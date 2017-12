Готовим свой UI-интерфейс к Zabbix API средствами React component

Кому будет интересно

Ставим задачу

Было бы не плохо интегрировать рутинные задачи Zabbix в существующую среду учета. Свести к минимуму количество параметров, в идеале одна кнопка «добавить»

Было бы неплохо выдать им функционал в виде готового модуля. В идеале пара строчек кода «import ...» и «render ...»

Постараться использовать современный стек технологий, желательно стандартные интерфейсы взаимодействия

Стек технологий

ReactJS

JSX

NodeJS

Browserify

Babel

Gulp

Цель

Взаимодействие Front-Back свести до простейших REST-запросов

Сосредоточить всю логику взаимодействия с Zabbix-сервером на back end

Желательно стандартный интерфейс + документация

Zabbix-API придется открыть для всех клиентских браузеров. Безопасней открывать отдельный ресурс с ограниченным набором действий Создаем общее решение, способное работать с кардитально разными системами: SNMP-датчиками, telnet-сессиями, с ресурсами ОС серверов и проч. (Zabbix — лишь одна из реализаций). Браузер просто не имеет подобного функционала

Еще немножко технологий

OpenAPI

Docker

Приступим

git clone https://github.com/ars-anosov/zabbix-react.git

zabbix-reactor-node

less zabbix-react/node-back/api/zabbix-api.yaml

host: 'localhost:8002'

var app = require('connect')() var swaggerTools = require('swagger-tools') var http = require('http')

http — WEB-сервер

— WEB-сервер connect при помощи middleware swagger-tools — обработка запросов

// Route validated requests to appropriate controller app.use(middleware.swaggerRouter(options)); // Serve the Swagger documents and Swagger UI app.use(middleware.swaggerUi({ apiDocs: '/spec/swagger.json', swaggerUi: '/spec-ui'

middleware.swaggerRouter — роутер, прокидывает запросы на соответствующий контроллер в директории zabbix-react/node-back/controllers

middleware.swaggerUi — инструмент SwaggerUI. Это и есть наша документация к API, позволяет выполнять тестовые REST-запросы

Configuration.js Data.js config_host_del.js config_host_get.js config_host_post.js config_host_put.js config_hostgroup_get.js data_hostlink_get.js

cd zabbix-react/node-back/

docker run \ --name zabbix-reactor-node \ -v $PWD:/zabbix-reactor-node \ -w /zabbix-reactor-node \ --publish=8002:8002 \ --env="ZX_URL=http://zabbix-server.react.com.ru/api_jsonrpc.php" \ --env="ZX_USER=guest" \ --env="ZX_PASS=" \ -it \ node:8 bash

npm install node index.js $ZX_URL $ZX_USER $ZX_PASS

Zabbix настройки

Administration/User groups — добавляем группу пользователей «react_user_group» Administration/User groups/Permissions — добавляем Host groups, с которыми будет позволено работать «react_user». Выставляем Read-write. Administration/Users — добавляем пользователя, включаем в группу пользователей созданную в пп.1 Administration/Users/Permissions — User type выставляем «Zabbix Admin»

zabbix-react-front

cd zabbix-react/web-front/

docker run \ --name zabbix-react-front \ -v $PWD:/web-front \ -w /web-front \ --publish=8003:8003 \ -it \ node:8 bash

# глобально устанавливаем gulp-cli npm install -g gulp-cli # Теперь все необходимое (транспайлеры, утилиты, плагины) npm install

npm run install-components

gulp

zabbix-react-component

zabbix-reactor-node — OpenAPI-сервер, открыт для приема REST-запросов на http://localhost:8002/...

zabbix-react-front — livereload-web-сервер для отображения React-компонент, рисует на http://localhost:8003/

import React from 'react'; import ReactDOM from 'react-dom' import { OpenApiSwagger, HostConfig, HostGraph } from './components/zabbix-react-component' window.localStorage.setItem('token', 'test') const specUrl = 'http://localhost:8002/spec/swagger.json' const swg = new OpenApiSwagger(specUrl) swg.connect((client, err) => { if (err) { ReactDOM.render( <div className='std-win'>no spec - <a href={specUrl}>{specUrl}</a> !</div>, document.getElementById('root') ) } else { ReactDOM.render( <div> <HostConfig swgClient={client} /> <HostGraph swgClient={client} /> </div>, document.getElementById('root') ) } })

specUrl — путь к файлу спецификации на zabbix-reactor-node

export { OpenApiSwagger } from './OpenApiSwagger.js' export { HostConfig } from './HostConfig.jsx' export { HostGraph } from './HostGraph.jsx'

Заключение

Всем привет! Все началось с интеграции телефонной платформы в корпоративный сайт.Будучи инженером VoIP телефонии, WEB-разработка поразила разнообразием подходов и методов реализации. Стек технологий пестрит разнообразием, выбор инструментов определяет стиль разработки, модульность или закостенелость проекта.Про телефонную платформу я напишу в следующий раз. Сильный уклон в VoIP-специфику отвлечет от главного — методов разработки современного SPA -приложения.В статье будет описан процесс внедрения стороннего сервиса в существующую рабочую среду.Сегодня поиграемся с Zabbix-API Тем кто лет десять назад реализовал WEB-интерактив средствами CGI-скриптов на серверной стороне, и хочет понять современные подходы. Если Вам приходилось выдумывать собственные API-интерфейсы, заниматься документацией того что получилось — решение ниже.Первичная настройка Zabbix ведется через встроенный WEB-интерфейс. Рутина обычно сводится к простому добавлению хостов в группу.Учет оборудования (добавление хостов) мы ведем в собственной системе на корпоративном сайте.Разработкой корпоративной системы обычно занимается отдельный коллектив.Пользовательский интерактив классически описан схемой работы MVC с ее вариациями. Изучая матчасть появились кандидаты Vue Пришло понимание, что большинство фреймворков/библиотек пытается реализовать полную экосистему MVC с реализацией как на front-end так и back-end , называют это «full stack».React — это только «V» от «MVC». Погружаться в чужую экосистему не хотелось, а вот простая рисовалка очень приглянулась. Порадовала перспектива со временем перескочить в React Native : один код для Web, IOS, Android. А подключив Redux , должен получиться full stack. Отдельно порадовал JSX, киллер-фича IMHO. JSX -детище разработчиков React — синтаксическая надстройка над JavaScript, визуально упрощает работу с DOM -элементами браузера.Матерые WEB-разработчики ругают его за то, что он перемешивает HTML разметку и JavaScript код. Я не матерый разработчик и JSX считаю отличным решением.Сначала казалось удобным писать на «браузерном» JavaScript. Правда там неудобно разбивать проект на модули и подгружать необходимые. Проблему решил пакетный менеджер Bower . Там своя философия, Bower заботится чтобы версии модулей не конфликтовали друг с другом.На практике оказалось что все необходимые инструменты доступны в виде npm пакетов. Если нужный модуль не доступен в виде npm пакета, Bower хорошее дополнение.Итог. Пишем на Node, используем пакетный менеджер npm. NodeJS это серверный JavaScript, не браузерный. Хорошие люди придумали транспайлер Browserify который переделывает Node-код в браузерный вариант.Браузеры не отличаются высокой скоростью обновления встроенного JavaScript движка. Хотелось бы использовать весь «сахар» современного JavasScript, отсюда еще один инструмент — Babel . Транспайлер который умеет работать с последними версиями ECMAScript . А еще, именно он будет распознавать JSX-синтаксис.Помимо работы с JavaScript современная WEB-страничка плотно использует CSS , которые перешли на новый уровень абстракций SASS . Подгружаются собственные шрифты и картинки. HTML-текст может быть раскидан по различным файлам. В итоге, построение финального проекта сводится к десятку действий над различными файлами, разбросанными по файловой системе в разнообразном порядке. Gulp это сборщик. По сути, обычный Node скрипт, в котором автоматизированы действия обработки исходных файлов проекта.Я выбрал Gulp, в свое время понравился принцип его работы: поточная обработка, это быстро. Он выигрывал у Grunt , а еще попалась статья Insayt , на базе которой я и сделал свой gulpfile.js В качестве альтернативы, есть смысл рассмотреть webpack , я не пробоавл.Здесь стоит заметить — основные инструменты для разработки front end мы перечислили. Теперь очередь за back end.Но сначала, сформулируем принцип работы нашей будущей React-компоненты и Zabbix-API.Можно было бы взгромоздить всю логику на front end, но это плохо:Итог. Нужен «умный» back end, имеющий свой API.При интеграции в телефонную платформу были пройдены первые «грабли». Был написан свой собственный API-сервер. Он работал. Успешно «рулил» софтсвичем, принимал REST-запросы которые по сути не являлись REST. Никакой документации по формату, методам и параметрам запросов не было.Такая ситуация породила интерес, можно ли как-то формализовать API-интерфейс, чтобы документация формировалась автоматически? Приглянулся подход OpenAPI Суть сводится к тому, что сначала надо написать файл спецификации, в котором будут описаны все методы, поля, форматы ответов и т.п. Потом на базе этого файла можно сгенерировать готовый API-сервер. Список языков впечатляет, мы сделаем на NodeJS.Так-как файл спецификации стандартный, для него уже придуманы инструменты: Swagger OA Viewer ,… подробней здесь . Вопрос с документацией решается автоматически — это и есть файл спецификации.Совсем скоро мы начнем писать исполнимый код. Скрипты будут на языке NodeJS. Любой язык эволюционирует, меняются версии, было бы неплохо пробовать результат на разных версиях языка. В каждом языке есть спец.инструменты для «жонглирования» версиями.Я поступаю радикальней. Есть отличная технология LXC , предлагающая очень легкую виртуализацию на уровне ядра Linux. Грех было бы ей не воспользоваться. В случае с другими ОС есть своя специфика, разработчики учли нюансы и создали продукт Docker Необходимую среду разработки мы будем строить в нужном Docker-контейнере.Проект доступен на Github Back end сервер назовем «zabbix-reactor-node». Просматриваем файл спецификации. Проверяем поле «host».Если разворачиваем сервер на своей машинеСервер собран при помощи swagger editor на базе «zabbix-api.yaml». Структура такова:— стартовый скриптМетоды:— скрипты отвечающие за обработку API-запросовИменно здесь наполняем логикой наши взаимодействия с Zabbix-API.В Docker-контейнер будет прокинута директория «node-back»: переходим в нее.Запускаем «zabbix-reactor-node». Передаем в контейнер переменные окружения ZX_URL, ZX_USER, ZX_PASS — вбиваем свои, если есть свой Zabbix. В качестве примера можете использовать мой тестовый Zabbix:Старые версии заббикса могут принимать запросы на другом URL. Смотрим Zabbix doc. Дальше все действия внутри контейнера.Выскочить из контейнера: Ctrl+P+QПроверяем доступноать SwaggerUI — http://localhost:8002/spec-ui/ В поле «token» вписываем «test». Здесь будет токен авторизации, его проверкой занимается скрипт node-back/sub_modules/aaa_handle.js.Мы хотим открыть доступ только к определенным Host group на Zabbix. Для этого необходимо создать отдельного пользователя «react_user».Строим среду разработку назовем ее «zabbix-react-front».В Docker-контейнер будет прокинута директория «web-front»: переходим в нее.Запускаем «zabbix-react-front»:Дальше все действия внутри контейнера.Компоненты находятся в директории web-front/src/js/components, они имеют свои зависимости.Устанавливаем:Собираем проект в директорию web-front/buildВыскочить из контейнера: Ctrl+P+QПроверяем работу компонент — http://localhost:8003/ Вот мы и добрались до работы с компонентами. Посмотрим что сейчас запущено.Работаем со следующей структурой файлов:web-front/src/— JSX-скрипт с компонентамиweb-front/src/— директория с компонентамиweb-front/src/components/— экспортируемые классы. Доступны в качестве npm пакета zabbix-react-component С этого места можно смело ваять свои компоненты, наращивать функционал.В качестве примера, приделал инструмент, который есть в Nagios но отсутствует в Zabbix. Автоматическое построение карты сети на базе мета-информации «source-target» в описании элементов сети.Смотрим компоненту HostGraph. Для хранения информации использую в Zabbix Host закладку «Host inventory» поле «Notes». Туда в JSON-формате заносим связки элементов «source-target». Для визуализации использовал проект d3 Теперь у нас в руках находится среда разработки, front-end и back-end. Для работы достаточно знания JavaScript и специфики NodeJS.API-документирован и доступен для тестирования сторонними front-end разработчиками. API-сервер не привязан именно к Zabbix, это общее решение. Возможна интеграция к любой системе.Собраны готовые React-компоненты выполняющие стандартные CRUD функции. Компоненты освобождены от сложностей взаимодействия с интегрируемыми системами, только отображение.