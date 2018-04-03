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сегодня в 01:36

Взлом сайта с помощью другого сайта. Доверяй, но проверяй

    Обратился к нам в компанию клиент, очередных горе разработчиков. Не могу мол понять, почему то сайт не работает. Хостинг вроде оплатил, домен продлен, что не так с сайтом совсем не знает.

    После более подробной беседы, выяснилось:

    • Аккаунт хостинга, на котором был расположен сайт, ранее был блокирован за рассылку спама.
    • По словам клиента проблема решилась, когда он обратился к предыдущим разработчикам, они восстановили доступ и все снова стало работать как раньше.
    • Какие именно манипуляции проводили разработчики он не знает, так как хостинг зарегистрирован не на него, а на какого то его друга, который и посоветовал ему этих ребят.
    • Сайт снова не работает, но связаться с кем либо из тех кто устранял проблему в прошлый раз, на данный момент, он не может.

    Нам стало интересно, что же там такое происходит с сайтом, что он уже второй раз выходит из строя. Мы попросили клиента связаться со своим другом, на которого оформлен хостинг и узнать у него доступы к панели управления, а сами связались со службой технической поддержки хостинга, для уточнения причин неработоспособности сайта.

    Для тех кто зашел прочитать непосредственно про взлом, можете смело жмакать сюда. Ну а для тех кому интересна вся история целиком, как все было обнаружено, читайте полностью.

    После ответа службы поддержки стало ясно, что доступ к панели управления заблокирован, как и сам аккаунт, за распространение спам писем и получить доступ к нему возможно только по предоставлению данных для входа и IP к которому будет привязан временный доступ.
    Да, все верно, те же грабли. Разница в этот раз была лишь в том, что по словам друга, который согласился предоставить данные от хостинга, сайта на аккаунте больше нет и восстановить ничего не выйдет. Так ему сказали те самые разработчики, которые очень "эффективно" решили проблему в прошлый раз.

    Немного порассуждав, мы решили попытать счастья и постараться восстановить сайт из бэкапов, которые должны были храниться у хостинг провайдера. Предоставили всю необходимую информацию и IP адрес, с которого будет производиться вход. Зашли в аккаунт и первым делом решили посмотреть историю запросов к службе поддержки, по предыдущему случаю блокировки.

    Переписка оказалась небольшой и нам удалось выяснить, что:

    1. Был подобран пароль к админке сайта.
    2. Через модуль установки плагинов, был вшит скрипт рассылки спам писем.
    3. Никаких профилактических работ ребята не предпринимали, а попросту решили восстановить сайт из бэкапа, при этом не трогая базу данных и не меняя пароля к ней и админке сайта.
    4. По прошествии какого то времени аккаунт снова был заблокирован, по причине того, что они не устранили скрипт.

    Скриншот переписки


    Проверив фалы в корневом каталоге, мы обнаружили, что сайт существует и никто его не удалял, как нам сообщил ранее друг клиента. Более того, последний вход в аккаунт был произведен как раз после предыдущего инцидента взлома. Больше в аккаунт никто не заходил.

    Мы создали новый запрос в техподдержку, с просьбой уточнить, в каких именно файлах был обнаружен вредоносный скрипт, для того, что бы иметь хоть какое то представление, что искать.


    Как же производили взлом и рассылку


    Получив ответ службы поддержки, мы нашли нужный файл и увидели там это:



    Пройдясь по всем файлам сайта, было обнаружено такое же содержимое еще в 74 файлах шаблона. Проанализировав код, проверив все пути, мы поняли, что:

    1. После взлома админки сайта, по средствам установки плагина, был внедрен вредоносный скрипт
    2. Через переменную $_POST на адрес сайта посылался запрос содержащий исполнительный код, который выполнялся во всех файлах, в которых была данная строка, а в данном случае таких фалов было 74.
    3. После выполнения скрипта, с аккаунта производилась рассылка спам писем, адреса которых хранились во все той же базе данных сайта, в отдельной таблице, которую предыдущие разработчики не удосужились проверить.
    4. Так же, в базе данных была обнаружена еще одна таблица, не относящаяся к сайту, в которой хранился зашифрованный base64 код, который не только выполнял восстановление удаленных вредоносных строк во всех файлах, но и занимался более интересными вещами (об этом чуть ниже).
    5. Горе гении, которые якобы выполняли очистку в прошлый раз, видимо не захотели углубляться в проблему и выполнять тяжелую работу по очистке всех файлов вручную, дабы избежать повторного заражения. Либо же они имели непосредственное отношение к данному скрипту (так как очистка сайта от вирусов, по прайсу, указанному на их сайте, стоила не маленькую сумму).

    Мы почистили все файлы, очистили базу данных, сменили все доступы от сайта и хостинга, а так же сообщили техподдержке о том, что проблема устранена. Аккаунт был разблокирован и сайт снова стал доступен.

    О скрипте, найденном в базе данных взломанного сайта


    Скрипт, который был зашифрован в кодировке base64 и хранился в базе данных в виде текста, не только выполнял функцию восстановления всех удаленных строк вредоносного кода, но и являлся скриптом брутфорса.

    Основная функция которую он выполнял, заключалась в посыле POST и GET запросов, на адреса админок различных сайтов, с логинами и паролями, так же хранимыми в одной из таблиц базы данных. После успешно выполненной операции по подбору, он записывал правильную пару логин: пароль в еще одну таблицу, доступ к которой можно было получить обратившись с правильным запросом к одному их 74 зараженных файлов, прямо из окна браузера.

    Такими манипуляциями злоумышленники не только ускоряли процесс сбора паролей, но и увеличивали базу сайтов, с которых велась спам рассылка и выполнялся подбор паролей к другим сайтам.

    Такой цикл может продолжаться бесконечно. Если один из владельцев сайта находит вирус и удаляет его, то это небольшая потеря для злоумышленников, потому как в их распоряжении огромная база таких вот лазеек, которая увеличивается с каждым днем.

    P.S.: для тех кто желает видеть скрипт. Скриншоты и примеры вредоносного скрипта небыли выложены по причине того, что всегда найдутся личности, использующие пример кода как основу для своих детищ, а я не хочу являться причиной создания и распространения очередного вредоносного скрипта.
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    Комментарии 18
    • +1
      Для тех кто считает статью плохой и ставит минусы: пишите пожалуйста в комментарии почему вы так решили. Потому как по времени, максимум что Вы прочитать успели, был заголовок и пара строк текста ниже.
      • 0
        Возможно, кому-то показался предвзятым тон статьи, а кому-то — очевидной причина спама. Но действительно если даешь негативную оценку, то дай свой фидбек по материалу, чтобы автор мог учесть в будущем.
        • 0
          Статья опубликована в 01:36, ваш комментарий в 01:46. Вы считаете, что люди не могут за 10 минут 80 предложений прочитать?
          И на данный момент у статьи всего 2 минуса. Почему это вас так задевает?
          • +1
            но связаться с кем либо из них, на данный момент, он не может.
            Мы попросили клиента связаться со своим другом

            Что-то тут не сходится. Он сказал, что не может связаться, но потом вы попросили его это сделать.


            Не могу мол понять, почему то сайт не работает. Хостинг вроде оплатил, домен продлен, что не так с сайтом совсем не знает.
            что по словам друга, сайта на аккаунте больше нет и восстановить ничего не выйдет. Так ему сказали те самые разработчики

            И тут не сходится. Друг ему сказал, что сайта больше нет, но он якобы не может понять, почему сайт не работает.


            производилась рассылка спам писем, адреса которых хранились во все той же базе данных сайта, которую предыдущие разработчики не удосужились проверить

            Простите, что? Спам это по определению нежелательные письма. Даже если бы они "удосужились проверить", то что они должны были обнаружить? Какие-то почтовые адреса, пользователи которых не хотят получать спам? Почему это должно было их насторожить?


            Скриншоты и примеры вредоносного скрипта небыли выложены по причине того, что всегда найдутся личности, использующие пример кода как основу для своих детищ

            А нафиг вы вообще написали про это на технический сайт? Покрасоваться какие вы клёвые?

            • 0
              Начну по порядку.
              1. Связаться он не мог не с другом, а с теми ребятами которые делали сайт.
              2. Узнал он о том что сайта якобы нет, уже после того как пришел к нам, и позвонил своему товарищу.
              3. Адреса хранились в отдельной таблице, не имеющей отношения к WP и сайту вообще. Насторожить должно было то, что таблицы не имели префиксов как минимум и содержали только email адреса.
              4. Если вы считаете, что в статье про реальный случай взлома, обязательно должен быть код или скриншоты того как это все произошло, то Вам на форумы тех кто этим промышляет.
              • 0
                Если вы считаете, что в статье про реальный случай взлома, обязательно должен быть код или скриншоты того как это все произошло, то Вам на форумы тех кто этим промышляет
                Слава Роскомнадзору!
                • –1
                  1, 2. Ну ок, поправили статью.
                  3. Ну и что? Ну email'ы какие-то. Что они должны были сделать, таблицу удалить? А если сломается что-нибудь, отвечать потом?
                  4. Собственно, мой вопрос остается в силе. Зачем вы написали об этом на сайт технических специалистов?

                  Я раз 10 за последние несколько месяцев такое делал. Потому что у начальника сайт компании на ВордПрессе. Только я не пишу об этом статьи, потому что и так все знают, что ВордПресс дырявая штука.
              • 0
                Для тех кто считает статью плохой и ставит минусы: пишите пожалуйста в комментарии почему вы так решили.

                Хотя минусов я не ставил да и не могу я этого делать, но попробую сформулировать причину, почему мне не понравилась статья.

                Проблемы, описанные вами, уже лет 10 как довольно будничные и не представляют какой-либо теоретической ценности. Профессионалы решают их «по щелчку» и без всякого интереса — ибо набили оскомину.

                Мы создали новый запрос в техподдержку, с просьбой уточнить, в каких именно файлах был обнаружен вредоносный скрипт, для того, что бы иметь хоть какое то представление, что искать.
                Вы даже не представляли, что искать? Это многое объясняет. Но мне искренне жаль техподдержку. Вы ведь прочитали предыдущую переписку, об этом было написано в первом письме от них.

                А вообще, это предложение как раз и характеризует мое отношение к вашей статье.

                Вы подаете материал, как свою победу в маленькой войне, а на самом деле решили курсовую работу. Победа — это хорошо, но мне странно наблюдать за студентом, решившим задачу, уничижительно отзывающегося о других студентах, которые с задачей не справились.
              • –4
                Отличная демонстрация мощи PHP и уровня программирования товарища и его друга.
                • +2

                  Скорее это "демонстрация" мощи WP. И отсутствие мощи сисадмина или отсутствие таковой. В том числе — мозгов.
                  PS. Не стоит на PHP пенять, коли даже на Си — всякое бывает.

                  • 0
                    даже не бумаге всякое бывате ;-)
                • 0
                  очередных горе разработчиков
                  посоветовал ему этих ребят
                  те самые разработчики, которые очень «эффективно»
                  профилактических работ ребята не предпринимали
                  которую предыдущие разработчики не удосужились проверить
                  Горе гении, которые якобы выполняли очистку в прошлый раз


                  Еще бы пару раз сказать про «ребят горе гениев» и было бы совсем чудесно.

                  • 0
                    Здравствуйте! Для начинающих статья полезна, но не решает проблемы.
                    Я начинаю узнавать эту сферу с нуля и попробовала создать свой сайт, теперь не могу избавиться от этой заразы-спама. Может кто знает что надо делать, что бы устранить это постоянный взлом? И что мне стоит прочитать что бы улучшить безопасность?
                    Спасибо
                    • 0
                      Для тех кто считает статью плохой и ставит минусы: пишите пожалуйста в комментарии почему вы так решили.

                      Минус не ставил, но поясню, что с моей точки зрения тут «не так».

                      После прочтения материала сложилось впечатление, что что для вас подобный обыденный случай был ошеломляющей победой, о чём вы и решили рассказать всему миру. Это уже второй ваш материал с броским заголовком и скучным текстом внутри, где вы описываете вещи в духе «он мне такой..., а я ему это..., а он мне опять такой...». Термины типа «взлом», «анализ кода», «уязвимости», «злоумышленник» и пр., по идее, должны прибавить «вес» статье, но по факту вызывают лишь лёгкое недоумение. Почему? Потому что нет никаких примеров кода (картинка с eval не в счёт — это такой баян, что даже говорить об этом смешно), не описаны способы автоматизации выявления/лечения, нет никаких советов по практической защите проектов — в общем, нет ничего полезного даже для новичка в этом вопросе. Могли бы хотя бы поискать подобные материалы тут, поинтересоваться, кто и как подавал информацию читателям, почитать отзывы, кто и на что внимание обращал. А у вас это всё больше похоже на самолюбование с колкостями в адрес тех других, что пытались решить проблему до вас. Причём это уже вторая ваша статья, где описывается «лох-клиент», «предыдущие лохи-разработчики» и вы в роли героев. И опять создаётся впечатление предвзятости и каких-то недоговорок.

                      Ну и ещё пара моментов:

                      <...> сами связались со службой технической поддержки хостинга, для уточнения причин неработоспособности сайта.
                      А сами, то есть без техподдержки, вы не могли определить неисправность?

                      Через модуль установки плагинов, был вшит скрипт рассылки спам писем.
                      Речь опять про WP, отсюда вопрос: куда именно был добавлен скрипт?

                      Мы создали новый запрос в техподдержку, с просьбой уточнить, в каких именно файлах был обнаружен вредоносный скрипт, для того, что бы иметь хоть какое то представление, что искать.
                      Сами не могли разобраться? Техподдержка если что-то такое и может обнаружить, то далеко не всё и не всегда. Это так, для справки. И если у вас в компании/студии нет спецов с большим опытом по данным вопросам, то вы и сами рискуете стать героями чьей-то аналогичной статьи и получить звание «горе-разработчиков».

                      У WP есть ряд серьёзнейших слабых мест, но если вас пассивно ломанули, то предположу два момента: пароль был в духе «qwedsa123» и защиты не было от слова «совсем». Так что, как и в предыдущей статье, вина не в стороннем сервисе и не на WP, а вина на владельце ресурса.
                      • 0
                        Добрый день. Нашла способ простого фикса, во первых прочитать тщательно письмо от тех поддержки, там написано, что делало проблему. Потом я решила поставить плагин скан на наличие ошибок — Wordfence. Все по полочкам разложил и помог понять где были ошибки. Они были в корневых файлах типа config.php
                        Далее обновить вордПресс до последней версии и с ним все плагины и темы и сменить доступы к сайту и можно и к базам.
                        • 0
                          Так себе решения, особенно если речь о WP :)
                          • 0
                            Можно в git всё положить, сразу будет видно какие файлы изменены, и вернуть к исходному состоянию можно одной командой.
                            • 0
                              Спасибо большое за идею!

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