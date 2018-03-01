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Pygest #19. Релизы, статьи, интересные проекты, пакеты и библиотеки из мира Python [20 ноября 2017 — 5 декабря 2017]

    image Всем привет! Это уже девятнадцатый выпуск дайджеста на Хабрахабр о новостях из мира Python.

    Присылайте свои интересные события из мира Python. Вместе мы сделаем Python еще лучше:)

    Итак, поехали!




    Новости


    IronPython присоединяется к .NET Foundation

    Python обогнал R и стал лидером в машинном обучении и data science

    PSF выделил грант в размере 170 000 долларов для улучшения PyPI

    Статьи и учебные материалы


    Python для анализа данных. Подробный обзор
    Обзор книги «Python for Data Analysis (2nd edition)»

    Использование Python-модуля Pathlib
    Речь пойдет о модуле Pathlib, который упрощает взаимодействие с файловой системой

    3 раза производительнее чем Flask приложения
    Знакомимся с framework Quart

    Глубокое погружение в Python, TensorFlow и Keras

    Как изучить Python разработчику R
    Пост для разработчиков R, которые хотели бы присоединиться в мир Python

    Миллион запросов в секунду с Python
    Знакомьтесь! Быстрый, масштабируемый и легкий инструмент для веб-сервиса: Japronto!

    Построение видео синтезатора с помощью Python с использованием Pygame
    Если вы еще и меломан, то это статья для Вас!

    Использование машинного обучения для предсказания погоды. Часть 2
    Продолжение статьи об использовании машинного обучения для прогнозирования погоды

    Построение Python REST API за 5 минут
    Знакомимся с еще одним framework Arrested

    Исследование внутреннего мира CPython
    Пост полезен для всех, кто хотел бы узнать о внутреннем мире CPython

    10 вопросов о Python, которых задают на собеседованиях, ответы на которых вы должны знать
    Переходим по ссылке). Всем будет интересно и познавательно.

    Механизм общения браузера и сервера на языке Python
    Termvsrobo написал статью о взаимодействии браузера с сервером, которая будет полезен всем новичкам и не новичкам. Спасибо!

    Релизы


    Вышел в свет Django 2.0

    PyCharm 2017.3

    Интересные проекты, инструменты и библиотеки


    deep-image-prior
    Восстановление изображения с помощью нейронных сетей, но без их обучения

    WPSploit
    Тестирование на проникновение плагинов WordPress

    speeed
    Инструмент похожий на пинг, но измеряет не время ответа, а скорость пакетов

    pytudes
    Python программы для практики и демонстрации навыков

    websauna
    Веб framework для построения сайтов и сервисов для бизнеса и не только

    RenPy
    Движок для создания визуальных романов (новелл)

    Toga
    GUI инструмент, нативный для OS

    free-python-games
    Коллекция бесплатных игр на Python, предназначенный для изучения и/или просто поиграться

    requestium
    Прослойка между Requests и Selenium, предназначенный для автоматизации действий в вебе

    cardio
    Библиотека для исследователей сигналов (пульсации) сердца

    PythonNet
    Пакет для интеграции Python с .NET Common Language Runtime (CLR)
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    Комментарии 6
    • 0
      Спасибо, интересные ссылки.
      • 0
        Надеюсь, они будут еще и полезными)
        • 0
          благодаря «Как изучить Python разработчику R» я только что за 10 мин установил анаконду, запустил юпитер нотебук и попробовал себя в роли питониста (сам пишу на R). теперь я знаю пару библиотек, синтаксис и основные типы)
          • 0
            А благодаря «10 вопросов о Python, которых задают на собеседованиях, ответы на которых вы должны знать» узнал, что оказывает питон объектно-ориентированый.
            • 0
              Очень рад, что дайджест оказался таким полезным
        • 0
          Предлагаю включить github.com/secnot/rectpack. Очень интересная вещь

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