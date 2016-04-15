Многопоточное программирование в Android с использованием RxJava 2

Почему реактивное программирование?

Никаких больше обратных вызовов

Простой контроль ошибок

Очень простое использование многопоточности

RxJava НЕ многопоточна по умолчанию

Наблюдаемый источник (source Observable) , далее

, далее несколько операторов (Operators) , затем

, затем целевой подписчик (Subscriber)

Observable.just(1, 2, 3, 4, 5) .doOnNext(new Consumer<Integer>() { @Override public void accept(Integer integer) throws Exception { println("Emitting item on: " + currentThread().getName()); } }) .map(new Function<Integer, Integer>() { @Override public Integer apply(@NonNull Integer integer) throws Exception { println("Processing item on: " + currentThread().getName()); return integer * 2; } }) .subscribeWith(new DisposableObserver<Integer>() { @Override public void onNext(@NonNull Integer integer) { println("Consuming item on: " + currentThread().getName()); } @Override public void onError(@NonNull Throwable e) { } @Override public void onComplete() { } });

doOnNext()

observable

Простой пример

Book

getBooks().subscribeOn(Schedulers.io()) .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .subscribeWith(new DisposableObserver<Book>() { @Override public void onNext(@NonNull Book book) { // Вы можете получить доступ к объектам Book здесь } @Override public void onError(@NonNull Throwable e) { // Отлавливаем ошибки здесь } @Override public void onComplete() { // Все объекты Book получены. Готово! } });

getBooks()

subscribeOn()

Schedulers.io()

observeOn()

AndroidSchedulers.mainThread()

Подружимся с планировщиками (Schedulers)

Schedulers.io()

Schedulers.computation()

Schedulers.newThread()

Schedulers.single()

Schedulers.from(Executor executor)

Executor

Scheduler.from(Executors.newFixedThreadPool(n))

AndroidSchedulers.mainThread()

Looper

AndroidSchedulers.from(Looper looper)

Schedulers.io()

Понимание subscribeOn() и observeOn()

subscribeOn()

subscribeOn()

main

subscribeOn()

Schedulers.computation()

RxComputThreadPool-1

DisposableSubscriber

onError()

onComplete()

doOnNext()

Observable.just(1, 2, 3, 4, 5, 6) .subscribeOn(Schedulers.computation()) .doOnNext(integer -> println("Emitting item " + integer + " on: " + currentThread().getName())) .subscribe(integer -> println("Consuming item " + integer + " on: " + currentThread().getName()));

subscribeOn()

map()

filter()

subscribeOn()

subscribeOn()

observeOn()

subscribeOn()

observeOn()

subscribeOn()

Observable.just(1, 2, 3, 4, 5, 6) .doOnNext(integer -> println("Emitting item " + integer + " on: " + currentThread().getName())) .map(integer -> integer * 3) .filter(integer -> integer % 2 == 0) .subscribeOn(Schedulers.computation()) .subscribe(integer -> println("Consuming item " + integer + " on: " + currentThread().getName()));

subscribeOn()

Observable.just(1, 2, 3, 4, 5, 6) .subscribeOn(Schedulers.io()) .subscribeOn(Schedulers.computation()) .subscribeOn(Schedulers.newThread()) .doOnNext(integer -> println("Emitting item " + integer + " on: " + currentThread().getName())) .subscribe(integer -> println("Consuming item " + integer + " on: " + currentThread().getName()));

Schedulers.io()

subscribeOn()

Под капюшоном

Schedulers.io()

Schedulers.newThread()

Observable

Observable<Integer> o1 = Observable.just(1, 2, 3, 4, 5); Observable<Integer> o2 = o1.filter(integer -> integer % 2 == 0); Observable<Integer> o3 = o2.map(integer -> integer * 10); o3.subscribe(integer -> println("Consuming item " + integer + " on: " + currentThread().getName()));

subscribe()

o3

subscribe()

o2

o3

o2

subscribe()

o1

o1

subscribe()

observeOn()

subscribeOn()

Сделать сетевой вызов в неблокирующем потоке ввода-вывода

Получить результат в основном потоке приложения

Observable

subscribeOn(Schedulers.io())

observeOn()

observeOn()

observeOn()

getIntegersFromRemoteSource() .doOnNext(integer -> println("Emitting item " + integer + " on: " + currentThread().getName())) .subscribeOn(Schedulers.io()) .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .subscribe(integer -> println("Consuming item " + integer + " on: " + currentThread().getName()));

observeOn()

getIntegersFromRemoteSource() .doOnNext(integer -> println("Emitting item " + integer + " on: " + currentThread().getName())) .subscribeOn(Schedulers.io()) .observeOn(Schedulers.computation()) .map(integer -> { println("Mapping item " + integer + " on: " + currentThread().getName()); return integer * integer; }) .observeOn(Schedulers.newThread()) .filter(integer -> { println("Filtering item " + integer + " on: " + currentThread().getName()); return integer % 2 == 0; }) .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .subscribe(integer -> println("Consuming item " + integer + " on: " + currentThread().getName()));

subscribeOn()

Schedulers.io()

map()

observeOn()

Schedulers.computation()

map()

observeOn()

Schedulers.newThread()

filter()

observeOn()

AndroidSchedulers.mainThread()

observeOn()

getIntegersFromRemoteSource() .doOnNext(integer -> println("Emitting item " + integer + " on: " + currentThread().getName())) .subscribeOn(Schedulers.io()) .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .observeOn(Schedulers.single()) .observeOn(Schedulers.computation()) .subscribe(integer -> println("Consuming item " + integer + " on: " + currentThread().getName()));

RxComputationThreadPool-1

observeOn()

Под капюшоном

Obsevable

observeOn()

observeOn(Schedulers.computation())

observeOn()

Резюме