[Перевод статьи] 7 базовых правил защиты от фишинга

О том, что такое фишинг известно давно. Первые фишинговые атаки были зафиксированы вскоре после появления всемирной паутины. Но несмотря на то, что специалисты по ИБ создают все более совершенные способы защиты от фишинга, новые фишинговые сайты продолжают появляться ежедневно.

Согласно данным некоторых исследований, в 2016 году ежедневно создавалось около 5000 фишинг сайтов. В 2017 эта цифра будет еще больше. Секрет жизнестойкости этого вида мошенничества в том, что он опирается не на “дыры” в программном обеспечении, а на уязвимость в человеческой сущности, у которой есть доступ к важным данным. Поэтому нелишним будет в очередной раз напомнить, что такое фишинг, каковы самые распространенные виды фишинговых атак, а также способы противодействия им.

Фишинг в 2017 году: основные примеры фишинговых атак

Фишинг — это вид интернет-мошенничества, построенный на принципах социальной инженерии. Главная цель фишинга — получить доступ к критически важным данным (например, паспортным), учетным записям, банковским реквизитам, закрытой служебной информации, чтобы использовать их в дальнейшем для кражи денежных средств. Работает фишинг через перенаправление пользователей на поддельные сетевые ресурсы, являющиеся полной имитацией настоящих.

1. Классический фишинг — фишинг подмены

К этой категории можно отнести большую часть всех фишинговых атак. Злоумышленники рассылают электронные письма от имени реально существующей компании с целью завладеть учетными данными пользователей и получить контроль над их личными или служебными аккаунтами. Вы можете получить фишинговое письмо от имени платежной системы или банка, службы доставки, интернет-магазина, социальной сети, налоговой и т.д.

Фишинговые письма создают с большой скрупулезностью. Они практически ничем не отличаются от тех писем, которые пользователь регулярно получает в рассылках от настоящей компании. Единственное, что может насторожить — просьба перейти по ссылке для выполнения какого-либо действия. Переход этот, однако, ведет на сайт мошенников, являющийся “близнецом” страницы сайта банка, социальной сети или другого легального ресурса.

Побудительным мотивом для перехода по ссылке в подобных письмах может выступать как “пряник” (”Вы можете получить 70% скидку на услуги, если зарегистрируетесь в течение суток”), так и “кнут” (”Ваша учетная запись заблокирована в связи с подозрительной активностью. Чтобы подтвердить, что вы владелец аккаунта, перейдите по ссылке”).

Приведем список самых популярных уловок мошенников:

Ваша учетная запись была или будет заблокирована /отключена.

Тактика запугивания пользователя может быть очень эффективной. Угроза того, что аккаунт был или в ближайшее время будет заблокирован, если пользователь сейчас же не зайдет в учетную запись, заставляет тут же потерять бдительность, перейти по ссылке в письме и ввести свой логин и пароль.



В Вашей учетной записи обнаружены подозрительные или мошеннические действия. Требуется обновление настроек безопасности.

В таком письме пользователя просят срочно войти в учетную запись и обновить настройки безопасности. Действует тот же принцип, что и в предыдущем пункте. Пользователь паникует и забывает о бдительности.



Вы получили важное сообщение. Перейдите в личный кабинет, чтобы ознакомиться.

Чаще всего такие письма присылают от имени финансовых организаций. Пользователи склонны верить правдивости писем, поскольку финансовые организации действительно не пересылают конфиденциальную информацию по электронной почте.



Фишинговые письма налоговой тематики.

Такие письма входят в тренд, как только близится время платить налоги. Темы писем могут быть самыми разными: уведомление о задолженности, просьба выслать недостающий документ, уведомление о праве на получение возврата налога, и т.д.



2. Целенаправленная фишинговая атака

Не всегда фишинг бьет наудачу — часто атаки являются персонифицированными, целенаправленными. Цель та же — заставить пользователя перейти на фишинговый сайт и оставить свои учетные данные.

Естественно, у будущей жертвы больше доверия вызовет письмо, в котором к ней обращаются по имени, упоминают место работы, должность, занимаемую в компании, еще какие-либо индивидуальные данные. Причем информацию для направленных фишинговых атак люди чаще всего предоставляют сами. Особенно “урожайны” для преступников такие ресурсы как всем известная LinkedIn — создавая резюме в расчете на потенциальных работодателей, каждый старается указать побольше сведений о себе.

Для предупреждения подобных ситуаций организациям следует постоянно напоминать сотрудникам о нежелательности размещения личной и служебной информации в открытом доступе.

3. Фишинг против топ-менеджмента

Особый интерес для мошенников представляют учетные данные руководства.

Как правило, специалисты по безопасности любой фирмы внедряют четкую систему допусков и уровней ответственности, в зависимости от должности работника. Так, менеджер по продажам имеет доступ к базе данных продукции, а список сотрудников компании для него — запретная зона. HR-специалист, в свою очередь, полностью в курсе, какие вакансии кем заняты, какие только что освободились, кто достоин повышения, но понятия не имеет о номерах и состоянии банковских счетов родной фирмы. Руководитель же обычно сосредотачивает в своих руках доступ ко всем критически важным узлам жизни предприятия или организации.

Получив доступ к учетной записи главы компании, специалисты по фишингу идут дальше и используют ее для коммуникации с другими отделами предприятия, например, одобряют мошеннические банковские переводы в финансовые учреждения по своему выбору.

Несмотря на высокий уровень допуска, менеджеры высшего звена не всегда участвуют в программах обучения персонала основам информационной безопасности. Вот почему, когда фишинговая атака направлена против них, это может привести к особенно тяжелым последствиям для компании.

4. Фишинг рассылки от Google и Dropbox

Сравнительно недавно в фишинге появилось новое направление — охота за логинами и паролями для входа в облачные хранилища данных.

В облачном сервисе Dropbox и на Google Диске пользователи, как личные так и корпоративные, хранят множество конфиденциальной информации. Это презентации, таблицы и документы (служебные), резервные копии данных с локальных компьютеров, личные фотографии и пароли к другим сервисам.

Неудивительно, что получить доступ к учетным записям на этих ресурсах — заманчивая перспектива для злоумышленников. Для достижения этой цели используют стандартный подход. Создается фишинговый сайт, полностью имитирующий страницу входа в аккаунт на том или ином сервисе. Потенциальных жертв на него в большинстве случаев перенаправляет фишинговая ссылка в электронном письме.

5. Фишинговые письма с прикрепленными файлами

Ссылка на подозрительный сайт с целью украсть данные пользователя — не самое страшное, на что способен фишинг. Ведь в этом случае преступники получат доступ лишь к определенной части конфиденциальной информации — логину, паролю, т.е к аккаунту в определенном сервисе. Гораздо хуже, когда фишинг-атака приводит к компрометации всего компьютера жертвы вредоносным программным обеспечением: вирусом-шифровальщиком, шпионом, трояном.

Такие вирусы могут содержаться во вложениях к письмам. Предполагая, что письмо пришло от доверенного источника, пользователи охотно скачивают такие файлы и заражают свои компьютеры, планшеты и лэптопы.

Что такое фарминг

Классический фишинг со ссылками на сомнительные ресурсы постепенно становится менее эффективным. Опытные пользователи веб-сервисов обычно уже осведомлены об опасности, которую может нести ссылка на подозрительный сайт и проявляют осмотрительность, получив странное письмо или уведомление. Заманить жертву в свои сети становится все труднее.

В качестве ответа на снижение результативности традиционных атак злоумышленниками был придуман фарминг — скрытое перенаправление на мошеннические сайты.

Суть фарминга состоит в том, что на первом этапе в компьютер жертвы тем или иным образом внедряется троянская программа. Она зачастую не распознается антивирусами, ничем себя не проявляет и ждет своего часа. Вредонос активируется лишь тогда, когда пользователь самостоятельно, без всякого внешнего воздействия, решает зайти на интересующую преступников страницу в интернете. Чаще всего это сервисы онлайн-банкинга, платежные системы и прочие ресурсы, осуществляющие денежные транзакции. Здесь-то и происходит процесс подмены: вместо проверенного, часто посещаемого сайта хозяин зараженного компьютера попадает на фишинговый, где, ничего не подозревая, указывает нужные хакерам данные. Делается это с помощью изменения кэша DNS на локальном компьютере или сетевом оборудовании. Такой вид мошенничества особенно опасен из-за трудности его обнаружения.

Защита от фишинга — основные правила

Обязательно проверить URL-адрес, по которому рекомендуется перейти, на наличие незначительных ошибок в написании. Использовать лишь безопасные https-соединения. Отсутствие всего одной буквы “s” в адресе сайта обязано насторожить. С подозрением относиться к любым письмам с вложениями и ссылками. Даже если они пришли со знакомого адреса, это не дает гарантии безопасности: он мог быть взломан. Получив неожиданное подозрительное сообщение, стоит связаться с отправителем каким-либо альтернативным способом и уточнить, он ли его послал. Если все же необходимо посетить ресурс, лучше ввести его адрес вручную или воспользоваться ранее сохраненными закладками (увы, от фарминга это не убережет). Не использовать для доступа к онлайн-банкингу и другим финансовым сервисам открытые Wi-Fi сети: часто их создают злоумышленники. Даже если это не так, подключиться к незащищенному соединению не составляет сложности для хакеров. На всех аккаунтах, где это возможно, подключить двухфакторную аутентификацию. Эта мера может спасти положение, если основной пароль стал известен взломщикам.

Выводы

Полностью уничтожить фишинг в обозримом будущем вряд ли получится: человеческая лень, доверчивость и жадность тому виной.

Ежедневно происходят тысячи фишинговых атак, которые могут принимать самые разнообразные формы:

Классический фишинг . Фишинговые письма, отправленные от имени известных действительно существующих компаний, которые практически неотличимы от писем, которые пользователи обычно получают от этих компаний. Единственное отличие может заключаться в просьбе проследовать по ссылке, чтобы выполнить какое-то действие.

. Фишинговые письма, отправленные от имени известных действительно существующих компаний, которые практически неотличимы от писем, которые пользователи обычно получают от этих компаний. Единственное отличие может заключаться в просьбе проследовать по ссылке, чтобы выполнить какое-то действие. Целенаправленная фишинговая атака . Персонализированные фишинговые письма, направленные на конкретного человека. Такие письма содержат имя, должность потенциальной жертвы, а также любые другие личные данные.

. Персонализированные фишинговые письма, направленные на конкретного человека. Такие письма содержат имя, должность потенциальной жертвы, а также любые другие личные данные. Фишинг против топ-менеджмента . Фишинг-письма нацеленные на получение доступа к учетной записи главы компании, генерального директора, технического директора и т.д. После получения доступа к таким учетным записям специалисты по фишингу могут продолжать использовать их для связи с другими отделами, например, подтверждать мошеннические банковские переводы любому финансовому учреждению по своему выбору.

. Фишинг-письма нацеленные на получение доступа к учетной записи главы компании, генерального директора, технического директора и т.д. После получения доступа к таким учетным записям специалисты по фишингу могут продолжать использовать их для связи с другими отделами, например, подтверждать мошеннические банковские переводы любому финансовому учреждению по своему выбору. Фишинг рассылки от Google и Dropbox . Относительно новое направление фишинговых атак, целью которых являются имена пользователей и пароли для входа в облачные хранилища данных.

. Относительно новое направление фишинговых атак, целью которых являются имена пользователей и пароли для входа в облачные хранилища данных. Фишинговые письма с прикрепленными файлами . Фишинг-письма с вложениями, содержащими вирусы.

. Фишинг-письма с вложениями, содержащими вирусы. Фарминг. Скрытая переадресация на мошеннический сайт, выполненный с помощью изменения кэша DNS на локальном компьютере или сетевом оборудовании.

Только наличие своевременной и наиболее полной информации о методах хакеров, а также здоровая подозрительность по отношению к необычным, неожиданным сообщениям и предложениям, позволят существенно снизить ущерб от этого вида интернет-мошенничества.

Потому обязательно ознакомьтесь с правилами защиты от фишинга. И прежде всего никому не передавайте свои пароли, заведите привычку всегда вбивать адреса нужных сайтов вручную или пользоваться закладками в браузере, будьте особенно внимательны к ссылкам в письмах.

Источник — блог компании Protectimus Solutions LLP