеров;
- Fibre Channel over Ethernet. End-to-End Deployment Guide;
- Best Practices for Scalable SAN;
- Ethernet Storage Best Practices.
Отдельным списком добавлю документацию по версии 8.3. Там тоже есть много интересного и, по наблюдениям, она «толще» раза в 2, чем документация для версий 9.x. Главное, не путаться на экзамене в максимумах разных версий:
- Clustered Data ONTAP 8.3. Physical Storage Management Guide;
- Clustered Data ONTAP 8.3. SAN Administration Guide;
- Clustered Data ONTAP 8.3. SAN Configuration Guide.
Помимо документации NetApp, неплохо так же почитать основы конфигурации SAN на устройствах Cisco Nexus, Cisco MDS, Brocade. Ссылки на документацию есть в reference гайде. Советую прочесть базовую информацию по инициализации свитчей, настройке зонинга и траблшутинг. Читать от корки до корки не обязательно.
При прочтении документации, я настоятельно рекомендую завести «черновик», в который следует выносить интересные моменты, обнаруженные при прочтении, которые могут вылететь из головы, либо забыться. Данный черновик очень удобно прочитать за пару дней до экзамена и вспомнить в целом все, что было прочтено ранее, а так же структурировать знания.
В довесок к теоретической части, тем, кому доступен ONTAP Simulator, имеют отличную возможность собрать схему: ONTAP + ESX + vCSA + VSC + Windwos + Red Hat. Данная схема позволит разобраться в вопросах подключения ONTAP к различным потребителям по iSCSI, а так же посмотреть на VSC и ее возможности.
Исходя из вышеперечисленного, после подготовки к экзамену необходимо разбираться в следующем:
- Основные концепции сетей SAN. Различать топологии фабрик. Понимать как происходит адресация;
- Базовая инициализация, минимальная настройка SAN и зонинга на оборудовании Cisco и Brocade, траблшутинг;
- Подключение СХД к сетям, виды оптоволоконных кабелей, twinax;
- Базовая инициализация СХД, лицензирование, настройка EMS и autosupport. Создание агрегатов;
- Работа с томами, снапшотами, FlexClone, миграция томов;
- Настройка SVM, LIF, создание лунов, маппинг лунов к хостам, по всем протоколам;
- Подключение выделенных лунов со стороны клиентов Windows, Red Hat Linux, ESX, OpenStack;
- Базовый траблшутинг «классических» ситуаций;
- Multipathing, ALUA, Windows MPIO, ONTAP DSM, DM Multipath;
- NetApp Virtual Storage Console (VSC) for VMware vSphere;
- Назначение Hardware Universe (HWU), Interoperability Matrix Tool (IMT), основы использования;
- Отличия в версиях ONTAP 8.2-8.3-9.1 в отношении SAN;
- Всевозможные Best-practices по построению быстрых, надежных и отказоустойчивых сетей хранения, и аналогичной работе СХД NetApp в данных сетях.
В заключении
На этом по подготовке к экзамену у меня все. Хотелось бы добавить, что по личным ощущениям, данный экзамен был проще, чем экзамен на статус NCDA, возможно, из-за более узкой направленности.
Тем, кто планирует сертифицироваться, желаю удачи. Надеюсь, что данная статья поможет вам в подготовке.
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