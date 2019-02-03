Как мы решили внедрять Помидор в компании

Инструкция к помидору

Однажды, мы очень сильно устали от отвлекающих факторов при решении задач и задумали внедрить метод помидора на всю компанию. Пара бессонных ночей, несколько версий — и так родилась инструкция, которой мы хотим с вами поделиться.Всем привет. Сегодня мы с вами познакомимся с техникой помидора и тем, как применим ее к работе в нашей компании. Тех, кого интересуют описание техники и истории ее возникновения – велком в Google.Мы же с вами рассмотрим все на небезызвестной вам РЕАЛЬНОСТИ. Итак, представим, что у вас есть большая серьезная задача…Как вы поступаете обычно? Конечно, вы начинаете ее РЕШАТЬ (возможно, немного толики страдания). Сначала задача выглядит как то расплывчатоЗатем вы начинаете нащупывать суть и искать решениеКартинка выстраивается в голове все боле четкоС каждым шагом решение кажется все более правильным и привлекательным, да и просто вы красавчик, чего скрыватьКажется, что остался последний шаг, и ничто не предвещает бедыВы сидите и сосредоточено работаетеКак вдруг…Да-да это пришел он. Коллега/начальник/случайный прохожий, которому срочно, очень СРОЧНО нужен ответ на его вопрос. Иначе, настанет конец света.Вы внимательно его слушаете и даете ответКогда отвлекающий полностью удовлетворен ответом – он уходит. Вы же возвращаетесь к своей задаче и что тамКартинка решения, которую вы так тщательно выстраивали, потеряна и ее придется восстанавливать вновьНо не забывайте оВедь это может повторяться неоднократно, да и коллег у вас много. Все идет по кругу — вам кажется, что по задаче вы что-то уже описали/ назначили/ рассказали/ ответили/ закодили… но так ли это?В итоге, к вам приходит начальник, с вполне закономерным вопросомЗнакомая ситуация? Что же с этим делать? Вы не можете отказать коллеге. Вы же боретесь за одно дело и должны помогать друг другу всегда и во всем.Не ровен час, и вам понадобится помощь и совет коллеги.Но, давайте задумаемся — каждый из нас может уважать и ценить время и занятость других. Да и просто не разрушать мозг соратников, т.к. переключения между задачами – безумный стресс и огромная куча потерянного времениЧто мы предлагаем попробовать здесь и сейчас?Оцените, сколько вы проживете без ответа на ваш очень СРОЧНЫЙ вопрос коллеге. Десять минут? Двадцать? За сколько мир не станет к вам жесток и несправедлив?Ответив для себя на этот вопрос, сравните цифру с нашим вариантом – 40 минут.За 40 минут мир не перестанет крутиться.Итак, мы уже на 8 странице, а суть то в чем?Мы предлагаем каждый час засекать 40 минут, в которые каждый будет работать только над своими задачами абсолютно без каких-либо отвлечений на что-либо.Это и есть ПОМИДОР.Что значит каждый час? В 8-20 стартует первый помидор. Это значит каждый, не отвлекаясь на внешние/внутренние раздражители, делает только свои задачи и не отвлекает коллег. И так пока не настанет 9-00. Помидор кончился и можно отвлечься – ответить коллегам, выпить кофе, занять очередь в туалет и т.п. В 9-20 стартует новый помидор.Что значит каждый человек? То, что это правило применимо ко всей компании. Т.е. если сейчас идет помидор – вы можете писать свои вопросы коллегам. Но получите ответ только по истечении помидора.А что если коллега все равно приходит во время помидора и задает вопросы? Просто напомните ему о помидоре. Со временем он привыкнет.Как же мне работать, если я инженер сопровождения/специалист колл-центра/просто помогаю всем и вся и моя задача – реагировать на внешние раздражители? Так же как и работали, только учесть, что от части коллег вы можете не получить ответа сиюминутно. Смириться с этим, подготовить вопросы, отправить их коллеге и заняться другим задачами.Какие задачи лучше включить в помидор? Те, которые требует большого сосредоточения. Это могут быть так же совещания с другими коллегами.И что во время действия помидора даже на котиков в интернете посмотреть нельзя? Необходимо исключить не только внешние раздражители, но и любые отвлечения. Мы хотим, чтобы вы были сконцентрированы только на выполнении ваших задач. Подготовьтесь перед помидором, налейте себе чай, отложите все гаджеты, закройте все соц.сети, сайты новостей, форумы, сядьте поудобнее. Занимайтесь только задачами. Поймайте поток.А если пром УПАЛ? В каждом правиле есть свои исключения. И такой список исключений нам предстоит составить совместно. Если возникает ситуация БЛОКЕР – вы конечно должны отвлечь того, кто находится под действием помидора. Но чтобы не отвлекать всех – стоит выработать четкую инструкцию. К кому идти первым, когда пром упал, и кто следующий в списке. Конечно, ваша задача – оживить пациента, чтобы он не был мертв слишком долго.А как же ваши совещания, когда ответа не получить часами? Тут в практику мы применим антипомидор. Если необходимо совещание больше чем на 1 помидор (например, 2 часа). Внутрь него вставляются маленькие аньтипомидорки по 10 — 15 минут, в которые совещание прекращается и все его участники берут в руки телефоны (чего не делают в ходе совещания, дабы оно было продуктивно), отвечают на сообщения коллегам, решают вопросы, спасают мир.Но все же… почему ПОМИДОР? У создателя метода был только один таймер под рукойВот вроде бы и все.Мы считаем, что применив такую практику — сможем решать задачи более сосредоточено и меньше отвлекаться. Получать лучшие результаты и работать в меньшем стрессе из-за переключений. А как думаете вы?У вас наверняка возникли вопросы, мысли и предложения… Обсудим?До новых встреч!P.S.: соблюдайте авторство — указывайте ссылку