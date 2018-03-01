Pygest #19. Релизы, статьи, интересные проекты, пакеты и библиотеки из мира Python [20 ноября 2017 — 5 декабря 2017]
Всем привет! Это уже девятнадцатый выпуск дайджеста на Хабрахабр о новостях из мира Python.
Присылайте свои интересные события из мира Python. Вместе мы сделаем Python еще лучше:)
Итак, поехали!
Новости
IronPython присоединяется к .NET Foundation
Python обогнал R и стал лидером в машинном обучении и data science
PSF выделил грант в размере 170 000 долларов для улучшения PyPI
Статьи и учебные материалы
Python для анализа данных. Подробный обзор
Обзор книги «Python for Data Analysis (2nd edition)»
Использование Python-модуля Pathlib
Речь пойдет о модуле Pathlib, который упрощает взаимодействие с файловой системой
3 раза производительнее чем Flask приложения
Знакомимся с framework Quart
Глубокое погружение в Python, TensorFlow и Keras
Как изучить Python разработчику R
Пост для разработчиков R, которые хотели бы присоединиться в мир Python
Миллион запросов в секунду с Python
Знакомьтесь! Быстрый, масштабируемый и легкий инструмент для веб-сервиса: Japronto!
Построение видео синтезатора с помощью Python с использованием Pygame
Если вы еще и меломан, то это статья для Вас!
Использование машинного обучения для предсказания погоды. Часть 2
Продолжение статьи об использовании машинного обучения для прогнозирования погоды
Построение Python REST API за 5 минут
Знакомимся с еще одним framework Arrested
Исследование внутреннего мира CPython
Пост полезен для всех, кто хотел бы узнать о внутреннем мире CPython
10 вопросов о Python, которых задают на собеседованиях, ответы на которых вы должны знать
Переходим по ссылке). Всем будет интересно и познавательно.
Механизм общения браузера и сервера на языке Python
Termvsrobo написал статью о взаимодействии браузера с сервером, которая будет полезен всем новичкам и не новичкам. Спасибо!
Релизы
Вышел в свет Django 2.0
PyCharm 2017.3
Интересные проекты, инструменты и библиотеки
deep-image-prior
Восстановление изображения с помощью нейронных сетей, но без их обучения
WPSploit
Тестирование на проникновение плагинов WordPress
speeed
Инструмент похожий на пинг, но измеряет не время ответа, а скорость пакетов
pytudes
Python программы для практики и демонстрации навыков
websauna
Веб framework для построения сайтов и сервисов для бизнеса и не только
RenPy
Движок для создания визуальных романов (новелл)
Toga
GUI инструмент, нативный для OS
free-python-games
Коллекция бесплатных игр на Python, предназначенный для изучения и/или просто поиграться
requestium
Прослойка между Requests и Selenium, предназначенный для автоматизации действий в вебе
cardio
Библиотека для исследователей сигналов (пульсации) сердца
PythonNet
Пакет для интеграции Python с .NET Common Language Runtime (CLR)
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