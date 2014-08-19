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вчера в 09:48

Сдаем экзамен NS0-507 — NetApp Certified Implementation Engineer—SAN Specialist

    Привет, Хабр! В своей самой первой статье о сертификации NCDA, почти двухлетней давности, я упомянул о планах на дальнейшую сертификацию NetApp NCIE, и, дождавшись момента, когда действующая сертификация NCDA начала подходить к концу, я решил ресертифицироваться на уровень выше, тем самым продлив старую сертификацию и получив новую.

    Под катом я поделюсь информацией о том, как проходила подготовка, что читал, что изучал, возможно, это пригодится и вам.

    Коротко про экзамен


    В настоящий момент NetApp предлагает три типа экзаменов NCIE-SAN:

    • NS0-502 — NetApp Certified Implementation Engineer—SAN, Data ONTAP 7-Mode
    • NS0-505 — NetApp Certified Implementation Engineer—SAN, E-Series
    • NS0-507 — NetApp Certified Implementation Engineer—SAN, ONTAP

    Наш экзамен NS0-507 основывается на версии ONTAP 9.1, состоит из 60 вопросов, на которые выделяется 1.5-2 часа времени, которого вполне достаточно подготовленному к экзамену специалисту. Проходной балл составляет 62% (37 вопросов из 60), что слишком облегчает данное тестирование. Главное требование к сдаче экзамена — наличие статуса NCDA.

    Подготовка к сдаче экзамена


    В качестве основных рекомендаций к сдаче данного экзамена NetApp предлагает следующее:

    1. Обладать опытом работы с сетями SAN от 6 месяцев и выше;
    2. Прослушать онлайн курс ONTAP SAN Fundamentals;
    3. Прослушать онлайн курс SAN Implementation – Switch Configuration;
    4. Прослушать официальный курс с инструктором Data ONTAP SAN Implementation;
    5. Читать документацию.

    Хотелось бы отметить, что при наличии возможности, я бы настоятельно рекомендовал к посещению курс Data ONTAP SAN Implementation, который достаточно хорошо знакомит с сетями SAN и работой СХД NetApp в данных сетях.

    Так же, рекомендуется ознакомиться с темами, которые могут быть подняты на экзамене.

    Самостоятельная подготовка


    Даже если вы не планируете сдавать экзамен, я бы очень хотел порекомендовать вам к прочтению две замечательные книги, которые очень хорошо расширяют кругозор в области систем и сетей хранения данных:

    1. IBM — Introduction to Storage Area Networks — около 300 страниц наиполезнейшей информации;
    2. EMC — От хранения данных к управлению информацией (2 издание) — книга не только про СХД и сети хранения данных, но данную тему затрагивает достаточно плотно, особенно первая половина. Доступна на русском языке.

    В первую очередь, для самостоятельно подготовки, я бы рекомендовал пройти бесплатные практические тесты, доступные на портале NetApp:

    К экзамену NS0-507 — основной тест, содержит вопросы приближенные к реальному экзамену;
    И к экзамену NS0-158 — экзамен на статус NCDA. Здесь тоже встречаются вопросы про SAN, и конфигурацию СХД.

    По результатам данных пробных экзаменов, можно определить свои сильные и слабые стороны и понять, что лучше подтянуть, а с чем проблем не возникает.

    Так же, имеется возможность пройти бесплатное Web-Based обучение, доступное на портале NetApp Learning Center (необходима регистрация на портале). Среди доступных материалов, я отметил для себя следующие:

    1. ONTAP SAN Fundamentals;
    2. SAN Design;
    3. SAN Fundamentals on Data ONTAP;
    4. SAN Implementation — Switch Configuration;
    5. Data Network Fundamentals;
    6. Fibre Channel Basiscs in a NetApp;
    7. Fibre Channel SAN Troubleshooting;
    8. Fibre Channel Switching Concepts.

    Каждый из этих курсов займет где-то час времени, а по окончанию можно будет сдать проходной тест, тем самым проверив усвоенные знания. Стоит упомянуть, что не все данные курсы по версии ONTAP 9, но в любом случае они хорошо объясняют основные принципы работы NetApp в сетях SAN.

    Теперь о самом интересном — полезная документация. У NetApp имеется замечательный документ , в котором приведены ссылки на материалы, которые могут помочь в подготовке к экзаменам. На момент написания статьи, рекомендуемая документация к экзамену NS0-507 располагается на странице 11.

    На текущий момент для подготовки к экзамену NS0-507 указано порядка 50 документов. Каждый из которых содержит от 30 до 200 и выше страниц. Я отобрал наиболее, на мой взгляд, интересные. Все они доступны для скачивая по ссылкам из reference документа:

    1. SAN Configuration Guide — Основные моменты подключения СХД NetApp к сетям SAN;
    2. SAN Administration Guide — Настройка SVM, LIF, LUN mapping и пр.;
    3. System Administration Reference — Управление нодами, лицензиями, AutoSupport;
    4. Disks and Aggregates Power Guide — Управление дисками, агрегатами, raid-группами;
    5. High-Availability Configuration Guide — Настройка и управление отказоустойчивостью нод;
    6. Logical Storage Management Guide — Управление томами, дедупликация, компрессия, миграция томов;
    7. Network Management Guide — Управление сетью;
    8. FC Configuration for ESX/Windows/Red Hat — Настройка и подключение NetApp по FC к популярным системам;
    9. iSCSI Configuration for ESX/Windows/Red Hat — Настройка и подключение NetApp по iSCSI к популярным системам;
    10. SAN Migration Using Foreign LUN Import — Очень интересный документ. Миграция данных с СХД сторонних производителей на NetApp;
    11. Upgrade and Revert/Downgrade Guide — Обновление версии ONTAP контроллеров;
    12. Fibre Channel over Ethernet. End-to-End Deployment Guide;
    13. Best Practices for Scalable SAN;
    14. Ethernet Storage Best Practices.

    Отдельным списком добавлю документацию по версии 8.3. Там тоже есть много интересного и, по наблюдениям, она «толще» раза в 2, чем документация для версий 9.x. Главное, не путаться на экзамене в максимумах разных версий:

    1. Clustered Data ONTAP 8.3. Physical Storage Management Guide;
    2. Clustered Data ONTAP 8.3. SAN Administration Guide;
    3. Clustered Data ONTAP 8.3. SAN Configuration Guide.

    Помимо документации NetApp, неплохо так же почитать основы конфигурации SAN на устройствах Cisco Nexus, Cisco MDS, Brocade. Ссылки на документацию есть в reference гайде. Советую прочесть базовую информацию по инициализации свитчей, настройке зонинга и траблшутинг. Читать от корки до корки не обязательно.

    При прочтении документации, я настоятельно рекомендую завести «черновик», в который следует выносить интересные моменты, обнаруженные при прочтении, которые могут вылететь из головы, либо забыться. Данный черновик очень удобно прочитать за пару дней до экзамена и вспомнить в целом все, что было прочтено ранее, а так же структурировать знания.

    В довесок к теоретической части, тем, кому доступен ONTAP Simulator, имеют отличную возможность собрать схему: ONTAP + ESX + vCSA + VSC + Windwos + Red Hat. Данная схема позволит разобраться в вопросах подключения ONTAP к различным потребителям по iSCSI, а так же посмотреть на VSC и ее возможности.

    Исходя из вышеперечисленного, после подготовки к экзамену необходимо разбираться в следующем:

    1. Основные концепции сетей SAN. Различать топологии фабрик. Понимать как происходит адресация;
    2. Базовая инициализация, минимальная настройка SAN и зонинга на оборудовании Cisco и Brocade, траблшутинг;
    3. Подключение СХД к сетям, виды оптоволоконных кабелей, twinax;
    4. Базовая инициализация СХД, лицензирование, настройка EMS и autosupport. Создание агрегатов;
    5. Работа с томами, снапшотами, FlexClone, миграция томов;
    6. Настройка SVM, LIF, создание лунов, маппинг лунов к хостам, по всем протоколам;
    7. Подключение выделенных лунов со стороны клиентов Windows, Red Hat Linux, ESX, OpenStack;
    8. Базовый траблшутинг «классических» ситуаций;
    9. Multipathing, ALUA, Windows MPIO, ONTAP DSM, DM Multipath;
    10. NetApp Virtual Storage Console (VSC) for VMware vSphere;
    11. Назначение Hardware Universe (HWU), Interoperability Matrix Tool (IMT), основы использования;
    12. Отличия в версиях ONTAP 8.2-8.3-9.1 в отношении SAN;
    13. Всевозможные Best-practices по построению быстрых, надежных и отказоустойчивых сетей хранения, и аналогичной работе СХД NetApp в данных сетях.

    В заключении


    На этом по подготовке к экзамену у меня все. Хотелось бы добавить, что по личным ощущениям, данный экзамен был проще, чем экзамен на статус NCDA, возможно, из-за более узкой направленности.

    Тем, кто планирует сертифицироваться, желаю удачи. Надеюсь, что данная статья поможет вам в подготовке.
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