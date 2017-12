Принципы SOLID в действии: от Slack до Twilio

SOLID для «Магии»

S – SRP – Принцип единственной ответственности (Single Responsibility Principle)

O – OCP – Принцип открытости/закрытости (Open Closed Principle)

L – LSP – Принцип подстановки Барбары Лисков (Liskov Substitution Principle)

I – ISP – Принцип разделения интерфейса (Interface Segregation Principle)

D – DIP – Принцип инверсии зависимостей (Dependency Inversion Principle)

Shape

Circle

Rectangle

Area

Первый проход: «Магия» со Slack

SlackController

D

I

@RestController @RequestMapping("/api/v1") public class SlackController { @Autowired MagicCardService magicCardService; @Autowired SlackResponseService slackResponseService; @RequestMapping( value = "/slack", method = RequestMethod.POST, consumes = MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED_VALUE, produces = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE ) public @ResponseBody Map<String, Object> slack(@RequestBody SlackSlashCommand slackSlashCommand) throws IOException { return slackResponseService.getInChannelResponseWithImage(magicCardService.getRandomMagicCardImage()); } }

DIP: принцип инверсии зависимостей

A. Модули верхних уровней не должны зависеть от модулей нижних уровней. Оба типа модулей должны зависеть от абстракций.



Б. Абстракции не должны зависеть от деталей. Детали должны зависеть от абстракций.

SlackController

MagicCardService

MagicCardService

SlackController

ISP: принцип разделения интерфейса

Много отдельных клиентских интерфейсов лучше, чем один универсальный интерфейс.

SlackController

MagicCardService

SlackResponseService

Далее: «Магия» с Twilio

@RestController @RequestMapping("/api/v1") public class TwilioController { private MagicCardService magicCardService; static final String MAGIC_COMMAND = "magic"; static final String MAGIC_PROXY_PATH = "/magic_proxy"; ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(TwilioController.class); public TwilioController(MagicCardService magicCardService) { this.magicCardService = magicCardService; } @RequestMapping(value = "/twilio", method = RequestMethod.POST, headers = "Accept=application/xml", produces=MediaType.APPLICATION_XML_VALUE) public TwilioResponse twilio(@ModelAttribute TwilioRequest command, HttpServletRequest req) throws IOException { log.debug(mapper.writeValueAsString(command)); TwilioResponse response = new TwilioResponse(); String body = (command.getBody() != null) ? command.getBody().trim().toLowerCase() : ""; if (!MAGIC_COMMAND.equals(body)) { response .getMessage() .setBody("Send



" + MAGIC_COMMAND + "



to get a random Magic the Gathering card sent to you."); return response; } StringBuffer requestUrl = req.getRequestURL(); String imageProxyUrl = requestUrl.substring(0, requestUrl.lastIndexOf("/")) + MAGIC_PROXY_PATH + "/" + magicCardService.getRandomMagicCardImageId(); response.getMessage().setMedia(imageProxyUrl); return response; } @RequestMapping(value = MAGIC_PROXY_PATH + "/{card_id}", produces = MediaType.IMAGE_JPEG_VALUE) public byte[] magicProxy(@PathVariable("card_id") String cardId) throws IOException { return magicCardService.getRandomMagicCardBytes(cardId); } }

private MagicCardService magicCardService;

public TwilioController(MagicCardService magicCardService) { this.magicCardService = magicCardService; }

/twilio

/magic_proxy/{card_id}

Забавы с TwiML

http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?multiverseid=144276&type=card

<Response> <Message> <Body/> <Media>http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?multiverseid=144276&​amp;type=card</Media> </Message> </Response>

&​amp;

<Response> <Message> <Body/> <Media> <![CDATA[http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?multiverseid=144276&type=card]]> </Media> </Message> </Response>

<Response> <Message> <Body/> <Media> http://<my magic host>/api/v1/magic_proxy/144276 </Media> </Message> </Response>

/magic_proxy

SRP: принцип единственной ответственности

У класса должна быть только одна функция.

MagicCardProxyController

@RestController @RequestMapping("/api/v1") public class MagicCardProxyController { private MagicCardService magicCardService; public MagicCardProxyController(MagicCardService magicCardService) { this.magicCardService = magicCardService; } @RequestMapping(value = MAGIC_PROXY_PATH + "/{card_id}", produces = MediaType.IMAGE_JPEG_VALUE) public byte[] magicProxy(@PathVariable("card_id") String cardId) throws IOException { return magicCardService.getRandomMagicCardBytes(cardId); } }

TwilioController

Модули для реализации DIP

runtime

magic-app

pom.xml

<dependencies> ... <dependency> <groupId>com.afitnerd</groupId> <artifactId>magic-config</artifactId> </dependency> <dependency> <groupId>com.afitnerd</groupId> <artifactId>magic-api</artifactId> <scope>compile</scope> </dependency> <dependency> <groupId>com.afitnerd</groupId> <artifactId>magic-impl</artifactId> <scope>runtime</scope> </dependency> </dependencies>

magic-impl

runtime

magic-api

compile

TwilioController

@RestController @RequestMapping(API_PATH) public class TwilioController { private TwilioResponseService twilioResponseService; … }

@RestController @RequestMapping(API_PATH) public class TwilioController { private TwilioResponseServiceImpl twilioResponseService; … }

compile

runtime

pom.xml

TwilioResponseServiceImpl

Финишная прямая: рефакторинг Slack

Map<String, Object>

SlackResponse

magic-api

public abstract class SlackResponse { private List<Attachment> attachments = new ArrayList<>(); @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_EMPTY) public List<Attachment> getAttachments() { return attachments; } @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL) public abstract String getText(); @JsonProperty("response_type") public abstract String getResponseType(); ... }

SlackResponse

Attachments

response_type

SlackResponse

abstract

getText

getResponseType

SlackInChannelImageResponse

public class SlackInChannelImageResponse extends SlackResponse { public SlackInChannelImageResponse(String imageUrl) { getAttachments().add(new Attachment(imageUrl)); } @Override public String getText() { return null; } @Override public String getResponseType() { return "in_channel"; } }

getText()

null

LSP: принцип подстановки Барбары Лисков

Объекты в программе должны иметь возможность замены на свои подтипы без изменения точности программы.

SlackResponse

public abstract class SlackResponse { @JsonProperty("response_type") public abstract String getResponseType(); }

getResponseType()

SlackInChannelImageResponse

public class SlackInChannelImageResponse extends SlackResponse { private List<Attachment> attachments = new ArrayList<>(); public SlackInChannelImageResponse(String imageUrl) { attachments.add(new Attachment(imageUrl)); } public List<Attachment> getAttachments() { return attachments; } @Override public String getResponseType() { return "in_channel"; } … }

null

SlackResponse

@JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_EMPTY)

@JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)

OCP: принцип открытости/закрытости

Программные сущности … должны быть открыты для расширения, но закрыты для модификации.

SlackResponse

SlackResponseServiceImpl

magic-impl

@Service public class SlackResponseServiceImpl implements SlackResponseService { MagicCardService magicCardService; public SlackResponseServiceImpl(MagicCardService magicCardService) { this.magicCardService = magicCardService; } @Override public SlackResponse getInChannelResponseWithImage() throws IOException { return new SlackInChannelImageResponse(magicCardService.getRandomMagicCardImageUrl()); } @Override public SlackResponse getErrorResponse() { return new SlackErrorResponse(); } }

getInChannelResponseWithImage

getErrorResponse

SlackResponse

SlackResponse

Развёртывание приложения

Развёртывание на Heroku

BASE_URL

SLACK_TOKENS

BASE_URL

https://<app name>.herokuapp.com

SLACK_TOKENS

https://<app name>.herokuapp.com

Настройка Slack

Create New App

App Name

Workspace

Slash Commands

Create New Command

/magic

Request URL

https://<your app name>.herokuapp.com/api/v1/slack

Save

Basic Information

Install app to your workspace section

Install app to Workspace

Basic Information

SLACK_TOKENS

heroku config:set \ SLACK_TOKENS=<comma separated tokens> \ --app <your heroku app name>

SLACK_TOKENS

Настройка Twilio

Programmable SMS

Messaging Services

Friendly Name

Notifications, 2-Way

Use Case

Create

Process Inbound Messages

Request URL

https://<your app name>.herokuapp.com/api/v1/twilio

Save

Numbers

magic

magic

Резюме по SOLID

S – SRP – Принцип единственной ответственности. Тег: twilio-fixes-srp . Разделяет контроллер TwilioController на две части, где у каждого контроллера только одна функция.

. Разделяет контроллер на две части, где у каждого контроллера только одна функция. O – OCP – Принцип открытости/закрытости. Тег: master . Класс SlackResponse цельный и не подлежит изменению. Его можно расширить без изменения кода существующего сервиса.

. Класс цельный и не подлежит изменению. Его можно расширить без изменения кода существующего сервиса. L – LSP – Принцип подстановки Барбары Лисков. Тег: master . Никакой из дочерних классов SlackResponse не возвращает null , не содержит ненужных классов или аннотаций.

. Никакой из дочерних классов не возвращает , не содержит ненужных классов или аннотаций. I – ISP – Принцип разделения интерфейса. Тег: slack-first-pass посредством master . Службы MagicCardService и SlackResponseService выполняют разные функции и поэтому отделены друг от друга.

посредством . Службы и выполняют разные функции и поэтому отделены друг от друга. D – DIP – Принцип инверсии зависимостей. Тег: slack-first-pass посредством master . Зависимые службы автоматически привязаны к контроллерам. Внедрение контроллера — это «лучшие практики» внедрения зависимости.

application/x-www-form-urlencoded

application/json

Похоже, что в наши дни RESTful API существует абсолютно для всего. От платежей до бронирования столиков, от простых уведомлений до развёртывания виртуальных машин — почти всё доступно через простое HTTP-взаимодействие.Если вы разрабатываете собственный сервис, то часто хотите обеспечить его работу одновременно на нескольких платформах. Проверенные временем принципы ООД (объектно-ориентированного дизайна) сделают ваш код более отказоустойчивым и упростят расширяемость.В этой статье мы изучим один конкретный подход к проектированию, который называется SOLID (это акроним). Используем его на практике в написании сервиса с интеграцией Slack , а затем расширим для использования с Twilio Этот сервис высылает вам случайную карту Magic the Gathering. Если хотите проверить его в действии прямо сейчас, то отправьте словона номер 1-929-236-9306 (только США и Канада — вы получите изображение по MMS, так что могут примениться тарифы вашего оператора). Также можете присоединиться к моей организации Slack, нажав здесь . После входа наберите:Если вы ещё не знакомы с SOLID , это набор принципов объектно-ориентированного дизайна (ООД), которые популяризовал дядя Боб Мартин . SOLID — это акроним для:Если следовать этому набору принципов, вы сделаете код более отказоустойчивым и упростите расширяемость. Далее в статье мы подробнее поговорим о каждом из этих принципов.Существует много хороших примеров SOLID на разнообразных языках. Вместо повторения известного примерая хотел бы показать преимущества SOLID в полнофункциональном приложении из реального мира.Недавно я игрался со Slack API . Там действительно очень просто создавать свои команды со слэшем. Также я большой фанат Magic the Gathering , так что мне пришла идея сделать слэш-команду Slack, которая выдаёт изображение случайной карты Magic the Gathering.Я быстро осуществил задуманное с помощью Spring Boot . Как вы убедитесь далее, Spring Boot соблюдает пару принципов SOLID прямо из коробки.У Twilio великолепный API для голосовых и текстовых сообщений. Я подумал, будет интересно посмотреть, насколько легко взять мой пример Slack и интегрировать его с Twilio. Идея в том, что вы отправляете текстовое сообщение с командой на известный телефонный номер — и получаете случайное изображение Magic the Gathering.Далее следует разбор принципов SOLID (не по порядку) в действии в процессе этого упражнения по программированию.Весь код можно найти здесь . Позже мы ещё посмотрим, как применить этот код на вашем собственном аккаунте Slack и/или Twilio, если хотите.Просто сам факт использования Spring Boot для создания приложения Magic сразу обеспечивает два из пяти принципов SOLID без специальных усилий с вашей стороны. Однако вы по-прежнему отвечаете за правильную архитектуру приложения.Поскольку в процессе написания кода мы будем изучать разные принципы, вы можете посмотреть пример кода в любой момент, проверив соответствующие теги в проекте GitHub (вы найдёте их в разделе “Releases”). Полный код этой главы выводится по тегуПосмотрим на код(все исходники Java здесь: magic-app/src/main/java/com/afitnerd/magic), который представляет пример принциповв SOLID:Принцип DIP гласит:Java и Spring Boot предельно упрощают реализацию этого принципа. В*внедрён* сервис. Это *абстракция*, поскольку является интерфейсом Java. И поскольку это интерфейс, здесь нет деталей.Реализацияне зависит конкретно от. Позже мы увидим, как обеспечить такое разделение между интерфейсом и его реализацией, разбив приложение на модули. Дополнительно рассмотрим другие современные способы, как внедрять зависимости в Spring Boot.Принцип ISP гласит:мы внедрили два отдельных интерфейса:. Один из них взаимодействует с сайтом Magic the Gathering. Другой взаимодействует со Slack. Создание единого интерфейса для выполнения этих двух отдельных функций нарушило бы принцип ISP.Для отслеживания кода из этой главы см. тегПосмотрим на код TwilioController:Как упоминалось ранее, применим более современный подход к внедрению зависимости (лучшие практики). Как видите, мы сделали это с помощью Spring Boot Constructor Injection. Это просто красивый способ сказать, что в последней версии Spring Boot внедрение зависимости осуществляется следующим образом:1. Установить одно или несколько скрытых полей в вашем классе, например:2. Определить конструктор для установленных скрытых полей:Spring Boot автоматически обработает внедрение объекта во время выполнения. Преимущество в том, что здесь есть возможность запускать проверку ошибок и валидацию на внедрённом объекте внутри конструктора.Контроллер содержит две части:. Путь magic_proxy требует небольшого пояснения, так что сначала разберём её, прежде чем говорить о нарушении принципа SRP. TwiML — язык разметки Twilio Markup Language. Это основа всех ответов от Twilio, потому что TwiML представляет собой инструкции для Twilio. Одновременно это XML. Обычно такое не представляет проблемы. Однако URL'ы, которые возвращает сайт Magic the Gathering, представляет проблему для включения в документы TwiML.URL, по которому извлекается картинка карты Magic the Gathering, выглядит примерно так:Обратите внимание на амперсанд (&) в URL. Есть только два валидных способа внедрить амперсанд в документы XML:1. Escape-символыЗдесь вместо амперсанда указан элемент2. Фрагмент CDATA (символьные данные)Любой из этих вариантов легко реализовать на Java с расширением Jackson Dataformat XML в процессоре Jackson JSON, встроенном в Spring Boot.Проблема в том, что первый вариант приводит к ошибке при получении изображения с сайта Wizards of the Coast (мейнтейнеры игры Magic the Gathering), а второй вариант не поддерживается в Twilio (эй Twilio: может быть, реализовать поддержку CDATA в TwiML?)Я обошёл это ограничение с помощью прокси для запросов. В данном случае генерируется такой код TwiML:При получении такого кода Twilio обращается к конечной точке, а уже за сценой прокси получает картинку с сайта Magic the Gathering и выдаёт её.Теперь продолжим изучение принципов SOLID.Принцип SRP гласит:Вышеописанный контроллер работает как есть, но нарушает SRP, потому что отвечает и за возвращение ответа TwiML, и за прокси для картинок.В данном примере это не слишком большая проблема, но несложно представить, как ситуация быстро выходит из-под контроля.Если пройдёте по тегу, то увидите новый контроллер под названиемЕго единственная задача — возвращать байты изображения, полученного на прокси с сайта Magic the Gathering.Теперь единственная функция— выдавать код TwiML. Maven позволяет легко разбить проект на модули. У них могут быть разные области (scopes), но есть одинаковые: компиляция (по умолчанию), выполнение и тест.Области берут на себя управление, когда модули задействуются в данной области. Областьпроверяет, что классы конкретного модуля *не* доступны во время компиляции. Они доступны только во время выполнения. Это помогает реализовать принцип DIP.Проще показать на примере. Посмотрите код по тегу. Можно увидеть, что организация проекта радикально изменилась (как видно в IntelliJ):Теперь здесь четыре модуля. Если посмотреть на модуль, то извидно, как он полагается на другие модули:Заметьте, чтонаходится в области, а— в областимы автоматически привязываемся к TwilioResponseService:А теперь посмотрите, что происходит, если попытаемся автоматически привязать реализованный класс таким образом:IntelliJ не может найти класс TwilioResponseServiceImpl, потому что его *нет* в областиПо приколу можете попробовать удалить строкуиз— и увидите, что тогда IntelliJ радостно найдёт классКак мы убедились, модули maven в сочетании с областями (scopes) помогает реализовать принцип DIP.Когда я написал это приложение в первый раз, то не думал о SOLID. Я просто хотел хакнуть приложение Slack, чтобы поиграться с функциональностью слэш-команд.В первой версии все связанные со Slack сервисы и контроллеры просто выдавали. Это хороший трюк для приложений Spring Boot — выдавать любой ответ JSON, не беспокоясь о формальных моделях Java, представляющих структуру ответа.По мере развития приложения возникло желание создать более формальные модели для читаемого и надёжного кода.См. исходный код по тегуПосмотрим на классв модулеЗдесь мы видим, что в классеесть массив, текстовая строка и строкаобъявил тип, а функции реализации методовложатся на дочерние классы.Теперь взглянем на один из дочерних классовМетодвозвращает. С таким ответом ответ будет содержать *только* изображение. Текст возвращается только в случае сообщения об ошибке. Тут *явно* пахнет LSP.Принцип LSP гласит:Когда вы имеете дело с иерархией наследования и дочерний класс *всегда* возвращает null, это явный признак нарушения принципа LSP. Потому что дочернему классу не нужен этот метод, но ему приходится реализовать его из-за интерфейса, описанного в родительском классе.Посмотрите веткув проекте на GitHub. Там произведён рефакторинг иерархиидля соответствия LSP.Теперь единственное общее у всех дочерних классов, что они должны реализовать — это методВ классеесть всё необходимое для правильного ответа с картинкой:Больше не требуется никогда возвращатьЕсть и другое небольшое улучшение: раньше у нас были некоторые аннотации JSON в классеОни были нужны для гарантии, что в JSON не попадёт пустой массив аттачментов или текстовое поле с нулевым значением. Хотя это мощные аннотации, из-за них объекты нашей модели становятся хрупкими, а другим разработчикам может быть не ясно, что происходит.Последний принцип, который мы рассмотрим в нашем путешествии по SOLID, это OCP.Принцип OCP гласит:Идея в том, что при изменении техзадания ваш код более эффективно справится с любыми новыми требованиями, если вы расширяете классы, а не добавляете код в существующие классы. Это помогает сдержать «расползание кода».В вышеприведённом примере нет дополнительной причины изменять класс. Если мы хотим добавить в приложение поддержку других типов ответов Slack, то легко опишем эту специфику в подклассах.Здесь опять проявляет себя сила Spring Boot. Взгляните на классв модулеСогласно условиям интерфейса, методывозвращают объектВнутри этих методов создаются различные дочерние объекты. Spring Boot и его встроенный jackson-маппер для JSON достаточно умны, чтобы выдать правильный JSON для конкретного объекта, который характеризуется внутри.Если хотите обеспечить интеграцию для своей собственной организации в Slack или реализовать поддержку для аккаунта Twilio (или и то, и другое), то читайте дальше! В противном случае можно перейти к резюме в конце статьи.Если хотите на полную катушку использовать это приложение, то нужно правильно настроить Slack и Twilio после развёртывания приложения на Heroku.Как вариант, можно установить или Slack, или Twilio. В любом случае, первым делом нужно развернуть приложение на Heroku. К счастью, это просто.Проще всего развернуть приложение на Heroku — нажать дружелюбную фиолетовую кнопку в разделе README проекта GitHub . Вам понадобится указать две детали:— это полный путь и название вашего приложения Heroku. Например, у меня приложение установлено здесь: https://random-magic-card.herokuapp.com . Придерживайтесь такого же формата при выборе названия приложения:Здесь есть своеобразная проблемка курицы и яйца, потому что приложению Heroku нужна некоторая информация из Slack, а для интеграции Slack нужна некоторая информация о приложении Heroku. Поначалу можно оставить значение по умолчанию в поле— позже мы вернёмся и обновим это значение настоящим токеном Slack API.Можете проверить правильность установки, перейдя по адресу. Вы должны увидеть в браузере случайную карту Magic the Gathering. Если появляется ошибка, посмотрите журнал ошибок в веб-интерфейсе приложения Heroku. Вот пример веб-интерфейса в действии Перейдите по адресу https://api.slack.com/apps и нажмите кнопкудля начала:Введите названиеи выберите рабочую среду, куда вы добавите приложение:Далее нажмите на ссылку со слэш-командамислева, а там кнопку создания новой командыЗаполните значения для команды (например:),(например:) и короткого описания. Затем нажмитеТеперь ваша слэш-команда Slack полностью настроена:Перейдите в разделв левой панели и разверните на экране раздел. Нажмите кнопкуЗатем кнопку для авторизации:Прокрутите экран, куда вы вернулись, и сделайте запись о токене верификации.Если вы установили Heroku CLI, то корректно установить свойствоможно такой командой:Как вариант, зайдите в панель мониторинга Heroku , перейдите к своему приложению и измените значениев настройках.Теперь слэш-команда должна сработать на канале Slack вашей организации, и в ответ вы получите карту Magic the Gathering:Для настройки интеграции Twilio перейдите в панель мониторинга Twilio в консоли Нажмите на троеточие и выберитеВыберитеСоздайте новый сервис обмена сообщениями, нажав на кнопку с красным плюсом (или нажмите “Create new Messaging Service” если ещё никаких сервисов нет):Введите, выберитев графеи нажмите кнопкуПроверьте наличие галочки ви введитедля своего приложения Heroku (например,):Нажмите кнопкудля сохранения изменений.Перейдите в разделв левом меню и убедитесь, что для сервиса обмена сообщениями добавлен ваш номер Twilio:Теперь вы можете протестировать службу Twilio, отправив на свой номер словов виде текстового сообщения:**Примечание:** Если отправить что-нибудь кроме слова(независимо от регистра), то выскочит сообщение об ошибке, показанное выше.Ещё раз публикуем таблицу SOLID, на этот раз с тегами проекта Github, которые соответствуют каждому принципу:В разработке этого приложения есть некоторые сложности. Я уже говорил выше о проблеме с TwiML. Но со Slack возникают особые проблемы, которые я изложил в этой статье. TL;DR: Slack воспринимает для слэш-команд *только* POST-запросы, а не более современные. Из-за этого возникают сложности с обработкой входящих данных JSON со Spring Boot.Основная идея в том, что принципы SOLID сделали код намного проще для работы и дальнейшего расширения.На этом завершается наш обзор принципам SOLID. Надеюсь, он был полезнее, чем обычные простенькие примеры Java.