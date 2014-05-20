Инструкция по применению офисного сисадмина в малом бизнесе
Чтобы сисадмин справлялся со своей работой благодаря, а не вопреки помощи руководства
Если вы руководитель небольшой компании в 30-100 сотрудников и вас не устраивает качество работы информационных систем, то замена системного администратора — это последнее с чего стоит начать. Первое же, что стоит сделать — это изменить ваш подход в работе с системным администратором. Глобально — вам нужно научиться помогать вашему системному администратору справляться со своими обязанностями.
Да-да, вы не ослышались — вам нужно помогать вашему системному администратору справляться со своими обязанностями! Дело в том, что системному администратору в малом бизнесе нужно заниматься не только с техническими, но и с управленческими задачами: определять политики работы пользователей с информационными системами, стратегию развития ИТ, взаимодействовать с подрядчиками и, конечно же, отстаивать свои решения перед руководством. При этом редко какой специалист имеет глубокие технические компетенции, а способных совмещать в себе технические и управленческие функции и подавно «днем с огнем» не найти. Проще говоря, без помощи руководителя компании единственному системному администратору справляться со своей работой крайне сложно.
При этом я не прошу вас настраивать сервера вместе с вашим сисадмином или вникать в особенности работы программного обеспечения. От вас требуется лишь помогать системному администратору справляться с управленческими задачами, корректно информируя, направляя, контролируя и поддерживая его в работе. Как именно это делать, читайте ниже:
Держите сисадмина в курсе дел и планов вашей компании
Типичная картина в малом бизнесе — сисадмин узнает об открытии нового офиса, расширении производства, найме новых сотрудников только тогда, когда это становится свершившимся фактом. Мало того, что на него, как снег на голову, сваливается срочная задача, к которой он совершенно не готов, так еще и купленное недавно оборудование может стать бесполезным из-за произошедших в компании изменений.
Конечно, долгосрочное планирование в малом бизнесе — это что-то из разряда фантастики. Но рассказать сисадмину о том, что вы мечтаете об открытии дополнительной производственной линии, филиала в другом городе, заключении крупного контракта (при котором придется увеличить штат компании) однозначно стоит. Это поможет вашему сисадмину определить как направление своего развития, так и скорректировать планы по модернизации существующих систем, чтобы при осуществлении вашей мечты быть готовым к ее реализации.
Используйте сисадмина как проводника в мире ИТ, а не как источник абсолютных знаний и умений
Количество технологий, языков программирования, производителей программного обеспечения и оборудования настолько велико, что ИТ-специалистов, которые все знают и умеют, просто-напросто не существует. По этой причине в крупных ИТ-отделах за каждым специалистом закрепляется участок, соответствующий его навыкам, но единственному системному администратору в компании приходится браться за любые задачи. Если при этом штатный системный администратор уверен, что от него ждут абсолютных знаний и умений, то компания получает от ИТ тот результат, который может дать системный администратор, а не тот, который действительно нужен бизнесу.
Дайте понять вашему системному администратору, что вы не ждете от него абсолютных знаний и умений. Сделайте так, чтобы ваш системный администратор не боялся вам признаться, что он чего-то не знает или не умеет, и что какая-то задача в его исполнении получится либо не особенно качественно, либо слишком долго или дорого. Понимание границ компетентности — это не только основа доверительных отношений с вашим ИТ-специалистом, но и возможность добиваться нужного для бизнеса результата, привлекая, при необходимости, опытных исполнителей или осознанно подходя к получению опыта вашим системным администратором.
Интересуйтесь, какие риски у вас есть сейчас и что нужно для их устранения
Самая большая проблема с ИТ в малом бизнесе — это отсутствие у руководства компании и системного администратора понимания, что нужно бизнесу от ИТ. Точнее, это понимание есть у руководства компании и у системного администратора, но два этих мнения зачастую друг от друга сильно отличаются. Как следствие, руководство компании постоянно сталкивается с тем, что работа корпоративных ИТ в целом и системного администратора в частности не соответствует их ожиданиям, а системный администратор получает нагоняй даже за ту работу, которую он делал так, как он думал, от него ожидают.
Требования к ИТ разные в разных компаниях, но три критерия фундаментальны для любого бизнеса — это сохранность информации, бесперебойность работы, предсказуемость затрат. Как минимум эти три показателя стоит регулярно обсуждать с вашим системным администратором в разрезе рисков: что мы можем потерять, насколько долго можем встать и какие непредсказуемые расходы у нас могут возникнуть? Только не задавайте эти вопросы сисадмину с вызовом «на ковер» — только напугаете человека. Деликатно попросите его проанализировать и осветить текущее положение дел и необходимые инвестиции в ИТ для устранения имеющихся рисков. Полная картина рисков и необходимых для их устранения инвестиций, поможем вам определить экономически обоснованный уровень качества корпоративных ИТ и достичь взаимопонимания в целевых показателях работы с вашим системным администратором.
Проектируйте и стандартизируйте работу пользователей с информационными системами в компании
В малом бизнесе у системных администраторов зачастую нет понимания, как должны выглядеть рабочие места сотрудников и по этой причине они потакают любым пожеланиям пользователей. Привыкли к почтовому клиенту «The Bat»? — не проблема. Нужно подключить «облако mail.ru»? — конечно. Хотите другой браузер? Не умеете работать в новом Microsoft Office? — поставим нужную программу. Нужно установить «обои» на рабочей стол? Не показываются фильмы на «youtube»? Медленно работает «вконтакте»? — со всеми этими вопросами системный администратор поможет. Проблема такой клиентоориентированности не только в бесполезной для бизнеса нагрузке на системного администратора, но и в снижении эффективности работы компании, поскольку каждый сотрудник работает как ему привычно, а не как нужно для пользы бизнеса.
Функционал корпоративных информационных систем должен подчиняться одной цели — повышению эффективности труда в компании. Предопределенный список разрешенного для использования в компании программного обеспечения, преднастроенное рабочее окружение пользователя, ограничение возможностей сохранения информации вне предназначенных для этого мест — это действенные способы повышения эффективности труда. Именно эти ограничения делают работу сотрудников компании предсказуемой и прозрачной, гарантируют, что созданные одним сотрудником документы в таком же виде отроются у другого, упрощают подмену сотрудника на время отпуска или болезни, помогают развивать и стандартизировать опыт использования информационных систем, быстрее вводить в работу новичков, ну и, конечно же, повышают информационную безопасность. Вот только для подобной унификации рабочего окружения нужна заинтересованность, непосредственное участие и воля руководства компании. Так что смотрите на то, с чем и как работают ваши сотрудники, выделяйте лучшие практики и обсуждайте с вашим системным администратором единые для всей компании правила и политики работы с ИТ.
Просите сисадмина спланировать модернизацию корпоративных ИТ
“Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно меньше кормить и больше доить” — нередко так отзываются системные администраторы о подходе руководства компании к корпоративным ИТ. При этом, в большинстве случаев, сисадмины даже не обсуждали вопрос замены или модернизации устаревшего оборудования и программного обеспечения с руководством. Как следствие, ИТ-специалист тратит время на поддержание жизни в безнадежно устаревших системах, а компания постоянно испытывает проблемы в работе ИТ и накапливает «технологический долг».
Планирование бюджета на модернизацию ИТ — это не только возможность показать вашему сисадмину, что вы не требуете от него из букв Ж, П, О и А собирать слово “ВЕЧНОСТЬ”. Это еще и действенный метод повысить качество ИТ в компании, уменьшить количество финансовых неожиданностей и направить энергию вашего ИТ-специалиста на развитие бизнеса. Но сразу предупрежу: если вы ранее никогда не задумывались о модернизации, то первый бюджет на нее должен вас шокировать своими размерами. Не пугайтесь — это накопленный вашей компанией технологический долг и, как с любыми долгами, нужно спокойно и последовательно подходить к его погашению. Если же первый бюджет на ИТ не шокировал вас своими размерами, то требуйте от сисадмина проработать его более фундаментально — поверьте моему опыту, ваш сисадмин просто не поверил в то, что вы действительно хотите изменить ситуацию в лучшую сторону и по привычке заложил в бюджет только то, без чего ИТ-инфраструктура компании встанет со дня на день.
Не мучайте сисадмина окупаемостью технических решений
Помимо сисадминов, которые даже не пытались предложить руководству поменять что-либо в ИТ, встречаются сисадмины, которые пытались, но потерпели поражение. Причина поражения зачастую одна — они не смогли обосновать окупаемость предлагаемых нововведений. Ну и в самом деле, сколько денег принесет компании покупка быстрого сервера вместо существующего тормозного, увеличение скорости печати документов, переход на современную телефонию, увеличение диагонали мониторов сотрудникам? Ответ — ноль, потому что сами по себе нововведения в ИТ не приносят денег компании — деньги приносит умение применять эти нововведения на благо бизнеса.
Просить системных администраторов обосновать окупаемость технических решений — это все равно, что просить механиков в колхозе обосновать покупку тракторов и комбайнов, когда колхозники и “без этого всего прекрасно справляются тяпками и лопатами”. Задавать сисадмину вопрос об окупаемости технических решений — это перекладывать ответственность за будущее компании на человека, который к управлению бизнесом не имеет никакого отношения и не знает его в цифрах. Единственный эффект от таких вопросов — это потеря веры у системного администратора в будущее компании, нежелание у него обсуждать какие-либо нововведения с руководством (“опять будет вопрос про окупаемость”) и последующая деградация корпоративных ИТ до уровня шариковой ручки и бумаги.
Требуйте от сисадмина более дорогих решений и проверяйте на чем он «сэкономил»
Начинающие системные администраторы зачастую смотрят на приобретаемое компанией оборудование и программное обеспечение через призму собственных доходов. Это приводит к тому, что на выбираемое для компании оборудование и программное обеспечение они накладывают свои финансовые ограничители и покупают решения «подешевле» — с ограниченным функционалом или тютелька в тютельку подходящие под текущие потребности компании. Экономия от этого достигается не ахти какая, но зато любая ошибка в расчетах сисадмина или изменение ситуации в бизнесе приводят к необходимости снова что-то докупать, переделывать, а то и списывать раньше времени «экономично подобранные» решения.
Нет, я не требую от вас тратить больше денег на ИТ. Но, когда речь идет о капитальных инвестициях в ИТ и ваш системный администратор приносит вам спецификацию на закупку, стоит поинтересоваться у него более дорогими решениями и выяснить, на чем именно вы сейчас экономите и чем это может обернуться в последующем. Донесите до вашего сисадмина мысль, что ваша компания не настолько богата, чтобы покупать “экономичные” решения, которые придется выкинуть при малейшем росте или изменениях в бизнесе.
Контролируйте фундаментальное устранение проблем в ИТ
При устранении сбоев в ИТ первоочередная цель — это оперативно устранить негативное влияние сбоя на бизнес компании. И один из методов достижения этой цели — это обходное решение (на жаргоне — «костыль»), когда проблема остается на месте, но за счет дополнительных манипуляций ее негативное влияние на бизнес устраняется. Снаружи все выглядит так, как будто проблема решена и все штатно работает, а внутри все держится на честном слове и изоленте. Такие обходные решения — это временные меры, которые позволяют выиграть время для фундаментального устранения проблемы. Но поскольку в малом бизнесе никто кроме системного администратора не знает о существовании проблем, а у сисадмина не всегда доходят руки до их фундаментального устранения, то «хорошо сделанное временное решение» зачастую становится постоянным.
ИТ-инфраструктура с множеством обходных решений, из отлаженного механизма превращается в «минное поле» не только для ИТ-специалистов, но и для бизнеса. В такой инфраструктуре уже никто не понимает, что и где может отвалиться, если попытаться что-то изменить или добавить какой-то новый элемент. Чтобы ваша ИТ-инфраструктура не превращалась в подобное «минное поле», контролируйте, что причины, приводящие к сбоям в ИТ, устраняются фундаментально. Хороший вопрос, который следует задавать сисадмину при обсуждении причин того или иного сбоя: “Что я могу сделать для того, чтобы это больше не повторялось?”
Вкладывайтесь в образование сисадмина
В ИТ-отделах коллеги всегда подскажут, поделятся опытом и помогут разобраться в каком-то вопросе, а в малом бизнесе системному администратору зачастую совершенно не с кем даже просто посоветоваться. Системный администратор в малом бизнесе находится в профессиональной изоляции и просто обречен получать свой опыт методом проб и ошибок. Стоит ли говорить, что за такое профессиональное развитие компания расплачивается сбоями информационных систем, ошибочными инвестициями в ИТ, простоями в работе и потерей рабочей информации.
Лично я скептически отношусь к специалистам, которые свои знания получили исключительно на курсах, но в случае малого бизнеса, это осознанная необходимость. Если вашей компании не по карману отправить системного администратора на учебные курсы, но, как минимум, имейте смелость отпускать сисадмина на бесплатные семинары и конференции, где он сможет пообщаться с коллегами и поучиться на чужих ошибках. Не бойтесь, что ваш сисадмин вырастет профессионально и уволится — поверьте, будет куда хуже, если он не вырастет и останется у вас работать.
Хвалите и поддерживайте вашего сисадмина
Часто в малом бизнесе системный администратор — это асоциальный элемент. Никто в компании не разбирается в его работе, но все готовы обвинить его в любых грехах. Если же системный администратор, в добавок ко всему, строго придерживается принятой в компании политики работы с информационными системами и не потакает отклоняющимся от нее прихотям пользователей, то всеобщая опала ему обеспечена. Именно положение изгоя — это одна из причин по которой толковые специалисты не задерживаются в малом бизнесе.
Вам нужно хвалить и поддерживать вашего системного администратора не только потому, что доброе слово и собаке приятно. Во-первых, это возможность наладить и поддерживать доверительный контакт с вашим системным администратором, ну а во-вторых — это способ показать системному администратору, что его работа, в том виде в котором он ее делает, нужна компании. Поверьте, если информационные системы в вашей компании исправно работают день ото дня, то за этим скрывается ежедневный кропотливый труд вашего системного администратора и благодарить его за такую работу нужно не только добрым словом, но и рублем.
Послесловие:
На мой взгляд, работа в малом бизнесе — это самый сложный жанр системного администрирования. Причина этого не только в совмещении технических и управленческих функций, но и в том, что руководители небольших компаний зачастую относятся к информационным технологиям как к чему-то чуждому, навязанному, бесполезному и стремящемуся поглотить всю прибыль компании. При этом я не знаю ни одного успешного бизнеса, где к ИТ относились подобным же образом. И дело тут не в том, что у успешных компаний “больше денег”, а в том, что руководители успешных компаний умеют применять информационные технологии на благо бизнеса, чего я и вам желаю.
Успехов!
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