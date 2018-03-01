Pygest #19. Релизы, статьи, интересные проекты, пакеты и библиотеки из мира Python [20 ноября 2017 — 5 декабря 2017]

Всем привет! Это уже девятнадцатый выпуск дайджеста на Хабрахабр о новостях из мира Python.



Присылайте свои интересные события из мира Python. Вместе мы сделаем Python еще лучше:)



Итак, поехали!

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