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сегодня в 16:41

Инструкция по применению офисного сисадмина в малом бизнесе

    Чтобы сисадмин справлялся со своей работой благодаря, а не вопреки помощи руководства




    Если вы руководитель небольшой компании в 30-100 сотрудников и вас не устраивает качество работы информационных систем, то замена системного администратора — это последнее с чего стоит начать. Первое же, что стоит сделать — это изменить ваш подход в работе с системным администратором. Глобально — вам нужно научиться помогать вашему системному администратору справляться со своими обязанностями.

    Да-да, вы не ослышались — вам нужно помогать вашему системному администратору справляться со своими обязанностями! Дело в том, что системному администратору в малом бизнесе нужно заниматься не только с техническими, но и с управленческими задачами: определять политики работы пользователей с информационными системами, стратегию развития ИТ, взаимодействовать с подрядчиками и, конечно же, отстаивать свои решения перед руководством. При этом редко какой специалист имеет глубокие технические компетенции, а способных совмещать в себе технические и управленческие функции и подавно «днем с огнем» не найти. Проще говоря, без помощи руководителя компании единственному системному администратору справляться со своей работой крайне сложно.

    При этом я не прошу вас настраивать сервера вместе с вашим сисадмином или вникать в особенности работы программного обеспечения. От вас требуется лишь помогать системному администратору справляться с управленческими задачами, корректно информируя, направляя, контролируя и поддерживая его в работе. Как именно это делать, читайте ниже:

    Держите сисадмина в курсе дел и планов вашей компании



    Типичная картина в малом бизнесе — сисадмин узнает об открытии нового офиса, расширении производства, найме новых сотрудников только тогда, когда это становится свершившимся фактом. Мало того, что на него, как снег на голову, сваливается срочная задача, к которой он совершенно не готов, так еще и купленное недавно оборудование может стать бесполезным из-за произошедших в компании изменений.

    Конечно, долгосрочное планирование в малом бизнесе — это что-то из разряда фантастики. Но рассказать сисадмину о том, что вы мечтаете об открытии дополнительной производственной линии, филиала в другом городе, заключении крупного контракта (при котором придется увеличить штат компании) однозначно стоит. Это поможет вашему сисадмину определить как направление своего развития, так и скорректировать планы по модернизации существующих систем, чтобы при осуществлении вашей мечты быть готовым к ее реализации.

    Используйте сисадмина как проводника в мире ИТ, а не как источник абсолютных знаний и умений



    Количество технологий, языков программирования, производителей программного обеспечения и оборудования настолько велико, что ИТ-специалистов, которые все знают и умеют, просто-напросто не существует. По этой причине в крупных ИТ-отделах за каждым специалистом закрепляется участок, соответствующий его навыкам, но единственному системному администратору в компании приходится браться за любые задачи. Если при этом штатный системный администратор уверен, что от него ждут абсолютных знаний и умений, то компания получает от ИТ тот результат, который может дать системный администратор, а не тот, который действительно нужен бизнесу.

    Дайте понять вашему системному администратору, что вы не ждете от него абсолютных знаний и умений. Сделайте так, чтобы ваш системный администратор не боялся вам признаться, что он чего-то не знает или не умеет, и что какая-то задача в его исполнении получится либо не особенно качественно, либо слишком долго или дорого. Понимание границ компетентности — это не только основа доверительных отношений с вашим ИТ-специалистом, но и возможность добиваться нужного для бизнеса результата, привлекая, при необходимости, опытных исполнителей или осознанно подходя к получению опыта вашим системным администратором.

    Интересуйтесь, какие риски у вас есть сейчас и что нужно для их устранения

    Самая большая проблема с ИТ в малом бизнесе — это отсутствие у руководства компании и системного администратора понимания, что нужно бизнесу от ИТ. Точнее, это понимание есть у руководства компании и у системного администратора, но два этих мнения зачастую друг от друга сильно отличаются. Как следствие, руководство компании постоянно сталкивается с тем, что работа корпоративных ИТ в целом и системного администратора в частности не соответствует их ожиданиям, а системный администратор получает нагоняй даже за ту работу, которую он делал так, как он думал, от него ожидают.

    Требования к ИТ разные в разных компаниях, но три критерия фундаментальны для любого бизнеса — это сохранность информации, бесперебойность работы, предсказуемость затрат. Как минимум эти три показателя стоит регулярно обсуждать с вашим системным администратором в разрезе рисков: что мы можем потерять, насколько долго можем встать и какие непредсказуемые расходы у нас могут возникнуть? Только не задавайте эти вопросы сисадмину с вызовом «на ковер» — только напугаете человека. Деликатно попросите его проанализировать и осветить текущее положение дел и необходимые инвестиции в ИТ для устранения имеющихся рисков. Полная картина рисков и необходимых для их устранения инвестиций, поможем вам определить экономически обоснованный уровень качества корпоративных ИТ и достичь взаимопонимания в целевых показателях работы с вашим системным администратором.

    Проектируйте и стандартизируйте работу пользователей с информационными системами в компании



    В малом бизнесе у системных администраторов зачастую нет понимания, как должны выглядеть рабочие места сотрудников и по этой причине они потакают любым пожеланиям пользователей. Привыкли к почтовому клиенту «The Bat»? — не проблема. Нужно подключить «облако mail.ru»? — конечно. Хотите другой браузер? Не умеете работать в новом Microsoft Office? — поставим нужную программу. Нужно установить «обои» на рабочей стол? Не показываются фильмы на «youtube»? Медленно работает «вконтакте»? — со всеми этими вопросами системный администратор поможет. Проблема такой клиентоориентированности не только в бесполезной для бизнеса нагрузке на системного администратора, но и в снижении эффективности работы компании, поскольку каждый сотрудник работает как ему привычно, а не как нужно для пользы бизнеса.

    Функционал корпоративных информационных систем должен подчиняться одной цели — повышению эффективности труда в компании. Предопределенный список разрешенного для использования в компании программного обеспечения, преднастроенное рабочее окружение пользователя, ограничение возможностей сохранения информации вне предназначенных для этого мест — это действенные способы повышения эффективности труда. Именно эти ограничения делают работу сотрудников компании предсказуемой и прозрачной, гарантируют, что созданные одним сотрудником документы в таком же виде отроются у другого, упрощают подмену сотрудника на время отпуска или болезни, помогают развивать и стандартизировать опыт использования информационных систем, быстрее вводить в работу новичков, ну и, конечно же, повышают информационную безопасность. Вот только для подобной унификации рабочего окружения нужна заинтересованность, непосредственное участие и воля руководства компании. Так что смотрите на то, с чем и как работают ваши сотрудники, выделяйте лучшие практики и обсуждайте с вашим системным администратором единые для всей компании правила и политики работы с ИТ.

    Просите сисадмина спланировать модернизацию корпоративных ИТ



    “Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно меньше кормить и больше доить” — нередко так отзываются системные администраторы о подходе руководства компании к корпоративным ИТ. При этом, в большинстве случаев, сисадмины даже не обсуждали вопрос замены или модернизации устаревшего оборудования и программного обеспечения с руководством. Как следствие, ИТ-специалист тратит время на поддержание жизни в безнадежно устаревших системах, а компания постоянно испытывает проблемы в работе ИТ и накапливает «технологический долг».

    Планирование бюджета на модернизацию ИТ — это не только возможность показать вашему сисадмину, что вы не требуете от него из букв Ж, П, О и А собирать слово “ВЕЧНОСТЬ”. Это еще и действенный метод повысить качество ИТ в компании, уменьшить количество финансовых неожиданностей и направить энергию вашего ИТ-специалиста на развитие бизнеса. Но сразу предупрежу: если вы ранее никогда не задумывались о модернизации, то первый бюджет на нее должен вас шокировать своими размерами. Не пугайтесь — это накопленный вашей компанией технологический долг и, как с любыми долгами, нужно спокойно и последовательно подходить к его погашению. Если же первый бюджет на ИТ не шокировал вас своими размерами, то требуйте от сисадмина проработать его более фундаментально — поверьте моему опыту, ваш сисадмин просто не поверил в то, что вы действительно хотите изменить ситуацию в лучшую сторону и по привычке заложил в бюджет только то, без чего ИТ-инфраструктура компании встанет со дня на день.

    Не мучайте сисадмина окупаемостью технических решений

    Помимо сисадминов, которые даже не пытались предложить руководству поменять что-либо в ИТ, встречаются сисадмины, которые пытались, но потерпели поражение. Причина поражения зачастую одна — они не смогли обосновать окупаемость предлагаемых нововведений. Ну и в самом деле, сколько денег принесет компании покупка быстрого сервера вместо существующего тормозного, увеличение скорости печати документов, переход на современную телефонию, увеличение диагонали мониторов сотрудникам? Ответ — ноль, потому что сами по себе нововведения в ИТ не приносят денег компании — деньги приносит умение применять эти нововведения на благо бизнеса.

    Просить системных администраторов обосновать окупаемость технических решений — это все равно, что просить механиков в колхозе обосновать покупку тракторов и комбайнов, когда колхозники и “без этого всего прекрасно справляются тяпками и лопатами”. Задавать сисадмину вопрос об окупаемости технических решений — это перекладывать ответственность за будущее компании на человека, который к управлению бизнесом не имеет никакого отношения и не знает его в цифрах. Единственный эффект от таких вопросов — это потеря веры у системного администратора в будущее компании, нежелание у него обсуждать какие-либо нововведения с руководством (“опять будет вопрос про окупаемость”) и последующая деградация корпоративных ИТ до уровня шариковой ручки и бумаги.

    Требуйте от сисадмина более дорогих решений и проверяйте на чем он «сэкономил»



    Начинающие системные администраторы зачастую смотрят на приобретаемое компанией оборудование и программное обеспечение через призму собственных доходов. Это приводит к тому, что на выбираемое для компании оборудование и программное обеспечение они накладывают свои финансовые ограничители и покупают решения «подешевле» — с ограниченным функционалом или тютелька в тютельку подходящие под текущие потребности компании. Экономия от этого достигается не ахти какая, но зато любая ошибка в расчетах сисадмина или изменение ситуации в бизнесе приводят к необходимости снова что-то докупать, переделывать, а то и списывать раньше времени «экономично подобранные» решения.

    Нет, я не требую от вас тратить больше денег на ИТ. Но, когда речь идет о капитальных инвестициях в ИТ и ваш системный администратор приносит вам спецификацию на закупку, стоит поинтересоваться у него более дорогими решениями и выяснить, на чем именно вы сейчас экономите и чем это может обернуться в последующем. Донесите до вашего сисадмина мысль, что ваша компания не настолько богата, чтобы покупать “экономичные” решения, которые придется выкинуть при малейшем росте или изменениях в бизнесе.

    Контролируйте фундаментальное устранение проблем в ИТ



    При устранении сбоев в ИТ первоочередная цель — это оперативно устранить негативное влияние сбоя на бизнес компании. И один из методов достижения этой цели — это обходное решение (на жаргоне — «костыль»), когда проблема остается на месте, но за счет дополнительных манипуляций ее негативное влияние на бизнес устраняется. Снаружи все выглядит так, как будто проблема решена и все штатно работает, а внутри все держится на честном слове и изоленте. Такие обходные решения — это временные меры, которые позволяют выиграть время для фундаментального устранения проблемы. Но поскольку в малом бизнесе никто кроме системного администратора не знает о существовании проблем, а у сисадмина не всегда доходят руки до их фундаментального устранения, то «хорошо сделанное временное решение» зачастую становится постоянным.

    ИТ-инфраструктура с множеством обходных решений, из отлаженного механизма превращается в «минное поле» не только для ИТ-специалистов, но и для бизнеса. В такой инфраструктуре уже никто не понимает, что и где может отвалиться, если попытаться что-то изменить или добавить какой-то новый элемент. Чтобы ваша ИТ-инфраструктура не превращалась в подобное «минное поле», контролируйте, что причины, приводящие к сбоям в ИТ, устраняются фундаментально. Хороший вопрос, который следует задавать сисадмину при обсуждении причин того или иного сбоя: “Что я могу сделать для того, чтобы это больше не повторялось?”

    Вкладывайтесь в образование сисадмина

    В ИТ-отделах коллеги всегда подскажут, поделятся опытом и помогут разобраться в каком-то вопросе, а в малом бизнесе системному администратору зачастую совершенно не с кем даже просто посоветоваться. Системный администратор в малом бизнесе находится в профессиональной изоляции и просто обречен получать свой опыт методом проб и ошибок. Стоит ли говорить, что за такое профессиональное развитие компания расплачивается сбоями информационных систем, ошибочными инвестициями в ИТ, простоями в работе и потерей рабочей информации.

    Лично я скептически отношусь к специалистам, которые свои знания получили исключительно на курсах, но в случае малого бизнеса, это осознанная необходимость. Если вашей компании не по карману отправить системного администратора на учебные курсы, но, как минимум, имейте смелость отпускать сисадмина на бесплатные семинары и конференции, где он сможет пообщаться с коллегами и поучиться на чужих ошибках. Не бойтесь, что ваш сисадмин вырастет профессионально и уволится — поверьте, будет куда хуже, если он не вырастет и останется у вас работать.

    Хвалите и поддерживайте вашего сисадмина



    Часто в малом бизнесе системный администратор — это асоциальный элемент. Никто в компании не разбирается в его работе, но все готовы обвинить его в любых грехах. Если же системный администратор, в добавок ко всему, строго придерживается принятой в компании политики работы с информационными системами и не потакает отклоняющимся от нее прихотям пользователей, то всеобщая опала ему обеспечена. Именно положение изгоя — это одна из причин по которой толковые специалисты не задерживаются в малом бизнесе.

    Вам нужно хвалить и поддерживать вашего системного администратора не только потому, что доброе слово и собаке приятно. Во-первых, это возможность наладить и поддерживать доверительный контакт с вашим системным администратором, ну а во-вторых — это способ показать системному администратору, что его работа, в том виде в котором он ее делает, нужна компании. Поверьте, если информационные системы в вашей компании исправно работают день ото дня, то за этим скрывается ежедневный кропотливый труд вашего системного администратора и благодарить его за такую работу нужно не только добрым словом, но и рублем.

    Послесловие:

    На мой взгляд, работа в малом бизнесе — это самый сложный жанр системного администрирования. Причина этого не только в совмещении технических и управленческих функций, но и в том, что руководители небольших компаний зачастую относятся к информационным технологиям как к чему-то чуждому, навязанному, бесполезному и стремящемуся поглотить всю прибыль компании. При этом я не знаю ни одного успешного бизнеса, где к ИТ относились подобным же образом. И дело тут не в том, что у успешных компаний “больше денег”, а в том, что руководители успешных компаний умеют применять информационные технологии на благо бизнеса, чего я и вам желаю.

    Успехов!
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    Комментарии 29
    • –4
      Простите, зачем руководителю платить такому админу, если ему еще приходится делать его работу? Может все же гнать его в шею, и нанять более опытного? Руководитель должен заниматься своими задачами, а не нянчится с каждым из подчиненных и решать их задачи.
      • +2
        В случае малого бизнеса, замена технических специалистов зачастую помогает только снять накопившееся напряжение, но никак не изменяет положение дел в ИТ.
        • 0
          Это от попытки сэкономить на персонале, давай возьмем студента и пусть он сделает все за три копейки. Ведь у нас компания маленькая, зачем нам крутой спец… Хотя в нормальных компаниях, выбирают по потребностям я не по числу пользователей. В некоторых компаниях до 100 человек, денег больше чем на тысячных заводах. И на ИТ деньги выделяют нормально… Если нет денег держать админа на фултайм, да и скучно ему будет, возьмите приходящего. Использование аутсорса та еще песня — дешевле штатного однозначно не будет.
        • +3
          Если денег на требуемое оборудование не дают, то такому админу лучше, действительно, уходить из этой компании. Чего с ними нянчиться? Костыли появляются не от хорошей жизни зачастую.
          • 0
            Если денег на требуемое оборудование не дают, то такому админу лучше, действительно, уходить из этой компании. Чего с ними нянчиться? Костыли появляются не от хорошей жизни зачастую.

            Ну, собственно, именно так и происходит — перспективные специалисты покидают компанию, если не смогли договорится с руководством о своевременном обновлении техники и программного обеспечения. При этом формально общаться с руководством об обновлении компьютерного парка — это задача ИТ-директора, а не системного администратора и по этой причине, за неимением ИТ-директора, в малом бизнесе руководитель компании должен в той или иной мере выполнять его функции.
            • 0
              В здоровой компании обычно так вопрос не стоит. Руководитель всегда спрашивает, что нужно ещё и даёт ответ: это будет сейчас, потом или никогда, то есть он сам заинтересован в том, чтобы бизнес развивался. Особенно, если он связан с IT.
              • 0
                Нормальный админ всегда найдет подход к руководству компании, как правило он один из тех, кто с ними общается регулярно и по разным конфиденциальным вопросам. У руководителя предприятия не должна болеть голова об ИТ, равно как о бухгалтерии, сантехнике и прочем бэк-офисе. Руководитель задает направление развития и обеспечивает ресурсами, но задачи должны исполнять сами подразделения. Если нет доверия на этих уровнях, это значит люди не на своих местах.
                • 0
                  А что делать, если направления задаются руководством как из рупора изобилия, а обеспечения ресурсами как обычно нет?
                  • 0
                    Сообщать о том, что для решения данной задачи нужны вот такие ресурсы. Ни у кого не вызывает удивление закупка материалов под ремонт офиса, но почему-то ИТ инфраструктуру принято строить из говна и палок. Не нужно даже заикаться о вариантах, которые вы не хотите реализовывать. А то бывает как — нам нужно купить сервер, но если денег совсем нет, то можем поднять на обычном компьютере, у нас как раз один списанный есть. Ни разу у меня не было проблем с этим, главное правильно донести мысль.
                    • 0
                      Вот мы уже второй год ждём обещанного и нужного сервера. Его не покупают. Всё уже трижды обосновано и переобоснованно. Видимо, пока полофиса не упадёт — ничего не изменится.
                      • +1
                        Что значит «обещанный сервер»? Поставили задачу и пока под нее оборудование не приехало, не надо ничего делать! А то вам пообещали сервер, а вы решили пока поднять на том что есть. И это типичная ошибка, руководство видит что все и так работает! Не нужно делать то, что вам в дальнейшем создаст проблемы.
                        • 0
                          Задача есть. Она в приоритете. Но обстоятельства другие. Ультимативно требовать — глупо.
                          • +1
                            Ок, а если вам зарплату перестанут платить, вы продолжите работать? Ведь есть цель, и она в приоритете! Можно и на свои деньги оборудование купить, не так ли? Ведь это ваш бизнес, вы имеете с него свой процент прибыли…
                            • 0
                              Давайте мух отделим отдельно, а котлеты — отдельно. Компенсация за труд — сейчас не рассматривается и приводить это в качестве примера не нужно.

                              Инфраструктура должна работать. Это наша работа. Ультимативное требование — неправильно изначально, так как не оставляет пространства для своих манёвров, плюс отъедает силы и нервы.
                              • 0
                                Я не вижу разницы между отсутствием бюджета на железо и отсутствием бюджета на зарплату. И люди, железо, софт — ресурсы для выполнения определенных задач. Если ресурсов нет, то и задачи выполнить не получится. Вы же с этим пытаетесь спорить. Возможно в этом и есть проблема, что к вашей работе так относятся?
                                • 0
                                  Я бы не стал из ситуации «ждем сервера второй год» делать столь скоропостижные выводы. Во-первых, стоимость оборудования в последние 2 года подскочила до невиданных высот вместе с курсом валюты, что создает вполне определенные трудности. Во-вторых, как-никак, но экономический кризис имеет место быть и, вполне может быть, что компания порезала все затраты за исключением зарплат — это нормально и так бывает. Ну и в третьих, это также совершенно нормально, когда ИТ-специалисты стараются удержать жизнь в том, что уже давно умерло, если этого требуют объективные обстоятельства. Ситуация, когда компания попала в сложное финансовое положение (временное) — как раз и является одним из таких обстоятельств.

                                  К слову, уж насколько мы жестко относимся к нашим клиентам в плане своевременного обновления оборудования и ПО, но даже мы в 2015 и 2016 года закупали технику по минимуму. Просто потому что нет смысла требовать с клиента купить что-то втридорога (из-за выросшего курса), когда у того стоит вопрос выживания.
                                  • 0
                                    Цитирую:
                                    А что делать, если направления задаются руководством как из рупора изобилия, а обеспечения ресурсами как обычно нет?

                                    Где про выживание? Идет активное развитие, так как задачи активно назначаются.
            • 0
              Тут сказано, что админ если один нет руководителя ИТ отдела. Я лично из опыта скажу, что даже иногда наличие якобы «рук. ИТ не выход из ситуации» так как в малом бизнесе тот же руководитель тоже может быть человек далекий от ИТ и только знает как выглядит сервер и умеет ставить софт. А что касается прав доступа на ресурсы, если также нет стандартизации и групп, то одному админу совсем не просто.
              Также хочу отметить, что малому бизнесу часто бывает насрать «по барабану», когда админ предлагает нормальное железо и какие-то решения. Обычно заканчивается сдалай так, как просят и ломани ос.
            • +1
              ИМХО, для чисто офисного предприятия из 30-100 человек, без критичных сервисов для пользователей, зачастую и админ не нужен. Достаточно шарящего эникея. Основные проблемы обычно в том, что хотят сэкономить (понимаю это желание), но с другой стороны в управлении зачастую бардак (как раз на этих переходных моментах, когда численность компании такая), когда нет чёткого понимания того, что будет завтра и что для этого нужно сделать. Ну и ещё одна большая проблема малых компаний в самоутверждении руководства, где ЧСВ зачастую неадекватно.

              ЗЫ: в статье сказано об эффективности, но зависимость эффективности, на мой взгляд, не всегда приводит к росту производительности на единицу трудоресурса в целом.
              • 0
                Правильный руководитель имеет мозг а не опилки, нанимает профессионала-админа и больше НЕ лезет в его работу, НЕ дает тупых советов и доверяет ему. При этом подразумевается, что админ — профессионал. Остальные изыски — от беса
                • +1
                  И при этом не забывает уведомлять своевременно обо всех возможных изменениях администратора. А то профессионал — хорошо, но толку, если он не владеет всей информацией.
                  • 0
                    Да, безусловно. Я специально написал, что это — руководитель без опилок в голове
                    • +2
                      Видимо, в другой жизни с такими встречусь. :) Во всех компаниях бардак есть в той или иной степени.
                  • 0
                    Чтобы руководитель свечного завода смог нанять к себе на работу профессионала-админа, ему самому надо стать профессиональным сисадмином. Честно говоря, я вообще удивляюсь как люди, которые ничего не понимают в ИТ, нанимают системных администраторов на работу.
                  • +2
                    Как админу, начинавшему с эникея как раз в мало-среднем бизнесе 50-100 человек, большая часть пунктов очень хорошо знакома, конечно в разрезе своей ситуации.
                    Часть пунктов прям идеальна и трогательно сказочна как сказал товарищ. )
                    Спасибо за статью.
                    • +1
                      Очень точная статья, даже и добавить больше нечего. Сам варюсь в малом и среднем бизнесе, а до этого был в крупном — очень резкий переход.
                      • 0
                        все так)
                        • +1
                          Статья очень полезна для категории людей, которая совершенно не читает Хабр…
                          • 0
                            Совершенно с вами согласен. Буду признателен, если порекомендуйте ресурс, на котором стоит размещать подобные статьи.

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