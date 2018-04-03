Взлом сайта с помощью другого сайта. Доверяй, но проверяй

Аккаунт хостинга, на котором был расположен сайт, ранее был блокирован за рассылку спама.

По словам клиента проблема решилась, когда он обратился к предыдущим разработчикам, они восстановили доступ и все снова стало работать как раньше.

Какие именно манипуляции проводили разработчики он не знает, так как хостинг зарегистрирован не на него, а на какого то его друга, который и посоветовал ему этих ребят.

Сайт снова не работает, но связаться с кем либо из тех кто устранял проблему в прошлый раз, на данный момент, он не может.

Был подобран пароль к админке сайта. Через модуль установки плагинов, был вшит скрипт рассылки спам писем. Никаких профилактических работ ребята не предпринимали, а попросту решили восстановить сайт из бэкапа, при этом не трогая базу данных и не меняя пароля к ней и админке сайта. По прошествии какого то времени аккаунт снова был заблокирован, по причине того, что они не устранили скрипт.

Скриншот переписки



как нам сообщил ранее друг клиента

Как же производили взлом и рассылку

После взлома админки сайта, по средствам установки плагина, был внедрен вредоносный скрипт Через переменную $_POST на адрес сайта посылался запрос содержащий исполнительный код, который выполнялся во всех файлах, в которых была данная строка, а в данном случае таких фалов было 74. После выполнения скрипта, с аккаунта производилась рассылка спам писем, адреса которых хранились во все той же базе данных сайта, в отдельной таблице, которую предыдущие разработчики не удосужились проверить. Так же, в базе данных была обнаружена еще одна таблица, не относящаяся к сайту, в которой хранился зашифрованный base64 код, который не только выполнял восстановление удаленных вредоносных строк во всех файлах, но и занимался более интересными вещами ( об этом чуть ниже ). Горе гении, которые якобы выполняли очистку в прошлый раз, видимо не захотели углубляться в проблему и выполнять тяжелую работу по очистке всех файлов вручную, дабы избежать повторного заражения. Либо же они имели непосредственное отношение к данному скрипту (так как очистка сайта от вирусов, по прайсу, указанному на их сайте, стоила не маленькую сумму).

О скрипте, найденном в базе данных взломанного сайта

Обратился к нам в компанию клиент, очередных горе разработчиков. Не могу мол понять, почему то сайт не работает. Хостинг вроде оплатил, домен продлен, что не так с сайтом совсем не знает.После более подробной беседы, выяснилось:Нам стало интересно, что же там такое происходит с сайтом, что он уже второй раз выходит из строя. Мы попросили клиента связаться со своим другом, на которого оформлен хостинг и узнать у него доступы к панели управления, а сами связались со службой технической поддержки хостинга, для уточнения причин неработоспособности сайта.После ответа службы поддержки стало ясно, что доступ к панели управления заблокирован, как и сам аккаунт, за распространение спам писем и получить доступ к нему возможно только по предоставлению данных для входа и IP к которому будет привязан временный доступ.Разница в этот раз была лишь в том, что по словам друга, который согласился предоставить данные от хостинга, сайта на аккаунте больше нет и восстановить ничего не выйдет. Так ему сказали те самые разработчики, которые очень "" решили проблему в прошлый раз.Немного порассуждав, мы решили попытать счастья и постараться восстановить сайт из бэкапов, которые должны были храниться у хостинг провайдера. Предоставили всю необходимую информацию и IP адрес, с которого будет производиться вход. Зашли в аккаунт и первым делом решили посмотреть историю запросов к службе поддержки, по предыдущему случаю блокировки.Переписка оказалась небольшой и нам удалось выяснить, что:Проверив фалы в корневом каталоге, мы обнаружили, что сайт существует и никто его не удалял,. Более того, последний вход в аккаунт был произведен как раз после предыдущего инцидента взлома. Больше в аккаунт никто не заходил.Мы создали новый запрос в техподдержку, с просьбой уточнить, в каких именно файлах был обнаружен вредоносный скрипт, для того, что бы иметь хоть какое то представление, что искать.Получив ответ службы поддержки, мы нашли нужный файл и увидели там это:Пройдясь по всем файлам сайта, было обнаружено такое же содержимое еще в 74 файлах шаблона. Проанализировав код, проверив все пути, мы поняли, что:Мы почистили все файлы, очистили базу данных, сменили все доступы от сайта и хостинга, а так же сообщили техподдержке о том, что проблема устранена. Аккаунт был разблокирован и сайт снова стал доступен.Скрипт, который был зашифрован в кодировке base64 и хранился в базе данных в виде текста, не только выполнял функцию восстановления всех удаленных строк вредоносного кода, но и являлся скриптом брутфорса.Основная функция которую он выполнял, заключалась в посыле POST и GET запросов, на адреса админок различных сайтов, с логинами и паролями, так же хранимыми в одной из таблиц базы данных. После успешно выполненной операции по подбору, он записывал правильную пару логин: пароль в еще одну таблицу, доступ к которой можно было получить обратившись с правильным запросом к одному их 74 зараженных файлов, прямо из окна браузера.Такими манипуляциями злоумышленники не только ускоряли процесс сбора паролей, но и увеличивали базу сайтов, с которых велась спам рассылка и выполнялся подбор паролей к другим сайтам.. Скриншоты и примеры вредоносного скрипта небыли выложены по причине того, что всегда найдутся личности, использующие пример кода как основу для своих детищ, а я не хочу являться причиной создания и распространения очередного вредоносного скрипта.